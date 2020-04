Primitiv Kolář a jeho extremističtí přátelé nikdy nepochopí, co Koněv dokázal. Nebudu se dovolávat jeho svědomí, žádné nemá, myslí si senátor Doubrava

ROZHOVOR Zatímco národ šije roušky a doufá, že současnou epidemii nějak přežije, jiné napadlo, že by se dala využít k pokoutným politickým akcím. Třeba starosta Prahy 6 Ondřej Kolář si nechal v noci schválit odstranění sochy maršála Koněva, o kterou se již delší čas vedly spory, a hned ráno socha zmizela z podstavce. Senátor Jaroslav Doubrava o něm za to hovoří jako o politickém primitivovi s chováním gangstera. Na jeho svědomí ale apelovat nehodlá, obává se, že v politikovi TOP 09 se nic takového nenachází.

Pane senátore, jak epidemie poznamenává vaši práci? V týdnu se v horní komoře objevil první nakažený senátor, senátor Karpíšek. Znamenalo to něco i pro vás, i když jste z jiného senátorského klubu?

Nejsem členem žádného klubu. Má to své výhody i nevýhody. Nemám to zázemí, které člen klubu má, což mi práci ztěžuje. Na druhou stranu je pro mne výhoda, že se nemusím rozhodovat podle stranické příslušnosti a klubového názoru. Rozhoduji se tedy podle složeného slibu, názoru svých voličů a svého vědomí a svědomí.

Pokud jde o nakažení kolegy. Všichni, kteří s námi přišli do styku, se museli podrobit zdravotní kontrole a být v karanténě. V podstatě to nemělo nějak vážný vliv na práci Senátu. Vedení přijalo velmi správné rozhodnutí. Zasedání se zúčastňuje polovina senátorů, druhá je v pohotovosti pro případ, že by došlo k vážnějšímu problému s nákazou. Senát tak pracuje, jak je třeba.

V posledních dnech se hodně hovoří o tom, jak rychle by měl být zrušen vyhlášený nouzový stav. Vláda původně měla představu, že by se měl prodloužit o 30 dní do 12. května, po tlaku opozice se hovoří spíše o konci dubna, přičemž od 13. dubna by se měla některá karanténní opatření postupně uvolňovat. Souhlasíte s tím, nebo by podle vás bylo vhodnější raději držet omezení déle?

To není otázka pro politika, tedy ani pro Doubravu, ale pro epidemiology. Opoziční bytosti skákají jako nafetované opice, jak to, že nemá vláda farplán, jak a kdy a jaké bude uvolňování karantény. Epidemiologie musí vyhodnotit momentální tendence a možný vývoj. Říkám možný vývoj, protože hovořit o předpokládaném vývoji je ošidné. Typický je Hongkong, který má podobně obyvatel jako ČR. Lidé si tam začali pomaličku oddechovat, že nejhorší mají za sebou, a lup v sobotu 3. 4. jsou zase zavřené hospody alias bary a podobné chlastací ráje, a další opatření, protože opět musí zpřísnit režim. Lidé se vyděšeně vracejí z EU a z USA domů do Hongkongu, protože v EU a USA řádí koronavirus více než v Asii. A domů přivážejí prokletý dárek – koronavirus, a opět se tak zvyšuje počet nakažených. Takže co bude dělat vláda, by nemělo být na vládě. Jak doporučí epidemiologové, teprve potom bude vláda rozvíjet časový plán a způsob otevírání firem a společenských zařízení. Já osobně stavím zdraví lidí nade vše a byl bych pro prodloužení min. do května, jak bylo původně vyjádřeno vládou.

Průběh křivky epidemie prý nabádá k mírnému optimismu. Můžeme tedy vládu za zvládnutí situace pochválit, i když se objevily problémy se zdravotnickými pomůckami, které se sháněly několik týdnů?

Ačkoliv tandem ANO a ČSSD nemusím, proti chaosu, kterým se vláda proplétá, nemám námitek. Naše vláda byla stejně nepřipravená jako vlády všech ostatních států EU, natož géniové v USA. Vzpomeňte, že při začátku epidemie byla tato vydávána za lehkou chřipku. Zdravotní pomůcky shánějí všichni v EU, a nejen v EU. Celý svět najednou zjistil, že je to jinak, a začala celosvětová sháňka po ochranných prostředcích. Takže kritika opozice není nic jiného než blbý a ubohý předvolební boj zahájený poněkud předčasně.

