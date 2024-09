Říkejme tomu „Rychetského syndrom“. Zbořil rozjíždí volební podzim

Tentokrát se nám nerozjíždí jenom týden, ale také školní rok a celá podzimní „sezóna“. Ta je tradičně spojená se sestavováním rozpočtu. Letos navíc jde o rozpočet pro volební rok. Ministr financí sice hovoří o tom, jak musíme šetřit, ale nepřeváží ve volebním roce spíše zájmy ministrů uhájit své křeslo štědrým rozdáváním? A bylo to v roce voleb vůbec někdy jinak?

Konec konců, není na tom všem nic neobvyklého. Dokonce se mi zdá, že diskuse okolo přípravy státního rozpočtu, byla alespoň doposud, a alespoň podle veřejných médií, dostatečně bohatá, věcně kritická i sebechvalná. Dokonce se v ní objevily i nesmělé náznaky toho, že všem jde o blaho obce a nejenom o osobní prospěch. Byly, říkám, nesmělé, ale i tak je za ně třeba poděkovat.

Té chvály, zejména díky panu předsedovi vlády a ministru financí bylo až moc, ale to je riziko jejich povolání. A o to víc jim bude připomenuto starobiblické Belšasarovo mene, tekel…

Snad bylo těch sporných kritických vyjádření až příliš, ale jeden stín nad tím vším visí zřetelně. Říkejme mu třeba Rychetského syndrom, který znamená, že i kdyby se ukázalo, že rozpočet je pro budoucnost naší země nebezpečný, parlamentní sto osmička, s Piráty nebo bez Pirátů, ho schválí.

Je sice pravda, že v celých lidských dějinách, a v různých koutech světa, se za špatné kalkulace výdajů a výnosů popravovalo, a náš rozpočet se zdá, jak někdo nedávno napsal do Pl, že spíše připomíná cult cargo než cokoliv jiného, a že toto setkání vyspělé a zaostalé ekonomiky, v našem případě devastované ekonomiky na úroveň téměř předindustriální, v sobě skrývá různá nebezpečí. Ale to alespoň některé z nás nemusí zajímat. Jsme už tak digitálně zneužívaní, vyhrožuje se nám umělou inteligencí a reálnou blbostí, že se může snadno stát, že za našeho přihlížení se budou nejméně dvě následující generace topit ve svých představách budoucnosti, kterou nezachrání ani štědré dárky generacím resuscitovaných kompradorů.

Z krajských voleb, jejichž kampaň se má v tomto týdnu naplno rozběhnout, se nám stala jakási „generálka“ na volby sněmovní. Před čtyřmi lety si na nich vládní strany zkoušely spolupráci, kterou pak proměnily ve volební seskupení SPOLU a „Pirátostan“. Co očekáváte od krajských voleb letos?

Někdy to vypadá, že českou politikou se zabývá až příliš mnoho proroků a kazatelů, kteří predikují a vyzývají výzvy, hledají až příliš mnoho teorie v běžné politické praxi, která je pak nepraktická. Všechna TV vysílání, která jsem v této souvislosti viděl, některé víc, jiné méně, soutěží, kolik mluvících hlav pronese v jejich studiu prázdných slov, kolikrát je bezmyšlenkovitě zopakuje, kdo bude nejrychlejší a kdo koho, včetně nemoderující, ale o to víc vzrušené moderátorky, zvítězí v soutěžích bohaprázdnosti. Vzdělání takovému chování nepřekáží, často je spíše škodlivé, protože se političtí baviči jen snaží dokázat, že úspěšně skončili alespoň základní, bakalářské vysokoškolské studium.

Proto si nedovolím prorokovat, ale jsa poučen výsledky voleb v Sasku a Durynsku, že rozhodovat nebudou jen názory na úspěchy a neúspěchy národní ekonomiky, problémy migrace a reemigrace, a dokonce ani ne vládní angažmá ve válce na Ukrajině, ale jen důvěryhodnost české a moravské pětikoalice, která nemůže být otřesena neoddiskutovatelnou parlamentní většinou. Dokonce i kdyby byla kvůli pirátskému přívěsku oslabená jakkoli.

