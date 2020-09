Rabování, krádeže, násilí, žhářství – to je svět přistěhovalců. Kvůli EU to může být i tady. Babišova vláda to fakticky připravuje, bije na poplach Okamura

reklama

SPD má jako hlavní celorepublikové téma krajských voleb „bezpečný domov“. Proč považujete právě bezpečnost za klíčové volební téma?

Lidé u nás se necítí bezpečně. V podstatě snad každý známe někoho, kdo byl okraden, obtěžován nebo se bojí jít po setmění sám domů. My v SPD si nebudeme zvykat na to, že se necítíme bezpečně. Pro nás je normální stav, abychom se ve vlastní zemi cítili bezpečně. Bezpečnost slušných lidí je základ fungujícího státu. Vláda ale bezpečnost neřeší. Stačí se podívat kolem sebe.

Hnutí SPD chce situaci změnit. Bezpečnost slušných lidí musí být na 1. místě. Proto jsme navrhli například zákon na posílení práva na tzv. nutnou obranu. Chceme, aby například v případě, že lupič překoná překážku a vloupá se někomu domů, např. vypáčí dveře nebo okno, tak bude napadený vždy v právu. Dnes je situace taková, že se posuzuje přiměřenost obrany a napadený aby se ještě bál, aby se situace neobrátila proti němu. Ale jak má být v noci, když vás, manželku nebo děti někdo doma rozespalé přepadne a chce vás vykrást, obrana přiměřená? Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM náš návrh zákona odmítá. Potřebujeme posílit ve volbách.

Při pohledu na západní Evropu a na USA ale přicházejí další problémy. A nejde jen o běžnou kriminalitu. Zrodila se nová rasistická protidemokratická fašistická ideologie vedená pod hlavičkou hnutí Black Lives Matter (BLM). Tohle hnutí sice vzniklo v minulosti možná spontánně, ale americká Demokratická strana ho začala financovat a podporovat v naději, že poškodí prezidenta Trumpa a získá voliče. Hovoří se o tom, že BLM financovaly i nadace globalisty George Sorose.

Americké hnutí se jako hořící benzín přelilo i do západní Evropy – a hoří – tedy doslova hoří všude tam, kde jsou kulturně nepřátelští přistěhovalci. Rabování, krádeže, násilí, žhářství – to je něco, co je spojuje a viditelně okouzluje. Jejich motorem je rasismus – nenávist k bílým Evropanům.

A do toho nám tento týden předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila novou migrační strategii EU, kde nám chtějí povinně vnucovat migranty. Nebo nás čekají pokuty a soudy. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí a v souvislosti s tímto návrhem vidím pouze jediné řešení – referendum o vystoupení z EU a CZEXIT. Jinak EU zničí Českou republiku migrací a islamizací. Zničí nás ovšem i ekonomicky tzv. „zeleným údělem“, a i sociálně zaváděním „genderu“.

Nedávný průzkum Pew Research Center zjistil, že hnutí BLM podporují více než dvě třetiny Američanů. Co tihle aktivisté vlastně chtějí?

Hnutí BLM je posedlé nepřátelstvím k republikánovi Donaldu Trumpovi a je přímo spolufinancované a podporované americkou Demokratickou stranou. Otázkou ovšem je, zda si demokraté uvědomují, co vlastně financují. V podpoře bohabojných Afghánců kdysi Američané začali financovat a vyzbrojovat islámské aktivisty proti sekulární prosovětské afghánské vládě. Sověti pod tlakem mudžahedínů sice Afghánistán opustili, ale probuzený ďábel islamismu se nakonec obrátil i proti svým stvořitelům a 11. září zasadil USA citelnou ránu a dodnes se žádný Američan, ale ani Evropan nemůže cítit bezpečný před islámským terorem.

Yusra Khogali, spoluzakladatelka kanadské pobočky hnutí Black Lives Matter, v prosinci 2015 napsala, že bílá barva pleti je genetický defekt a běloši jsou podlidé, kteří by měli být vyhlazeni. „Původem lidstva je černá rasa,“ tvrdila černošská aktivistka. „My černoši jsme prvotní a nejsilnější, naše genetika je základem veškeré humanity.“ Vůdci BLM otevřeně přiznávají, že chtějí zrušit normální rodinu, policii, věznice a kapitalismus vůbec.

Lůze, která nepracuje, droguje a rabuje, se takový program líbí. Otázkou je, proč tohle hnutí podporuje třeba Česká televize, čeští politici a česká média, kteří mají k rabující lůze sympatie prostě proto, že je většinou černá a proti Trumpovi.

