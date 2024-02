Rakušan v regionech už nebaví. Vyoral zná důvod poklesu „slávy“

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor souhlasí se slovy amerického moderátora Tuckera Carlsona, že lídři zabíjejí. „Je to jeden z údělů vládců, nebo těch, kteří role vládců – ať už vědomě či nevědomky – sehrávají,“ soudí. Ale zatímco jedni zabíjejí cizí, někteří naopak své vlastní. „I současná naše vládní suita má krev na rukou skrze vojenskou podporu rusko-ukrajinského konfliktu,“ tvrdí Tomáš Vyoral. Vyjádřil se také k tomu, jak chtěl Carlsona poslat do lágru senátor Hilšer a doporučil jednu knihu.

reklama

Senátor Marek Hilšer by chtěl za rozhovor s Putinem poslat Tuckera Carlsona do „lágru na Sibiři, aby poznal pohádku o ruské duši“. Protože svoboda slova a novináři jsou od toho, aby „politici byli konfrontováni s pravdou“. Je to od Marka Hilšera naivita, nebo vypočítavá naivita, určená pro jeho naivní příznivce?

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 5% Nemá 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13456 lidí

Vzhledem k onomu až parodickému aktivismu ho pak ti, kterým jen dělá užitečného idiota, bez pardonu, ani nemusí nic platit, poskytovat mu jisté výhody či hladit ego, tak jak to třeba dělají u jiných politických či mediálních kvazi elit. Jinak od mého ad hominem, za něž se v případě řady dobroserů nestydím, k ad rem. Tedy k věci.

Novináři jsou dle mého především od toho, aby se co nejlépe snažili reflektovat realitu a informovat o ní. Což, jak drtivá většina z nás tuší, ještě drtivější část z nich nečiní. Ti pouze vykonávají roli propagandistických hlásných trub, trubek, trubadúrů a trubců toho kterého režimu, který je právě u moci. U moci, jež je vlastně vždy svým způsobem totalitní. Protože to už je úděl a cíl moci jako takové.

A Hilšerova konfrontace s „pravdou“ je právě tím průšvihem, kterého se řada novinářů dopouští. Neb do nás ve smyslu politického školení mužstva cpou tu svou jedinou černobílou pravdu, o níž jsou ve své omezené povýšenosti přesvědčení. V případě úderníků z protičeské ČT pak ještě drze za naše těžce vydělané a jimi lehce prohýřené peníze. Čest výjimkám.

Carlson, který zavítal do Dubaje, pak v dalším rozhovoru prohlásil, že kdo vede, ten zabíjí. „Každý lídr zabíjí lidi. Včetně toho mého. Všichni lídři zabíjejí, někteří více než ostatní. Vedení země znamená zabíjení lidí, je mi líto.“ Je možné s tím souhlasit? Nebo jsou výjimky?

Tak jak známo, výjimky vždy potvrzují pravidlo, nicméně s Tuckerem Carlsonem plně souhlasím. Je to jeden z údělů vládců, nebo těch, kteří role vládců – ať už vědomě či nevědomky – sehrávají. Někteří zabíjí přímo, někteří nepřímo. Někteří především cizí a někteří vlastní, což je o to smutnější. Myslím, že každý si vzpomene na ty i ony.

I současná naše vládní suita má krev na rukou skrze vojenskou podporu rusko-ukrajinského konfliktu, který je zcela jednoznačně proxy válkou NATO v čele s USA proti Rusku, jeho zdrojům a zdánlivému nepodvolení. Když k tomu přidáme fotografii nad nábojnicemi úchylně se usmívajícího Fialy, instalovaného do pozice protičeského premiéra, musí to být snad zřejmé každému, kdo hlavu nenosí jen kvůli pohledu do zrcadla.

Fotogalerie: - Kandidáti SOCDEM

Andrej Babiš byl opět, nepravomocně zproštěn viny v kauze Čapí hnízdo. Jak velkou škodu podle vás tato kauza v ČR nadělala?

Mám pocit, že ona škoda je přeceňována. Stejně jako byla přeceňována samotná kauza stran pologramotných novinářů a politruků. Sloužila jako bič na Babiše. Ale byla v průběhu času jako nekonečný příběh nebo nekončící seriál, podobné jako toho času třeba nejsmrtelnější z nejsmrtelnějších ruských novičoků, natolik zprofanována, že už v její vliv věřili jen ti, kteří se jí neustálým omíláním snažili využít v neprospěch Babiše.

Co se týká nějakých škod toho času snad ve vztahu k dotacím z EU – tedy legalizované korupci a vydírání – to vzhledem k dekadenci a společenské zbytečnosti bruselských politruků ani nemá cenu rozebírat.

