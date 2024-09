Rakušan si může oddechnout. Protest policistů nebude. Ale připravení jsou pořád

Od pondělí 16. září se měly před Úřadem vlády rozjet minimálně týdenní protesty odborových svazů zastupujících členy bezpečnostních sborů v čele s policisty či hasiči. Konat se však nebudou. Proč jste pár dní před vyhlášeným termínem od tohoto kroku couvli?

Důvodem je, že po prohlášení a schůzkách s panem ministrem vnitra členská základna přehodnotila svůj záměr, a tak se plánované dlouhodobé protesty nebudou konat. Nicméně jsme k nim připraveni, pokud pan ministr nedostojí v rámci rozpočtu svých slibů. A naopak budeme hledat jinou formu vyjednávání v rámci zlepšení podmínek příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů.

Jde z vaší strany o reakci na to, že Vít Rakušan přišel s tím, že platy v bezpečnostních sborech porostou tři roky po sobě, přičemž nabídl pět procent do objemu v roce 2025, 2026 i 2027, což ještě doprovodil slovy, že předvídatelnost a nárůst patnáct procent za tři roky je důležitější než konkrétní částka na příští rok?

Je to tak. Na jednání s ním jsem byl. Nemůžu říct, že jsme stoprocentně spokojeni, protože jsme chtěli deset procent od října v objemu finančních prostředků do všech bezpečnostních sborů jak pro příslušníky, tak i pro zaměstnance. Ale v rámci jednání celé vlády, jak přistupuje k platům a zaměstnancům ve státní správě, nám bylo jasně sděleno, že v tomto roce se finanční objemy nebudou vůbec navyšovat, že to je pro rozpočet zcela neúnosné v rámci tohoto roku. To jsme zaznamenali i z jednání ČMKOS s vládou. Proto naší snahou bylo, abychom navýšení dosáhli alespoň od ledna. Bylo nám sděleno, že z vývoje státního rozpočtu není možné víc než toto. Ba naopak ještě od některých politických stran byla snaha, aby objemy finančních prostředků na platy byly ještě menší.

Nakonec jste si tedy řekli, že lepší vrabec v hrsti než holub na střeše?

Za rok se konají parlamentní volby. Dá se spekulovat o tom, že právě toto ministra Rakušana „obměkčilo“, zatímco roky 2026 a 2027 jsou daleko, takže kdovíjak to v nich s plněním slibů bude. Nehledě na to, že silně nepopulární Fialova vláda už nemusí ani pokračovat a ta, co přijde po ní, se žádnými jejími sliby nemusí cítit vázána. Uvědomujete si, že ministr vnitra vám nasliboval něco, co už s velkou pravděpodobností nebude schopen ovlivnit?

Volební rok skutečně ukáže, jak na tom bezpečnostní sbory jsou, protože máme avizované velké odchody. Neudržení finanční situace pro lidi znamená, že budou nuceni odejít, protože musejí živit rodiny, mají závazky a propad reálných příjmů stále trvá. Asi to úplně nezachrání pět procent do objemu, ale příští rok ukáže, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Vzhledem k tomu, že to bude rok volební, tak se ještě s touto vládou otevírá prostor na další vyjednávání a případně posílení nějakým směrem. Vycházíme z toho, že pokud by volby vyhrála stávající koalice, tak garantuje v návrhu státního rozpočtu třetí rok ve střednědobém výhledu dalších pět procent objemu. Pokud by vyhrálo jiné seskupení politických stran, tak od těch slýcháme výzvy: „Přidejte těm příslušníkům, těch pět procent do objemu je málo.“ Nemusíme se tedy bát, když volají po větším přidání pro příslušníky, že by se pak tyto strany k žádnému navýšení nehlásily. Ale i tak už příští rok nejspíš ukáže, že to je nedostačující a že je potřeba do bezpečnostních sborů nalít daleko víc peněz.

Připadá mi, že jste couvli moc snadno. Nevyčetla vám členská základna, že jste od avizovaného protestu ustoupili a stačí vám nějakých pět procent, když jste původně požadovali o dost víc?

