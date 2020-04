Ráno vstanu a už mi ČT hustí do hlavy, kolik lidí umřelo. Strach zhoršuje zdravotní stav, varuje lékař a bývalý předseda Senátu

ROZHOVOR „Nejvíc mi na tom vadí, že když ráno vstanu a stejně jako každému občanovi se mi hustí do hlavy v České televizi, kolik lidí onemocnělo, kolik umřelo. Toto by se mělo výrazněji brát s rozumem, protože lidi jsou vyděšení. U vystrašeného člověka se zhoršuje jeho zdravotní stav. Každý víme, že seniorská věková skupina, když není v pohodě, je daleko háklivější a chytne cokoliv a kdekoliv,“ varuje bývalý předseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS), nyní náměstek hejtmana pro zdravotnictví v Libereckém kraji. „Ekonomický dopad bude strašný. Když se podíváte, jak vznikly různé diktatury, vždycky na podkladě ekonomického problému. Přišel silný vůdce. Mám obavy, že Evropa bude čekat takovéhoto spasitele,“ myslí si.

V pondělí jste na tiskové konferenci kritizoval média, že až moc o koronaviru referují, uvedl jste příklad rakoviny, kdy ročně na ní zemře 30 tisíc lidí. Je tedy tenhle humbuk kolem pandemie podle vás přehnaný?

Samozřejmě je to celosvětová záležitost a agresivita tohoto viru je nečekaná. Podle mého názoru ať už byl přístup jakýkoliv, nakonec to zasahuje všechny země. Nejvíc mi na tom vadí, že když ráno vstanu, tak stejně jako každému občanovi se mi hustí v České televizi do hlavy, kolik lidí onemocnělo, kolik umřelo. Toto by se mělo výrazněji brát s rozumem, protože lidi – a komunikuji po telefonu s mnoha z nich – jsou vyděšení. I lidi, kteří byli před týdnem normální, si říkají, co bude.

Myslím, že byli jsme před virem, jsme i teď a budeme i po viru. U vystrašeného člověka se zhoršuje jeho zdravotní stav. Každý víme, že seniorská věková skupina, když není v pohodě, je daleko háklivější a chytne cokoliv a kdekoliv.

Takže takto jste to myslel, když jste na uvedené tiskovce řekl, že po té pandemii nikdo už nebude normální? Nebo jak to mám chápat?

To jsem myslel naprosto vážně, protože i současný stav ukazuje na to, že se smiřujeme s tím, že žijeme s rouškami. Zaplať pánbůh, že český člověk si je uměl vyrobit. My tady z kraje distribuujeme ochranné pomůcky a teď už se to stabilizovalo a nějaké jsou. A není jich úplně málo. Státní rozpočet to bude stát ďábelsky peněz. Ale na začátku to byl problém. Mojí prioritou bylo zajistit záchranku, první linii ve špitálech a tak dále. Takže ta normálnost už nikdy nebude. Ekonomický dopad bude strašný.

To slůvko nikdy mi přijde dost silné...

Když se podíváte, jak vznikly různé diktatury, tak vždycky na podkladě ekonomického problému. Přišel silný vůdce se slovy, já se o vás postarám. Mám obavy, že Evropa bude čekat takovéhoto spasitele, a nechci se toho dožít. Ano, je tato dnešní situace obrovský problém. Na druhou stranu počty mrtvých nemohou být základním ukazatelem. Tito lidé měli vždy nějaké přidružené choroby a tento virus zhoršil průběh základní choroby, kterou ti lidé měli. Až na výjimky samozřejmě.

Rozumím tomu. Takto se to dá chápat u nás. Když se ale podíváme do některých zemí – a to i hodně vyspělých a bohatých –, kde jdou počty mrtvých do tisíců až desetitisíců, tak mi vrtá hlavou, čím to je?

Musíme brát i počet obyvatel. Problém je, že nikdo z nás neví, co bude s kolektivní imunitou lidí. Tam, kde je teď obrovský problém – jako je Itálie –, tak se může stát, že až přijde druhá vlna, a věřte, že přijde, protože tento virus se bude chovat jako chřipka a bude to sezónní záležitost –, jak bude populace promořená? V tom měl Prymula pravdu. My to dneska před sebou hrneme, a tím, jak chráníme každého, kdo má nějaký věk, aby nevycházel z baráku, tak ten člověk nepřijde s tou nákazou vůbec do styku.

A víme vůbec, že když jsem, dejme tomu, v březnu prodělal tento koronavirus, jestli ho tedy za půl roku nedostanu znovu?

Vypadá to, že byste to neměl dostat. Budete mít určitý typ protilátek, určitou imunitu vůči tomuto viru. Je to jako s chřipkou. Našla se vakcína, někteří lidé se nechali naočkovat a tu chřipku nedostali. Věřím, že tady se taky najde vakcína, ale virus může zmutovat a bude zase problém. Trošku se obávám, že přijde nový vrchol a že to bude v zimě.

