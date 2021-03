Rakev EU zatlučena. Přijde nejhorší krize moderních dějin? Už se to hýbe

reklama

Když se zamyslíte nad průběhem posledních dvanácti měsíců s koronavirem SARS-CoV-2, co podle vás ukázaly o světě a mezinárodních vztazích?

Na jaře bylo zábavné pozorovat, jak Německo zabavuje Švýcarsku na hranicích zdravotnický materiál a do Itálie dorazila pomoc nejdříve z Ruska. Ukázalo se, jak křehké jsou vztahy v Evropské unii a jak není žádný problém zavřít hranice v Schengenu.

Myslím si, že to hlavní, co covid odhalil, bylo, že kdejaký stát je škodlivější než nějaká smrtící pandemie. Začalo to na jaře minulého roku zákazy prodeje respirátorů FFP3, což zablokovalo miliony kusů ve skladech. Mnoho z nich bylo přitom určených do nemocnic. Pokračovalo to bojem se soukromými laboratořemi, které poskytovaly levné testy na covid. Následovala vlna lockdownů, které měly za následek ekonomicky řádově větší škody než virus. V dnešní době stát a Evropská unie předvádí, jak neumí ani koupit vakcíny. Přitom si ale vyhrazuje monopol na obchod s nimi. S trochou nadsázky se dá říci, že virus a státní aparát se spolčili proti lidem.

Řešení a přístup jakého státu se vám v tomto směru líbí a proč?

Izrael, zdá se, zvládnul dobře nákup i distribuci vakcín. Švédsko, které se rozhodlo na začátku pandemie nepanikařit a zavedlo jenom velmi omezená opatření, si dnes vede podstatně lépe než Česká republika. I Bělorusko, které z počátku zcela pandemii ignorovalo, je na tom pořád lépe než Česká republika.

Studoval jste Vysokou školu ekonomickou v Praze, co podle vás koronavirus vypověděl o světové ekonomice?

Je deprimující sledovat dopravní tankery a výletní cruisery měnící se na šrot v Indii. Propad světové ekonomiky se snaží státy dohnat tištěním peněz. Investoři už očekávají hyperinflaci a uklízení peněz do kryptoměn. Pokud měla předlužená světová ekonomika vážné problémy už před covidem, tak covid je skvělý způsob, jak je zamaskovat do nejmasovější ekonomické deprese v moderních dějinách.

A kde dělají státy z vašeho pohledu největší chybu?

Aktivně brání tržním řešením problému. Na stole mám testy na covid, ale pro jejich prodej k domácímu použití by byla potřeba asi dvouletá procedura. Naštěstí se na všechny ty na hlavu postavené zákazy i nařízení pomalu, ale jistě začíná kašlat.

Nemůžeme popřít, že ve zmíněné době byla mnoha lidem omezena jejich běžná práva a svobody. Vy jste vždy patřil k těm, kteří je brání a chtějí zachovat. Jak vnímáte zásahy do běžného života lidí?

Já doufám, že současná krize pomůže víc lidí osvobodit. V drtivě většině však nejsou vězni systému, ale vězni ve své vlastní hlavě. Bojí se dělat změny, ale přitom vězni být nemusí. Nemusí platit padesátiprocentní daně, nemusí držet státní měny, které se dříve nebo později změní na prach. Růst zájmu o Liberland a kryptoměny je v posledních měsících masivní.

Velmi často je v době krize kritizována Evropská unie. Mluví se o neschopnosti, zdlouhavých reakcích a tak podobně. Jak hodnotíte Evropskou unii v těchto dobách vy?

Je to poslední hřebíček do rakve důvěry v unijní instituce.

Ukázalo se, že její členské státy, když šlo v březnu takzvaně do tuhého, začaly hájit hlavně své zájmy bez ohledu na Evropskou unii. Jak tento signál čtete? A co objednávání vakcín přes Brusel, které provázelo mnoho komplikací? Jednak ředitelé farmaceutických firem mluví o zpoždění ze strany Evropské unie, Evropská unie to pak odmítá a hovoří o pečlivosti a rozvaze. Problém je i s množstvím dávek vakcín a tak dále…

Vždycky si v této souvislosti vzpomenu na citát Lorda Actona: Moc má tendenci korumpovat a absolutní moc korumpovat absolutně. Je to hluboká pravda. Čím víc moci se někde soustředí, o to větší je šance, že dané místo bude prohnilé. Je to silný argument pro decentralizaci moci.

Velká Británie opustila Evropskou unii. Je odchod pro Angličany z vašeho pohledu výhodný?

Už jsou to skoro dva roky, kdy Angela Merkelová přiznala, že největší problém brexitu je, že vzniká nový Singapur na hranicích Evropské unie. Německo se obává, že se velmi rychle ukáže, že země, která není svazovaná skoro půl milionem stránek směrnic Evropské unie, se velmi rychle promění v ekonomický zázrak.

A co tedy znamená odchod Británie pro Evropskou unii?

Především je to jasný signál pro další státy, že i přes všechno zastrašování to jde a není to nakonec tak velký problém. Bohužel demokracie v současných členských státech Evropské unie není zatím dostatečně vyspělá, aby byla schopna si vzít suverenitu zpět. Uvidíme, jestli se něco změní po krizi.

Letos tomu bude šest let, co vznikla Svobodná republika Liberland. Co se za posledních pár let změnilo? Jak se budování nového státu posunulo?

Zájem o Liberland je v posledních několika měsících rekordní. Všechny aktuality se dozvíte v naší poslední brožuře. Pokusím se alespoň o shrnutí těch nejdůležitějších. Ve spoluprací s prestižní architektonickou kanceláří Zaha Hadid vytváříme urbanistický inkubátor pro Liberland. S podporou Unreal Engine by mělo v nejbližších měsících vzniknout něco zcela unikátního. Bude se jednat o virtuální prostředí, které bude věrně kopírovat území Liberland, a ve kterém se budou moct scházet architekti, developeři a investoři a plánovat tak jeho budoucnost. Současně běží již druhá architektonická soutěž sbírající urbanistické nápady. Přihlásilo se tento rok více než 70 studií z celého světa.

V praktickém světě v malé vzdálenosti od Liberlandu, na srbské straně řeky, vzniká Svobodná obchodní zóna pro liberlandské firmy, kde se neplatí DPH a cla. Taky nedaleko vzniká liberlandská vesnička a flotila lodí, které jsou určené k zabydlení Liberlandu. Doufám, že v létě bude cestování jednodušší a dorazí.

Jaké výzvy vás v tomto ohledu čekají v nejbližší době?

Největší výzva je dokončit náš projekt, převedení současné ústavy na blockchain. Chceme, aby aktivity státu byly zcela transparentní, a chceme proto zvolit ty nejlepší aktuálně dostupné technologie. Proto jsme zvolili Polkadot, který se dost ve způsobu řízení blíží už v základu tomu, jak plánujeme fungovat my.

Původně měly už na území stát budovy a fungovat běžný život. Co stavbě nových budov a osídlení Liberlandu nyní brání?

Těšíme se, že společnost Zaha Hadid nám připraví kvalitní plán rozvoje území a my současně pokročíme v diplomatických vztazích s Chorvatskem. Tentokrát spoléháme v tomto nelehkém úkolu na profesionály.

Kdy by k tomu mohlo podle vás dojít? Neztrácíte naději?

Základní urbanistický plán bude hotový do května tohoto roku. Vztahy s Chorvatskem jsou naše naprostá priorita a doufáme, že se nám tento rok podaří prolomit ledy.

