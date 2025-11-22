Ukrajina má výročí. Volby, kterými začalo rozdělení

22.11.2025 16:17 | Monitoring

Před 21 lety se na Ukrajině odehrála tzv. oranžová revoluce. Dodnes se vedou spory o to, zda události z konce roku 2004 znamenaly vítězství demokracie, nebo šlo o puč podporovaný Západem. Každopádně odhalily hluboké názorové rozdělení Ukrajinců žijících na východě a na západě země a vedly k aktivitám, které vyústily v současný krvavý konflikt a válku s Ruskem.

Ukrajina má výročí. Volby, kterými začalo rozdělení
Foto: Repro Síť X
Popisek: Oranžová revoluce

Před 21 lety, v listopadu 2004, se v ukrajinských ulicích rozezněly hlasy tisíců demonstrantů oblečených do oranžové. Prezidentské volby, které měly rozhodnout o budoucnosti země, se staly katalyzátorem hlubokého rozdělení mezi východem a západem Ukrajiny. Tyto volby odhalily geografickou linii dělící zemi. Západní a centrální regiony s převahou ukrajinsky hovořícího obyvatelstva podporovaly proevropského kandidáta Viktora Juščenka, zatímco východní průmyslové oblasti s ruskou menšinou a se silnými vazbami na Moskvu volily Viktora Janukovyče. Tyto události položily základy současného konfliktu, v němž Ukrajina bojuje o svou existenci ve válce s Ruskem.

Ukrajina, čerstvě samostatná po rozpadu Sovětského svazu, vstupovala v roce 2004 do klíčových prezidentských voleb. Hlavními kandidáty byli Viktor Juščenko, šéf Národní banky, a Viktor Janukovyč, tehdejší premiér podporovaný prezidentem Leonidem Kučmou. Volby se konaly ve dvou kolech: první v říjnu, druhé 21. listopadu. Janukovyč sliboval ekonomickou integraci s Ruskem, zatímco Juščenko hájil proevropský směr. Ještě před volbami – v září 2004 – byl Juščenko otráven dioxinem, což mu způsobilo vážné zdravotní komplikace a charakteristické jizvy na tváři.

Demonstranti odmítli výsledky voleb uznat

Oficiální výsledky druhého kola prohlásily Janukovyče za vítěze s 50,27 procenty hlasů oproti 47,37 procentům pro Juščenka. Už 22. listopadu se na náměstí Nezávislosti (Majdan Nezaležnosti) v Kyjevě shromáždily desetitisíce lidí, kteří odmítli výsledky voleb uznat.

Demonstrace se rychle rozšířily do dalších měst, zejména na západě Ukrajiny. Ruský prezident Vladimir Putin označil protesty za intriky Západu.

Nejvyšší soud Ukrajiny 3. prosince 2004 nařídil opakování druhého kola voleb. Toto kolo, konané 26. prosince, skončilo jednoznačným vítězstvím Juščenka s 52,77 procenty hlasů oproti 44,85 procentům pro Janukovyče.

Zdroj: https://www.electoralgeography.com/new/en/countries/u/ukraine/ukraine-presidential-election-2004.html

Vítězství demokracie, nebo puč podporovaný Západem?

Oranžová revoluce rozdělila Ukrajinu na dvě části. Západ a centrum země oslavovaly vítězství demokracie, zatímco východ a jih viděly v protestech puč podporovaný Západem. Mapa voleb ukázala jasnou linii. Janukovyč dominoval na Donbase a na Krymu, zatímco Juščenko ovládl západ země. Toto rozdělení přispělo k pozdějším událostem – Janukovyč se vrátil k moci v roce 2010 a jeho rozhodnutí odmítnout asociační dohodu s EU v roce 2013 spustilo tzv. Euromajdan, další revoluci, která vedla k jeho svržení a k anexi Krymu Ruskem v roce 2014. Juščenkův mandát byl tak následkem těchto událostí v roce 2014 ukončen předčasně.

Ještě i 21 let po událostech z roku 2004 se stále ozývají kritické hlasy označující tehdejší revoluci za „barevnou“ a financovanou Západem. Zmiňuje se dokonce vliv George Sorose.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová k loňskému 20. výročí oranžové revoluce publikovala rozsáhlý tweet na síti X, v němž mimo jiné napsala: „Ve skutečnosti položila základy, přispěla k procesům, které začaly potom. Jednalo se o zkoušku krvavého převratu z února 2014 na Ukrajině. Předcházely mu pouliční protesty, které 21. listopadu 2013 zorganizovala opozice kvůli nesouhlasu s rozhodnutím prezidenta Janukovyče odložit podpis asociační dohody s EU o několik měsíců kvůli závazkům Ukrajiny vyplývajícím z dohody o volném obchodu SNS. Ve skutečnosti se jednalo o dobře zorganizované a zvenčí velmi dobře placené masové nepokoje s cílem svrhnout legitimní vládu.“

autor: Naďa Borská

