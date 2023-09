Rakušan, šifrovaný telefon a policie. Svědectví, které zapadlo. SPD nevidí jiné řešení, než demisi

reklama

Opoziční předák Andrej Babiš (ANO) požádal premiéra Petra Fialu (ODS) o schůzku, kde by se řešila politická budoucnost ministra vnitra Víta Rakušana. Podle vašeho názoru – měl by odstoupit?

Jednoznačně ano! Konečně, hnutí SPD uvedlo ve svém stanovisku již 26. září 2023, že ministr vnitra Rakušan, pokud používá šifrovaný telefon soukromého poskytovatele, je mimořádným bezpečnostním rizikem pro stát a měl by odstoupit. Na tom si trvám.

Sám Rakušan říká, že sice používal telefon „krypťák“, který mu přinesl Stanislav Polčák, figurující v kauze podnikatele Redla, ale tvrdí, že mafiána z vás nedělá přístroj, ale vaše kontakty. Myslíte si, že Vít Rakušan má nějaké kontakty na podivné lidi?

Řekněme si na rovinu, že tyto triky s telefony používá mafie, aby se vyhnula policejnímu vyšetřování. Myslím, že Rakušanovi svými vyjádřeními nepomohl ani hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který tvrdí, že oznamovat Policii ČR, že kdosi odposlouchává členy strany je zbytečné, protože stejně nic nevyšetří. Navíc uvedl, že také v roce 2021 přijal stejný šifrovací telefon CryptoCult, namísto aby podezření ze špionáže oznámil policii, kterou má nyní pod sebou jeho stranický šéf Vít Rakušan (STAN). Takže střet zájmů je jasný. Předsednictvo hnutí STAN navíc Policii ČR nevěří, a to je více než alarmující.

Je jasné, že šifrovací telefony soukromého poskytovatele vlastnilo anebo stále vlastní vedení hnutí STAN a komunikovalo s nimi s lidmi obviněnými v kauze „Dozimetr“, včetně ústřední postavy kauzy, kontroverzního podnikatele Michala Redla, pro volání s Gazdíkem anebo s Polčákem. Rakušan přiznal, že o tento telefon Polčáka dokonce požádal.

Navíc se nyní odhaluje druhá větev v rámci razie NCOZ na ministerstvu obrany kvůli zakázce na pozáruční servis mikrovlnné sítě a na přenosový komunikační systém, kde bylo obviněno dalších devět osob a firem a jedna osoba je dokonce stíhána vazebně.

Pokud má pod sebou ministr vnitra Policii ČR, která kauzu „Dozimetr“ vyšetřuje, je to důvod na okamžitou rezignaci, aby vyšetřování nemohl ze své pozice ovlivňovat. O tom, že má v telefonu ministr vnitra Rakušan kontakty na podivné lidi, nepochybuji. Musíte přece vědět, komu voláte, a kdo volá vám.

Vládní koalice se tváří, že s předsedou hnutí STAN, druhého nejsilnějšího koaličního poslaneckého klubu, v podstatě stojí a padá, a o jeho odchodu nechce vůbec slyšet. Myslíte si, když si vezmeme, jak tato pětikoalice reálně funguje, že Vít Rakušan vydrží na ministerstvu vnitra až do voleb?

Čím nižší volební preference pětikoalice, tím horší ekonomická situace státu, a tím více SPOLU. Nic jiného jim nezbývá a každý jejich den u koryt se počítá. I koaliční partner hnutí STAN – Piráti – přitom mluví o mafiánech a říká, že volební kampaň financovali penězi z korupce. Už jenom tohle tvrzení je na okamžitou demisi celé vlády! Hnutí SPD tuto vládu nechce a uděláme vše pro to, aby tato vláda skončila. Ať už hlasováním o nedůvěře, anebo demonstracemi, případně dalšími zákonnými prostředky. Myslím, že Rakušan na ministerstvu vnitra je už dále neudržitelný.

