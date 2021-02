Proč to vláda dělá? Podnikatelský předák Bábek popsal, jak to chodí během jednání

reklama

Od páteční půlnoci se uzavřely okresy Cheb, Sokolov a Trutnov. Lidé mohou z okresu či dovnitř jen kvůli zaměstnání nebo do školy. Pro mnoho podniků, které měly na horách otevřena alespoň výdejní okénka, to znamená konec provozu. Jak takové rozhodnutí politiků hodnotíte?

Politici musí v první řadě převzít odpovědnost za svá rozhodnutí a za své jednání. Neustále slyšíme, co vše nesmíme či musíme, a když to pak nepřináší výsledky, tak se politici vymlouvají na všechno možné, hlavně na nás, občany. Je třeba velmi důrazně říct, že my Češi jsme velmi ukáznění, dodržujeme pravidla ochrany proti covidu a jsme k sobě ohleduplní. Jen politici, když jsou v nouzi a nedaří se jim – což je téměř stále - zobecnění několik jednotek případů porušení pravidel a budují kolem toho aféry.

A nyní k uzavření několika okresů. Pokud by se místo plošného zavírání celé země uzavírala malá centra nákazy, obce, města či okresy, mohlo by to být účinné a jistě přijatelnější, než plošná nařízení. Jen musí politici občanům dobře a věrohodně vysvětlit, co dělají, proč to dělají a jaký má být výsledek. A jistě by měli zkusit jednat s námi, s občany, jako se svéprávnými bytostmi. Místo zákazů a příkazů ať vysvětlují, přesvědčují a informují. Zjistí, že se s námi dá docela dobře domluvit. Jenže to typy lidí, kteří nám vládnou, neumějí.

Vláda schválila kompenzace podnikatelům a firmám. Kompenzační bonus se podnikatelům zvýšil z 500 na tisíc korun denně. Zaměstnavatelé také získají 500 korun denně na každého zaměstnance. Podmínkou je pokles tržeb nejméně o polovinu kvůli koronaviru. O jak zásadní zlepšení se z vašeho pohledu jedná?

Vládní neschopnost řídit zemi v koronakrizi přivedla statisíce podnikatelů a živnostníků do existenčních problémů a desetitisíce už krachují. Když vláda stovkám tisícům lidí zakázala pracovat, a podnikání je práce, tak za to musí převzít odpovědnost a musí se postarat, aby tito občané alespoň přežili. Tak, jak se stát stará o zaměstnance, kteří přijdou o práci, musí se postarat o podnikatele a živnostníky, kterým sám stát práci vzal.

Kompenzace a programy podpory podnikatelů a živnostníků měly být tím nástrojem, kterým by vláda podnikatelům a živnostníkům bez příjmů tyto příjmy alespoň částečně nahradila. Vláda k tomu ovšem přistoupila podle rčení, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Veřejnosti prezentuje programy podpory tak, aby to vypadalo, že se vlastně podnikatelům žije skvěle, a samotní podnikatelé a živnostníci dostávají pouhou almužnu, pokud jim vůbec něco na účet od státu přijde.

Češi si také stěžují na nepřehlednost v různorodých vládních programech, v nichž se těžko orientuje, a ne vždy uspějí. Jak vláda lidem usnadňuje dosáhnout pomoci?

Vláda upletla síť asi čtyřiceti programů, které jsou velmi komplikované a mnohdy se navzájem vylučují. Takový chaos Podnikatelské odbory samozřejmě setrvale kritizovaly. A protože kritika zaznívala z mnoha dalších míst a začala se tomu věnovat i média, došlo vládě, že je třeba systém podpory změnit a zjednodušit. Podnikatelské odbory zastupující české podnikatele a živnostníky vždy navrhovaly jen dva typy podpory: Zaprvé podpořit podnikatele částkou vypočítanou z obratu stejného období roku 2019, a zadruhé spočítat sumu ztrát, které podnikatel utrpěl v době koronakrize, a po odečtení již vyplacených podpor mu vyplatit část těchto ztrát.

