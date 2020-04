Prymulo, a co rozšířit AIDS? A ta EU... Poslanec se neudržel a předložil vážné věci

ROZHOVOR Dá se vůbec vyjádřit život člověka v penězích? S pandemií nově koketující profesor Prymula překvapil svým názorovým veletočem mnohé. Zastánci „míchání“, od kterého co nejrychleji odstoupila jak Velká Británie, tak USA, by si to měli zkusit doma a pokračovat třeba s nákazou AIDS, doporučuje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz poslanec Jiří Valenta (KSČM). Piráti jsou jistě netrpěliví, aby si mohli legálně „šlehnout“ a pochutnat si do sytosti v nějakém holandském coffeeshopu, a pro mnohé kapitány průmyslu je člověk jen jeden z bezbřehé masy lidských zdrojů. Toto bychom ale měli rázně utnout, stejně jako halekání z Bruselu, proč si „syslujeme“ ochranné pomůcky především pro sebe.

Promořit, či nepromořit populaci, to je teď otázka. Co na to říkáte vy?

Musím říci, že již samotné úvahy o takovémto, dle mého názoru, zcela nezodpovědném biologickém inženýrství jsou mimo rámec mého uvažování a chápání, a předpokládám, že i mimo rámec logiky racionálně přemýšlejících lidí. Těm, kteří s touto až skoro obludnou myšlenkou koketují, bych doporučil zaměřit svůj pohled na aktuální zdravotní stav ve Velké Británii nebo Spojených státech. V těchto zemích se podobnou cestou již částečně vydali a teď dostávají od koronaviru jeden tvrdý knokaut za druhým.

Velice mne v této souvislosti zklamal profesor Prymula, jemuž jsem fandil a důvěřoval jsem mu i jako odborníkovi na virologii. Jeho názorový přerod během jednoho dne je až neuvěřitelný. Dnes se náměstek ministra zdravotnictví a šéf centrálního řídícího štábu pro boj proti covid-19 kloní k státem asistovanému promořování naší země nebezpečným virem a začíná také i nově zpochybňovat pomocnou roli Číny. Snad z důvodu, aby neztratil akceptační či explicitní podporu některých politiků... nebo snad, že by dostal jiné pokyny od „západních spojenců“, v jejichž zemích se boj s pandemií ne úplně daří? Anketa Václav Klaus ml. navrhl, abychom EU hned vypověděli Lisabonskou smlouvu. Souhlasíte? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 12443 lidí

Všem, co by takto řízeně „promořovali“, bych si ale dovolil vzkázat: „Jestli tedy s tím chcete skutečně začít, prosím, nejprve u vašich rodin. Určitě potom, dle některých odborníků, získáte kolektivní imunitu!“ Snad každý čtenář chápe, že toto je taková hloupost, asi jako kdyby se řeklo, promořme českou populaci virem HIV/AIDS, alespoň tak na 80 procent, a vznikne nám ta požadovaná kolektivní imunita!

Dráždíme hada bosou nohou? Tedy v případě Ruska a kauzy odstranění sochy maršála Koněva. Neoficiální odplata již nastala formou útoku na ambasádu i v podobě útoku hackerů. Co říkáte na naši až chronickou a panickou rusofobii?

Nepoužil bych v tomto ohledu přivlastňovací zájmeno „NAŠI“. Chronická rusofobie, ve své panické formě, je vlastní pouze některým, a to velice podivně se chovajícím a exhibujícím elementům. Dle mého názoru jde o jakousi poruchu hodnocení reality, s pokřivením objektivního pohledu na svět. Ten může být sycen neznalostí, předpojatostí, ale i antislovanskou xenofobií či jiným druhem primitivní nenávisti.

Domnívám se ale, že nebýt zesilujících katalyzátorů, jako jsou například některá česká média, včetně těch veřejnoprávních, či relativizující a zavádějící projevy příslušníků páté kolony novodobých nositelů nacismu a fašismu, tak by utkvělá rusofobie z naší země časem vymizela. Dnes již i mnozí z těch nejzaslepenějších antiruských fanatiků mohou z nezávislých zdrojů sami registrovat, jaká je a jaká byla skutečná role Ruské federace a tehdejšího SSSR v novodobé historii a geopolitice. Ničení poválečných symbolů vítězství, znesvěcování hrobů válečných hrdinů nebo dehonestování osvoboditelských zásluh Rudé armády jsou dnes jen směšné a trapné.

A podívejme se z Východu na Západ. EU nás nyní nově kárá, že si zadržujeme ochranné pomůcky. Předtím jsme dostali „ tytyty“ za uzavření hranic. Co na to říkáte?

Na těchto příkladech je jasně patrné, jakou obrovskou chybou bylo již samotné přijetí Lisabonské smlouvy, která částečně rozpustila suverenitu jednotlivých národních států uvnitř tavícího kotle EU. Toto jsme neměli nikdy připustit!

