Promísit? Ne! Nižší IQ... Zastáncům migrace zaskočí. Olympionik Kůrka drsně o Africe a muslimech

ROZHOVOR V různorodosti je kouzlo, nikoliv v zglajšaltování do nějakého evropského národa. Jsou etnika, která se pro některé aktivity prostě nehodí – třeba Afričané. Dobře kopají fotbal, ale na propracovanější sporty ještě nemají. Na rozdíl třeba od Indů. Také bychom razantně měli řešit populační explozi právě na černém kontinentu – vzít by si tam měli příklad třeba z Číny, která se tady dehonestuje, co to dá. Nyní máme skvělou, pevnou vládu. Dravec Andrej Babiš válcuje své protivníky a dělá mnoho pro obyčejné lidi. Marie Benešová je zkušená žena. A Západ? V minulosti nám s ničím nepomohl, naopak. To všechno říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý olympijský vítěz, střelecký nestor a komunální politik, Plzeňan Jan Kůrka (SPO).

Víte sám, že útoky na prezidenta jsou čím dál více ostřejší a nehoráznější. Vytýká se mu, že rozděluje společnost, že uzavřel holport s Babišem…

Kecy! Jsou to takové kecy! To samé člověk slyší o Trumpovi, že rozděluje společnost. To Merkelová rozdělila Německo na nesmiřitelné tábory. Půlka Německa je silně proti migraci, ale oni to nemohou ani medializovat. Tam je momentální stav, že když s nimi o tom diskutuji, tak se každý rozhlédne, jestli ho někdo neslyší. No to bylo tady, když jsme pomlouvali nějakého okresního tajemníka. A tak to mají dnes v Německu. Nakonec i ty volby ukázaly, že dostala „jenom“ 43 procent. Podle nás dostala ještě strašně moc. Dokonce jsou tam lidé, kteří tvrdí, že jejich rodina, celé příbuzenstvo, široko daleko nikdo jí nedal hlas, a nakonec má 43 procent. Přišla zpráva z ústřední volební komise z Berlína a nikdo neřekl ani popel, že by něco jako namítl, že to není možné, protože nálada byla silně proti ní. A stejně dostala 43 procent a uchvátila moc, i když nyní je už v čudu, protože to už nemůže nervově unést. Podle mne ten její třes je z toho, že si plně uvědomuje tu hrůzu, kterou Německu přivodila.

Anketa Vadilo vám, že Karel Gott podepsal tzv. Antichartu? Vadilo 10% Nevadilo 90% hlasovalo: 15040 lidí

Vy na akcích míváte závodníky z celého světa, z celé Evropy. Že byste řekli Rusům stop? Takový populismus, byť by byl jistě v některých kruzích vítaný, je vám pravděpodobně dalek…

Mně je to opravdu vzdálené. Mně vůbec nevadí barva pleti. A to je další důvod, proč podporovat sport. V tom mají všichni stejný zájem, stejná pravidla a je to nejúčinnější způsob, když už někdo chce sbližovat svět. Když tu někdo tlačí na globalizaci, promísit populaci, smazat hranice, tak nám to obrovské kouzlo soutěživosti mezi národy unikne. Dobře, skousnu, když se hraje světový pohár a jsou tam nájemní sportovci, kteří hrají jednou za toho, jindy za onoho, sice to moc neuznávám, já bych rád viděl, kdyby Viktorka Plzeň tady měla jedenáct chlapů, kteří vyrostli v Plzeňském kraji. To bych viděl jako reprezentaci, jako optimum. Trend je jiný. To, co předvádějí Real Madrid a další super kluby, které skoupily to nejlepší, a tím reprezentují. Ale pak se stejně někteří dostávají do reprezentace. Když vidíte Francii, kde nastoupí sedm černých fotbalistů, tak už obraz země galského kohouta se podle mne poněkud vytrácí. Nevím, jestli je to dobře. Takto to všechno zamíchat…

Nemám nic proti žlutým, černým, bílým, ale co se týká globalizace, tak bych si dovolil říci, že tímto mícháním přijde svět o své unikátní kouzlo různorodosti. To je to krásné, když cestujete z jednoho státu do druhého a všude je něco jiného. Dnes v Evropě někam přijedu a obchod je jeden jako druhý, zboží je typizované ve všech 28 státech EU. Chcete prosadit svůj romadúr nebo pomazánkové máslo, a máte s tím problém. V minulosti to bylo zvláště pro ženské to kouzlo, že byly v různých státech a všude si mohly koupit něco extra, speciálního, místního.

