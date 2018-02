Roman Onderka z ČSSD: ANO kopíruje, co my dělali v Brně už před jedenácti lety. Řekli jsme, že do vlády se stíhanou osobou nepůjdeme, a sliby se mají plnit

ROZHOVOR Sociální demokracie by podle poslance a bývalého primátora Brna Romana Onderky měla držet slovo, které dala svým voličům před volbami. „My jsme našim voličům před volbami slíbili, že nepůjdeme do vlády, ve které bude stíhaná osoba. A obávám se, že pokud sociální demokracie nebude dodržovat sliby, které dala před volbami, v dalších volbách ji nebude volit už ani těch sedm a půl procenta,“ prohlásil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Roman Onderka. Stejně tak si nedovede představit, že by ČSSD přistoupila na jakoukoli spolupráci či toleranci vlády ze strany Okamurovy SPD.

Je podle vás správné začít jednat s Andrejem Babišem o případné koaliční spolupráci nebo o podpoře jeho menšinové jednobarevné vlády?

Sociální demokracie musí jednat. Politik je placený za to, že musí jednat, jednání je jeho každodenní chleba. Nedokážu si představit, že by vedení sociální demokracie nejednalo.

Prezident Miloš Zeman vám na vašem sjezdu doporučil, abyste vládu Andreje Babiše podpořili, ale abyste do ní nevstupovali, jen si vyjednali programové priority a na ministerstva nabídli náměstky – odborníky. Bylo by to pro vás přijatelné?

Miloš Zeman opravdu řekl, že by sociální demokracie neměla vstupovat do vlády, že by si měla říci o nějaké náměstky nebo něco podobného. Já tento jeho názor nesdílím, protože si myslím, že sociální demokracie musí být pro voliče čitelná. A ta čitelnost je černá nebo bílá, a určitě ne šedý střed. A tohle já považuji za šedý střed.

Sjezd ČSSD, na kterém jsme v neděli byli, dal předsedovi Janu Hamáčkovi mandát k vyjednávání. Dál konstatoval, že účast trestně stíhaného nebo obviněného člověka ve vládě je velký problém, z toho důvodu vyjednávání určitě nebudou jednoduchá.

Předpokládám, že Andrej Babiš bude chtít být premiérem, teoreticky možná dojde k nějakému programovému průniku sociální demokracie, protože část jejích programových bodů se nachází i v programu hnutí ANO, ale finální rozhodnutí udělá buď sjezd, nebo stranické referendum.

A co říkáte na názor předsedy Senátu Milana Štěcha a některých dalších stranických kolegů, že by sociální demokracie měla trvat na neúčasti Andreje Babiše ve vládě, nebo odejít do opozice.

Z toho vychází usnesení sjezdu. Sjezd v usnesení nepersonifikoval, on řekl, „jakákoli osoba, která bude trestně stíhaná, je pro sociální demokracii velký problém“. Tím de facto říká, „máme velký problém být v takové vládě“. Proto jsem mluvil o černobílém vidění, protože podle mého názoru by měla jít ČSSD do vlády, pokud tam nebude takto obviněná osoba, nebo půjde do opozice.

Usnesení sjezdu to neřeklo takto kategoricky. Ale vy jste také pro to, že když budou ve vládě Andrej Babiš nebo Jaroslav Faltýnek, který má stejný problém jako jeho šéf, sociální demokraté by v ní být prostě neměli?

Já opravdu nepersonifikuji. My jsme našim voličům před volbami slíbili, že nepůjdeme do vlády, ve které bude stíhaná osoba. A myslím, že bychom to měli držet, protože těch sedm a půl procenta voličů, které jsme získali, s tím bylo srozuměno. A obávám se, že pokud sociální demokracie nebude dodržovat sliby, které dala před volbami, v dalších volbách ji nebude volit už ani těch sedm a půl procenta. Proto si myslím, že by na tom sociální demokracie měla trvat, a v případě, že k dohodě nedojde, měla by být v opozici. Ale měla by držet slovo. Černá, nebo bílá.

Jste tedy přesvědčen, že nedodržení slova, které jste dali voličům před volbami, by vás poškodilo víc než neúčast na vládě, v níž byste měli šanci prosazovat některé své programové priority? Například bývalý poslanec za Levý blok, advokát Jaroslav Ortman varuje, že v opozici mezi ODS, STAN, TOP 09, lidovci a Piráty nebudete čtyři roky vůbec vidět.

