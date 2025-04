Prověření úplně všeho. Vidlák odpověděl Milionu chvilek

Takže jste „roztleskávač Putinovy propagandy“, když jste řekl, že organizace Dárek pro Putina je nacistická a dehumanizuje lidi, tvrdí Milion chvilek pro demokracii. A flákli vaši fotku na své sítě. Nestydíte se, zeptám se tedy za ně?



Mně se líbí, jak michprdi předpokládají, že za mnou musí stát ruská FSB, protože jinak snad ani není možná. Přitom jsem jen obyčejný bloger z Miroslavi, který má jen nabroušené pero a nevymáchanou hubu.

Ale všimněte si, jak to zase otáčejí. Vodou na mlýn Putinovy propagandy je právě iniciativa Dárek pro Putina. Oni se radovali ze smrti ruských dětí a ruská média to samozřejmě rozmázla s komentářem, jak se Evropa fašizuje. A ona se fakt fašizuje, protože mít radost z mrtvých civilistů jen proto, že se narodili v Rusku, to je už daleko za hranou.

Ale samozřejmě za to mohu já, že jsem na to upozornil. Milí chlívkaři, kdybyste raději působili na Dědka či Ondráčka, aby se nechovali jako Ilse Koch s Amonem Gothem, tak byste pro Ukrajinu udělali víc než naháněním Vidláka... který z toho má navíc srandu.



Oni vám ještě vyčítají, že „šíříte kremelské narativy“. Ano, to je taková ta věta ve smyslu „jak to, že smyslem tvého života není dělat vše proti Putinovi a jeho zájmům“? Co vy na to?

To bude asi tím, že jsem narativy nevyměnil za PRAVDU! Píšu, co vidím, a je mi úplně jedno, komu to prospěje nebo neprospěje. Já tuhle jejich hru na dobro a zlo nehraju. Stejně tak ji nehraje Donald Trump a tři čtvrtiny planety. Jestli si hoši myslí, že stojí za to obětovat další milion Ukrajinců, abychom zjistili, že Rusko stejně neporazíme, jen ho ještě víc naštveme, tak prosím. Ale jestli si někdo myslí, že Rusko porazíme tím, že budeme Rusy považovat za podlidi, tak zcela vážně varuji, že to je přesně ten důvod, kvůli kterému pak Rusové dojdou až do Berlína! A je mi úplně jedno, kterému narativu tím teď právě nahrávám. Varování není vyhrožování.

Po sebevraždě paní Šimůnkové, matky oběti Davida Kozáka, jste napsal: „Ne, není to uzavřené. V našem volebním programu slibujeme hluboký audit státní správy. Bude se týkat i případu Kozák.“ Tak tedy, popišme nejdřív, jak byste dovyšetřili případ Kozák?



Anketa Byly zločiny Davida Kozáka dostatečně a uspokojivě vyšetřeny? Byly 1% Nebyly 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3575 lidí



A ten audit státní správy, to je obecně zajímavé téma. Přesvědčili byste Babiše, ať vytvoří funkci nějakého „cifršpiona“, který bude všechno všude vyšetřovat? Jak si máme představit tento váš programový bod?



Za hnutí Stačilo! má tento bod v gesci Jana Bobošíková s Hankou Lipavskou. Ty se tím zabývají dlouhodobě. Ale samozřejmě, chtělo by to větší tým a chtělo by to udělat ho podobně jako v USA. Aby přišel někdo zvenčí, kdo na to má zkušenosti i odvahu a kdo se dlouhodobě staví za svobodu slova a vyšetření všech státních sviňáren.

Já osobně bych byl rád, kdyby se toho ujal Marek Španěl. To je český Elon Musk. Má dost prostředků i schopností, aby mohl vytvořit tým „dvacetiletých ajťáků“, zároveň u nás nemá žádný byznys, kde by byl ve střetu zájmů. Také je to ryzí pravičák, takže by byl ochoten řezat nemilosrdně a hluboko.



Takže co ty řeči, že vám z očí kouká, že jste zrůda, která by zavírala a popravovala, kdyby mohla? Kde se to bere, když v programu ne?



Já nevím, to bude asi liberální folklór. Každý, kdo nesouhlasí s jejich viděním světa, je přece jasný populista a diktátor, kterému to kouká z očí. A také vědí, že je to bezpečné, že jim ve skutečnosti nikdy nic neudělám. Ať zkusí v Německu říct, že Mohamed byl pedofil... anebo lépe – ať jdou k té velké mešitě v Kolíně nad Rýnem a tam ať drží izraelskou vlajku. To by byla skutečná odvaha. Nadávat mi, že jsem diktátor, to je zcela bez rizika.

Mimochodem... víte, z čeho nařkli u soudu Ježíše? Z podrývání státu a společenského zřízení. Ačkoliv on přišel, aby lidem odpustil hříchy a umožnil jim nový začátek. Možná michprdům nejvíc vadí, že hnutí Stačilo! chce začít znovu.

Jinak, vy jste se rozhodli angažovat na pražskou kandidátku STAČILO! učitelku Martinu Bednářovou, vyhozenou a souzenou za výklady o Ukrajině. Co si od toho slibujete?

My prostě stojíme za pronásledovanými, chudými, slabými a umlčovanými. Martina Bednářová je jednou z nich a my se k jejímu příběhu hlásíme. Doufáme, že jednoho dne jí pogratulujeme k místu ředitelky na škole, odkud ji vyhodili. Navíc... málokdo si u nás zkusil tolik co paní Bednářová. Málokdo dostal od pravdy a lásky takovou čočku jako ona. Zocelené lidi na kandidátce chceme a potřebujeme.



My jsme nedávno nakousli ceny těch velikonočních komodit na českých svátečních stolech. Ale nešli jsme do detailu. Tak pojďme: vejce, mouka, mléko, cukr... a podobně. Když tak se zeptejte manželky, ta jistě má přehled.



Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 77% Jen Motoristé sobě 3% Jen STAČILO! 17% Ani jedna 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12923 lidí

Ale víte, co je zajímavé? Ceny krmiv se drží na stejné úrovni. Dokonce i většina producentů nezdražuje. Zdražují prostě jen hytlermarkety a zdražují z jednoho prostého důvodu – mohou. Nemají konkurenci, nikdo neuplatňuje zákon o cenách, nikdo si na ně netroufne, zákazníci jim mohou utéct maximálně do jiného (ale vlastně stejného) marketu... Zisk se pak uměle sníží fakturací nějakých konzultačních služeb... A takhle si tady žijeme.



Jo a mimochodem, psali na Forum24, což je provládní list zcela jistě mluvící pravdu, že chcete „zatočit s agrobarony, kteří berou miliardové dotace“. Chcete?



Kurňa, měli by na ty naše besedy s občany posílat alespoň trochu gramotné novináře. Já jsem v Rychnově nad Kněžnou vysvětloval, že ta slavná vládní „deagrofertizace“ trochu přidala malým, těm největším neuškodila, a naopak ničí ty střední. Přesně ty, kteří se ještě stále v potu tváře snaží udržet nějakou zaměstnanost na dědinách a dělají živočišnou výrobu, protože zdědili od „těch zlých komunistů“ tak bytelné kravíny a vepříny, že to stojí dodnes.

Pokud někdo potřebuje podporu, tak jsou to právě tito zemědělci. Velké agrokoncerny si poradí samy.

Do našeho zemědělství se vejdou všichni. Velcí, střední i malí. Ale pomoc potřebují ti střední, protože těm vláda nejvíc vzala.