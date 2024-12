Samoživitelky, senioři. Sotva vyjdou a musí to také zaplatit? Varování nad složenkami

Asi jen málokdo si nespojuje zdražování energií posledních let se Zelenou dohodou pro Evropu, která má zajistit, aby se Evropská unie stala do roku 2050 prvním „klimaticky neutrálním blokem“ na světě. Její zastánci o ní mluví jako o strategii EU pro růst, jejímž cílem je vytvořit čistší a zdravější Evropu. Když odložíme růžové brýle, čím je Zelená dohoda pro Evropu ve skutečnosti?

Green Deal, vlastním jménem Black Deal, je ryze ideologický obchodně-politický projekt velkých finančních skupin. Tento projekt byl, dle přiznání jeho bruselských autorů i osobně šéfky evropského ústředního výboru paní von der Leyenové, vytvořen pro zvýšení cen energií s cílem změnit život Evropanů, a tím je uvrhnout do energetické chudoby.

Black Deal a navazující EnergieWende, samotnými Němci nazývaný jako EnergieEnde nebo Fit for 55, již během 1. bruselské pětiletky velmi úspěšně začaly likvidovat evropskou konkurenceschopnost likvidací evropské energetiky, průmyslu a zemědělství. Spolu s tím ale Black Deal likviduje i evropskou přírodu a životní prostředí.

Odstavování uhelných a atomových elektráren, zvyšování spotřeby elektřiny a Bruselem nařízené odcházení od dlouhodobých kontraktů na laciný ruský zemní plyn, spolu s finančními spekulanty způsobily krizi cen energií v Evropě v letech 2021/2022, nesprávně nazývanou energetickou krizí.

Jak snaha zavedením Green Dealu změnit život Evropanů, a tím je uvrhnout do energetické chudoby, dopadá či dopadne na naši zemi?

Česká republika byla a vždy bude dovozcem zemního plynu, kterého je ve světě přebytek. Ostatně i proto došlo ke zprovoznění Tranzitního plynovodu z Ruska přes Ukrajinu a Slovensko v roce 1972, které umožnilo obrovský rozvoj plynofikace a ekologizace Československa. Tento laciný ruský plyn jsme tranzitovali za velmi výhodných podmínek do Rakouska a Německé spolkové republiky. Proto ještě na konci roku 1996, po všech zdraženích, platila česká domácnost průměrně celkem 3 Kč za 1m3 zemního plynu. Když se začal ruský plyn dovážet přes Německo, tedy opačným směrem, došlo k jeho zdražení.

Čím si vysvětlit, že Zelená dohoda pro Evropu, která může skončit energetickou chudobou jejích obyvatel, má poměrně málo odpůrců?

Ideologicky Green Dealu velmi pomohla invaze ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022, kterou Brusel využil jako záminku odstřižení střední Evropy a zejména Německa od laciného ruského zemního plynu. Tím se podařilo vytvořit Green Dealem žádané doslova šílené ceny zemního plynu, které se promítly i v České republice, když například OTE (Operátor trhu s elektřinou) vyhlásil v srpnu 2022 neregulovanou parametrickou cenu 91 Kč/m3, která pomohla vládě roztočit inflační spirálu. V současné době se plně obnovilo zásobování ČR zemním plynem z Ukrajiny přes Slovensko.

Česko mělo mít do budoucna velmi příznivé ceny elektřiny pro odběratele, ale tahle představa se začíná hroutit. Čemu a komu za to „vděčíme“?

Česká republika má historicky velmi robustně vybudovanou síť ekologických uhelných elektráren, které jsou propojeny neméně robustní a zcela spolehlivou přenosovou soustavou ČEPS. Česká republika je dlouhodobým exportérem elektřiny ročně do sousedních států, které jsou, nyní kromě Slovenska, importéry elektřiny (Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko). Také proto ještě na konci roku 1996, po všech zdraženích, platila česká domácnost průměrně celkem 1 Kč za 1 kWh elektřiny a od té doby se žádné nové elektrárny a přehrady nestavěly. Tlak na zvyšování cen elektřiny vytváří bruselská daň ve formě ryze spekulativního nástroje tzv. povolenek CO2 a neustálá snaha českých ideologů Green Dealu odstavovat uhelné elektrárny a teplárny, i když za ně není náhrada.

Přestože ČR nemá technicky výrobu elektřiny závislou na cenách zemního plynu v závěrných plynových elektrárnách, aneb jak s oblibou říkával dnešní komisař EK v „závětrných elektrárnách“, jako má Německo, podařilo se bruselským a českým ideologům Green Dealu odvodit závislost cen elektřiny na ceně zemního plynu a v srpnu 2022 z toho vyšla likvidační cena neregulované silové elektřiny až 24 Kč/kWh a další zvýšení inflace.

Zmíněný evropský komisař a bývalý ministr průmyslu Jozef Síkela také patřil k ideologům Green Dealu. Přinesla podle vás Zelená dohoda pro Evropu, pro Česko vůbec něco pozitivního?