Nebudu lhát, máme i takové reakce. Problém je v tom, že se něco slíbilo, byť to bylo na jedné výjezdní diskusi s panem ministrem, kde řekl, že by se deset procent dalo přidat už v tomto roce. Já jsem to s ním projednával, zdálo se mi to jako velmi rozumný nápad z jednoho prostého důvodu. Příslušníkům by se tím totiž vzkázalo: „Neodcházejte, vydržte.“ Vyžádalo by si to ovšem nějaké finanční prostředky a vláda teď oponuje, že ty peníze nemá. To jí nedělám tiskového mluvčího. Jenom připomenu, že všichni říkali, že vnitřní bezpečnost tohoto státu je priorita. A pokud je to priorita, tak musí mít koncepční finance. Pokud se to tedy už nevyřeší letos, mělo by se to vyřešit příští rok. Pět procent do objemu je minimum, které vláda mohla dát na udržení současného stavu, nikoli na zlepšení toho stavu. Naším úkolem teď je s tím pracovat a během příštího roku vyjednávat o tom, aby se finanční prostředky ještě během příštího roku navýšily v nějakém směru, ať je to vybavení, personální situace, financování, odměny, případně hrazení akcí, na kterých se policie mimořádně podílí. Bude záležet na tom, jestli to vláda před volbami myslí skutečně vážně, zda to nejsou jen nějaké její sliby. Budu doufat, že si uvědomuje problémy, které by mohly nastat, kdyby bylo třeba méně příslušníků na ulicích.

Zatím se bavíme takřka výhradně o platech, ale ty nebyly jediným důvodem, proč už jste byli připraveni napochodovat před Úřad vlády a protestovat tam. O co vám ještě šlo?

Těmi původně plánovanými dlouhodobými protesty jsme chtěli poukázat nejen na to, že u bezpečnostních sborů jsou nízké platy a že noví lidé do nich nenastupují, ale i na neutěšenou systémovou situaci v bezpečnostních sborech. Ta je ale vždy navázána na finanční prostředky. Pokud nastupujícím policistům, byť dostanou náborový příspěvek od 50 do 150 tisíc, dáme nástupní plat třicet tisíc hrubého, tak to není adekvátní. Pokud nastoupí a nebydlí u rodičů, jimž přispívá tři tisíce na nájemné, tak za těch třicet tisíc, což je zhruba 24 500 čistého, si vezme nějaký nájem nebo ubytovnu a je schopen tak nějakým způsobem vyžít. Nedej bože, kdyby měl rodinu. To je zásadní problém.

Ale copak se tím příslibem o pětiprocentním navýšení v příštím roce něco podstatného změní?

Myslím, že se to dá řešit už v rámci blížících se voleb. Máme hejtmanství, která si stěžují na nedostatek policistů v ulicích. Mohou to řešit bytovou situací, přednostně přidělovat byty. Standardně se to tak dělá, když chcete nalákat učitele, lékaře, dáte mu ordinaci nebo byt. Jsou tady další pobídky, které můžou politické strany v rámci komunální nebo krajské politiky vyřešit. Témat je docela dost. Třeba doprava. V Praze je asi šest tisíc policistů a dvě třetiny z nich dojíždějí. Někteří mají nárok na cestovní náhrady, protože třeba vyhráli výběrové řízení, ale zbytek si doplácí. Také tady je prostor na to, aby vláda vyjednala, že příslušníci bezpečnostních sborů, protože jsou povinni ze zákona zasáhnout i v dopravních prostředcích v době volna, že budou mít dopravné zdarma. A půjde o ušetření peněz z rozpočtu těch příslušníků.

Možností, jak udržet současné nebo přilákat nové příslušníky, je tedy podle vás i v tomto systému dost?