Věřím, že si to voliči budou pamatovat a rozhodovat podle toho. Co pro zvládnutí nelehké situace, kromě neustálého odporu, neopodstatněné kritiky bez reálného návrhu co dělat, prostě škození vládě v duchu „čím hůře, tím lépe“, opozice předvedla? Kritizovat a nepředložit žádný přijatelný návrh je velmi jednoduché! Jsem přesvědčen, že vládě musíme děkovat, jak tuto situaci, která nemá u nás v novodobé historii obdoby, zvládá. Snad více ale poděkovat a smeknout pomyslný klobouk před všemi složkami IZS, před zdravotníky, učiteli, ale také vyslovit neskonalé díky všem, kteří se proti koronaviru postavili, byť „jen“ např. šitím roušek.

Váš ústecký senátorský obvod je u hranic s Německem, takže se jej dotýká otázka uzavřených hranic, což má být podle profesora Prymuly jedno z nejdelších karanténních opatření, které může trvat mnoho měsíců, možná více než rok. Jak lidé snášejí představu, že by delší dobu, třeba až do příštího roku, měly být hranice zavřené? Nebo převažuje strach, že by „volný pohyb“ mohl přinést další rozšíření epidemie?

Povídání profesora Prymuly bylo velmi nešťastné. Není vyčuraný politik, protože jinak by řekl, že otázka uzavření hranic není na pořadu dne, protože uvidíme, co bude za měsíc za dva, potom uvidíme… Jak to lidé snášejí? Nikdo si to neumí představit, ani já, prostě uvidíme. Nemáme žádnou jistotu v tom, jak se s pandemií vypořádají státy EU, tedy sousedé. V USA v New Yorku přišli potentáti na to, že by měli lidi aspoň nosit roušky, teprve teď, začátkem dubna. Čili uvidíme.

V každém případě uzavření hranice považuji za správný krok. Vidím-li, jak se k epidemii stavějí právě v tom Německu, pak bych hranici uzavřel i pro pendlery. Mimořádná situace vyžaduje mimořádné řešení. Ať se v místě práce ubytují, potřebují-li je zaměstnavatelé, a hranice tak nepřejíždějí. Znova říkám, že ochranu zdraví a vlastně i životů lidí dávám nadevše.

Co vůbec říkáte tomu, jak se za hranicemi v Německu vyvíjí situace s epidemií? Země tvrdí, že situaci zvládá, ale přitom přistupuje k takovým aktům, jako je zadržování kamionů se zdravotnickými pomůckami, které projíždějí do jiných zemí. Jaké je to pro nás poučení do budoucí spolupráce se sousedem?

Protože máme za svého souseda naprosto nevypočitatelný stát – Německo, kam si nechali naplavit nelegální islámské migranty a chaoticky reagují na koronavirus, je to pro nás neštěstí. Německo je rozvrácený stát, který má jedinou výhodu, že tam je silná ekonomika, kterou ovládají velké korporace, takže nějaký státní systém, demokracie a podobné věci je nezajímají. Oni jedou ve kšeftu.

A jestli liberální idioti v Německu postaví do latě blbečky, jako je Merkelová, a zavedou tam třeba v některých městech oficiálně právo šaría, to podnikatelským korporacím vadit nebude. To kšeft neovlivní. Zadržování kamionů a krádež ochranných prostředků, které jim nepatří? Tak se chová jen bandita nejhoršího zrna. Určitě se tak nechová někdo, kdo se vydává za partnera. Ukazuje to podstatu Evropské unie. Právo silnějšího je tím nejpádnějším argumentem.

Až skončí epidemie, bude třeba znovu rozjet ekonomiku, která se prakticky zastavila. Myslíte si, že vládní návrhy na podporu ekonomiky jdou správným směrem a pomohou ekonomice?

