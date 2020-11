Proč toto proticovidové opatření ministry a epidemiology napadlo zrovna v době, kdy se situace zlepšuje? Komentátor Vyoral to vidí jasně

reklama

Nový průzkum agentury YouGov hovoří o tom, že část britské populace snad lituje odchodu Spojeného království z Evropské unie. 51 % dotázaných prý odchodu z Unie lituje, 38 % považuje odchod za správný, 11 % nemá ucelený názor. Jak na tyto průzkumy nahlížíte? Je podle vás možné, že si Britové referendum zopakují?

Stejně jako na drtivou většinu, ne-li všechny, ostatní. Skepticky. Třeba jde v tomto případě o férový i relevantní, jenže dobře víme, že prefabrikovaný průzkum s žádoucími výsledky vám udělá z fleku kdokoliv na cokoliv. A nemusí přitom nijak zvlášť lhát. Stačí pouze „odborně nasměrovávat“. Vyberu si správný vzorek populace, správně zvolím formulaci otázek a posléze správně a výběrově zveřejním a interpretuji tak, jak se hodí. Protože, slovy klasika, tak je to správně, a tak to má být. Přece poslední léta jsme svědky prakticky u každé důležitější nebo mediálně zajímavé události průzkumů, které většinou podezřele vycházejí ve prospěch prorežimního a pokrokového názoru či adepta, často s velkým náskokem. Načež realita je pak nezřídka jiná. A nikoliv jen v rámci statistické chyby. Co se opakování referenda týká, nebyl bych nijak zvlášť překvapen. Ostatně jsme již dříve byli svědky takové praxe, když názor plebsu nebyl po vůli názoru elit. Ale nemyslím si, že to je nyní na pořadu dne. Ovšem co předpokládám a tvrdím od začátku brexitového divadla je, že Velká Británie z EU ve skutečnosti neodejde. Možná nějak na oko formálně, ale reálně nikoliv. Něco se malinko poupraví, aby se vlk – tedy výsledek referenda – nažral, ale koza zůstala celá. Nebo jaký je stav Brexitu nyní? Vědí to sami Britové? Vědí to vůbec politici? Já už ani nepamatuju, u čeho to skončilo.

Pozoroval jste oslavy 17. listopadu? Jaký na vás udělaly dojem? Na Národní třídě se opět objevil mezi květinami a svíčkami i nápis ve znění: „Květiny od StBáka a normalizačního komunisty tady nechceme!“

Události roku 1989 si připomněl také bývalý prezident Václav Klaus. Navzdory vládním nařízením dorazil na Národní třídu s rouškou pod bradou, což okomentoval slovy, že není možné přijímat bez diskuse „chaotické příkazy a zákazy”. Již dříve Klaus hovořil o lidech, kteří nosí roušky, jako o těch, kteří „vítají migranty, přejí si posílení Evropské unie a rychlé přijetí eura“. Lze s Klausovým postojem souhlasit?

S první částí vaší otázky, tedy, že není možné přijímat bez diskuse chaotické příkazy a zákazy, souhlasím. Dodal bych ještě příkazy evidentně odporující zdravému rozumu a záměru, pro který jsou údajně avizovány. Povětšinou pak proti psychickému a nezřídka proti fyzickému zdraví. Kdyby vám někdo řekl, buďte zodpovědní, skočte z okna, zbavíte se PR covidu a ochráníte své rodiče, tak to uděláte a necháte je v sedmdesáti, osmdesáti bez vás? Tím spíš, když vám to řekne Aspen Institute svazák v červeném svetru, který se nikdy neživil smysluplnou prací? Nebo nevyléčitelný tunelář se stejně povedenou dceruškou, lhář a psychopat s fašistickými sklony, případně jakákoliv jiná loutka na pozici současného ministerstva strachu, ve které se ministerstvo zdravotnictví změnilo? Echt, když oni sami protektoři jsou posléze viděni jak papalášsky a bohorovně ona vlastní rozum popírající fašistická nařízení nedodržují? Druhá část otázky je podle mě příliš zjednodušená a nejsem si vůbec jistý, zda to takhle jde obecně říci. Určitého průniku lidí, kteří nosí roušky a přejí si posílení EU, jsem si všiml. Spojitost mezi vítači migrantů a příznivci roušek moc nevnímám. Teda všiml jsem si hysterického apelu kádru připravovaného na prezidenta, zřejmě operativce některé ze zahraničních rozvědek a člověka ve finanční netísni Šimona Pánka. Ale toho bych nebral jako pravidlo.