Černošské a arabské hnutí v USA a v západní Evropě je zcela otevřeně rasistické, protidemokratické a protievropské. Podpora takové ideologie a hnutí je opravdový zločin, a také zločin na odkazu našich předků i na našich dětech, kterým možná připravujeme svět, ve kterém nebudou v takovém bezpečí jako dnes.

Jak je, podle vás, téma bezpečnosti vnímáno ostatními politickými stranami, případně mediálním mainstreamem? Myslíte si, že mu věnují dostatečnou pozornost?

Část politiků – jako jsou třeba Piráti – jsou přece přímo propojeni s oficiálními teroristickými organizacemi jako je Antifa, a samozřejmě zločinecké hnutí jako je BLM podporují. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se opakovaně veřejně fotí se symboly Antify, kde jeden člověk kope druhého do hlavy. Je to extremismus jak vyšitý. Tyhle anarchistické násilné manýry Pirátů je potřeba jasně odmítnout a doufám, že tito lidé nikdy nebudou u vlády. Další politici z partají z takzvaného „demobloku“ s nimi přinejmenším sympatizují nebo se proti nim otevřeně nestaví. Ale ten, kdo zlu neodporuje, jako by se na něm podílel.

Upozorňujete na nebezpečí islamizace a migrace. Co říkáte na to, co se odehrává v posledních dnech, když sledujeme, jak migranti v Řecku zapalují své tábory a reakcí německé kancléřky Merkelové je, že jim nabízí převezení do Německa. Nemáte obavy, že to může vést k opakování scénáře z roku 2015, kdy na počátku také bylo „pozvání do Německa“...

Je to přece horší. Ministr vnitra a předseda ČSSD Hamáček již jménem Babišovy vlády vyhlásil dotační program za 95 milionů korun na budování a provoz migračních center na roky 2021-2022. Budou v Ústeckém, Královehradeckém, Jihomoravském kraji a v Praze. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí a prosíme občany, aby nás příští týden podpořili v krajských a senátních volbách, abychom tomu mohli zabránit. O migranty není třeba pečovat v migračních centrech a ještě jim platit, ale je potřeba je buď bleskurychle vyhostit nebo odsoudit za nelegální pobyt a poslat do vězení.

Na to, že se vláda ČSSD a ANO s podporou KSČM chystá na přijímání migrantů, upozorňujeme veřejně a spustili jsme také petici proti budování těchto migračních center na území naší republiky. Petice je ke stažení na našem webu. Musíme občany vyburcovat, protože politici hnutí ANO se tváří, jako že migranty nechtějí, ale fakticky jejich přijímání připravují.

Když pomineme migranty, jaké jsou, podle vás, další největší bezpečnostní výzvy?

Bezesporu válečná propaganda, která živí nenávist proti hospodářským konkurentům USA – tedy proti Číně a Rusku. Ani jedna z těch zemí naše bezpečí neohrožuje. Samozřejmě mají i u nás zájem dělat byznys, ale to je naprosto totožné se zájmy všech další zemí včetně USA. Mimochodem, je opravdu tristní, že česká vláda neumí podporovat české firmy, aby mohly dělat co nejvíce byznys v zahraničí, čímž bychom podpořili zaměstnanost v naší republice.

Babišova vláda naopak jen slepě kýve na zájmy nadnárodních korporací ve jménu politiky Bruselu, takže svým přístupem poškozuje zájmy českých firem. Ale zpátky k USA. Bohužel, Američané své ekonomické hendikepy nahrazují politickým a vojenským tlakem. Na druhé straně NATO ani EU nijak neřeší agresi Turecka proti Řecku. A samozřejmě USA provokují a živí násilí a konflikty po celém světě. To zase přináší migraci lidí. Negativní důsledky takové politiky teď vidíme všichni.

SPD dlouhodobě upozorňuje na problémy v oblastech, kde se koncentrují nepřizpůsobiví. Co by, podle vás, bylo nejvhodnějším řešením pro tyto oblasti, a jak by se na tom měly účastnit krajské samosprávy?

Hnutí SPD předložilo do Sněmovny zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Navrhli jsme zadresnění podmínek pro výplatu dávek. Náš zákon nám prošel prvním čtením, a když všechno dobře půjde, mohl by náš zákon začít od ledna platit. Jsme jedinou stranou v Parlamentu, která předložila konkrétní řešení. Jak praví přísloví: ‚Bez práce nejsou koláče.‘ Problém spočívá také v hodnotách, které nepřizpůsobiví vyznávají. Necítí se být součástí společnosti, ale jsou jako lovci, kteří jsou na lovu – vše, co je k mání, je dovoleno: jedno zda vzít příspěvek na bydlení nebo litinový poklop od kanálu. Neuznávají oficiální pravidla společnosti. Takže nezbývá než nastavit mantinely. Neživit nikoho, kdo nepracuje nebo není skutečný invalida, přičemž slovo „skutečný“ je namístě. Víme velmi dobře, že mnozí naši spoluobčané z této skupiny mají invalidní důchody koupené.