Den poté, co aféra propukla, šéf BIS Michal Koudelka vystoupil s dramatickým obviněním, že se po republice pohyboval ruský agent, který rozdával eura za šíření „kremelského narativu“. Jak věrohodně na vás tato obvinění ředitele kontrarozvědky působila?

Takovéto tvrzení je potřeba dokázat. Pokud to šéf BIS Koudelka oznámil na veřejné konferenci, předpokládám, že jeho cílem bylo vyděsit veřejnost a překrýt kauzu ministra vnitra se šifrovaným telefonem. Pokud by to bylo na uzavřeném jednání komisí a výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se touto problematikou zabývají a jejíchž jsem členem, ptal bych se určitě na konkrétní jména a na další detaily. Takto to je pouze informace bez důkazů.

Ministr Rakušan a jeho ministerstvo stojí v první linii boje proti dezinformacím a rozvíjí teorie o vlivu Kremlu v této zemi. Není už tento vztah trochu posedlostí dezinformacemi a „špionománií“?

Včera generální tajemník NATO Stoltenberg prohlásil při návštěvě Kyjeva, že Ukrajina musí být členem NATO. Není to náhodou dezinformace a ohrožení naší bezpečnosti? Já osobně dlouhodobě postrádám definici dezinformace, a určitě nejsem sám. Vláda Petra Fialy v této souvislosti dokonce rozhodla o odvolání Michala Klímy, který byl jejím zmocněncem pro média a dezinformace. Vláda navíc změnila svůj přístup k hybridním hrozbám a místo protidezinformační legislativy, kterou jsme v SPD označovali v uplynulém roce a půl za cestu k cenzuře, nyní chce společnost vzdělávat. Toho chce dosáhnout především strategickou komunikací, informační gramotností a vymáháním zákonů.

No, zatím to tak nevypadá, protože skutečnost je taková, že ministr vnitra Rakušan a celá vláda trpí posedlostí dezinformacemi a nedůvěrou vůči společnosti. Ministr vnitra má také pod sebou mj. složky jako Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) a dokonce Krizový tým ministerstva vnitra (KRIT), který má bojovat proti dezinformacím a radikalizaci ve společnosti, má nepřítele jmenovat a zostudit, sledovat nálady lidí a má také ministra vnitra varovat před rostoucí frustrací zaměstnanců ve státní a civilní sféře. Jinými slovy – „republiku si rozvracet nedáme“ –, což evokuje předlistopadovou éru. Taková je pravá tvář ministerstva vnitra řízeného Vítem Rakušanem.

Vít Rakušan také nedávno v Poslanecké sněmovně srovnával boj proti dezinformacím se svým učením němčiny na gymnáziu v Kutné Hoře a vedl úvahy o tom, že systém musí občanům pomáhat s „vytvářením návyků“. Měli bychom se bát, pokud ministr zodpovědný za represivní složky veřejně hovoří o vytváření návyků občanům?

Vytváření návyků občanů, jako osvěta, může být přínosným prvkem například v oblasti veřejného zdraví. V dalších případech může mít naopak významný dopad na společnost jako celek a může být cílem různých destrukčních politik. Některé organizace provádějící kampaně zaměřené na vytváření návyků u občanů, jako je prevence nemocí, sportovní a kulturní aktivity atp., jsou v pořádku. Nikoliv však ty s politickým podtextem. Jsem přesvědčený, že v podání ministra vnitra Rakušana se jedná o návyky typu podpory tzv. hodnot EU, migrace, Green Dealu EU, LGBT+ atd. To je nebezpečné a tyto návrhy je potřeba zcela odmítnout.

Pokud bude hnutí SPD v příští vládě, zrušíme všechna vládní opatření, která omezují svobodu slova ve smyslu Listiny základních práv a svobod, kterou zaručuje naše Ústava ČR. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována. A za tím si stojím!