To neví nikdo. Vláda teď schválila, že pacient dostane infuze, aby nezcepeněl. Až mu řeknou, vašnosto, můžete slézt z postele, uvidí se, kdo se a jak rozhýbe. Rozjezd ekonomiky nezáleží jenom na nás. Hodně záleží, jak budou vypadat ostatní pacienti v EU a různě po světě, protože jsme proexportní ekonomika. V každém případě doplatíme na rozkradený průmysl po převratu, zničené výkonné zemědělství, důsledky čehož se brzy projeví, atd. atd.

Hovoří se o tom, o kolik se ekonomika propadne a jak ji epidemie poznamená. Vy děláte senátora v obvodu, kde situace nebyla růžová už před epidemií. Jaké máte z Ústí a okolí zprávy o ekonomické situaci? Čekají se bankroty a zavřené provozovny?

Hovořil jsem s řadou podnikatelů a řemeslníků. Pocit měli všichni víceméně stejný – pomůže jim to sotva překlenout čas živoření. Jde prostě o nouzovou pomoc, snížení tlaku. Až nouzový stav skončí, pro ekonomiku je důležitá i ochota obyvatelstva utrácet. Po zrušení karantény v prvních dnech očekávám silnější nákupy a potom stagnaci. Lidé budou spíše opatrní, ne rozhazovační, protože kdoví, jak to bude dál. To je hlavně problém pro podnikatele ve službách. S takovou situací jsme se v ekonomice ještě nesetkali. Kdo nemá silné podnikatelské zázemí s rezervami, jenom čeká, a doufá… Víte, jsme národ, který dokáže, když je zle, neuvěřitelné věci. Už těch několik posledních dní to dokazuje, věřím tedy, že i tuto velmi těžkou dobu překoná, a až to vše skončí, znova se pustí do práce.

Zatímco lidé šijí roušky a pokorně snášejí karanténu, jiní zneužívají nouzového stavu ke svým politickým cílům. Konkrétně starosta Prahy 6 Ondřej Kolář nechal v situaci zákazu shromažďování odstranit sochu maršála Koněva, a ještě o tom trousil vtipy, že je to proto, že neměl roušku. Jak popsat takovéto jednání?

Ondřej Kolářů je politický primitiv s chováním gagstera. Patří ke smečce vyznávající nenávist. Není schopen domýšlet souvislosti. Každý slavný vojevůdce či politik má na svých botách a rukou nějakou špínu. Jeho socha je jistou generalizací událostí, představuje širší symboliku. Ale blbovi Kolářů vadilo, že nějaká léta po skončení druhé světové války dostal rozkaz obsadit Maďarsko. Byl snad horší než generálové, kteří na rozkaz Bílého domu plošně bombardovali Laos a Kambodžu a říkali tomu vietnamská válka jenom proto, že se tam tudy mohli oklikou plížit vietnamští partyzáni? Proč je Churchill demokrat, ačkoliv to byl rasista, zlý člověk, který chtěl nechat bombardovat domorodé kmeny bombami s plynem, protože se vzpírali britské okupaci? Churchilla zachránil Hitler. Bez Hitlerovy agrese by Churchill skončil v naprostém zapomnění.

Proto primitiv jako Kolář a jeho extremističtí přátelé to nechápou. Nejsou schopni pochopit gesto Maršála Koněva, když odmítl přijmout vyznamenání, které mu chtěl předat prezident Husák. Využít situace, kdy se lidé nemohou shromáždit, je podlé a zbabělé. Panu Kolářovi nic neříkají mezinárodní smlouvy, nic mu neříká prvořadá povinnost v době tak závažné pandemie se především věnovat boji s koronovirem než hanobení symbolu osvobození naší země.

Loni jsem se setkal s radistkou Maršála Koněva. Vyprávěla, jak ho informovala o zoufalém volání Prahy o pomoc. Okamžitě svolal štáb a řešil vyčlenění armády pro okamžitou pomoc Praze. Víme, že pomoc přišla v nejhorší chvíli, kdy obráncům Prahy docházela i munice. To ale ta nula v křesle starosty nemůže a ani nechce vědět. Proto dokáže tak podlým způsobem zneuctít symbol těch tisíců sovětských vojáků, kteří položili životy za ty naše. Jeho svědomí se dovolávat nemohu. Žádné nemá!

