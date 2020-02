Rozřezané pneumatiky, rozbitá skla u aut... Slavík Tomáš Ortel se rozpovídal, čemu čelí jeho kapela

reklama

Tomáši, v médiích vyšla zpráva, že koncert skupiny Ortel na řípské pouti se tento rok konat nebude, a to po čtyřech letech pravidelné účasti. Podle starosty pořádající obce nebyly prý k tomuto kroku politické důvody, ale to, že chtěli dát prostor i dalším interpretům. Co si o tom myslíte vy?

Zdravím čtenáře ParlamentníchListů.cz, ano letošní vystoupení kapely ORTEL na Řípské pouti nebylo schváleno kulturní komisí obce Krabčice. Zda je v tom záměr politický, či je to skutečně podle oficiálního vyjádření jen z důvodu „častého účinkování“ kapely, už ponechám na úsudku každého z nás. My jako kapela na to máme svůj názor, a se starostou jsme si vyměnili pár slov a nutno říci, že on v komisi hlasoval pro pokračování v této tradici, tedy aby kapela ORTEL nadále vystupovala pravidelně na této pouti... leč byl přehlasován.



Něco podobného se vám zřejmě nestalo poprvé. Bývá to častým jevem? A jaké bývají důvody?

Rušení koncertů opravdu občas řešíme, ale slovo často bych k tomuto tématu nepoužil, podle četnosti našich vystoupení lze mluvit o nějakých deseti procentech.

Důvody bývají různé, nejčastěji se organizátor zalekne medializace daného koncertu, nebo je na majitele vyvíjen nátlak od zastupitelů obcí či měst, aby koncert naší kapely nepořádal.



Mám pocit, že s tím, aby se mohl váš koncert konat, jste měli problém před časem například i v Českých Budějovicích. Co se tehdy stalo?

Opravdu máme koncertů mnoho, a tak se omlouvám, nepamatuji si kauzu Českých Budějovic... hrajeme tam několikrát do roka, a tak nevím momentálně, který konkrétní klub nebo kulturní dům nás tehdy nenechal vystoupit...



Vraťme se k řípské pouti. Starosta obce prý, podle některých médií, přiznal, že někteří další interpreti odmítali účast na této akci, pokud tam bude vystupovat i Ortel. Máte o tom nějaké informace?

Ano, tomu skutečně tak bylo a my se o těchto postojích různých interpretů vždy dozvěděli, až když jsme na místo konání přijeli.

Loňský ŘÍP na poslední chvíli odřekl kupříkladu Xindl X... naopak třeba Petr Kolář před námi vystoupil bez nějakých projevů zášti či výhrad... tisíc lidí tisíc chutí... (úsměv).

Neúčast vaší skupiny na této akci zřejmě potěšila například zpěváka Adama Mišíka, který už dříve své vystoupení zrušil prý proto, že nechtěl sdílet podium s kapelou Ortel, jejíž frontman, jak řekl pro TN.cz, cituji: „působil v neonacistické kapele Conflict 88. Její jasně rasistické a antisemitské písně zpíval ještě donedávna.“ Překvapuje vás to? Jak slova Adama Mišíka vnímáte?

Zpěvák Mišík komentuje mé působení v Conflict 88, aniž by věděl, že já v této již zaniklé kapele nezpíval, nýbrž hrál na bicí nástroje... a slovo „donedávna“ je 25 let zpět, tedy v době, kdy zpěvák Mišík ještě nežil (úsměv), ale tento postoj mě nepřekvapuje už jen pro jeho angažovanost v TOP 09.





Zajímalo by mne také, jak s odstupem doby vidíte své někdejší působení právě v kapele Conflict 88?

Nerad bych své působení v této kapele omlouval věkem, přece jen bylo mi tehdy 18 let, a tak jsem byl za své jednání plně právně odpovědný, přesto kdybych měl chuť nadále šířit myšlenku tohoto souboru nezakládal bych jinou kapelu, tedy kapelu ORTEL, která nemá s rasismem ani antisemitismem nic společného.