Asi málokdo pochybuje, že dnešní vládnutí je jen boj o byrokratickou zvůli vlády v jakékoliv podobě, a pokud občané uvěří květnaté mluvě pana premiéra, budou mu aplaudovat, i kdyby všichni stáli po kolena v biomase.

Proto předpokládám, že i z krajských voleb se sice nemusejí stát volby ideové, ale osobnosti prezentované svými skutky a nikoliv politickými stranami mohou být úspěšné. A tento projev politické angažovanosti budeme moci sledovat i ve volbách následujících.

Typický příklad pro takovou situaci je dnes europoslanec Turek, který, když nesoupeřil se štěkajícími partnery, měl nad nimi převahu, i když pronesl jen dvě tři věty. Jakmile se snažil přesvědčovat bohaprázdné mluvčí o čemkoliv a vstoupil na jejich pole hašteřivosti, musel mu pomáhat i sebezachraňující Václav Moravec, aby se neutopil v přívalu rychle pronášených a opakovaných nesmyslů.

Krajské volby, případně ta část voleb senátních, sice mohou být indikátorem nadcházejících voleb parlamentních, ale protože nedokážeme odhadnout, zda nějací Rychetského sirotci nevymyslí nějaký nový trik, musíme být ve svých prognózách opatrní. V každém případě bude zajímavé sledovat i tuto předvolební kampaň, protože kvůli mnoha zde nezmíněným souvislostem se obavy o budoucnost šíří mezi nedotknutelnými rychleji než v nedávné minulosti.

Jedno proroctví bychom si ale přece jenom mohli dovolit. Nejde o dobré nebo špatné vládnutí, ale kampaň proti Pirátům začala být během prázdnin masivní. I když rozumíme kritikům Ivana Bartoše, přece jen nám není jasné, proč je okolo něho a jeho strany tolik křiku. Neudělal a neudělali toho o moc víc dobrého nebo špatného, než všichni jejich koaliční partneři. A už na ně všichni ukazují prstem, že by měli jít z kola ven. Přitom je to tak jednoduché – jedni jsou za osmnáct a druzí za dvacet bez dvou.

Více ale tento podzim všichni čekají na výsledky voleb v USA. Naše vláda svou zahraniční politiku jednoznačně spojila s administrativou Joea Bidena a podporou Ukrajiny. Je to podle vás prozíravé?

Nejsem si jistý, že současná vláda skutečně spojila svou zahraniční politiku s podporou Ukrajiny a s podivnou částí podobně tápající zahraniční politiky Spojených států.

Nemůžeme sice přehlédnout, že Joe Biden je jejím nezaměnitelným symbolem ve vší své nešťastné malosti a ubohosti. Ale Spojené státy a jejich politické a vojenské struktury jsou propojeny s velikostí, malostí, krizovými prvky finančního sektoru americké a světové ekonomiky, a proto bychom se mohli vyvarovat tomu, co je ve Švejkovi uváděno jako obliba rychlých polních soudů jednoho rakouského generála. To, že tak činí současná česká vláda se svým trochu komickým ministrem zahraničních věcí by nám nemělo zakrývat skutečnost, že podle stále ještě platné Ústavy ČR je podle hlavy třetí prezident republiky hlavou státu a zastupuje stát navenek. A to znamená, že pan prezident necestuje jen po nějakých reprezentativních fórech a pronáší tam s pomocí svých poradců připravovaná sdělení, ale že je a bude za tyto své výroky také zodpovědný. Přinejmenším morálně, jak ve svém vysvětlování několika nešťastných slov si byli vědomi Václav Havel nebo Miloš Zeman. Pan prezident Pavel má už za krátkou dobu svého panování dost zkušeností, aby věděl, že to, co nám řekl o válce na Ukrajině, musel sám svými slovy popírat. Někdy to byly jen dva tři dny, ale to, co řekl o konečném vítězství ve válce s Ruskou federací, musel nahradit téměř okamžitě.