Je tu prostor pro to říct současným příslušníkům, že dostanou rozumný plat, aby tu zůstali pracovat, a k tomu ještě benefity. Nám se podařilo vrátit do hry příspěvek na stravování, ale zase. Příspěvek na stravování je ze strany zaměstnavatele 40 korun. Jídlo stojí kolem 120, 140 korun, tak je to zanedbatelné. Ale je prostor pro to příští rok to valorizovat nebo najít prostředky, jak stravu financovat v rámci benefitů. Stačí si uvědomit, že jednu dobu se inflace blížila 20 procentům. Naposledy jsme dostali přidáno v roce 2023, deset procent do platu. Já jsem na to nedávno koukal a nenašel jsem žádnou vládu v minulosti napříč politickým spektrem, která by přidala takovýto objem.

No, počkejte, na druhou stranu za žádné vlády nebyla tak vysoká inflace, jakou dopustila ta Fialova. Tak snad ji za to nebudeme ještě chválit?

To není pochvala. To je spíš zamyšlení nad tím, že pokud někdo přidal deset procent v lednu 2023, tak měl přidat i v lednu 2024. Tahle vláda vždy říkala, že to bude řešit na začátku roku. Ale v roce 2024 se na začátku roku nic nedělo, takže v podstatě platy zmrazila. Samozřejmě pamatujeme i rok 2010, kdy pan Kalousek řekl, že stát ušetří tím, že vezme deset procent z tarifu. To byla zanedbatelná částka v té době. Nevím, jestli tím ušetřil, možná kilometr dálnice tím zaplatil. Ale i po těch velkých protestech vláda řekla, že ji to nezajímá, že to je její koncepce. Tentokrát náš avizovaný protest účel splnil. Byli jsme na něj skutečně připraveni, měli jsme zarezervované místo před Úřadem vlády, byli jsme odhodlaní, že to budeme prodlužovat a že se tam skutečně budeme scházet. Nemělo to být nic megalomanského, ale každý den mělo přijít tak 200 lidí s transparenty a ukázat delegacím, které jezdí na Úřad vlády, ale i samotné vládě nedostatky, které jsou. Teď půjdeme mediální cestou. Budeme poukazovat na nedostatky a budeme říkat, kde by se to dalo nějak řešit. Bude záležet na ochotě ministra vnitra a vlády se o tom bavit. Vytváří se tu prostor během příštího roku to změnit a objem pět procent zkusit navýšit i v jiných položkách, nejenom tarifních.

V čele resortu je Vít Rakušan tři roky, ale za tu dobu si nepamatuji, že by z pozice ministra přišel s návrhem řešení nedostatku lidí u policie. Jak se s tím současní zaměstnanci vyrovnávají?

Neutěšená je především personální situace na základních útvarech, tam nám chybí nejvíce lidí. Policisté v ulicích sice jsou, ale jejich přesčasovými hodinami jsou řešeni ti chybějící. Nového policistu neseženete. A když už policista nastoupí a má dejme tomu vysokoškolské vzdělání, tak dělá všechno pro to, aby se kariérně dostal rychleji nahoru a měl o trochu vyšší plat, aby uživil rodinu. A to je také zásadní problém.

Kde tedy chcete nové pracovníky brát, abyste se z téhle situace vymanili?

Je tu prostor nastavit adekvátní kariérní řád u bezpečnostních sborů, který bude zohledňovat potřeby a rozložení sil napříč bezpečnostním sborem. Chce to i dohody v rámci různých bezpečnostních sborů při náborech. Pokud městská policie nabídne náborový příspěvek dvakrát větší, než je v rámci policie, tak to samozřejmě hraje roli. Můžeme cílit na stravování i příspěvek na bydlení. Vím, že se teď policie snažila a v rámci změny zákona o služebním poměru se řeší zvláštní příplatek, někdo mu říká rizikový příplatek. Ten by se dal zvýšit, pokud bezpečnostní sbory dostanou dostatečné objemové prostředky na to, aby ho byly schopny zaplatit. Také zkušené funkcionáře musíme odpovídajícím způsobem zaplatit a motivovat, vždyť příspěvek za vedení se neměnil roky od novely zákona o služebním poměru. A je třeba lidem říci z těch nejvyšších pater: „Já za vámi stojím, dávám vám nějakou vizi střednědobého a dlouhodobého výhledu. Pojďte k nám.“ Je jasné, že v žádném zaměstnání nikdy nedostanete při nástupu plný plat. Ale vždy se to po dvou třech letech překlopí. Ale u nás se to překlápí pátý, možná spíš osmý rok. Jde o to to akcelerovat a investovat do těch nastupujících. Ale pozor. Máme spoustu zkušených policistů a chceme je udržet. Musíme jim říci, že jsme schopni je udržet zvýšením osobního ohodnocení nebo stabilizačního příspěvku nebo nějakých výhod za to, že jsou tady s námi a předávají zkušenosti mladším. Musí se bojovat na dvou frontách.

