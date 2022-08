Řev na Babiše? „Může se jim to vrátit,“ varuje Jiří Mikeš. Už brzy

Jednostranné informování mainstreamových médií o dění na mítincích Andreje Babiše při jeho výjezdech po republice má někdy až groteskní podobu. Po incidentu v Borovanech si Česká televize pozvala do vysílání autorku článku o zákroku policie. Ta ho začala líčit slovy: „Chlapec byl se svou maminkou na mítinku. Najednou šel a odnesl reproduktor se stojanem.“ Nad tímto popisem událostí nevěřícně kroutí hlavou Jiří Mikeš. „To by ani ve slohové práci žáka šesté třídy neobstálo a dostal by pětku,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální expert a připomíná, jak si „chlapec“ před zákrokem policistů počínal.

Jaký obrázek si o dění na mítincích Andreje Babiše může udělat běžný konzument zpráv a informací z mainstreamových médií včetně veřejnoprávních?

Nejsou ale konflikty běžným průvodním jevem takových politických akcí?

Tak já jsem přesvědčen, že kdyby náhodou pan profesor Fiala jezdil po vlastech českých, moravských a slezských, že by příznivci Andreje Babiše tohle nedělali, jeho mítinky nenarušovali, nehulákali by tam, nebyli by sprostí, protože, jak jsem řekl, jsou to většinou lidé, kteří si už něco prožili. Kdežto tohle jsou podle mého názoru křiklouni, neschopní lidé, kteří asi nic neumějí. A ani bych nevylučoval, že jim někdo dá nějakou korunu nebo že je pak pozve na pivo.

Jak by se zachovali Babišovi příznivci na mítinku Petra Fialy, si ale ověřit nemůžeme, protože premiér se s občany nikde nesetkává. Tedy abych mu nekřivdil, výjimkou po volbách byl sál v Městském muzeu v Čelákovicích s kapacitou 80 lidí, vesměs příznivců, tedy v jedné z bašt koalice SPOLU, kde získala 35 procent hlasů. Umíte si představit, že by šel premiér po osmi měsících vládnutí s kůží na trh na nějaké shromáždění?

Tak to by asi nešel, protože normální lidé jím a jeho vládou nejsou zrovna moc nadšení. Je to schopný člověk, chová se slušně, ale politika není pro něj. Měl by ji dělat jako donedávna, tedy teoreticky jako politolog. To byla jeho parketa. Ale řídit pětikoalici, na to univerzitní profesor nemá. To chce manažera, který už něčím prošel. Hlavně v situaci, když je ve vládě každý pes, jiná ves, o to to má těžší.

Vraťme se k médiím a k tomu, jak referují o Babišových mítincích. Není to poplatné tomu, že už běží kampaň ke komunálním i senátním volbám a v případě Andreje Babiše možná i k přímé volbě hlavy státu, takže dávají najevo, kdo se těší jejich sympatiím?

Ale tím, co předvádějí mainstream a různí politici, Fischerové, Hilšerové a podobní, jenom lidi popouzejí. Jejich politika Antibabiš se jim vrátí jako bumerang, protože lidé už toho většinou mají dost. To, co vládní strany předvádějí v kampani, je ubohost, vůbec to není promyšlené. Naopak koncepce „za Babiše bylo líp“, a až tam teď bude Nacher – viděl jsem billboardy, když jsem jel na chalupu – bude zase líp, je pro komunální volby fajn, to je prostě chytré, na to lidé půjdou. Ale ta hesla o agentovi, k nimž ještě dají Putina, svědčí o tom, že jsou u konce s dechem, že nic už ani neumějí vymyslet, něco inteligentního, co by přesvědčilo i ty druhé, že jsou to slušní lidé. Ne, tímhle křikem a povykem ničeho nedosáhnou.

Zmínil jste selhání mainstreamu. Zaregistroval jste v něm aspoň jeden článek nebo reportáž z pohledu toho, že na mítinky chodí odpůrci narušovat akce, ne jen z pohledu, že jde o setkání s Babišem, tak je třeba akci vylíčit podprahově pouze jako konflikt, za který může expremiér?

Ne, ani náhodou. Ale to, jak mainstream jednotlivé události komentuje, zvláště pak Česká televize, je opravdu k zamyšlení. Je to jednostranné. Ovšem každá akce vyvolává reakci. A tahle jejich aktivita a taktika Antibabiš jen přinese odezvu, že si lidé řeknou: „Heleďte, my už vás máme dost.“ A může se jim to vrátit hned v blížících se komunálních volbách. Koncepce, kterou zvolili, tedy Antibabiš, je blbost. Měli by ukázat světlo na konci tunelu a říct, v čem to světlo spočívá a co chtějí udělat. Ale ty signály, co vysílají? Vždyť se lidé dozvídají, za kolik vyrábíme a prodáváme elektřinu, jak je to s tím plynem, kdo to zavinil, že se zastavil ropovod Družba a tak dále. Proč dělají z lidí hlupáky, mi zůstává záhadou.