Když se vrátíme ke slovům Adama Mišíka, očividně ne všichni s nimi souhlasí. Na facebookové stránce jeho otce Vladimíra Mišíka se objevilo pár vyjádření, podle kterých se Mišíkovo chování vůči jiným zpěvákům některým fanouškům nezamlouvá. „Synek je bolševickej ksindl,“ napsal o něm na timeline jeden z „diskutujících“. Později se objevila poznámka i od dalšího a ta zněla: „Stejný komouš jako ti, kteří tátu v roce 1981 zakázali.“ Co na to říct?

Názory lidí jsou různé, i my se setkáváme s rozdílnými názory na našich stránkách, a vyjadřovat se ke každému názoru, kdo co kde napíše, by zabralo podstatnou část vašeho portálu... ovšem schvalovací komise kulturního odvětví trochu komunismus připomíná, kdoví, třeba se znovu sestaví komise a budou povinné přehrávky, než bude interpret vpuštěn na pódium. A to je podle mého subjektivního názoru velmi negativní jev.



Mají pravdu ti, kteří v souvislosti s rušením nebo zakazováním koncertů poukazují na to, že nám v tomto směru prý „demokracie zrovna moc nefunguje“? Jak toto třicet let po revoluci, kdy se pyšníme svobodou, hodnotit? Co říci na slova o cenzuře?

Je vskutku zarážející, že se tu svoboda vyjadřování a svoboda projevu dělí na správný a uznávaný názor a na ten nepohodlný a často dehonestovaný pohled jedince... pokud kapela ORTEL nebyla postavena mimo zákon, pokud se v textech kapely neobjevuje nic závadného či protiprávního, pak bychom měli mít možnost veřejně vystupovat bez omezení.

Ovšem v době, kdy se schvaluje a opěvuje smrt prezidenta, v době, kdy se za potlesku trhá Ústava ČR, v době, kdy se vyhazují věnce u pietních míst a překrucují dějiny včetně odstraňování pomníků, je možné takřka cokoliv... zákazy, represe a vyzdvihování samozvaných elit od novinářů počínaje přes mediálně činné osoby až po politiky budou vždy vést k odporu... ne nadarmo se říká, že se historie opakuje a bude opakovat dál, pokud se z ní nepoučíme.



Mimochodem, zažíváte podobné reakce, jako měl Adam Mišík, i od dalších kolegů? A pokud ano, od koho například?

Těch, co se otírají o kapelu ORTEL, je mnoho, jeden čas to byl dokonce takový trend na zvýšení sledovanosti, pokud někdo měl tu potřebu se vyjádřit, pak mu to zajistilo dostatečnou pozornost médií... takovým již skoro tradičním komentátorem a sudím týkajícím se kapely ORTEL je pan Banga, který se již mnohokrát vyjadřoval k naší tvorbě a mé osobě... tam to docela i chápu, v textech kapely ORTEL se v jedné skladbě zabýváme problematikou romského etnika a soužití... jestli jeho texty mají výchovný efekt a hraje dětem na základních školách, je pro změnu mimo mé chápání, to bychom se mohli na toto téma bavit skutečně dlouho... prostě řečeno, ano je mnoho umělců a známých tváří, co se nelibě vyjadřují k naší tvorbě, a s odstupem času jsem si na to již zvykl... máme nějaký názor na různá témata ve společnosti a ten se prostě všem zamlouvat nemusí.

Vy jste nedávno v rozhovoru pro extra.cz mimo jiné uvedl, že někteří vaši odpůrci občas útočí na váš majetek. Můžete to prosím trochu rozvést?

No, bylo to takové období, kdy se měli odpůrci potřebu vyřádit na vozidlech kapely, prostě projevit nesouhlas s naší tvorbou po svém... my už jsme zařídili protiopatření, a tak rozřezané pneumatiky nebo rozbitá skla u aut nyní eliminujeme... uvidíme časem, zda bude zášť jedinců gradovat s napjatou situací ve společnosti.