A je třeba také nastavit pravidla známá z Giulianiho New Yorku. Žádný zločin, přečin či přestupek nesmí být bez trestu a bez nápravy. Starosta Giuliani si všiml spolu s psychology, že když se někde rozbije okno, vzápětí někdo ihned rozbije druhé. Území bez pravidel vybízí k životu bez pravidel. Řešením proto je, ihned trestat jakékoli přešlapy, a je jedno, zda hluk, nepořádek, vandalství nebo drobnou kriminalitu. Ihned a přísně. Jiná cesta ven není. Jakoukoli toleranci tahle skupina nebere jako milost, ale jako pobídku, že si může dělat, co chce. A stát musí primárně chránit slušné a trestat neslušné – nikdy to nesmí být naopak.

Toto téma je spojeno také s vyplácením sociálních dávek, které mnohé nemotivují ke spořádanému životu. Jak by tedy podle SPD měly být tyto dávky nastaveny?

Dávky patří jen těm, kdo si skutečně sami pomoci nemohou, a samozřejmě jen těm, kteří žijí spořádaným životem. Pokud někdo chce od společnosti pomoc, pak se k ní musí chovat slušně a s úctou. Samozřejmě, stát musí umět lidem také práci nabídnout. To je nezbytně nutné – a ta práce samozřejmě je a peníze taky. Ty peníze, které dnes dostávají nepřizpůsobiví na dávkách, budou dostávat výměnou za práci pro obec a pro stát.

I to je vyzkoušený model z první republiky, kdy nezaměstnaní ráno přišli před úřad a tam jim na ten den přidělili ihned práci, za kterou dostali ihned po práci peníze. Jednoduché a praktické. Dám příklad. Dnes platíme úklid neuvěřitelného nepořádku v lokalitě, kde žijí nepřizpůsobiví, například v Předlicích v Ústí nad Labem, my všichni z našich daní. Opakovaně, je to tam pořád dokola. Takže, jestli chce někdo nějakou podporu od státu, ať si kolem sebe nejdřív uklidí, chová se slušně a odpracuje si to.

Zejména v některých krajích je v oblasti bezpečnosti intenzivně vnímáno i téma zahraničních pracovníků a nepořádku, který dělají kolem ubytoven. Firmy namítají, že nemají jinou možnost, když čeští pracovníci nechtějí takovou práci za těchto podmínek dělat. Jaké je, podle vás, řešení tohoto problému?

Tohle je přece problém nevymahatelnosti práva a pořádku – to je jasná práce pro resort ministerstva vnitra, které má v gesci udělování povolení k pobytu cizincům, a následně pro městskou a státní polici a pro soudy. Děláš nepořádek? – ihned pokuta nebo vězení, a udělej to znova a jsi vyhoštěn. Jednoduché, účinné a ve světě vyzkoušené.

Bohužel, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na to úplně kašle – a místo řešení bezpečnosti a pořádku se ve své funkci soustředil na perzekuci názorů českých občanů vytvořením pojmu „předsudečná nenávist“. To ostatně zažila na vlastní kůži poslankyně SPD Karla Maříková, která měla být vydána k trestnímu stíhání jen za to, že na facebooku vyjádřila nesouhlasný postoj s nelegální migrací a s islamizací Evropy.

V minulosti jste protestoval i proti tomu, že Babišova vláda chce zahraničním pracovníkům z Ukrajiny garantovat o 20 procent vyšší mzdu než těm českým. Měly by existovat takové pobídky pro zahraniční pracovníky?

Návrh premiéra Babiše je přece absurdní. My tu nemáme dobře placenou práci pro naše občany, a tak budeme připlácet cizincům? Prioritou vlády by přece mělo být zajištění důstojné mzdy pro naše občany, nikoli pro Ukrajince. Pan premiér ve svých firmách zaměstnává tisíce cizinců právě proto, že platí nízké mzdy, za které Češi a Moravané prostě nemohou uživit rodinu, zaplatit nájmy a životní potřeby. To se musí také změnit – třeba tím že pro takové velké firmy s miliardovými obraty nastavíme jinou výši minimálních mezd. Jakmile začne pan Babiš platit lidem slušnou mzdu, nebude potřebovat Ukrajince.