Česká televize si pozvala do vysílání redaktorku Respektu Ivanu Svobodovou, která byla autorkou článku o zákroku policie na mítincích Andreje Babiše, aby podrobně popsala dva incidenty. Ten v Borovanech začala líčit takto: „Chlapec byl se svou maminkou na mítinku. Najednou šel a odnesl reproduktor se stojanem.“ Možná by někdo politicky nekorektní stejnou situaci popsal slovy: „Hromotluk, který vůbec nevypadal na čtrnáct let, ukradl reproduktor a začal s ním utíkat.“ Má užití slov „chlapec s maminkou“ a „odnesl reproduktor“ v divákovi vyvolat představu nebohého děcka neodůvodněně zpacifikovaného policisty?

Ale kdo má takto podané verzi věřit? „Chlapec s maminkou“. „Odnesl“. To by při popisu ani ve slohové práci žáka šesté třídy neobstálo a dostal by pětku. Ještě se oháněl, začal být agresivní a maminka mu pomáhala. Od pohledu na mě maminka se synem nedělali dobrý dojem. Bylo by zajímavé vědět, co to je za rodinu, jakou má pověst. Jestli z ní někdo dělá starostlivou maminku pečující o nemocného syna, tak by se spíš dalo očekávat, že ho tam vůbec nebude brát nebo ho třeba i ponoukat k tomu, aby čajzl ten reproduktor.

Tak dejme tomu, že to děcko si už stihlo udělat názor na politické dění samo, jen ho nedokáže dát najevo lépe než krádeží reproduktoru. Jak hodnotit reakce dospělých odpůrců bývalého premiéra?

Divím se, že se příznivci vládních stran snižují k tomu, aby narušovali mítinky nějakého Babiše, co jezdí po republice. Stejně ale pochybuji, že bude chtít Andrej Babiš kandidovat na prezidenta. Očekávám, že bude chtít být zase ministerským předsedou, aby dokázal, že bude líp. Že za něj bylo líp a zase bude líp. Použití tohoto hesla v komunálních volbách potvrzuje, že „bude líp“ je dlouhodobá koncepce oproti té, kterou má ODS. Ta je naopak krátkodobá a domnívám se, že zakladatel ODS, profesor Klaus, musí být z pana profesora Fialy úplně vedle.

Jedním z dozvuků incidentů bylo prohlášení Andreje Babiše, že na radu policejního prezidenta vyhradí odpůrcům na mítincích prostor. Martin Vondrášek to však popřel a následně se do expremiéra pustili Mirkové Topolánek a Kalousek s tím, že lhal. Ale kdo si poslechne vyjádření policejního prezidenta z tiskové konference, tak v reakci na dotaz novinářů, zda budou policisté oddělovat na dalších mítincích dva tábory, opravdu řekl: „Ty dva tábory má oddělovat pořadatel, když to bude nutné, tak to bude dělat policie.“ Není to od policejního prezidenta jasná výzva k oddělení táborů příznivců a odpůrců Andreje Babiše, a nešlápli tak pánové Topolánek a Kalousek jako už mnohokrát vedle?

Mně připadá, že se trochu sekl pan policejní prezident. Znesvářené tábory má vždy oddělovat policie. To je běžný standard a nechápu, proč by měl pan Babiš či jiný pořadatel stavět nějaké zátarasy. Když budete policista v Borovanech nebo v nějakém jiném městečku či vesnici a víte, že by se tam mohlo něco semlít, a už tam někdo rozdává píšťalky a transparenty, tak řeknete: „Chlapci, v zájmu pořádku na této akci budete tady ve vyznačeném prostoru, tuhle čáru nepřestoupíte, tady si hulákejte, ale tamhlety nechte na pokoji.“ Taky proč by si měl organizátor, v tomto případě pan Babiš, najímat nějakou soukromou bezpečnostní agenturu, která by se tohoto na mítincích dožadovala. To by mainstream řádil. Od toho je podle mého názoru policie, aby udržovala pořádek. Udržuje ho na silnicích, tak by ho měla udržovat i na náměstích.

Nemohlo to být i tak, že si Andrej Babiš tím vyjádřením ztropil z policejního prezidenta spíš legraci, že ho vzal za slovo a začal mluvit o tom, že odpůrcům vyhradí nějaký prostor, de facto jim přidělí nějakou ohrádku?

Tak určitě má Andrej Babiš schopné poradce. Každopádně dělá politickou kampaň daleko rozumněji, přímočařeji. Není to negativní, naopak to působí pozitivně.

