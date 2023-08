Propuštění vraha z brněnské kauzy je plivanec do tváře Romů. „O jednoho cikána méně, tak co?“ Romský předák Tancoš už se na to nemůže dívat

„Ministr vnitra Vít Rakušan stále tvrdí, že má všechno pod kontrolou, ale nemá. V Brně, Přerově, Pardubicích, Plzni, Praze byly problémy. Tak to nejde,“ stěžuje si předseda Romské demokratické strany a podnikatel Miroslav Tancoš v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Podle něj vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková nemá moc velký přehled a je to velmi slabý článek tohoto etnika v Česku.

Jak se stavíte k nedávnému propuštění muže z Ukrajiny, obviněného ze zabití mladého Roma nedaleko Brněnské přehrady, z vazby?

Absolutně s tím nesouhlasím a se mnou celá naše organizace Romská hospodářská rada. Už udělali veškeré vyšetřovací úkony. Nicméně jakou jim ten člověk mohl dát záruku, že bude docházet na probační službu a bude se zdržovat v Brně? Kdyby to udělal Rom, tak by ho z vazební věznice nepropustili. A dokonce ani Čecha by nepropustili. Tak proč má taková privilegia ukrajinský občan, který tady nemá žádné vazby, takže kdykoliv může sednout na vlak, autobus či letadlo a s falešnými doklady opustit Česko? Anebo ho ukrajinský prezident Zelenskyj v rámci mobilizace povolá zpět na Ukrajinu a zdejší politická garnitura už to nějak zařídí, aby bylo Zelenskému vyhověno. Přitom ten muž jednoho člověka zranil a druhého nožem zavraždil.

Po jeho propuštění ještě posílily dohady o tom, jestli nešlo přeci jen o přiměřenou sebeobranu...

Ten vrah na zemi neležel, a navíc tam měl ještě dva kolegy. Neříkám, že kdyby ležel na zemi, tekla mu krev, tak by se neměl bránit. Ale tak to nebylo. A kde jste viděl, aby spořádaný člověk u sebe nosil nůž? Proč ti Romové u sebe nože neměli a Ukrajinec ho měl? Oni vykupují všechny zastavárny, bazary, obchody a kupují nože.

Souhlasím s exprezidentem Zemanem, jak říkal, že když jsou mladí, umí vraždit a znásilňovat, tak ať bojují na Ukrajině, brání svou vlast, a ne aby tady páchali zlo. Tady žijí celkem spořádaně a dlouhodobě ukrajinští gastarbajtři anebo Vietnamci. Ale ti, co sem přišli nedávno, to je úplná katastrofa.

Proč jste nebyl na nedávné minidemonstraci proti propuštění toho muže z vazby před Úřadem vlády?

Nemohl jsem se dostavit a za to se organizátorům omlouvám. Byl jsem na cestě, ale volali mi z domova, že mi zemřela sestra, takže jsem to otočil.

Upřímnou soustrast...

Děkuji. Ale abych navázal, ministr vnitra Vít Rakušan stále tvrdí, že má všechno pod kontrolou, ale nemá. V Brně, Přerově, Pardubicích, Plzni, Praze byly problémy. Tak to nejde. Neříkám, že Češi a Romové trestnou činnost nepáchají, ale ne tak moc, a navíc jsou si plně vědomi, že přijde trest. Do verdiktu soudu ho prostě z vazby neměli pouštět. Teď může ovlivňovat své okolí a jistě se najdou politici, co se ho budou ještě zastávat. To je k pláči. Je to výsměch spravedlnosti a plivanec do tváře Romů.

„A nahánějí naše Romy...“ napsal jste začátkem roku na facebook o ukrajinské skupince chodící údajně po České Lípě s noži. Tamní policie to však označila za spekulace. Co vy na to?

Bylo to tak padesát na padesát. Ti dva Ukrajinci šli do budovy, které se říká parlament, a něco od našich chtěli. Ukrajinci jim totiž předtím asi něco prodávali a Romové to nezaplatili. Oni šli vymáhat peníze a střetli se ve sklepě. Nicméně zmínění Romové i Ukrajinci se pak uklidnili, protože šlo o nějakou trávu, nějaký drogy.

Skoro to vypadá, jako kdyby se v Česku mezi Romy a ukrajinskými uprchlíky odehrával nějaký konflikt...

Tak bych to neoznačil. Romové neuznávají kolektivní vinu. Ale po té brněnské vraždě začala vlna nenávisti. Už předtím nás štvalo, že když přijeli ukrajinští Romové a bivakovali na hlavním nádraží v Praze, tak se o ně stát nepostaral. Nakonec se o ně postaraly neziskovky. A mezitím celou tu dobu Romové pozorovali, jaká mají uprchlíci z Ukrajiny privilegia, co se týče pracovního uplatnění, ubytování, jednorázových příspěvků, a to bez papírování či jiné administrativní zátěže. Dá se tedy říct, že k nim mezi námi v těchto aspektech bují určitá taková „nevraživost“.