Nedokážeme si představit, že by na olympijských hrách nešli sportovci za svoji zemi, ale třeba za EU. Ale možná to je obraz budoucnosti…

Ano, bohužel, logicky to z toho vyplývá a je to tak směrované, ale byla by to tragédie. To jsou ty pozvolné kroky. A platí staré české pravidlo – podáš prst a utrhnou ti celou ruku. Nejdříve povolíme hranice, pak maličko tamto a zase něco jiného a najednou vám to sem naperou. Migrace je obrovský problém a je to ne zdvižený prst, ale celá ruka, která varuje.

Souhlasím s tím, ať se pomáhá třetímu světu, ale pozor – konečně to už někde zaznělo, ale já to tvrdím už pomalu dvacet let, že největší problém jsou dvě slovíčka. Regulace populace. Pakliže se na tomto nebude pracovat, tak půjde svět do záhuby, vyčerpají se všechny suroviny, potraviny. Proč se kácejí lesy v Africe, v Jižní Americe? Černý kontinent to navíc není schopný uživit, a když se tam cpou prostředky, o to více tam nadělají dětí a nemá to efekt. Musí se vzít rozum do hrsti. Jako v Evropě – kdo na to má, má čtyři děti, kdo na to nemá, tak dvě. A Afričan jich nemůže mít patnáct. Muslim nemůže mít čtyři ženy a s každou mít pět dětí. To pak expanduje do všech stran.

Fotogalerie: - Gott a slzy

Tímto jistě vzbudíte vlnu nevole…

Ať je nevole! Jak chcete ten svět nakrmit?

V Evropě by se prý měla regulovat populace. Číně jsme se kdysi vysmívali, a už je to tu. Není zvláštní, že budeme regulovat populaci v Evropě, která vymírá, ale v Africe, kde jde raketově nahoru, se bude podporovat…

Evropa má asi 570 milionů. Když jsem vycházel školu na konci padesátých let, tak nás učili, že je na světě 2,1 miliardy obyvatel. Jako fór tenkrát byl, a to mi bylo čtrnáct let, že se říkalo, že vzorem neutuchající populace je Čína. Říkalo se, že když budou Číňané pochodovat ve čtyřstupu do moře, tak ten pochod se vůbec nezastaví, neskončí. To se tehdy říkalo a já jsem se kolikrát nad tím jako dítě zamýšlel a to jsem si s sebou nesl. A pak jsme se učili, jak tam Mao zavedl ta strašná, drastická opatření. A když Číňané řekli – jedno dítě v rodině, tak jsem si říkal – ti na to jdou chytře. V té době již bylo na planetě šest miliard lidí. Samozřejmě za pár let se ukázalo, že v té Číně je to špatně, protože se začali preferovat kluci a kluci sami od sebe národ nezachrání. Dnes tedy povolili dvě děti, ale pořád klobouk dolů, někdo se tu opravdu filozoficky zamyslel nad tím, že by to tak do nekonečna nešlo.

V Evropě je touha po vysoké životní úrovni. Kdo má více dětí, musí být pracovitý a musí počítat s tím, že bude mít starost. Ale když ty děti dobře vychová, může ta jeho rodina fungovat opravdu úžasně. Když děti začínají „dozrávat“ a chytnou se, je to radost. Neumím si představit, že bychom byli bez vnoučat. Znám rodiny, které je nemají, a jsou nešťastné.