Naopak vaši fanoušci vás, když se vrátíme ke zrušení vystoupení na řípské pouti, rozhodně velmi jasně podpořili. Na sociálních sítích jsou různé vzkazy. Někteří píšou, že v tom případě se akce nezúčastní, další mluví například o tom, že by bylo dobré sejít se tam s českými vlajkami a v tričkách Ortelu. Co byste svým fanouškům vzkázal? A potěšila vás jejich reakce?

Samozřejmě podpora našich fanoušků nás těší, nemyslím si však, že by neúčast na letošní pouti našich příznivců něco změnila, a tak protesty v tomto případě jsou zbytečné... kapela prostě bude hrát jinde a jindy. Je to samozřejmě škoda, že svým způsobem byla tradice na tomto historicky posvátném místě ukončena, přesto dokud kapela ještě smí veřejně vystupovat, i když s omezením, je to ještě vcelku situace snesitelná. Samozřejmě že nás to mrzí společně s našimi fanoušky, ale je třeba se na to dívat s nadhledem... život jde dál.



Na závěr se vás zeptám, jaká vaše píseň vyvolala největší „odpor“ a proč podle vás někteří lidé označují skupinu Ortel v lepším případě za kontroverzní, v horším rovnou za xenofobní a vás často za nácka?

Jednoznačně Mešita, nejen svým textem, ale především videoklipem, který vyvolal ostrou kritiku a nevoli mnohých... po čtyřech milionech zhlédnutí na YouTube byl smazán a po pravdě jsme čekali, že tam nevydrží ani měsíc... dotýká se fanatického náboženství a obavy z něj... proto ta nálepka xenofoba... ovšem, pokud se na text zaměříte střízlivým pohledem, pak pravý smysl slova xenofobie je v této skladbě vyvrácen. Pojem xenofob je laicky chápán jako člověk bojící se něčeho neznámého... v tomto směru bych se odvážil tvrdit, že hrůzy a válečné konflikty včetně bombových atentátů přece nejsou nic neznámého, ba právě naopak... pokud zpívám v této skladbě, že o takový multikulti svět nestojím, pak už je na posouzení široké veřejnosti, zda jsem „nácek“.



Vy sám říkáte, že někteří mnohá slova ve vašich písních nechápou správně. Můžete uvést příklad? A proč se podle vás toto stává právě u vašich textů?

Ne nadarmo se říká, kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. To je, myslím, u našich textů takřka pravidlem, hledá se záminka, hledá se jakýkoliv výklad jen ne ten, který se v dané skladbě vyjadřuje. Takzvaná umělecká svoboda projevu je podle mého přesvědčení touha uchopit dané téma a v mém případě zhudebnit a otextovat tak, aby byl pochopen důvod vzniku, a poté skladbu prezentovat. Na každém z nás pak záleží, jak se k tomu kdo postaví, buď nad tím mávne rukou, nebo se v tom najde, anebo naopak bude tvrdě diskutovat a nesouhlasit.

Po 18 letech fungování kapely ORTEL jsem zaznamenal určité vlny odporu v různých podobách... 1. vlna TEXTY ... jsou amatérské na úrovni prvního stupně základní školy, většinou postavené na konspiracích apod. 2. vlna MINULOST... je to neonacista, pochodoval s hnutím skinheads v ulicích, skladbu Hadr používala Dělnická strana... 3. vlna HUDBA... členové neumějí hrát, aranže skladeb jsou jednoduché, postavené na třech akordech... a zatím poslední vlna č. 4 DEHONESTACE FANOUŠKŮ... zesměšňování příznivců, odlehčování vlasteneckého vnímání, pohrdání slovem patriot... tolik vln nevole a zášti, a přesto nás lidé podporují, přesto všechno máme obrovskou fanouškovskou základnu a přesto máme plné sály... je to prostě dobou... dobou zvláštní, dobou napjatou... dovolím si tedy ukončit tento rozhovor citací z jedné mé skladby:

Je to zkaženou dobou, nebo jsou ty svinstva v nás,

všechno léčíme jen zlobou, na to je správný čas,

podhoubí tu kvete a s ním vlna odporu,

těš se můj ty světe ...nevymřeme po moru