„Myslím, že „chvilkaři“ už jsou do značné míry trapní,“ okomentoval prezident Miloš Zeman „online“ demonstraci Milionu chvilek, která se uskutečnila 16. listopadu. Jak na tuto akci nahlížíte vy, jste s prezidentem ve shodě?

Ačkoliv jsem nesledoval nejnovější klauniádu bambilionu chvilek proti demokracii, tak kdo má alespoň některý ze smyslů v pořádku, přičemž zdaleka stačí i jen smysl pro humor, tak vidí, že chvilkaři jsou trapní dávno a přes míru. Takže částečně s panem prezidentem souhlasím.

Demonstraci zažily i Kavčí hory. Před sídlem České televize se ve středu ve 14 hodin uskutečnila „automobilová demonstrace“ Braňme Českou televizi. Podle organizátorů je nyní svoboda ČT v ohrožení, a to zejména kvůli současným krokům Rady ČT, která nedávno mj. odvolala Dozorčí komisi. Jak se na situaci v ČT díváte vy?

EUČT je v bezpečí jak socialistické politbyro v dobách nejtvrdší normalizace. Agitátoři, aktivisti a úderníci ze zpravodajství a publicistiky stejně jako soudruh ředitel jsou nedotknutelní jako protektor Prymula a jeho dcerka. Opakuji: nedotknutelní! Na nějaké automobilové demonstrace okopírované od kandidáta na amerického prezidenta s pedofilními sklony a rozjetou demencí, který si plete vnučku s mrtvým synem, myslím kromě rozumných lidí prdí i Bílý tesák.

„Když se nebudeme bránit tomu, že nám dvě husy počmárají pomník Winstona Churchilla nebo že pražský magistrát demontuje pomník maršála Koněva, osvoboditele Prahy i Osvětimi a nositele nejvyšších amerických, britských a dalších vyznamenání, tak nás ovládne Greta Thunbergová a další pubertální zjevy. Pubertou vůbec nemyslím věk, ale intelektuální kapacitu,“ varuje Miloš Zeman. Souhlasíte s tím, že u nás hrozí nástup něčeho podobného? Nebo už dokonce probíhá?

Souhlasím s panem prezidentem v tom, že to výše zmíněné je úchylné a odsouzeníhodné. A ano, na základě třeba oněch výše zmíněných kulturně revolučních činů vidíme, že se u nás pomalu rozjíždí progresivistická úderka všeho druhu, a tak jdeme s vysněným „západem“. Nesouhlasím ovšem, že by nás ovládla Greta, nebo jiný pubertální zjev. Protože tohle jsou jen prostředky, užiteční idioti prorážející cestu agendě někoho daleko mocnějšího. Což bych očekával, že pan prezident tak nějak ví. Pokud nešlo z jeho pohledu o nějakou nadsázku či zjednodušení. Ale, jak jsem zmiňoval tuším minule, připadá mi, že jeho úsudek trochu upadá. Můj pocit, který nikomu nevnucuji. Dokladem toho budiž bonmot z rozhovoru u vás, že by se Trump neměl ztrapňovat a měl Bidenovi předat žezlo – navzdory řadě do očí bijících nesrovnalostí a podivností zavánějících přinejmenším nečistotou. Nebo jeho bezmezná podpora a velebení prokázaného odborníka na tunelování, rouškové veletoče a výbuchy jaderných elektráren. A taky prezidentovo předchozí opakované volání po drakonických opatřeních likvidačních pro ekonomiku a především společnost a trestání „popíračů“ je hodno Orwella a ekonomického diletanta. Ne prognostika a člověka, který sic eurofederalista a socialista má rozum a nezřídka svobodu a demokracii hájí.

Česko kvůli covidu čekají další omezení. Vláda požádala o prodloužení nouzového stavu do 20. prosince, Sněmovna ale schválila prodloužení jen do 12. prosince, v platnost pak vstoupilo pravidlo, že jeden člověk musí mít v obchodech prostor 15 metrů čtverečních. Co na tyto novinky říkáte?

