Rusko získá další část Ukrajiny a nikdo to nezastaví, myslí si expert Bohbot

„Putin se připravuje na bitvu a ví, že samo překvapení k vítězství nestačí. Překvapení by mělo být pro nepřítele zničující. A právě o to Putin usiluje,“ hodnotí aktuální eskalaci vojenského napětí bezpečnostní expert David Bohbot (Svobodní).

reklama

Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 5% Jelcin 0% Putin 91% Medveděv 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 23868 lidí

USA předpovídaly, že tento týden dojde k eskalaci situace na ukrajinsko-ruské hranici a že Rusko zaútočí na svého západního souseda. Nestalo se, a místo toho Rusko oznámilo, že stahuje část svých jednotek. Jak tomu má laik rozumět? Jde jen o zastírací manévr, nebo se USA spletly ve svém úsudku?

Ruská armáda využívá hybridní doktrínu válčení, založenou na propagandě, psychologické válce a kybernetickém boji. Jak jsem psal už před třemi týdny, podle mých informací a analýz Putin zaútočí nejspíš v březnu. Jeho proklamace o tom, že nezaútočí, jsem očekával. Putin nepotřebuje, aby na něj zaútočilo celé NATO. Musí hrát na to, že on je ten, kdo se bráni, a ne ten, kdo útočí. Například zinscenuje útok na proruské bojovníky na Donbasu a přijde jim na pomoc. Válka o Donbas a Luhansk začala vlastně už v roce 2019, když Rusko začalo vydávat pro jejich obyvatele ruské pasy a podporovat tak myšlenku, že pokud Ukrajina něco začne, bude chránit ruské občany. To znamená, že už tehdy se připravoval na dnešek a nejspíš jen čekal na prezidenta USA, jako je Biden.

USA říkají, že válka vznikne právě z těchto důvodů, ale navíc podporují připravenost Ukrajiny, a to je chyba. Když prohlásili, že k útoku dojde ve středu, bylo mi okamžitě jasné, že to je nesmysl. Nikdo neútočí v den, kdy to všichni čekají. Spiš myslím, že USA chtěly mít jistotu, že k okamžitému útoku nedojde a chtěly získat jistotu, že zaútočí až za pár týdnů, a že se tak získá víc času na pokus o mírové ukončení konfliktu.

Existuje samozřejmě možnost, že Američané věděli, že Rusko zaútočí, a chtěli to překazit tím, že vypustili do veřejného prostoru informaci o tom, že to bude právě teď. A jak jsem už uvedl, je nesmysl útočit, když to všichni čekají. Podle mě Putin potřebuje ještě nějaký čas na získání informací a organizaci vojsk.

Neustále dochází k drobným vojenským potyčkám na hranicích území, ovládaného separatisty. NATO dokonce varovalo, že si Rusko vytváří záminku k invazi na Ukrajinu. Co si o tom myslíte?

Putin se připravuje na bitvu a ví, že samo překvapení k vítězství nestačí. Překvapení by mělo být pro nepřítele zničující. A právě o to Putin usiluje. Musí připravit ještě dva důležité faktory. První je vytvořeni cíle, soustředěni na to, co je možné a nebude to stát příliš mnoho obětí. Druhý je připravit cestu a mít jistotu, že udělal vše, aby byla jednoduchá, bez překvapení, a pokud možno s co největší lokální pomocí.

Rusko zároveň obviňuje NATO z toho, že posiluje svoji vojenskou přítomnost na Východě a že členské státy NATO dodávají na Ukrajinu vojenský arzenál, čímž Západ příliš nepomáhá k deeskalaci situace. Jak by se podle vás měly západní mocnosti teď zachovat?

Putin potřebuje legitimizovat boj a chce mít jistotu, že NATO bude protestovat jen verbálně, a nezúčastní se bojů. Koalice NATO je velká a silná, Putin nepotřebuje a ani nemůže bojovat proti všem jejím členům bez obrovských ztrát a devastujících finančních dopadů. To se nestane. Co se týká přítomnosti vojáků NATO v lokalitě, vidím to jako dlouhodobý a hluboký problém vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem. Dodávky zbraní znamenají eskalaci, vyhrožovat Putinovi a Rusku je provokace.

Putin není člověk, který se dá zastrašit; naopak je to pro něj výzva, možnost ukázat, že je silný, a získat znovu plnou podporu občanů Ruska. Správné je mluvit s ním věcně, bez jakýchkoliv výhrůžek, a souhlasit s tím, že Ukrajina nebude součástí NATO. Jedině tento přístup může vyřešit tento problém mírovou cestou.

Hrozí stále ještě otevřený vojenský konflikt, nebo se jeho riziko postupem času spíše zmenšuje, a tak nějak vyprchává?