Prezident Pavel je v nevýhodě oproti MZV Lipavskému, který je v tomto ohledu jednodušší, a proto mu naslouchají jenom ti, kteří trpí pirátskou mentalitou a přesvědčením, že ho musíme Pustit na ně! Kdybychom mu věřili jeho zlatá slova, už dávno by Rus musel dostat na budku, my bychom se dávno procházeli okolo Bachščisarajské fontány na Krymu a cestovky by prodávaly pobyty v lázních na Černomořském pobřeží. A dokonce mnozí čeští diplomaté by tlačili na Čínu a Číňany, aby jim nahnali strachu a přinutili obchodovat jen s našimi přáteli.

Vypadá to tak, jako s českou zahraniční politikou většinou, tj. tragikomicky. Ale malá naděje nám stálé zůstává. Hlava státu, premiér a jeho ministr zahraničních věcí mají jednu jistotu. Nemusejí se obávat, že někdo od nich bude vyžadovat sebevědomou, relativně nezávislou zahraniční politiku. Je to jen taková hra na nezávislosti a všichni víme, že naši hoši jsou na nitích a říct o nich, že si něco představují jako Hurvínek válku není urážkou, ale jen konstatováním stavu věcí.

Ještě jedna událost podzimní sezóny nás čeká: Sjezd KDU-ČSL. Strany, která se sama pohybuje kolem dvou procent preferencí. Lidovci jsou přitom už od devatenáctého století velmi svébytným fenoménem české (či česko-moravské) politiky, který přežívá všechny zvraty. Očekáváte, že se tato strana zase dokáže „rozjet“ a vrátit v plné síle?

Já bych to KDU-ČSL ze srdce přál, protože tato strana jako politický fenomén by měla být součástí české politické kultury v pravém slova smyslu. Měla by kultivovat, vzdělávat a vychovávat už jenom svou přítomností na českém orloji ty politických strany, které většinou donekonečna hledají svou identitu. Byla to vždy strana venkovského lidu, stejně jako kultivované aristokracie, strana vzdělaných kazatelů a jejich žáků, a to bez ohledu, že měla také své hříšníky a padlé anděly. V těchto dnech odešel jeden z jejích významných politiků Josef Bartončík, ze kterého nadělali zrádce přesto, že jeho význam pro transformaci Lidové strany byl snad významnější než dnes už dávno zapomenuté KDS rodiny Bendových. Ta se po heroickém vstupu otce Václava Bendy do politiky v devadesátých letech (1996) rozpustila v ODS.

Dnes asi málokdo z politiků okolo pětikoalice ví, jaké olbřímí síly bylo třeba, aby cestu od Miroslava Kalouska k Jiřímu Čunkovi, od Josefa Luxe k podpoře kandidatury Petra Pitharta a k ministrování Mariana Jurečky, aby si strana udržela své voliče.

I když duchovní stav dnes se KDU-ČSL opatrně vyhýbá, a některé jeho autority se chovají, jako kdyby jim tato strana překážela v jejich bloudění českou politikou. Zdá se mi, že třeba kardinál Duka, spíše než Tomáš Halík, dokáže mluvit k lidu obecnému a pomáhat mu v jeho orientaci. Strana se zpronevěřila své tradici, přepokládám, že v poctivě zamýšleném spojení do ideově nesourodé pětikoalice, bylo důvodem, že se stala spoluviníkem jejich hříchů, a cesta z této pasti nebude snadná.

Snad ale jednu knížecí radu bychom si mohli dovolit. Jejím autorem je sice protestantský pastor Fridrich Öttinger z 18. věku, ale jeho často citovaná výzva by mohla být aktuální i v dnešní chaotické době: Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu a dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil.