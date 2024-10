Šándor: Rusko dosáhne ohavného vítězství. Je jasné, co čeká Ukrajinu

Ukrajinský generál Marčenko přiznal, že se fronta na Donbasu zhroutila, prý vinou nedostatku zbraní a vojáků. Rusům se otevřela další cesta k postupu. Je to pro vás překvapivá zpráva?

Ne, není. Říkal jsem už před asi třemi týdny, že konflikt může také skončit tím, že se postupně ukrajinská armáda zhroutí. Je to logické. Rusko má v současné situaci velkou převahu, počínaje lidským potenciálem a konče schopností vyrábět a doplňovat zničenou techniku. Naproti tomu postup Západu je v tom, co jsem nazval už několikrát: příliš pozdě a příliš málo, takže to nemohlo jinak dopadnout. Vidíme, že přes polovinu kritické energetické infrastruktury Ukrajiny je zničené a soudě z návrhu Zelenského začít jednat s Ruskem, že si nebudou ničit energetickou infrastrukturu, je evidentní, co tu zemi bohužel čeká. Nemohu být tedy slovy o zhroucení fronty překvapen.

Potvrdilo se také, že ukrajinský vpád do Kurské oblasti byla spíš strategická chyba než nějaký velký výdobytek. Možná tam někde vážou část ruských vojsk, možná se tam někde zapojí nebo nezapojí Severokorejci, ale v zásadě tím Ukrajina nic nezískala. A jak někdo říkal, že toto území Ukrajinci vymění za Donbas, to jsem už zkraje považoval za omyl. Nic takového se určitě nestane. Vývoj ke zhroucení ukrajinské armády směřuje už delší dobu a ukázalo se, že hlavní rána Ukrajině přišla, když americký Kongres velmi dlouho zdržoval velkou půjčku, kterou nakonec sice schválil, ale dneska už Zelenskyj otevřeně kritizuje Spojené státy za zneužití důvěry a skutečnost, že z velké půjčky dosud dostali maximálně jednu desetinu, což ukazuje, že stav v Kyjevě je velmi vážný a situace je pro ukrajinskou stranu velmi špatná. Hlavně to ukazuje, že není naděje na zlepšení, protože mluví o chystané mobilizaci 160 tisíc vojáků.

Je to pravděpodobné?

Nevěřím tomu, že jich dají tolik dohromady. Čím je vycvičí, když ani bojující vojska nemají dostatek zbraní a všeho, co potřebují? S čím budou ti noví odvedenci cvičit? Konflikt podle mého názoru spěje k tomu, že Rusko dosáhne svého ohavného vítězství.

Lze tedy říci, že chystaná mobilizace 160 tisíc nových sil do obrany země bude vzhledem k nedostatku zbraní a munice jen „plnění mlýnku na maso“? Anebo je takový popis špatný?

Nechci zpochybňovat ukrajinskou snahu a vůli se bránit. Nechci zpochybňovat to, že nechtějí válku prohrát. Nechci zpochybňovat, že se nechtějí vzdát a přijít o část území. Jenže všechno jde ve velkém zpoždění a kroky se dělají v době, kdy je velmi malá naděje, že se to může změnit. Vezměte si, jak dlouho trvalo, než Ukrajinci přijali zákon, který měnil věkový strop pro odvedení do armády na 25 let, kolik lidí se odvedení vyhýbá apod. Všechno jde příliš pozdě. Zároveň bych upozornil na slova jednoho amerického generála, což já jsem řekl několikrát, že Rus ještě nenasadil všechnu sílu.

Kdyby teď na frontu přišlo 160 tisíc plně vycvičených a vybavených Ukrajinců s bojovými zkušenostmi, nepochybně by to na vývoj války v jejich prospěch mělo vliv. Jenže oni tam ani nepřijdou brzo a nepřijdou tam ani vycvičeni a vybaveni, takže se obávám, že to nepovede ke kýženému výsledku. Nechtěl bych ale rozhodnutí kyjevského parlamentu a vlády nazývat jako další příspěvek do kafemlýnku a rozmnožení počtu hrobů a zmrzačených lidí na Ukrajině.

Mluvil jste o otevřené kritice prezidenta Zelenského směrem k USA. Ve smyslu uvolnění jen desetiny schválené pomoci a také zveřejnění důvěrné informace o ukrajinském požadavku na dodávku střel Tomahawk. Jak tohle číst ze strany Spojených států? Co to znamená?

Vytkněme před závorku, že když ve Spojených státech nějaký obyčejný whistleblower vynese nějakou státní utajovanou informaci, dostane dvacet let ve vězení. Jenže tyhle informace nevynáší nějaký obyčejný pracovník státního sektoru, ale vysoce postavení politici, kterým se nikdy nic nestane, protože jde o řízené vypouštění informací, které mají ukazovat, jak se Spojené státy na danou věc dívají. Ať jde o plán Izraele na bombardování Íránu nebo otázka ukrajinského požadavku na tomahawky. Tím, že to USA vypustí ven, nepřímo tím říkají, že jim to nedají. Kdyby to Ukrajincům chtěli dát, nebudou o tom mluvit a dají jim to.

V situaci, kdy jim nechtěli povolit použití střel ATACAMS nějakých 350 kilometrů a Němci nechtějí dát Ukrajincům taurusy, které dostřelí 500 kilometrů, tak představa, že jim Američané dají tomahawky, které dostřelí přes 2 000 kilometrů, je zcela iluzorní a vypuštění té informace je jednoznačný signál, že se obávají eskalační spirály.

Nevíme, jaké cíle dal ukrajinský prezident do části svého utajeného návrhu, ale je evidentní, že Spojené státy to nechtějí. Zbývá ani ne týden do voleb a Američané teď nic takového neudělají. U Trumpa známe jeho názor, ale i kdyby ve volbách zvítězila Kamala Harrisová, vsadím se, že nebude chtít své volební období začít tím, že se ponoří do velké válečné eskalace. Ať už na Blízkém východě s Íránem nebo v Evropě s Ruskem. Realismus je v americké politice mnohem silnější než na straně Ukrajiny, což chápu, protože Ukrajincům by už širší konflikt s vtažením Aliance neuškodil a mohl naopak pomoci. Prozrazení oněch informací ze strany Američanů muselo Ukrajincům hrozně vadit, když se Zelenskyj vyjádřil tak, že už mezi nimi není důvěra. Nejde o Bidena, který může do zítra zapomenout, co Zelenskyj říkal, když to přeženu, ale je tam celá skupina lidí, kteří ve Spojených státech politiku formují a hrají důležitou roli a nepochybně si takovéto poznámky ponesou v paměti. Není pochyb o tom, že pokud Zelenskyj používá takto silná slova, musí toho mít opravdu už plné brýle. Za skoro tři roky, kdy se snaží, jak to jde, a vidí naše pokrytectví, které ho verbálně tlačí do války, aniž by mu k tomu dalo všechno, co potřebují, musí z toho být v hrozné situaci, to je zřejmé.