Vít Rakušan byl opět na návštěvě v regionech. Ale tentokrát už to taková sláva nebyla, žádný velký skandál nebyl. Myslíte, že tento program už ztratil své kouzlo?

O kouzle bych moc nemluvil. Když vám přijede pouť se svazákem, odkojeným Aspen Institutem, hrajícím si na klauna, který postrádá smysl pro humor, taky vás to omrzí. On Rakušan coby vrchní cenzor a globalistický politruk v tom nejhorším slova smyslu předstírající lidovost, empatii a postoje proti cenzuře s půltuctem goril v zádech není dle mého ideálním programem na příjemně strávené dopoledne, odpoledne ani večer.

Jinak doporučoval bych jemu a rovněž všem čtenářům úžasnou knihu, k níž jsem se právě dostal, a to Jak chutná moc od Ladislava Mňačka. Ten na krátkém prostoru rozehrává neuvěřitelně opravdový příběh člověka, který se z partyzánské družiny dostal až do nejvyšších pater politiky a při jeho pohřbu na něj jeho dřívější nejlepší přítel vzpomíná. Na to, jakou cestou a proměnou prošel, jak se choval a jak se chovali jiní, kdy se dobrotvorné ideály měnily postupně v totalitní praktiky a paranoiu…

Dokonalé dílo a společně s Uchem od Jana Procházky za mě zatím nejlepší české knihy popisující jakoukoliv totalitu, i tu dnešní, psychologii těch nahoře i těch dole a život v tíživé atmosféře. A stejně jako Procházka, ani Mňačko nevidí svět černobíle, nerozehrává boj kladných proti arciďáblům, ale skvěle vystihuje, jak každý z nás má v sobě kousek anděla a kousek ďábla, což je dle mého správně. Klíčovou otázkou pak je, v jakém jsou ti dva poměru.

Fotogalerie: - SMO ČR chce po vládě peníze

V diskuzi o euru se objevila zajímavá poznámka. Jeho příznivci velice brojí proti referendu a neustále připomínají, že jsme euro slíbili přijmout zároveň se vstupem do unie. Jenže spousta smluv a závazků, které byly u eura dané, například že ECB nebude kupovat dluhopisy zemí, nebyla dodržena. A byla porušena i další pravidla. Je v takové situaci racionální trvat na více než 20 let starém závazku?

Racionální to samozřejmě není, ale politicky uvědomělé a ideologicky prorežimně správné ano, a o to tady běží. Navíc připadá-li nám jakékoliv klíčové politické rozhodnutí jako iracionální a na hlavu postavené, pak jen nemáme dostatek informací. Těch relevantních, podotýkám. Neboť informační přebytek a záměrný šum nás naopak záměrně obklopuje a mate.

Podnikatel Kamil Bahbouh míní, že se o Podnikatelské družstevní záložně tolik píše, protože to prospívá Rusku. „Komu to prospěje? Tam je nasnadě, že to může nejvíc prospět Rusku. Destabilizovat stávající vládu, která je proukrajinská, nejen proukrajinská, ale výrazně proukrajinská, politicky se takto profiluje v Evropě, je významným partnerem pro finanční, zbraňové i jiné dodávky,“ uvádí a naznačuje, že za kauzou je ruská rozvědka. Nechytlo pana podnikatele nějaké konspirační myšlení?

To víte, že je. A nejen konspirativní, ale i demagogické. Holt za všechno, co se vládě vedené ukrajinským vicepremiérem a politickým EUnuchem Fialou nejen nepovede, ale hlavně co sama omylem i zcela záměrně způsobí a zpustoší, mohou samozřejmě a zcela logicky Rusové, jejich tajné služby a zejména a především ruská a proruská propaganda. A nezapomínejme na dezoláty, kteří na tom také mají svůj podíl. Neb křišťálově čistí politruci v čele s Petrem Fialou jsou přeci jiní, lepší, pokrokoví a uvědomělí. Tož tak. Mějte se, jak chcete, a něco pro to dělejte. Těším se za týden.

Psali jsme: Proč právě jeho pustili k Putinovi? Tomáš Vyoral tuší. Ale jednu chybu u Carlsona našel Už se nezastírá, kdo je na Hradě pánem. Vyoral se opřel do Koláře „Krysa cítí, že se loď potápí.“ Vyoral odhadl, proč Rakušan vypustil video „Němci se usmívají.“ Vyoral k Jágrovi a kádrování. Ale i k vážnějším věcem…

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE