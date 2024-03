Rozchod se Slováky, pak zasáhnout do jejich voleb. Michal Hašek obvinil Fialu

„Soudruzi před listopadem 1989 jezdili do Moskvy pro instrukce. A já bych nerad, aby jakákoliv další politická reprezentace našeho státu musela jezdit do Bruselu, do hlavního města Evropského svazu, pro nové instrukce,“ řekl nám mimo jiné bývalý sociálně demokratický poslanec a dnešní jihomoravský předseda strany PRO Michal Hašek. Partu v Lidovém domě dnes podle něj hlavně zajímá, kdy se jí podaří zpeněžit majetek strany.

V Poslanecké sněmovně se nedávno odehrála divadelní etuda, když byla svolána schůze o bezpečnostních hrozbách a výrocích Andreje Babiše. Jak ji jako divák hodnotíte?

Jako bývalý poslanec a předseda jednoho z poslaneckých klubů jsem to sledoval s velkými rozpaky. Šlo o snahu vládní koalice překrýt všechny její domácí i zahraniční problémy svoláním mimořádné schůze. Na začátku avizovala, že to bude o Andreji Babišovi, pak se to změnilo na bezpečnostní hrozby České republiky a při pečlivém poslechu podle mě opozice naložila vládě. Ukázalo se, že bezpečnostní hrozbou nebyl e-mail Andreje Babiše, ale máme zde vládní problémy. Například s tím, že ve vládě máme hnutí Starostové a nezávislí (STAN), kde je na spadnutí soudní proces v kauze Dozimetr. Vláda také na začátku ukrajinského konfliktu v zásadě doporučila zablokovat řadu internetových webů s údajným poukazem na bezpečnost, nicméně Městský soud v Praze před několika týdny rozhodl, že šlo o protizákonný zásah, který neměl oporu ani v evropském právu. Takže se ukazuje, že je vláda na štíru i s obranou svobody slova.

Dokud bude tedy tato vláda vládnout a bude mít ve Sněmovně většinu 108 hlasů, tak si může odhlasovat i to, že v poledne je tma, že je ve stínu 45 stupňů Celsia, ale s realitou to nemá nic společného.

Vláda odmítla i jednání se Slováky. Není to na pováženou?

Zmrazení československého vládního dialogu považuji za největší přešlap v zahraniční politice naší vlády. Za posledních třicet let československých vztahů to nemá obdobu. Roberta Fica si ale vláda vybrala jako náhradní terč, protože by chtěla ovlivnit slovenské prezidentské volby. Hned poté, co vláda rozhodla o zmrazení vztahů, přijala šéfa hnutí Progresivní Slovensko Michala Šimečku, který v tamních volbách prohrál. Přitom se mu dostalo přijetí jako slovenskému premiérovi. Je to chyba a doufám, že vláda uzná, že to bylo mimo a vztahy se na vládní úrovni vrátí co nejdřív do normálu.

Nicméně mezi lidmi to, co chce Fiala, nehraje roli. Jde o lidské, rodinné i pracovní vztahy, v nichž se naštěstí nic nemění. Prostě československé vztahy zůstanou naprosto unikátní, protože nemají ve světě obdobu. Ale česká vláda si udělala jednu z dalších ostud.

V prezidentských volbách na Slovensku se do druhého kola dostali Ivan Korčok a Peter Pellegrini, přičemž první získal víc hlasů. Neuškodilo Pellegrinimu, že je ještě relativně mladý?

V Česku jsem opakovaně při prezidentských volbách říkal, že touto funkcí má politická kariéra vrcholit, nikoliv začínat. Tady se o to kdysi pokoušel Jiří Dienstbier mladší. Tehdy se mu to nepovedlo a porazil ho Miloš Zeman. Teď máme na Pražském hradě generála Petra Pavla, který má sice za sebou bohatou vojenskou kariéru, ale minimální politickou. Je to vidět a je škoda, když se prezident republiky teprve učí domácí a zahraniční politiku.

Zpátky na Slovensko. Myslím si, že Peter Pellegrini je zkušený matador z hlediska slovenské domácí politiky. Zná exekutivu, byl ministrem. Zná parlamentní práci, je předsedou Národní rady Slovenské republiky. A tak mi přijde logické, že by mohl dostat důvěru Slováků. Přeji mu ji. Myslím si, že by byl důstojným slovenským prezidentem. Bude jako Robert Fico důsledně hájit slovenské národní zájmy a dobře reprezentovat Slovensko navenek. Taky věřím, že přispěje k tomu, že se i československé oficiální vztahy vrátí tam, kam patří. Takže na nejlepší úroveň.

Měli bychom vyslat vojáky na Ukrajinu, jak připustil právě náš prezident Pavel?

Nejen Petr Pavel, ale celý současný establishment České republiky patří k největším jestřábům z hlediska rusko-ukrajinského konfliktu. Aby bylo jasno, Rusko zaútočilo na Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem a je z tohoto pohledu agresor. A teď to nebude adorace Putina! Nicméně se ukazuje, že vojenské řešení i s mohutnou podporou ze zámoří a Evropy šturmovanou Českem a Polskem se ztrácí a konflikt zamrzl. Hrozí spíše to, že půjde o vleklou válku, v níž budou každý den umírat nevinní lidé na obou stranách, ať už civilisté nebo vojáci.