Domnívám se, že jestliže chceme EU uchovat alespoň jako fungující organizaci vzájemné hospodářské spolupráce na kontinentu, musíme se do právního stavu před přijetím Lisabonské smlouvy urychleně navrátit. O necitlivý, silně invazivní přístup často ani nevolené „bruselské nomenklatury“ nemůže přece žádný občan ČR ve svém zájmu nikdy stát. Skutečně nejsme jen bezprávnými příslušníky EU, ale především plnoprávnými Čechy!

Tisíciletou společnou historii a lokální genetické vazby nelze od stolu po evropské moci dychtících, velkých evropských zemí jen tak lehce škrtnout!

Konkrétně ale k vašemu dotazu: Zdravotní pomůcky, jako materiál výrazně strategického významu, nelze přece zrovna v této době, čistě z racionálního hlediska, nikam vyvážet. Alespoň, než jich budeme mít dostatek pro vlastní občany. Obdobně to přece vidí a uvědomují si i Američané, kteří dokonce takto zabavili nedávno v Bangkoku zdravotnický materiál směřující do země svého významného vojenského spojence v NATO, do Německa. Tak proč bychom měli zrovna my nyní vyvážet stále ještě nedostatkové roušky a respirátory? Nejsme o nic horší než zmínění Američané!

Pojďme zpět domů. Jako by se nyní kladla ekonomika nad lidské zdraví. nezdá se vám? Už už aby se zas „rajzovalo“ po světě. Šéf Pirátů dokonce hovoří o tom, že je to tu „jako za Husáka“, tedy zavřené hranice...

Tak to se mi zdá určitě! Někteří naši ekonomové již dokonce umí vyčíslit hodnotu lidského života v penězích. V Reflexu, byť o kvalitě obsahu tohoto plátku si nedělám již dlouhodobě žádné iluze, se objevil rozhovor s jistým národohospodářem. Ten zde vyjevil názor, že „dvacet tisíc mrtvých v ČR by byla pro ekonomiku menší ztráta než současná ochranná opatření zavedená v boji s koronavirem“. Anketa Je pro vás generál Petr Pavel důvěryhodnou osobou? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 13343 lidí

A Piráti? Ti jsou zcela omezeni svým bezbřehým liberalismem ve smyslu „ať si každý dělá to, co chce, i kdyby to mělo stát život jiného“. Na jejich příkladu je jasně vidět, že „polistopadové školství“ totálně v hodnotové výchově mládeže selhalo. Těžko jim může někdo vysvětlit, že záchrana byť jediného lidského života či například principy ochrany veřejného zdraví stojí v hierarchii lidských hodnot mnohem výše, než například to, že někdo má trauma z toho, že si zrovna nemůže svobodně zaletět do coffeeshopu do Holandska za zábavou. A právě tímto svým nezodpovědným přístupem dělají Piráti exprezidentovi Husákovi ještě i zpětně po mnoha letech pozitivní reklamu. I když on by asi o ni od nich nejspíše vůbec nestál!

A samozřejmě Miroslav Kousek, který, ozbrojen ještě asi z Omnipolu, vyhrožuje vládě ozbrojeným odporem v podobě jeho tří – doufejme, že legálních – revolverů. Ale kdoví, co má zakopáno v okolí Bechyně…

Ať si pan Kalousek dělá to, co chce, jen ať přitom dá raději pozor, aby se nezastřelil nejdříve sám. Zrovna ve Sněmovně „plakal“, jak přes roušku špatně vidí! Ale on v těch mnoha kauzách, ve kterých měl prsty, když byl před deseti lety, podle nějakého plátku, nejlepším ministrem financí v zemích východní a střední Evropy, již asi také nejspíše špatně viděl! A to roušku ještě nenosil, spíše snad jen obleky s velkými kapsami!

Ale vážně! Hloupé výzvy k ozbrojenému odporu proti vládě, která někdy nemusí jednat dle přání úplně každého, ale osobně se domnívám, že takto neučinila nelegálně a nedemokraticky, jsou jen tím posledním a mediálně zesilovaným „šlapáním vody politického subjektu“ před jeho volebním utopením. Za delší a serióznější komentář ale páně Kalouskovy eskapády skutečně nestojí!

Nezdá se vám, že ČSSD vstává z popela jako bájný Fénix? Resuscitátorem je v tomto případě ministr vnitra Hamáček...