Že je zvláštní, že koronafašisty hrající si na ministry, jejich náměstky, poradce a epidemiology napadlo tohle opatření v době, kdy se situace zlepšuje. Nevím, připadá mi, že na jednu stranu navyšují údajný bezpečný prostor v hypermarketech, načež lidi budou nakumulovaní místo toho ve frontách venku a navíc v zimě. Na druhou stranu, dříve smrskli počet nákupních dnů na šest, časově omezili prodejní dobu a dny pro fungování úřadů, takže naopak donutili lidi k větší kumulaci. Podobně naše protektory netrápí narvaná hromadná doprava frčící celou dobu. Nemusím být epidemiolog ani oštemplovaný ministr, abych viděl, že jde o fašistické koniny z dílny chorých mozků. Také stále postrádám logiku v tom, kromě účelové likvidace našineckých živnostníků a tuzemské ekonomiky, proč u nadnárodních hitlermarketů, slovy Ládi Větvičky, není problém, zatímco malé obchůdky a drobní živnostníci jsou posíláni do masových podnikatelských hrobů. Salámovou metodou neustálé prodlužování nouzového stavu papaláši, jež si ukájí peněženku, ego a fašistické choutky, je tristní. Žel nás to čeká minimálně do jara, obávám se. Protektorát hadr. A opozice se sice na sociálních sítích vystavuje v krásných kolážích jako superhrdinové, proklamuje prefabrikované fráze a tváří se jak panna z rána. Ale jejich opoziční funkce, kdy by měli požadovat argumenty a data a být protiváhou téhle bez pardonu koronafašistické vlády, se rovná mozkově i pohlavně vykastrovanému kojotovi.

Nový předvolební průzkum společnosti Kantar ukázal, že hnutí ANO opět získalo část ztracených pozic a volilo by jej 27,5 % voličů. Babišovi spojenci z ČSSD a KSČM jsou ale pod 5 %, Hamáčkova strana dokonce velmi výrazně. Vidíme konec sociální demokracie? Kam se Babiš v případě konce těchto dvou stran bude moci obrátit s nadějí na spojenectví?

Co se průzkumů týče, odkazuji se na svou odpověď výše. Nicméně logiku v těch číslech vidím. ČSSD bych však vzhledem k historii a voličské základně, což je jejich štěstí, do Sněmovny věřil. A to navzdory progresivistickým papalášům ve vedení, kteří jsou spíš agenty TOP09, v čele s rudosvetrovým pseudolidovým al Hamáčkem. Krom ČSSD, která se dle mého udrží, možnost vidím v Okamurovi, jakože předpokládám, že ten se dostane. Nebo v Trikolóře, dostane-li se, která myslím a priori nikoho předem ze spolupráce nevylučuje.

Co říkáte na výsledek Pirátů? 21 procent, s výrazným náskokem druhé místo. Může se stát, že příštím premiérem bude Ivan Bartoš? Jaký premiér by to byl?

To se bez ohledu na tento průzkum dost dobře stát může a pak Pánbůh s námi. Nebo velký špatný, chcete-li moderněji. Premiér by to byl radikálně levicový, zelený v tom pejorativním smyslu, progresivistický, promigrační, proglobalistický, eurohujerský, LGBT nadšenecký, protinárodní. Určitě by se našlo i něco pozitivního, ale nehodlám nad tím teď dumat.

Vyšel také nový průzkum společnosti STEM/MARK, řešící otázku, který český prezident je lidmi vnímán nejlépe. Suverénním vítězem je Václav Havel, kterého za nejlepšího označilo 58 % dotazovaných. Stejně tak panuje nadpoloviční shoda i v otázce druhého nejlepšího prezidenta (Václav Klaus, 53 %) a také v otázce nejhoršího prezidenta (Miloš Zeman, 52 %). Jde podle vás o přesné vysvědčení za našimi již takřka 30 lety nezávislosti? Jak byste ten žebříček sestavil vy?

Se vším respektem k Havlovi, tak jeho neustálé mytizování a aureola hrdiny (i skrze všemožné průzkumy) úsměvně připomíná kult osobnosti kteréhokoliv autokrata, na něhož si vzpomenete. Ale za to nemůže on, ale jeho nekritická sekta homohavloidů. Pro vysvětlení Homo Sapiens Havloidus, aby si to někdo nevysvětlil špatně. Pro zhodnocení je vždy třeba odstupu a prezident Zeman má ještě pár let služby před sebou. Nicméně v současné chvíli je s ohledem na všechny plusy a minusy můj žebříček v pořadí Klaus, Zeman, Havel.

