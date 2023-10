Proč nás Fiala trestá drahým benzínem? Vyoral byl v Polsku a viděl kampaň

13.10.2023 16:15 | Rozhovor

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Zdá se, že se nám pan prezident změnil v chcimíra a dezoláta,“ zhodnotil Tomáš Vyoral slova českého prezidenta, když ten vyzývá v případě Pásma Gazy k zasednutí k jednacímu stolu. A tento přístup dává do kontrastu s přístupem k Ukrajině. „Řada z těch, kteří označovali nepoddajné a kriticky smýšlející občany za xenofoby – ostatně v zásadě těch stejných, co teď kriticky myslící označují za dezoláty – se nyní stávají xenofoby sami,“ komentoval také to, jak až teď někteří procitli, co se týče migrantů v Evropě. A dostal se také k levnému polskému „předvolebnímu“ benzínu.