Co nelze Green Dealu upřít, je trvalé značné snižování spotřeby elektřiny a plynu v České republice díky nekonkurenceschopným vysokým cenám, a tím likvidaci velké části českého průmyslu a zemědělství. Pokles spotřeby elektřiny v ČR z 61,7 TWh v roce 2021 na 57,8 TWh v roce 2023 mluví za všechno. Stejně tak pokles spotřeby zemního plynu v ČR z 9,43 mld. m3 v roce 2021 na 6,76 mld. m3 v roce 2023. To nejsou známky šetření, ale známky úpadku průmyslu, zemědělství i služeb.

Vysoké ceny tradičních zdrojů energie mají za cíl učinit atraktivními obnovitelné zdroje energie. Ale copak při nákladech a malé spolehlivosti je vůbec někdo může vážně brát jako alternativu?

Pravdou je, že hlavní nástroje Green Dealu, kterými jsou občasné zdroje energie (OZE), oficiálně nazývané obnovitelné zdroje energie, vyvolávají obrovské náklady investiční i provozní. Jsem rád, že se mi konečně podařilo do širšího povědomí veřejnosti prosadit správný název OZE = občasné zdroje energie, protože fungují jenom malou část roku, na rozdíl od atomových či uhelných elektráren. Například solární elektrárny vyrobily v České republice v roce 2023 pouze 3,77 procenta elektřiny a větrné elektrárny necelé 1 procento, ale s obrovskými náklady na provozní dotace, ale i na stabilizace sítě, tzv. systémové služby. Neekologické a neekonomické spalování biomasy, které není a nebude dostatek a která navíc začíná čím dále více chybět na polích, způsobuje nárůst cen tepla, stejně jako ceny povolenek při spalování uhlí a plynu.

Trochu jako na houpačce jsou rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterými každoročně stanovuje regulované složky cen energie na nadcházející rok. Loni nahoře, letos dole. Jde od ERÚ o srozumitelné kroky?

Na podzim 2023 už bylo zcela zřejmé, že se spekulantům – ERÚ používá velmi přiléhavý název „energošmejdi“ – nepodaří udržet neregulované vysoké ceny elektřiny a zemního plynu a budou si muset přijít na své peníze jinak, například v regulovaných složkách ceny elektřiny a plynu. Můžeme se proto pouze domýšlet, proč se ERÚ na podzim 2023 rozhodl od roku 2024 razantně navýšit už tak dost vysoké regulované ceny za distribuci a další služby, což vyvolalo ostré veřejné diskuze a spekulace a následné symbolické zmenšení navýšení.

Všichni energošmejdi tedy začali dramaticky hovořit o nutnosti investovat desítky miliard korun do přenosových a distribučních sítí, stabilizačních opatření a datových a dalších center. Nikdo, ani ERÚ ale nepřizná, jak je to ve skutečnosti. Ve skutečnosti ty desítky miliard korun není potřeba investovat kvůli stávajícím odběratelům elektřiny či plynu, ani kvůli malým domácím solárním elektrárnám, které si čeští lidé začali umisťovat na své domy. Je to vyvoláno Green Dealem, to znamená připojováním velkých dotovaných občasných zdrojů energie a omezováním výroby stabilních zdrojů, aby se mohly uplatnit právě ty dotované občasné zdroje. U plynu je to vyvoláno také velmi neekonomickým nákupem předlužené společnosti NET4gas.

Vypadá to jako naprostá hloupost dotovat nespolehlivé a výkonem zanedbatelné zdroje energie. Kde v tom hledat logiku?

Dříve v České republice a v ostatních civilizovaných státech platilo, že ten, kdo vyvolá investici, ji také musí zaplatit. Nyní je však obrovský tlak na to, aby tyto desítky miliard korun platili všichni odběratelé, tzn. i ti, kteří z velkých občasných zdrojů energie nemají sebemenší užitek. Proč má například samoživitelka nebo seniorka, která sotva – pokud vůbec – vyjde s měsíčním příjmem, platit v regulovaných cenách někomu jeho nesmyslnou dotovanou investici?

Udivilo mě, že ERÚ v úvodu své nedávné tiskové zprávy, v níž měl oznámit regulované složky cen energie na rok 2025, sděloval, kolik ušetří domácnosti v příštím roce za elektřinu a za plyn. Co ho k tomu vedlo, když výsledné ceny jsou mimo jeho dosah?

Tento podzim všichni očekávali, že ERÚ opět podlehne energošmejdům a znova razantně zvýší regulované ceny elektřiny i plynu na rok 2025. Možná i obava z blížících se voleb začátkem podzimu příštího roku dodala odvahu Energetickému regulačnímu úřadu, který tentokrát navýšil regulované ceny téměř přiměřeně. ERÚ, aby i toto navýšení regulovaných cen před občany zamaskoval, začal spekulovat, že neregulované ceny elektřiny a plynu, i když jsou zcela mimo jeho gesci, klesnou v roce 2025 a že tedy vlastně občanům v roce 2025 nic nezdraží.

Druhá bruselská likvidační pětiletka se opět plně přihlásila k ideologii Green Dealu. To znamená, že zůstane či zesílí spekulativní tlak na zvyšování cen povolenek, stejně jako zesílí tlak na odstavování uhelných elektráren. A protože výstavba jaderných elektráren v České republice je v daleké budoucnosti, jsou skutečné budoucí ceny elektřiny, plynu a tepla v příštím roce skutečně otazníkem.