O ruské armádě víme, že čas je vždy na její straně. Psal jsem, že díky jejich výrazně silnějším vzdušným silám potřebují on-line informace. Potřebují čas, aby od svých agentů získali veškeré informace o lokalizaci muničních a logistických skladů, místech velení a řízení, o radarech, dislokaci systémů PVO atd. Časem také ukrajinští občané na hranicích se vzbouřeneckými republikami začnou ztrácet trpělivost. Potřebují vydělávat, starat se o rodiny a je mnoho dalších psychologických důvodů, proč nebudou mít chuť válčit. Ze zkušenosti je mnohokrát jednodušší přijít na hranice a okamžitě začít bojovat, než přijít, dlouho čekat a mít čas přemýšlet...

Jaký očekáváte výsledek tohoto sporu? Bez ztráty nějaké té kytičky na jedné nebo druhé straně to určitě neskončí…

Rusko získá další část Ukrajiny a nikdo to nezastaví.

Psali jsme: Odradit Rusko od agrese, musí vědět, že tvrdě zaplatí. A Moravec Fialovi přikyvoval František Laudát varuje Rusko: Teď hazardujete se svojí existencí Niedermayer (TOP 09): EU nemá funkční a respektovanou zahraniční politiku Boris Johnson má strach. Putin prý chystá největší evropskou válku od roku 1945

Jak podle vás v této krizi obstává česká vláda? Je něco, co by podle vás měla dělat jinak?

Dělají to úplně jinak, než bych to udělal já. Měli bychom kontaktovat Rusko, vysvětlit jeho vedení, že to není naše válka, a získat body u Putina. USA je silný a důležitý partner, ale musí pochopit, že my se do jeho hry nepotřebujeme připojit. Ukrajina není člen NATO. Bylo by chytré pohybovat se mezi těmito dvěma obry a nenaštvat ani jednoho. A když už musíme někoho naštvat, tak raději USA tím, že nebudeme posílat vojáky a zůstaneme neutrální, než Rusko tím, že jsme poslali vojáky nebo konzultanty.

Naštvaní Američané na nás nebudou kvůli tomu útočit, zatímco kdybychom posílali vojáky, pro Putina to bude argument pro legitimizaci jeho kroků. Je to agresivní, neférové, Rusové nám nic neudělali, je to jen provokace a hloupý krok. Vidím to tak, že je nejvyšší čas, abychom pochopili, že a) nemůžeme se spoléhat na nikoho jiného než na sebe; b) je nejvyšší čas začít budovat silnou a chytrou armádu, silné vzdušné sily a ihned začít vytvářet lokální vojenské pakty v rámci Visegradské čtyřky, včetně standardizace zbraní a munice, komunikace, vojenské metodologie a kooperace na úrovni vojenské a zahraničněpolitické.

Studuji to už dlouho a vím, že vybudovat efektivní kooperaci mezi státy vyžaduje léta neustálé práce, jednání a koordinace, a je nejvyšší čas s tím začít.

Na závěr by mě zajímalo, na co byste se jako občan chtěl zeptat naší vlády.

Jsme prakticky v nouzové situaci, která sice není fatální, ale povinností vlády je zajistit připravenost státu na všechny reálné hrozby a zajistit obranu vlastních občanů.

Napadají mě čtyři věci a doufám, že jste to už probrali. 1. připravenost armády; 2. připravenost policie a zpravodajských služeb; 3. připravenost na hranici; 4. hrozba přerušení dodávek ropy a plynu v případě války. K tomu se přidává potravinová krize, potenciálně hrozící v Egyptě, Tunisku, Alžírsku a Libanonu, které jsou závislé na dovozu pšenice z Ruska a Ukrajiny. To by velmi negativně ovlivnilo celý Blízký východ a dopadlo by to i na nás.

Problémem je i nestabilita finančních trhů. Ty jsou již nyní narušeny a jejich nestabilita bude dále narůstat. Porostou ceny energií, přijdou i poruchy dodávek elektřiny a plynu, zboží základní spotřeby atd. Podle mě už moc dlouho ničíme naše místní zdroje a lokální průmysl, což pro nás jako občany ČR může mít katastrofální následky. Zodpovědná vláda by měla začít tyto věci řídit, začít nastavovat procesy, zjistit skutečný stav hlavních ukazatelů schopnosti ČR odolávat skutečným hrozbám a připravovat se čelit konkrétním hrozbám.

A já se tedy ptám: Děláte to? Připravujete náš stát na to, aby byl schopen čelit těmto hrozbám a aby byly minimalizovány jejich dopady na české občany?

Psali jsme: Směřujeme k válce. Putin chce obchodovat, ne válčit. Ale NATO musí zapomenout na Ukrajinu. Bezpečnostní expert promluvil Slavný generál z Izraele, bývalý šéf Mosadu: Jedna a půl miliardy muslimů. Vždy musíte být o krok před teroristy Po covidu nás čeká další peklo, varuje expert z Izraele. Agresivní migranti. Slíbili jsme jim dobrý život a tito lidé nejsou zvyklí tiše mlčet Sundejme si růžové brýle. David Bohbot o spolužákovi utýraném islamisty, Francii a Německu. A kandiduje do Senátu, aby to nenastalo i tady

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.