Jste pro to, aby se nouzový stav ukončil koncem dubna?

Byl bych strašně rád, aby skončil. Aby se lidi mohli dostat z baráku. Lidi se jinak doma v uvozovkách zblázní. Křivka domácího násilí je zatím skrytá. Vezměte si ale, že máte doma dvě děti, učíte se s nimi. Manžel dělá nějakou práci doma. Jaký bude výsledek? Že budou vůči sobě agresivní. Všichni se obávali, jak s tím zacvičí Velikonoce, kdy lidi spontánně vyrazili ven. Žádný dramatický nárůst nenastal, a dneska už by se to mělo projevit. Jsem pro to uzavřít stav nouze. Argumenty o tom, že se jinak budou nakupovat ochranné pomůcky, myslím, že už máme doma dostatek kvalitních výrobců, kteří jsou schopni trh zasaturovat, a nemusíme být závislí na Číně. Pokud mám dobré informace, poslední letadlo má přistát 5. května.

Hodně se teď před létem lidé ptají, jestli budou moci vycestovat na dovolenou někam do zahraničí, třeba k moři. Jak to vidíte?

Každému bych přál, aby měl šanci vyjet. Ale řeknu úplně blbý vtip, jaký běhá po našich mobilech – leží na pláži dva metry od sebe a teď se jde vykoupat číslo 56, a až vyleze z vody, jde číslo 57... vždy bude záležet, jak bude vypadat situace v té dané zemi. Pro nás je nejtradičnější Chorvatsko, ani Chorvati, pokud tam bude situace klidná, nebudou trvat na tom, abychom tam nemohli jet. Ale na druhou stranu – rok to možná bez toho moře vydržíme.

Určitě je správné finančně podpořit ekonomiku i lidi, kteří kvůli pandemii museli přestat chodit do práce nebo zavřít či omezit podnikání. Nicméně peníze nepadají z nebe, není těch slibů až moc? Nepřijde vám to?

Teď už je v tom daleko více politiky a předvolební kampaně, než je to z hlediska pandemie z mého pohledu nutné. Stále ještě bychom se měli chovat reálně. Navýšit deficit státního rozpočtu na 300 miliard je neuchopitelné pro běžného občana. Je to však obrovská zátěž pro další roky. S těmi sliby bych byl velmi opatrný, protože státní rozpočet, aby zajistil chod státu a důchody, tak ty prachy musí dostat. A dostává je z daní, z DPH a podobných věcí. Když budou peníze chybět, jaký bude výsledek? Po volbách do krajů na podzim se zvýší daně. Moje otázka zní ano, nebo ne? Jak ty sliby chtějí řešit. Pánové a dámy nahoře by si měli uvědomit, že jedna a jedna jsou dvě, a že to nejsou tři.

Zdravotnictví si teď všichni vážíme. Je ale otázka, jestli jsme ho předtím všichni nepodceňovali včetně finanční podpory do zdravotnictví. Čekáte v tomto změnu?

To je na hodně dlouhou debatu. Ale aby mi premiér této země řekl, že on teď poznal, že zdravotnictví by mělo být prioritou, tak to je opravdu skleník, ve kterém žil. Přesto, že chce teď nějakým způsobem navyšovat peníze na zdravotní pojištění za státem kryté lidi, tak vám mohu říci, že to nebude stačit. Neboť daňové výnosy – když budeme mít velkou nezaměstnanost – tak místo deseti tisíc se bude platit patnáct set korun. A zdravotnictví je závislé na zdravotním pojištění. Žádný jiný zdroj peněz neexistuje.

Takže to vidíte spíše pesimisticky?

Nevidím to pesimisticky, byl bych jenom rád, aby až bude zase někdo v televizi vykřikovat, jakým způsobem si váží zdravotníků, aby se podíval, jakým způsobem to běží v jednotlivých krajích. Tam to je opravdu jiné, než je ve fakultních nemocnicích. Kde stát, je-li tam propad miliarda, tak pošle miliardu. U krajských nemocnic, které mám na starosti, žádná miliarda nepřiteče. To už přeci udělali, kdy myslím, že loni nařídili navýšení platů, jenomže to nebylo kryté. Příliš jsem se naučil ve svém životě počítat, že jedna a jedna je 1,9, abych měl 0,1 rezervu na budoucnost. Tady se myslí, že jedna a jedna jsou tři a možná čtyři.

MUDr. Přemysl Sobotka

senátor v letech 1996-2016

vicehejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Závěrem mě napadlo, že vy ve své dlouhé politické kariéře, kdy jste byl i předsedou Senátu, máte teď jako náměstek hejtmana pro zdravotnictví v Libereckém kraji asi nejvíc práce?

V roce 2010, kdy náš kraj postihly dramatické povodně, jsem také byl pořád na nohou. Ale to byla vlna, která přešla a nechala hlavně materiální škody. To, co se teď odehrává, zasahuje lidské životy, lidské zdraví a mám obavy, že ta normálnost už se nám nevrátí.