Jestli někdo říká, že budeme v opozici neviditelní, tak stejně neviditelní budeme při té formaci, kterou chce Andrej Babiš, tedy že chce vládnout sám, chce, abychom ho podpořili a do vlády dali jen několik náměstků, případně bychom měli nějakého velvyslance nebo nějakého člověka ve státní či polostátní firmě. To naši viditelnost určitě nezvýší, navíc si voliči budou myslet, že se sociální demokracie prodává za trafiky. To není dobré. Myslím, že by sociální demokracie v ten moment přišla o své voliče.

To znamená, že vylučujete nejen přímou účast ve vládní koalici, pokud v ní bude nějaký trestně stíhaný člověk, ale i tichou podporu takové vlády?

To už jsem říkal na začátku, ta šedá zóna je podle mne nejhorší řešení.

Jak vnímáte, že předseda komunistické strany Vojtěch Filip vyzval sociální demokraty, abyste odložili všechny staré spory a podpořili ANO s tím, že byste mohli prosadit některá společná programová témata, třeba zavedení sektorové daně, zvýšení daně z dividend, růst minimální mzdy apod.

V těchto programových bodech máme poměrně hodně společného s KSČM, ale i s hnutím ANO. Jak se dozvíte v jejich programovém prohlášení, oni už dnes chtějí železniční dopravu pro seniory zdarma, což je okopírované, to jsem udělal už před jedenácti lety v Brně ve vztahu k městské hromadné dopravě, nebo o pár let později na Slovensku to prosadil Robert Fico v železniční dopravě, mají tam startovací byty pro mladé a našli bychom tam určitě i další programové body sociální demokracie. Stejně jsou na tom i komunisti, protože to je levicová strana. Ale že by měla komunistická strana vyzývat sociální demokracii? To si pan Filip mohl odpustit.

Jednání o případné vládní spolupráci s hnutím ANO nevylučují spolu s vámi ani další strany – STAN a KDU-ČSL. Kromě toho, že mají také problém s trestně stíhaným premiérem, odmítají být ve vládě, která by se jakkoli opírala o komunisty nebo SPD. Kdyby byly ostatní podmínky splněny, ale vláda by se musela opírat o hnutí Tomia Okamury, bylo by to pro ČSSD přijatelné?

Nedovedu si představit, že by to bylo přijatelné pro sociální demokracii jako celek. A ve veškerých prohlášeních nového předsedy strany Jana Hamáčka nebo ostatních výrazných představitelů sociální demokracie jsem neslyšel, že by byli ochotni skousnout jakoukoli spolupráci či toleranci SPD. Takže si to nemyslím. Ale samozřejmě se bavíme o virtuální realitě, počkejme si na vyjednávání, nakonec rozhodne sjezd, nebo celá členská základna. A to je, myslím, podstatné. Impulz k tomu určitě dá předseda strany, který přijde s něčím, co s hnutím ANO vyjedná. A to je pro mne velmi důležité.

Takže minimálně do dubna, než se znovu sejde sjezd sociální demokracie, nebude nic rozhodnuto?

Jsem o tom bytostně přesvědčen, protože sjezd opravdu dal podmínku, že nemůže rozhodnout úzká skupina lidí, mám na mysli třeba patnáctičlenný poslanecký klub nebo vedení strany, které dnes tvoří dvě osoby, či předsednictvo strany, ale že musí opravdu rozhodnout členská základna. A ta forma rozhodnutí je buď na sjezdu, nebo celostranickým referendem. Rozhodnutí může tedy padnout až po 7. dubnu.

Zatím sociální demokracie zvolila jen nového předsedu a prvního místopředsedu strany, další volby vedení se uskuteční až na dubnovém sjezdu strany. Budete se ucházet o křeslo řadového místopředsedy, když jste neuspěl v souboji s Jiřím Zimolou?

Ano, budu, já jsem to ohlásil už po skončené volbě statutárního místopředsedy, pogratuloval jsem Jirkovi Zimolovi a zároveň jsem řekl, že se budu ucházet i o post řadového místopředsedy. A jestli se nepletu, moje nominace už byla na závěr našeho sjezdového jednání podaná. Učinil tak předseda mé místní organizace.

autor: Libuše Frantová