Rok 2028, pane Babiši. Co se chystá. Vidlák už po Maďarsku tuší

15.04.2026 4:40 | Rozhovor
autor: Jaroslav Polanský

VIDLÁKŮV TÝDEN Moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, známý jako Vidlák, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz varuje, že maďarské volby nejsou jen o střídání politiků, ale ukazují scénář, který se může zopakovat i v Česku. Podle něj může během krátké doby vyrůst nová „čistá“ síla s masivní podporou zvenčí – a Andrej Babiš by se měl mít na pozoru, než bude pozdě.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Uvedení Aleny Schillerové do funkce ministryně financí

Tak se zdá, že česká opozice vyhrála volby v Maďarsku, soudě dle ohlasů. Kdo Vás pobavil nejvíce?

Mně se nejvíc líbí, jak se najednou všichni ti Kupkové, Fialové, Rakušani i Hřibové stylizují do Petera Magyara, a když vyhrál on, oni už brzy také zvítězí. Asi se to stane samo. Stačí jen mít ty správné hodnoty. Přitom Maďarsko bylo jednou evropskou zemí, která se držela dál od všeho toho unijního dobra, kterým byli všichni za posledních šestnáct let obdařeni, protože Orbán dělal všechno pro to, aby se to Maďarů dotklo co nejméně.

Teď si to holt Maďaři vyzkouší na vlastní kůži. Měli pocit, že chudnou? Měli pocit, že je předbíhá i Rumunsko? Měli pocit, že za svou suverenitu platí příliš vysokou cenu? Tak teď si vyzkoušejí, čím naopak budou muset splatit ty evropské peníze, které jim Uršula milostivě pošle. Tedy... pokud Magyar nebude dělat potíže a splní vše, co se po něm chce.

Expremiér Fiala, nebo spíše jeho tým, dal dohromady výsměšné video vůči Babišovi – že jako tedy jeho kamarád Orbán prohrál. Kdo nám tady zavedl tu politickou logiku „hlavně že ti druzí, ti blbci, prohrajou, haha – jedno s kým“?

Jo, kamarád Orbán prohrál... možná proto Andrej Babiš nechtěl nikdy být českým Orbánem a nechtěl jít nikdy do konfliktu s EU, protože vzdor a suverenita mají svoje náklady, které by mu Češi neodpustili. A tak mluví o pevné evropské i transatlantické vazbě, ale nechce sázet ani na Trumpa, ani na Putina, ale ani na Uršulu.

Jestli z maďarských voleb něco plyne, tak fakt, že před voliči nakonec neobstojíte s žádnými hodnotami. Ani těmi evropskými, ani těmi konzervativními. Obstojíte, když bude na konci vašeho volebního období viditelně líp než na jeho začátku. Pokud ne, voliči před vámi upřednostní klidně i Blyštivého Fialu, šíleného Matoviče anebo teď Petera Magyara.

Nicméně většinou pak následuje velký návrat starého matadora, protože se ukáže, že mladej a novej sice uměl hezky kecat, ale skutek utek.

Analytici říkají, že skupině voličů, kteří se přelili od Orbána k Magyarovi, vadily vysoké ceny, životní náklady, špatné služby státu a korupce. Na nějaké Rusko a Ukrajinu celkem dlabali. Máme zde nějaké poučení pro Andreje Babiše?

Tyhle voličské přelivy nejsou v demokracii nic divného. Pokud se politické hodnoty neprojeví plnou ledničkou, prostě dostanete ve volbách nakládačku. Co by ale Andrej určitě sledovat měl, je trend, kdy se evropské peníze, evropské neziskovky a dokonce i evropští Koudelkové dají do služeb jedné vybrané personě a vynaloží veškerou svou sílu. Ještě v roce 2023 byl Peter Magyar s Orbánem jedna ruka. Pak najednou během dvou let vznikla konkurence, která měla dost peněz na masové demonstrace i oplakátování celého Maďarska. Myslím, že tohle se za dva roky stane i Babišovi. Najednou tu vznikne jedna nová čistočistá politická strana, která jako náhodou bude velmi oblíbená u Evropské komise a Jindřich Šídlo se nikdy nebude ptát na její financování. Do této partaje se zaintegruje celá dnešní opozice a pak budeme koukat.

Hele, je to „long shot“, ale je zatím Babiš na cestě k obhajobě svého mandátu v roce 2029, nebo na „orbánovské“ trajektorii?

To záleží na Babišovi... jestli se z Orbánova osudu poučí. Na Slovensku už kolem mladého Michala Šimečky takový systém Tisza vznikl. Nikdo se neptá, odkud bere Progresívne Slovensko peníze, nikoho nezajímá ani program, ani další kandidáti, všechno se točí kolem jedné ústřední postavy. U nás to čekám hned po prezidentských volbách a ano, ústřední postavou bude Petr Pavel. Podle mě by Andrej Babiš měl neodkladně zahájit proces sjednocení konzervativních a alternativních sil. Čas na to má. Pokud bude otálet, bude v roce 2028 koukat, jak mu tady roste mocný konkurent a na Karla Havlíčka i Alenu Schillerovou vycházejí najevo nějaké odposlechy cizích tajných služeb.

