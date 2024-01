První nákup, první pohled na nové ceny. Krve by se v Ivanu Vyskočilovi nedořezal

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Tři oříšky pro Popelku? S čerty nejsou žerty? Na našeho Péťu Nutellu nemá žádná z nich. Pohádkář! Vymýšlí si ty pohádky sám?“ vrací se k vánočnímu projevu premiéra Fialy herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil. Žasl nad „novoročními“ cenami v obchodě i nad novým rozpisem záloh na energie. „Hřeje mě pomyšlení, že jsme takový nesobecký a filantropický národ. Naší levnou elektřinou udržujeme německé hospodářství v chodu,“ nešetří sarkasmem a v souvislosti s přáním štěstí do nového roku si nebere žádné servítky.

„Kdepak, na našeho Péťu Nutellu nemá žádná z nich. Jak se nás snažil uspat a naladit náš Péťa Nutella Fialenko, na toho nikdo nemá. Hajaja se může jít zahrabat a Bróďa se v hrobě stydí. Již minule jsem psal, že se pan premiér se svým sedmilhářstvím pasoval na nejlepšího Barona Prášila, se svou Nutellou na jednoho z nejlepších komiků a nyní uspěl na prvním místě jako pohádkář. Jen nevím, zda mu ty pohádky někdo píše? Nebo si tohle vymýšlí sám?“ ptá se užasle herec a jde rovnou „k věci“.

Ceny v obchodech? Rána mezi oči…

„Je čtvrtek, když toto píšu, a šel jsem, poprvé v tomto novém roce, nakoupit. Ani jsem si nevzal moc peněz, pamětliv páně premiérových slov, jak nám ty potraviny zlevní. Ta rána mezi oči, jakou jsem dostal při pohledu na nové ceny, mi málem zastavila krevní oběh. Čtenáři mi prominou, ale hned mě napadl ten vtip, který není ani trochu slušný, je ale výstižný a nedá se tam použít jiný než naprosto sedící výraz. Baví se Francouz a Čech a Frantík si stěžuje: ‚Je to hrozné. Kurvy zdražily.‘ A Čech se rozhořčeně přidá: ‚Nám ty kurvy taky zdražili!!!‘ A já dodávám, že fest. A k tomu přišel účet za vodu, nový rozpis záloh na elektřinu a už vím, co bude stát dálniční známka, a oči mi asi vypadnou z důlků, až dostanu předepsanou daň z nemovitosti. Jsem pracující důchodce neboli prduch, ale nějak na to přestávám stačit,“ říká nepříliš radostně a pokračuje.

Děsím se, že by se jídlo na plynovém sporáku mohlo nakazit azbukou

„Ale nehroutím se! Hřeje mě pomyšlení, že jsme takový nesobecký a filantropický národ. Naší levnou elektřinou udržujeme německé hospodářství v chodu. Raději ještě za energie připlatíme, jen aby naši sousedi netrpěli. Děsím se představy, že při vaření na mém plynovém sporáku by se z hořáků mohlo jídlo nakazit azbukou,“ říká s pořádnou dávkou sarkasmu a ve stejném tónu pokračuje. „Raději nám dodejte jiný, třeba i několikrát tak drahý. Jen proboha ne ten ruský. Zlé dezolátní jazyky tvrdí, že je to prý ten ruský, jenom prý označený jinou nálepkou a cenou? Ale kdo by věřil takovým ruským trollům?“

„Také naše rozežrané školství a zdravotnictví zdaleka nepotřebuje tolik peněz. My jsme přece kabrňáci, co si umějí utáhnout opasky, hlavně ať prosperuje Ukrajina,“ nešetří sarkasmem ani dál a dodává.

„Moji milí, tak vám přeju, abychom ten následující rok nějak vydrželi, a také vám přeju, abychom už přestali být tak trpěliví a nesobečtí a nenechali se ode všech ždímat jak mokrý hadr.“

P.S. Ivana Vyskočila

Ani tentokrát samozřejmě nechybí tradiční P.S. Ivana Vyskočila. A servítky si rozhodně nebral. „Zapomněl jsem vám všem popřát štěstí. Jen se obávám, že štěstí, že by tahle demoliční vláda šla konečně do prdele, to nás bohužel asi nepotká,“ vzkazuje čtenářům herec.