Pro nejbližší měsíce se tedy od vás vláda nemusí obávat žádných protestů, dáte jí na startu posledního roku jejího funkčního období potřebný klid na práci?

Pokud bude slíbené dodrženo a bude se hledat směr, jak zlepšit podmínky pro příslušníky, tak jsme ochotni dále jednat. Pokud by tomu tak nebylo, tak jsme stále připraveni k protestům. Byli jsme k nim připraveni už od voleb do Evropského parlamentu, protože téma bezpečnost je vždycky v rámci celé Evropy. Uvěřili jsme slibům nynější vlády, že bude řešit situaci, ale oddálilo se to. I z jednání ČMKOS je patrné, že tahle vláda jde úplně jiným směrem vyjednávání, ten sociální dialog trochu vázne. Tedy ne trochu, ale hodně. Ale pan ministr se s námi pravidelně setkává, nabízí nám nějaké varianty. Ale vždycky to jsou varianty, které skončí na tom, že vláda oddaluje nějaké rozhodnutí, hledá nějaké propočty. A bez těch propočtů se pro nás dá těžko pracovat.

Ještě před tím, než jste protesty odvolali, vás ministr vnitra Rakušan nařkl, že z vaší strany jde o nějaký plán, o vyjádření nějakého politického názoru, což by policisté dělat neměli. Trefil se v úsudku, nebo vás tímto komentářem jen chtěl dotlačit k tomu, abyste ustoupili a nebyli podezíráni z nějakých politických aktivit?

On uvedl, že to je na podporu nějakých politických stran. Ale policisté volí napříč politickým spektrem. Před evropskými volbami i teď před krajskými byly protesty plánovány z jednoho prostého důvodu. Jak v evropských volbách, tak i v krajských mají politické strany většinou v programu zajištění bezpečnosti občanů. To je právě v tom kontrastu. A tak úplně všem napříč politickým spektrem chceme vzkázat: „Říkáte, že priorita je vnitřní bezpečnost, ale je třeba mít schopnost ji financovat a realizovat. Nejenom slibovat.“ Kvůli tomu to bylo od nás takto cílené. Jinak jsme připraveni i po volbách, pokud by nastala jakákoli situace, do ulic vyjít.

Ale pokud by to vláda nedodržela a od začátku roku nezvýšila objem prostředků na platy o pět procent, tak v příštím roce jsou parlamentní volby a o to víc byste byli nařčeni z politických kalkulů. Jste na to připraveni?

Volby jsou de facto každý rok. Do Senátu, do krajů, parlamentní volby, komunální, evropské. Vždy někdo může říct, že je před volbami a že chceme ovlivnit hlasování. Takové nařčení ale zcela odmítáme. Tohle bylo cíleno na to, aby si poslanci, senátoři a samozřejmě i komunální politici uvědomili, že pokud mluví o bezpečnosti, že ji chtějí zajistit, tak musejí být i schopni ji financovat. Řeknu naše heslo a myslím, že to by mělo na závěr padnout: „Bezpečnost něco stojí.“ Když chci udržet bezpečnost v nějakém standardu, tak musím mít spočítáno, kolik ta bezpečnost bude stát. Pokud na ni nevynaložím prostředky, tak se bezpečnost bude zhoršovat.