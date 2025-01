Rajchl: Zruší u nás volby jako v Rumunsku. Zelenského sabotáž nás dusí

Premiér Fiala s ministrem financí Stanjurou prezentovali výsledky loňského státního rozpočtu a nešetřili chválou. Přestože šlo o jeden z největších schodků v historii ČR, hovořili o úspěšné konsolidaci veřejných financí apod. Jaké je vaše hodnocení?

Přišlo mi jako když hasičům shoří dům a oni se před spáleništěm chlubí, že tam vystříkali nejvíce vody za celou svoji kariéru. Celé je to postavené na hlavu a v každé normální zemi by taková vláda musela podat demisi. Udělali hrozitánský schodek, který je v reálu ještě mnohem vyšší, než přiznávají. Obsahuje skryté výdaje přesunuté do nerozpočtových kapitol tak, aby se v rozpočtu neobjevily. Přitom jde o výdaje ve výši řádově desítek miliard korun, které nepřiznávají. Reálně se bavíme o schodku výrazně přes 300 miliard korun a jedná se o nejhorší rozpočet v dějinách naší země.

V situaci, kdy se celá Evropa ekonomicky zvedá, zadlužujeme další budoucí generace. Do historie toto období jednou vejde jako doba Stanjurova, jelikož dát dohromady čtyři vysoce ztrátové rozpočty za situace, kdy tady fakticky není žádný externí vliv způsobující drakonické deficity, je historický počin zcela v negativním smyslu. Tato vláda by měla chodit kanálama a ve finále podat demisi.

Optimismem vládní činitelé hýřili i ve svých vánočních či novoročních projevech. Petr Fiala chválil vládu a vyslovil se, že naše ekonomika poroste. Naproti tomu k nám přicházejí zprávy o dalším hrozícím propadu průmyslu, zavírání továren a zlevňování energií není na obzoru.

Fiala nám tři roky říká, že ten další rok už bude lepší. Nikdy nebyl. Věřit, že letos tomu tak už bude, není nic jiného než naivita. Pokud někdo věří jedinému slovu Petra Fialy, nemůže ve skutečnosti žít v této zemi, protože veškeré jeho predikce se ukázaly jako naprosto mylné. Nechápu, z čeho jeho optimismus pramení? Tato vláda neudělala jednou jedinou pozitivní věc, která by měla prorůstový charakter a mohla vést k nakopnutí ekonomiky.

Vždyť je to právě naopak. Vláda ekonomiku dusí naprosto šílenou energetickou politikou. Máme obrovské ceny vstupů, což logicky zdražuje prakticky všechny komodity, které si může konečný spotřebitel koupit. Máme obrovskou byrokratickou zátěž pro naše podnikatele. Máme neuvěřitelně vysokou cenu práce. S takovým přístupem se naše ekonomika dopředu pohnout nemůže. Projev premiéra nebyl optimistický, ale nerealistický, což je obrovský rozdíl. Pokud jste manažer firmy, která je ve špatné kondici a vy chodíte a všem zaměstnancům říkáte, že firma jen kvete, tak nejste dobrý manažer a dovedete firmu do ještě hlubší propasti. Fiala cestu z této slepé uličky nehledá. Je to obrovský průšvih a velmi špatná zpráva pro všechny občany České republiky.

A ceny energií?

Proč by měla cena jakékoli energie zlevnit, když pro to vláda neudělala vůbec nic. My ve straně PRO už tři roky říkáme, že je potřeba odejít z lipské burzy a podvodného systému emisních povolenek. Tři roky říkáme, že je potřeba uzavřít dlouhodobý kontrakt na plyn. Nic z toho se nestalo. Naopak bude naše země čelit dalšímu zdražování kvůli sabotáži ukrajinského prezidenta Zelenského, který přerušil dodávky plynu přes Ukrajinu. Žádné zlevňování očekávat nelze. A musím bohužel připomenout, že máme nejdražší elektřinu a nejdražší plyn pro konečného spotřebitele na světě. Při srovnání s paritou kupní síly jsou to skutečně nejvyšší ceny na světě! Takové je vysvědčení této vlády, která propadla ve všech předmětech a musí dostat samé pětky.

V zahraničí se naopak změny dějí. Donald Trump se už 20. ledna ujme úřadu. Končí progresivní kanadský premiér Trudeau a v Rakousku prezident sestavením vlády pověřil Svobodné Herberta Kickla, kteří jsou členy evropské strany Patriotů. V naší zemi budou sněmovní volby na podzim. S jakými očekáváními k nim vzhlížíte?