A aby těch podivných zpráv nebylo málo, tak ve čtvrtek soud EU odsoudil Česko, Polsko a Maďarsko za nedodržování kvót EU na přijímání uprchlíků, které mezitím byly zrušeny. Řeší ta EU dnes zajímavé věci...

Jen to dokazuje, že jsem měl pravdu, když jsem v jednom rozhovoru řekl, že bych Evropskou komisi rozprášil. Mohu po zkušenostech posledních dnů dodat, že s ní celou EU. Lidé v Bruselu jsou zlenivělí, a proto neschopní přemýšlet dál než ke svému pohodlí zajištění co největšího platu a naivním představám, což dohromady vytváří lhostejnost proti signálům nebezpečí, podobně jako tomu bylo v Evropě v letech 1935–1938. Tehdy tzv. demokratická Evropa nebyla schopná reagovat na fašismus – jak italský, tak jeho německou variantu – nacismus. To nás čeká znovu. Hitlera dnes zastoupí Alláh islamistů. Shrnu-li, pak musím říci, kéž by EU byla ve stavu, kdy by potřebovala jen řešit tak „důležité“ věci, jako je tento případ, rozhodovat soudně o povinnosti plnit to, co bylo dávno zrušeno. Pak bych nemusel volat po rozprášení Komise a…

Ve stínu karantény se přiblížilo 75. výročí konce druhé světové války. Mluvili jsme tu o EU, o německém sobectví, o znevažování Rudé armády. Jakou lekcí k tomuto výročí by pro nás měly být všechny tyto zážitky?

V čas 75. výročí konce druhé světové války každý říká, „jsme ve válce“, a myslí tím problémy s koronavirem. Pokud to má být válka, v euro-atlantickém prostoru jsme ji prohráli. Koronavirová armáda nás zastihla nepřipravené, naivní, bez schopnosti určovat a prosazovat priority v rámci EU. Ještě strašnější je, že zničení „dvojčat“ v New Yorku letadly v roce 2001 teroristickým útokem (osobně si myslím, že správná je teorie, že to nebyli ti teroristé, na které se ukazuje) bylo sice ponížením USA, ale současná devastace New Yorku koronavirem je ještě větším ponížením. Mrtvá těla uškrcená koronavirem v New Yorku jsou naštosována v mrazících návěsech, protože márnice jsou plné. Podle New York Times ze 2. dubna v americké ikoně – New York City – již mají 45 nových mobilních (mrazících) márnic. Je to veřejným přiznáním americké neschopnosti či bezmocnosti. To je horší než náhlé zaskočení New Yorku akcí teroristů v roce 2001.

Svoloč jako Erdogan a islamističtí fašisté v Saúdské Arábii a podobných státech si tento vzkaz o EU a USA přečetli velmi dobře jako signál rozkladu. To je lekce, kterou jsme k 75. výročí konce druhé velké války dostali. Překrucování výsledků války, kterého jsme svědky nejen u nás, ale v celé Evropě, je znevažování těch milionů padlých vojáků především Sovětského svazu, ať se to líbí, nebo ne, je to tak. Jak může být starostou primitiv stavějící pomník vlasovcům a tvrdit, že osvobodili Prahu? U něho to, vzhledem k mému názoru na něho, nepřekvapuje. Ale že se k této nehoráznosti přidali i ostatní? Jak si vysvětlit velebení Bandery v Kyjevě těmi, kteří se vydávají za elitu našeho národa? Jak se dívat na hamižnou církev, jejíž představitelé žehnali německým zbraním, když se vydávaly na válečnou cestu atd.

Zejména v této době výročí bychom měli postát v tiché pokoře, položit květinu, a vzdát tak díky u každého hrobu těch, kteří se zasloužili o naše osvobození, za to, že své životy vyměnili za životy naše. Květinku položit i na pomníky symbolizující stejné. Tak by se měli zachovat všichni slušní lidé. Zapomenout nesmíme. Vedlo by to k opakování historie. Po ní by už neměl kdo jakékoli výročí připomínat.