Nezdá! ČSSD eroduje zřetelně se shora i zdola. Stranu teď například opustil dlouholetý poslanec, svého času také místopředseda, Jaroslav Foldyna, který jí přinášel obrovské množství popularity i penzum voličských hlasů. Ve stejnou dobu řeší někteří sociálnědemokratičtí představitelé své nezvyklé kauzy. Plzeňský hejtman Bernard v Praze triumfálně a před televizními kamerami rozbíjí hrnečky s Hitlerem, ale je také vyslýchán Celní správou k možným podvodům ve Škodě Transportation v době jeho ředitelování. Jindy se mediálně chvástá, jak Plzeňský kraj srdnatě bojuje s virem a děkuje občanům, aby byl o několik dní později prověřován policií z důvodu možného porušování pravidel nařízené karantény, což je nově i trestným činem.

Myslíte si také, že resuscitace strany bude úspěšná, když například exposlanec ČSSD Pavel Němec dokonce podává podnět vládě k pozastavení činnosti své bývalé strany? A takovýchto bizarností můžeme registrovat poměrně hodně.

Oranžová strana již ale především ani často nehájí zájmy levicově orientovaných občanů tak, jak sama předvolebně slibovala. Hlasování jejich poslankyň a poslanců často věrně kopíruje asociální pravicové a elitářské názory TOP 09, ODS nebo lidovců. Politika ČSSD vede naši zemi do ztráty národní identity ve prospěch Bruselu za současného aplaudování celosvětové agresivní politice USA a paktu NATO.

I když je místopředseda vlády Jan Hamáček relativně schopným technologem politické moci a umí se dohodnout napříč politickým spektrem, jeví se nyní spíše jako rytíř Don Quijote v boji s větrnými mlýny, neboť další a další problémy sociální demokraty stále dohánějí, když už se milionových nároků dědiců po advokátu Altnerovi se štěstím zbavili.

Na snižování volební oblíbenosti má ale svůj neblahý vliv i dlouhodobé koaliční bratříčkování a prorůstání s pravicovými kmotry ve velkých městech a v některých krajích. Takže bych to spíše než jako povstání „Fénixe z popela“, viděl jako „Ikarův pád“. Osobně mě to mrzí, mám mezi sociálními demokraty mnoho přátel a jsem si také dobře vědom toho, že komunistická strana vznikla právě odštěpením od sociální demokracie.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA KSČM



poslanec

Neukázali nám nedávno při údajném minirautíčku na setkání s prezidentem republiky, kdo je „pánem“, a kdo v podhradí je ten kmán? Vidíte to jako velký problém?

Je faktem, že prezident Miloš Zeman rád, a z úhlu mého pohledu až příliš často, vrací údery svým politickým oponentům. Má však na to, ostatně jako každý jiný občan, právo. Navíc, voliči mu udělili, a to dvakrát po sobě, mandát a důvěru, tedy on je dnes hlavou státu, první mezi rovnými. A ti ostatní nepřející, ať se na mně nikdo nezlobí, jsou bohužel teď spíše v tom podhradí.

Jestli máte na mysli ono podivné papalášské setkání v Lánech s prezidentem, za přítomnosti několika ministrů vlády, prezidenta Hospodářské komory, guvernéra ČNB a dalších, tak musím za sebe říct, že jsem z té schůzky, kde si nelámali hlavu s dodržováním pravidel nouzového stavu, platných pro všechny občany země, neměl vůbec dobrý pocit. A nedivím se lidem, kteří takovéto manýry mocenské „nadřazenosti“ odsuzují.

Máme plivat na Čínu, že způsobila pandemii, vykašlat se na její roušky a ventilátory, anebo dle vzoru USA přeplácet a rekvírovat?

Určitě nikoliv! Je pravdou, že jsme si ochranné zdravotní pomůcky dodané z Číny museli také zaplatit, ale peníze vydané ve prospěch života a zdraví rozhodně nejsou „vyhozenými z okna“.

A pomlouvat někoho, kdo se v době vlastního nedostatku s někým obdobně postiženým o své zásoby či rezervy rozdělí, je pokrytecké. Ano, letecký most mezi ČR a Čínou se také mohl, v počátku prvotního strmého nárůstu infikovaných u nás, přerušit, a letadla s rouškami, respirátory, obleky či rukavicemi obrátit zpět, ale ptejme se, zda bychom nezbytný zdravotní materiál získali jinde. Například od svých dnešních spojenců?! Rozhodně by se nám to nepodařilo. Nezvládli to v dostatečné míře ani Američané, Britové, Němci, Italové, Francouzi, Španělé a mnozí další, kteří se poté často také nechali zásobovat Čínou, ovšem již bez hloupých ideologických předsudků a klišé.

Nevím také, zda lze jednoduše a jednoznačně konstatovat, že pandemii způsobila a šíří právě a jen Čína, i když tam tento konkrétní typ viru skutečně mohl vzniknout. Divné je, že se v tomto smyslu dodnes analogicky nikdo nezeptal, kde vznikla pandemie HIV/AIDS, která doposud stála život minimálně 75 milionů lidí na celé planetě.