A strana Právo Respekt Odbornost (PRO) i já se domníváme, že řešením by mělo být příměří a trpělivé jednání o míru. Je také jasné, že konflikt má nějaké kulisy a nevznikl izolovaně. Skončilo jaltské uspořádání světa po druhé světové válce, skončilo bipolární dělení světa, a když zmizela Železná opona, tak se vedla neformální jednání mezi USA a SSSR. Ti, kteří se jich zúčastnili, říkají, že součástí debat bylo ujištění pro tehdejší Sovětský svaz, že se NATO nepřiblíží k jeho hranicím. V té době byla zrušena Varšavská smlouva a následovala řada dalších jednání. Sovětský svaz se rozpadl, nastoupilo Rusko. Byly tady Minské dohody a spousta dalších věcí.

Myslím si, že je jasné, že se o slovo hlásí globální velmoci. Hlásí se USA, Čína, Indie, Rusko a hlásí se také Evropa. Byl bych velmi rád, kdyby Evropa byla silným globálním hráčem, ale mám spíš pocit, že dámy a pánové z Bruselu svaly ukazují dovnitř vůči členským státům než navenek. Tu na Maďarsko, tu na Slovensko. Osobně jsem hlasoval pro vstup Česka do EU před dvaceti lety, ale dnes je EU bohužel někde jinde. Možná v hlavách některých se začíná přetvářet v Evropský svaz, ale to už tady bylo. Soudruzi před listopadem 1989 jezdili do Moskvy pro instrukce. A já bych nerad, aby jakákoliv další politická reprezentace našeho státu musela jezdit do Bruselu, do hlavního města Evropského svazu, pro nové instrukce.

Chci suverénní Českou republiku se silnou vazbou na Slovensko, Maďarsko, Rakousko a tak dále. Pojďme fungovat tak, že si nenecháme vzít například právo veta a odsunout se na druhou kolej. Nechci Evropu s klubem vyvolených a kolem něj země v druhé řadě.

Některá média nedávno začala bít na poplach, že děláte pro vnitro. Přitom vaše externí spolupráce trvá už pár let. Co to?

Jsem přesvědčen, že náhlý zájem o mou brigádu, protože v Institutu pro veřejnou správu funguji externě na dohodu o provedení práce asi jako dvě stě dalších lidí, souvisí s tím, že jsem se vrátil do politiky a velmi razantně komunikuji na krajské i celostátní úrovni za stranu PRO. Bohužel tihle pisálkové jako jen pan Valášek ale mají smůlu. Já samozřejmě při své práci nepropaguji politiku. Řeším to, co je mým úkolem.

Pobavil mě titulek: Michal Hašek je zpět na vnitru, stal se komisařem. To málem vypadalo, že jsem se vzdal své hlavní obživy advokátní praxe a stal se policistou. Někteří možná teď žijí v obavách, že jim v pět ráno zaťukám na dveře. Nebojte se, nic takového se nestane. (smích) Jsem rektorem a zkušebním komisařem pro úředníky celních samosprávných celků a využívám při tom své více než dvacetileté praxe. Byl jsem starostou, hejtmanem, poslancem. Vystudoval jsem standardně a řádně pět let v denním studiu Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Nejsem turbodoktor z Plzně.

A tak ministr Rakušan musel říct, že pokud neporušuju zákon, tak mě nemůže vyhodit. Ale doprovodil to v textu na sociálních sítích tím, že ani „toho hajzla“ nemůže vyhodit, když dodržuje zákon. Tahle mluva mě od středoškolského profesora, vicepremiéra a člověka, který má být etalonem politické kultury, nového vtělení Tomáše Masaryka, moc nepotěšila. Tak se budovat politická kultura v Česku nemá.

Matadoři někdejší ČSSD se rozutekli do jiných stran. Jaroslav Foldyna je v hnutí Svoboda a přímá demokracie, Jiří Paroubek ve straně Česká suverenita sociální demokracie, vy v PRO. Proč už nejste sociální demokraté?

Autentická sociálnědemokratická myšlenka se naším prostřednictvím rozprchla do několika stran. Foldynu i sebe stále považuji za sociální demokraty. S tím jsem i vstupoval do strany PRO. Problém je v tom, jakou politiku dnes provozují dámy a pánové v Lidovém domě, jenž je sídlem té současné sociální demokracie, tedy Socdem. Odklon od tradiční levice u nich pozoruji už několik let. Mrzí mě to. Nicméně je zřejmé, že dnešní Socdem chce být spíše oranžovou TOP 09, než aby hájila skutečné zájmy lidí práce a levicové hodnoty. To je důvod, proč oslabuje, proč ji opouští politické osobnosti a voliči.

Pro partu v Lidovém domě už je zřejmě důležitější, kdy se jí podaří zpeněžit majetek strany. To mě mrzí. Nemám rád pohřby, takže jsem se bohužel po pětadvaceti letech se současnou sociální demokracií rozloučil.