Je to také otázka sociálního zabezpečení, přidat matkám a rodinám, které jsou do toho třetího dítěte, ale co se týká třetího světa, to je úplně jiný problém. To se musejí zamyslet lékaři a farmaceutické firmy, které vyrábějí léky a tlačí je tam, aby zachránili mrzáčky. Protože tam se to rodí podvyživené, na to se v televizi ani nedá koukat.

Psali jsme: Kupka (ODS): Naším patronem je sv. Václav, nikoliv Švejk nebo loupežník Babinský Policie: Pyrotechnici v akci Babiš: MF bude prodeji Počerad věnovat zvýšenou pozornost Bývalý agent StB Ludvík Zifčák tvrdí, že podniká z donucení

Vy říkáte, že nás ve sportu předbíhá jihovýchodní Asie – Čína, Indie. Dá se toto říci i o těch afrických nebo muslimských státech? Víme, že jsou to v černém kontinentu třeba výborní čutálisté, ale co třeba střelci?

Ne, ti na to zatím prostě nemají. Nechci říkat, že jsou hloupější, ale IQ je tam asi nižší. Je to také otázka životní úrovně!

… tak to vás tedy lidsko-právní organizace roznesou na kopytech… mám to v rozhovoru nechat? Opravdu těchto pár vět nemám raději vyhodit…?

No jéje! Oni jsou výborní na běhy – Keňa, Etiopie. Ale technické sporty, kde je třeba kombinovat a dlouhodobě se věnovat tomu sportu po všech stránkách, tedy nejen si vzít trenýrky a jít běhat.

Už jenom, jak říká Tomio Okamura, naši nepřizpůsobiví spoluobčané, do kterých se dávají obrovské peníze, tak ať mi ukáže někdo, kdo je z nich ve vrcholovém sportu. Je to procento, nebo ještě méně? Já jsem neviděl žádného šampiona a vítěze v českém sportu, aby to byl cikán. To je tvrdá realita.

Anketa Karel Gott zemřel. Měl by mít státní pohřeb v katedrále sv. Víta, jak navrhuje premiér Babiš? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 25543 lidí

Říká se, že Romové jsou určitá enkláva z Indie. Ale Indové, klobouk dolů, to je musím pochválit, tam je jasná houževnatost a pracovitost. Tam je to hodně jiné než v černé Africe. Indové se začínají chytat ve všem. Ale střelecký sport jsme je hodně naučili. Začali k nám jezdit, líbilo se jim to a dnes jsou našimi vážnými konkurenty. Třeba jednou i ty africké státy budou mít takovou chuť závodit ve sportech, jako jsou triatlon, sportovní střelba, jízda na koni, šerm a další.

Co si v tom politickém tuzemském světě nejvíc přejete?

Aby nám u vlády mělo dominantní postavení ANO, protože zatím prosazuje samé normální věci. A hlásí se rovněž ke zdravému rozumu, a proto jediní, se kterými si rozumí, je v podstatě SPD. A to je ta vazba, kdy se dostávali k moci, tak Okamura říkal – dělám jen to, co vymyslel Miloš Zeman. Dělá program Miloše Zemana. A oni byli mladší, intenzivnější, proto nás jako SPO v podstatě převálcovali. Je pravda, že některé požadavky Tomio Okamury jsou zatím pro vládu velmi tvrdé – to je třeba vystoupení z EU nebo z NATO. Proto se nemohl s ANO domluvit. Ale jinak jejich programy jsou v podstatě totožné, moudré a rozumné. Já jako gró vidím to, co vymyslel Miloš Zeman. A na tom je to postavené.

Ale na Andreje Babiše se nadává ze všech možných světových stran…

Nadávají politické strany, které v minulosti už vládly. A všechny mají zřejmě máslo na hlavě a vadí jim Babiš, který má pouze Čapí hnízdo za padesát milionů. Ale když si vezmeme Klausovu amnestii a podtrhneme, kolik set miliard peněz amnestoval, tak vůči tomu je padesát milionů v tomto finančním světě zlomeček, který musím tolerovat vzhledem k tomu, co se nyní generuje. Máme perspektivu, a to i na mezinárodním poli. Ti, kteří likvidovali spolupráci s Ruskem a Čínou, jsou upozaděni a samozřejmě se ozývají. Ale když vidím Německo, jak se snaží o plyn z Ruska, tak to mluví za vše, protože je to pragmatické. A zase jsme u toho selského rozumu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tady se argumentuje tím, že Babiš uplatil důchodce…