Vždycky jsem říkal, že zvolení Donalda Trumpa může mít pozitivní efekt na celý svět. Ať chceme, nebo nechceme, Spojené státy jsou supervelmocí a v dané situaci je zcela zjevné, že Trumpovo zvolení rozhýbalo celou geopolitiku. Justin Trudeau by bez Trumpova vítězství byl nadále kanadským premiérem. Primární příčiny jeho pádu sahají až do covidové doby, kdy se choval jako totalitní diktátor a ztratil výraznou část své někdejší popularity a před svou rezignací byl na nějakých 28 procentech popularity. Fiala je na tom mimochodem ještě hůř, takže by se mohl inspirovat a také ihned odejít, protože jsme ve fakticky stejné situaci. Nebudeme s Amerikou mít dobré vztahy právě díky výrokům lidí, jako je Petr Pavel nebo jeho poradce Petr Kolář. Tito lidé svými hloupými a naivními výroky poškozují Českou republiku.

Obrovsky fandím Herbertu Kickelovi. Netajíme se tím, že jsme velkými podporovateli strany FPÖ a byli jsme koneckonců pozváni do rakouského parlamentu, kde jsme se dohodli na spolupráci mezi našimi stranami. Mám z toho obrovskou radost a vidím to jako velkou šanci pro Rakousko k obnově jejich ekonomiky i bezpečnosti.

Pokud jde o Českou republiku, trošku se obávám, že budeme jako poslední. Podobně jako v případě pádu komunismu a rozpadu sovětského bloku jsme byli poslední. A kdyby převrat nezorganizovaly tajné služby, možná bychom Milouše Jakeše měli u moci o pět šest let déle. Obávám se, aby Česká republika nebyla opět ta poslední, která ke změnám dospěje. Mainstremová média zde neplní svou roli, nepodávají lidem objektivní informace. Lidé u nás často žijí v iluzi a nejsou médii dobře informováni. Například o britském skandálu kolem premiéra Starmera a hromadném znásilňování ze strany migrantů si u nás prakticky nepřečtete ani řádku. Díky informačnímu vakuu se u nás změny zpravidla dějí až úplně nakonec v celém západním světě. Pevně doufám, že se to tentokrát povede rychleji a v říjnu se vydáme na cestu Spojených států, Kanady, Slovenska, Maďarska a Rakouska a konečně si zvolíme vládu, která bude hájit národní zájmy a nikoli zájmy Bruselu.

Seznam Zprávy nedávno v článku psaly o „rumunské hrozbě“, tedy že by mohly některé strany a jejich lídři včetně vás ve volbách zvolit ruskou kartu a mohl by nastat vývoj jako v Rumusku, kde Ústavní soud zrušil prezidentské volby po tlaku zvenčí. Je to reálné?

Při čtení tohoto článku jsem si vzpomněl na časy Rudého práva a boje proti třídnímu nepříteli, kdy se předem nepřátelé označovali bez jakéhokoli důkazu. V tomto článku není pravda vůbec nic. Dnes už víme, že v Rumunsku volby neovlivnilo Rusko, ale je prokázané, že tu kampaň platila rumunská proevropská strana PNL, ze které pochází i současný prezident Klaus Iohannis, který se protiústavním pučem udržel u moci. Rusko nemělo v Rumunsku žádný vliv, což je jednoznačný fakt a kdo tvrdí opak, tak zcela vědomě lže.

Různá tvrzení, že kdo není proti fosilním palivům, pomáhá Putinovi, nepatří nikam jinam, než do silvestrovského kabaretu. Nebo že já mám nějaké falešné profily na sociálních sítích? Měly to prý zjistit jakési analytické útvary Českých elfů a bylo to podpořeno jediným screenshotem, kde je pár lajků a notabene od paní, kterou já osobně znám… To jsou naprosto šílené záležitosti. Kdyby to bylo jen k smíchu, člověk nad tím může mávnout rukou, ale skutečně se obávám, že se zde vytváří předpolí pro případ, že volby dopadnou jinak, než si progresivisté a probruselští eurohujeři přejí, jsou schopni u nás sáhnout ke stejnému scénáři jako v Rumunsku a přes Ústavní soud volby zrušit. Neměli bychom to podceňovat. Stačí se podívat na věci kolem BIS, vytváření vylhaných kauz a další věci, skutečně se obávám, že se někdo může pokusit naše volby ukrást. Je to hrozba pro celý demokratický vývoj v České republice.