Viktor Orbán to měl v Maďarsku zmáknuté. Fidesz měl pobočku snad v každé vesnici a jeho marketing byl na nejvyšší úrovni po všech stranách. Ale nestačilo to. Pokud se ANO vykašle na širokou integraci a dopustí, aby se tady etablovala nová síla, která se bude prezentovat jako nový svěží vítr, bude mít Andrej problémy. A bude úplně jedno, že to budou "nové větry ze starých řití."

Babiš se snaží vyhovět poptávce třeba tím, že dále drží zastropování marží. Nicméně po boku s Karlem Havlíčkem sdělili, že stát nemůže kupovat ruskou ropu, protože nemá žádné rafinerie – ropu kupují ony. A Havlíček dodal, že i kdyby sem tekla levná ruská ropa, prodejci by to v ceně nezohlednili. Jak se v tom orientujete?

Že se nám Andrej Babiš i Karel Havlíček nějak moc snadno ztotožnili s tím, že jsme kolonie bez vlastních kapacit a tím pádem i bez vlastního názoru. Tak snad jim alespoň vyjde to zastropování marží, a kdyby nevyšlo, tak to včas ukončí a zkusí něco jiného.
A hlavně doufám, že nebudou spokojeni s tím, že v Německu nebo Polsku jsou stejné ceny, a tak vlastně svým úsilím uspěli. A že nebudou jezdit za Merzem, aby se s ním poradili o celoevropském řešení, kdy my budeme s Němci solidární a oni si pak námi vytřou brusel.

Každopádně situace v Hormuzském průlivu a v Íránu nedává šanci na nějaký rozumný odhad. Na co se má Babiš připravit?

Ať se hlavně připraví na debilní komentáře Danuše Nerudové, Káti Demetrašvilli a Pavla Novotného, jehož pr*el se opět stala tváří ODS. Ti na něm nenechají nit suchou, i kdyby nařídil, že Agrofert bude benzín všem spotřebitelům dotovat. Ať se připraví, že bude muset být pevný lídr, bude muset udržet nad vodou nejen ekonomiku, ale i nálady obyvatelstva a nejvíc bude bojovat nikoliv s Trumpem ani s Íránem a dokonce ani s Izraelem. Nejvíc bude bojovat s bruselskou blbostí. Tož mu přeju hodně štěstí. Po této palivové krizi z něj buď bude tatíček národa, anebo Viktor Orbán.

Taky už máte dojem, že se „stará garda“ českých spojenců Ameriky, jako je Petr Kolář, těší na konec Trumpa? On jim tedy nahrává tím, že štve i svou voličskou bázi. Co bude, pokud teď projede kongresové volby a za dva roky usedne na jeho místo nějaký „Biden“?

Všem těm Kolářům nedochází, že pokud to teď Trump neustojí a bude příští dva roky "chromou kachnou," jak se říká, tak budou Spojené státy zase o něco menší. Budou menší, kur*a, Kefalín. Myslete politicky! A až za dva roky přijde nějaká Kamala, tak bude v horší pozici než je dnes Trump, ne v lepší.

Ale to teď máme na celém Západě. Elity nám mezi sebou válčí tak silně a tak tvrdě, že si ničí vlastní národ i stát. Vidíte to všude. Historicky z toho vedly jen dvě cesty ven. Buď povstali občané a udělali si pořádek sami, anebo přišel zvenčí nějaký dobyvatel a lid ho vítal.

Slyšel jsem hlasy, že takový Zelenskyj s tím počítá. To dává smysl?

Všechna Zelenského přání závisejí od toho, jestli bude mít od Uršuly peníze a od Donalda zbraně. Pokud nedostane zbraně od Trumpa, nějaká příští Kamala je nebude mít tuplem. A pokud budou ceny ropy takhle vysoké, Evropa už mu peníze také nedá. Takže počítat si Zelenský může s čím chce, ale já si nějak nevšiml, že bychom tady rozjeli průmyslovou výrobu anebo jsme měli nějaký ekonomický boom. Spíš vidím, jak jde všechno do kelu a Ukrajina jede stejným směrem.

Když tohle všechno vidíte: Máme naději na rozumnou trajektorii našeho i světového vývoje?

Jasně, že máme! Stačí, aby byl mír, aby skončily všechny sankce a ještě dříve, aby skončilo zelené náboženství. Nebude to sice žádná procházka růžovou zahradou, ale když dokázali vybudovat průmysl v osmnáctém století, nevidím důvod, proč bychom to nemohli dokázat znovu. Když mohli naši dědové odcházet do důchodu v šedesáti, nevidím důvod, proč by to nemělo jít znova, když jsme tak vyspělí, ne?

On se nám ten liberalismus tak nějak zničí sám, my ho jen nesmíme následovat do propasti.