Romský aktivista Ivan Veselý řekl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz: „Objeví se běženci, a peníze jsou!“ Souhlasíte?

Ano, přesně tak. Má pravdu. Vláda dává Ukrajině stále nějaké miliardy, ale české občany přehlíží. Vždyť třeba důchodcům poslanci strhli zhruba tisícovku z penzí. Navíc budou zvyšovat hranici odchodu do důchodu. Vždyť v Česku už žije popravdě tak šedesát procent obyvatel na hranici bídy. Na ulicích žijí tisíce bezdomovců a nikdo se o ně nestará. Spí ve stanech, tunelech, příkopech, všude, kde se dá. A Ukrajinci zde nakoupili 1300 firem, mají tady svou poštu. Tak ať se nikdo nediví, že se to Romům, ale i majoritě nelíbí. Ostatně 16. září, pakliže se opět nestane něco nepředvídatelného, přijdu na Václavské náměstí také demonstrovat proti bídě.

Naše vláda dala sliby českým občanům. Má dodržovat tuzemskou Ústavu. Rozumím různým úmluvám o ochraně uprchlíků, ale nejde kvůli tomu přehlížet vlastní občany. A to je kámen úrazu. Pak, když soudce pustí vraha na svobodu, tak všichni cítíme, že spravedlnost dostává na frak. Prostě jde o zpolitizovanou kauzu.

Veselý také inicioval dopis ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, kde ho celkem ostře vyzval, aby se za smrt Roma v Brně omluvil...

Pod ten bych se ihned podepsal. Byl v Česku, všude hovořil, a přitom se měl omluvit. Měl žádat exemplární tresty pro pachatele takových činů pro výstrahu ostatním. Petr Pavel, když ukrajinskou holčičku poplivali, tak ji pozval na Hrad a omluvil se její rodině. Ukrajinský prezident to nepovažuje za důležité. Ostatně nikdo z tuzemské ani ukrajinské vládnoucí garnitury se k tomu nepostavil čelem. Řeknu to na rovinu: „O jednoho cikána méně, tak co?“

Z dalšího článku Parlamentníchlistů.cz, v němž se vyjadřoval expert obecně prospěšné společnosti Romodrom, vyplývá, že dost Romů žije na Ukrajině dlouhodobě ve zcela žalostných podmínkách...

Je to pravda. Vždyť jim tam zapalovali chalupy. Anebo dvacet, třicet banderovců přijelo s bagrama a bořili tamním Romům obydlí. Máme o tom záznamy. Vždyť tam je velmi aktivní Myroslav Horvat, který nám takové zprávy posílal.

Jste předsedou Romské demokratické strany, která v roce 2019 neuspěla ve volbách do Evropského parlamentu. Zkusíte své štěstí za rok znovu a zohledníte ve volebním programu věci, o kterých jste mluvil v tomto rozhovoru?

Ano. Doufám, že to udělá i Roma Luma, nová romská politická strana. Ochrana a bezpečnost občanů je velmi důležitá. Řeknu vám jednu perličku. To, co dělá Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, je hodně malou náplastí na naše problémy ze strany státu. Rada navíc nemá pravomoci, finanční prostředky a právo rozhodovat. Jde o lidi, kteří se sejdou čtyřikrát do roka, odhlasují to, co vláda potřebuje, ale efekty takového snažení jsou v sociálně vyloučených lokalitách mizivé. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková nemá totiž moc velký přehled.

Té jsem zhruba před měsícem posílal žádost o rozhovor a nebyla mi ani schopná napsat, jak se sluší a patří, že nechce anebo má hodně práce...

Je to velmi slabý článek romského etnika v Česku. Když probíhaly demonstrace Romů proti násilí, tak hlásala do médií, že nejde o reprezentativní vzorek romského obyvatelstva. Jedná se o vraždu, přijdou tam tisíce Romů a ona to všechno shodí ze stolu? Tak co s ní. Na poradu s Rakušanem si pak pozve pár známých, aby jí to všechno odkývali. Když tam byl Šimáček, Kocáb nebo Šimůnková, tak nešlo o Romy, ale měli velkou odezvu a vláda jim naslouchala.

Jak byste si tedy představoval smysluplné řešení romských problémů ze strany státu?

Chtěl bych, aby byl v Praze vytvořen jakýsi „romský konzulát“, v němž by byly zastoupeny všechny kraje. Experty a Romy, kterým lidé v jejich komunitách důvěřují. Měl by mít i určité pravomoci a k tomu přizpůsobený rozpočet.