Neuplatil! Dal nám jenom to, co už dávno měli lidé dostat. To není žádný úplatek. Podívejte se, kolik dnes ještě důchodců pracuje a jaký mají duchovní potenciál. Obrovský! Nedávno byli důchodci za nepohodlné a dnes jimi doplňujeme tisíce volných míst. Prostě, minulost byla hrozná. Vím, kolik brala důchod moje matka. Vím, že medailisté malých sportů odcházeli na penzi s důchodem sedm osm tisíc měsíčně! A měli to v ruce Topolánek, Klaus, Špidla, Sobotka a shazovali to ze stolu.

Myslíte si, že tedy když Babiš šlápl na penězovody, tak proto všichni okolo křičí?

No jistě! To se ví. Vlády měly obrovský kapitál, vymýšlely nesmysly a pro obyčejné lidi nebylo. Podívejte se, kolik lidí z ODS i jiných stran je zavřených. A to je jen zlomek.

Takže já jsem se současnou politikou relativně spokojen, protože věřím tomu, že vývoj půjde tak, jak je nasměrován. Tedy že budeme spolupracovat s celým světem. Nebudeme se nad nikým obrňovat, někomu radit, prostě, my, malé okresní město v Číně nebudeme radit velmoci, která dnes dominuje a vybírá si přátele. To, že Miloš Zeman udržel toto přátelství, tak je podle mne jedno z největších vítězství v zahraniční politice…

A to, že se mu vyčítá, stejně jako Václavu Klausovi, že jsou proruští…

Když už mluvíme o Rusku, tak jsme přece Slované. Západ nám v minulosti nikdy v ničem nepomohl. Těch zrad tam od něj bylo. Ano, byly trochu napřed v technice, to beru, takový je vývoj.

Češi však byli všude možně…

Vždyť naši zedníci postavili Vídeň! Šikovní lidé.

Fotogalerie: - Rozvinování Armády ČR

Takže ta současná vláda…?

Tak, jak to je, by to mělo být. Paní Benešová je moudrá žena. Co má za sebou – vždyť ji šikanovali! Babiš kdysi v Parlamentu přečetl výčet všech hříchů minulých vlád. Těch průšvihů, co se nadělalo. A on jim říká – vy mi vyčítáte Čapí hnízdo? Tak se podívejte, co já vím o vás. Za každým průšvihem se skrývají lehce dohledatelné osoby. A oni dnes mají hrůzu z toho, že když Babiš posílí moc, tak může vytahovat jednu kauzu za druhou. A když uvidí, že někdo vytáhl třeba sto milionů, tak řekne – 99 vrátíš a basta.

Tady se pořád vytahují nějaké chiméry proti Číně a Rusku. Oni jsou snad schopni pomluvit Ameriku, když jim nebude hrát do karet.

No ale přiznejte, že ten Babiš je také oligarcha a jde mu o kšeft…

Na rozdíl od mnohých expertů má kapitál v republice. Ano, je to dravec. Zatím mu nikdo nevyčetl, že je má někde jinde – a to se jistě někteří páni novináři snaží, seč jim síly stačí a pomalu se přetrhnou.

Psali jsme: Lukáš Kovanda: Důvěra v průmysl eurozóny padla na šestileté minimum, ČNB zhorší Česku prognózu Prasárna, zhovadilost, stádo blbců. Ivan Vyskočil se postavil do cesty těm, kteří útočí na prezidenta. Polčák, Hutka, Holubová... Je zde další VIDEO: „Za to by měli někoho zavřít!“ Roztržka Xavera s redaktorkou Newsroomu. Ještě jste neviděli vše ,,Dnešní mládež? Zaostalá o deset let!” Toto mnohé naštve: Kmet a olympijský vítěz hovoří



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Václav Fiala