Těmto řešením se vláda brání a odmítá se jimi vůbec zabývat. Přesto se zdálo, že vláda chce systém podpory racionalizovat. Několik týdnů jednalo ministerstvo průmyslu a obchodu o způsobu výpočtu a vyplácení náhrad za marně vynaložené náklady. Podnikatelskému podvýboru Poslanecké sněmovny vysocí úředníci ministerstva už 2. února prezentovali téměř finální verzi. Nebyli jsme zcela spokojeni s podmínkami, které prezentovali, ale byli jsme připraveni přijmout jejich návrhy. A pak necelý týden na to je vše jinak.

Jak přesně?

V pondělí 8. února vystoupil ministr Karel Havlíček (ANO, pozn. red.), že žádné kompenzace nákladů nebudou, ale že vláda zvýší kompenzační bonus určený výhradně živnostníkům z 500 na 1000 korun za den. A podporu vypočítanou podle počtu zaměstnanců ze 400 na 500 korun za den a zaměstnance. K tomu je třeba dodat, že z částky kompenzačního bonusu živnostník okamžitě po přijetí peněz pošle státu 5000 korun zpátky. To trochu připomíná lichvu, že? A neúctu vlády k občanům a její ochotu udělat kdykoli a cokoli, dokresluje chování ministryně financí Aleny Schillerové. Ještě v prvním únorovém týdnu tvrdě odmítala náš požadavek na zvýšení kompenzačního bonusu, protože z pětistovky na den zůstávalo živnostníkům po zaplacení odvodů pouhých 350 korun na den, tedy necelých deset tisíc na měsíc. Ministryně Schillerová jakékoli navýšení kompenzačního bonusu tvrdě odmítala a prohlašovala, že to nejde, že to není možné, aby během pár dnů otočila o sto osmdesát stupňů, a najednou s tím nemá problém!

Abychom však nezůstali nepodstatných projevů nespolehlivosti členů vlády, je třeba podívat se na návrh ministra Havlíčka z praktického hlediska podle toho, co o něm víme. Tak tedy - nevíme nic. Ministr Havlíček předvedl jen marketingový výkřik a zdá se, že ani on, ani vláda neví co s tím. Nejsou připravené prováděcí podmínky, nevíme, pro koho, kolik peněz, kdy to začne platit, jak se bude o kompenzaci žádat a tak dále.

Jak si tedy česká vláda v koronavirové době celkově vede?

Když to shrneme, vyjde nám celkem málo uvěřitelný výsledek. Vláda nechala padnout týdny práce podnikatelských spolků a ministerských úředníků na přípravě rozumných kompenzací pro likvidované podnikatele a živnostníky. Vláda otočila na čtyráku a přišla s výkřikem o zvýšení kompenzačního bonusu. To prezentoval Karel Havlíček, ovšem nedodal, že s tím zruší vláda všechny ostatní programy podpory. Tedy další zhoršení podmínek pro už tak dost zasažené podnikatele a živnostníky.

Kardinální otázka na závěr: Proč to vláda dělá? Co sleduje takovými přemety? Samozřejmě nemáme žádné informace, nevidíme ministrům a premiérovi do hlavy, ale už je trochu známe, a proto si troufáme tvrdit: vláda nic nedělá ve prospěch podnikatelů a živnostníků, vláda vždy jedná jen ve svůj prospěch ve prospěch premiéra Babiše a jeho lidí. Možná si spočítali, kolik peněz by museli vyplatit krachujícím podnikatelům a živnostníkům. Možná zjistili, že když svým neoprávněným zásahem do českého podnikání přivedli tolik občanů na pokraj krachu, museli by to teď těm občanům nahradit. Možná považuje premiér Babiš státní rozpočet za svůj zdroj peněz a nehodlá z něj vyplácet peníze nějakým drobným podnikatelům a živnostníkům, které by on sám nejraději vymazal z ekonomického systému. Ať je to jak chce, vláda s námi hraje nepoctivou hru.

Podnikatelské odbory v zájmu českého podnikání odmítají vládní hloupou kreativitu. Podnikatelské odbory vyzývají vládu, aby s námi vážně jednala o jediném smysluplném způsobu záchrany českého podnikání – náhrada vypočítaná z obratu předchozího období a kompenzace ztrát.

