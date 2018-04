Šaškárna, šaškárna, šaškárna. Promiňte, s tím ať jdou do prdele. Petr Štěpánek hovořil o Babišovi, ČT, ODS i spektáklu Skripal a skončilo to vždy stejným slovem

Anketa Kdo je nejlepší televizní moderátor? Václav Moravec 2% Světlana Witowská 5% Martin Veselovský 4% Jaromír Soukup 89% hlasovalo: 2786 lidí

V kauze Skripal nezpochybnitelné důkazy nejsou, ale celá Evropa hovoří o tom, že by se měli vyhošťovat ruští diplomaté. Jsou takové kroky nutné?

Mám pocit, že se všichni zbláznili, v Americe, Kanadě, v Evropské unii, a že je tady snaha vyvolat mezinárodní válečný konflikt a řešit tím ekonomické problémy.

Jak přesně?

Řešit obrovské zadlužení západních zemí.

V jakém slova smyslu by to bylo řešení? Myslíte vydělat peníze válkou?

V historii se to tak dělo vždycky. Nechci říkat, že za měsíc nebo rok tady bude válka, ale že k ní směřujeme, to je bohužel asi pravda.

Česko tedy vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Je to adekvátní počet? A měli bychom je vyhošťovat, nebo to odmítnout jako Slovensko či Rakousko?

Kdybych o tom rozhodoval, tak bych se nepřipojil. Vládne nám Babišova vláda a jestli někdo žil v iluzi, že bude provozovat samostatnou politiku, šlo o nesmysl. Andrej Babiš je největší příjemce evropských dotací v České republice a nikdy se nepostaví na zadní proti Evropské unii.

V minulém rozhovoru jste mi řekl: „Řeči o tom, že někomu vadí vládní podpora komunistů, jsou lež – každému vadí SPD. Strašení komunisty je jenom pohodlná výmluva. Ukazuje se to na tom, že Babiš, poté co mu za SPD vyhubovali jeho bruselští chlebodárci, nyní doufá ve vládu slepenou z ANO a Hamáčkovy ČSSD, s tichou podporou komunistů.“ Domníváte se, že vyhoštění tří ruských diplomatů je ukázkou Andreje Babiše, že drží s Bruselem? Jedná se o vypočítavost, protože komunisty ani SPD nevidí evropští politici rádi?

Ano. Od Andreje Babiše nelze očekávat, že povede politiku suverénního státu.

Už jste na to narazil před chvílí. Domníváte se, že událost se Skripalem může vyvolat vážný konflikt? Nebo je to jen jeden z kroků a máme se připravit na další a horší? Mluví se také o zneužití situace, aby byl vyhrocen vztah s Ruskem, a radikální příznivci Moskvy říkají, že je to příprava k ozbrojenému konfliktu.

Je to jeden z mnoha kroků, kdy se zvyšuje mezinárodní napětí, a z pohledu obyčejného člověka naprosto nesmyslně. Normální člověk nechápe, proč se dějí takové věci. Vyvozovat z toho, že někdo otrávil Skripala, když se neví, kdo a čím, jak se to stalo, a zároveň existují fotky, jak specialisté zasahují v takzvaných atombordelech a vedle stojí policista a jí svačinu, promiňte, ale s tím ať jdou do prdele.

Prezident Miloš Zeman zaúkoloval BIS, aby zjistila, zda taková látka z Čech pochází. Jaroslav Štefec ale upozorňuje, že pokud se chce prezident Zeman dozvědět, jestli byly v ČSSR a později v ČR vyráběny chemické látky blízké látkám projektu Foliant, ať se neptá BIS. „Konkrétní informace mají armádní chemici, velmi významná část z nich byla v archivech Vojenské lékařské fakulty v HK,“ napsal také na Facebooku. Jsou důvody k prověření?

Zase šaškárna. Vůbec ji neberu vážně.

Máme tedy situaci kolem Skripala a jeho dcery, Číňané neinformovali českou stranu o tom, že zatkli poradce prezidenta Miloše Zemana, a Donald Trump dosud ani nepoblahopřál Zemanovi ke zvolení. Odpůrci prezidenta tvrdí, že se jedná o naprostý krach zahraniční politiky Miloše Zemana. Jak si situaci vysvětlujete vy?

Já bych nepoužil slovo krachuje, ale že moc nefunguje.

Proč nefunguje?

Zeman je solitér a jeho snaha není podepřená tím, že by šlo o skutečnou politiku země. Zeman je nejen solitér, on je i sobec, takže hraje jen na sebe: Podívejte, jak mám dobré vztahy s třemi nejvýznamnějšími prezidenty světa, ruským, čínským a americkým. S americkým ale nebylo nic, a když Zeman mohl jet do Polska na setkání hlav států ze střední a východní Evropy s Trumpem, raději brázdil na člunu rybník na Vysočině. K tolikrát avizovanému pozvání do Bílého domu vůbec nedošlo. S Ruskem to také nefunguje, protože nejsme suverénní země, a pro Čínu nejsme důležitý partner. Navíc si prezident vybere poradce, o němž se ukáže, že je podvodník. Co k tomu dodat.

Co říkáte na snahu Andreje Babiše odvolat Michala Murína z čela GIBS? Protestují lidé oprávněně?

Babiš je osoba, která nemá na postu předsedy vlády co pohledávat. Je absolutně za hranou, že trestně stíhaný člověk a člověk bez čistého lustračního osvědčení může být předsedou vlády; a nic na tom nemění ani jeho vítězství ve volbách. Pokud ho podpoří sociální demokracie s komunisty, bude to jen jejich další politická prasárna.

Poslední zprávy tomu však nasvědčují. ČSSD už se nechala slyšet, že jí trestně stíhaný premiér nevadí a žádají Ministerstvo financí a vnitra. Je to taktika tonoucí se stébla chytá?

O sociální demokracii jsem si nikdy iluze nedělal, takže je nemohu ztratit. Vůbec nejsem překvapený, takovou levárnu jsem očekával. Šlo o plácání do větru, když tvrdili, jak nepůjdou s trestně stíhaným premiérem do vlády. Slibem nezarmoutíš!

Navíc právě koalice nejen s hnutím ANO, ale i právě Andrejem Babišem a ČSSD se rozpadla.

Nevím, pokud by lidi jako Chovanec... Sobotka to zabalil a další popřou... Musí sami ze sebe zvracet. Běs, běs, běs.

Trvá vyjednávání o vládě už příliš dlouho? Přeje si Andrej Babiš ve skutečnosti předčasné volby, i když tvrdí opak? A dostal by v nich ještě více hlasů?

Možná, že si je ještě donedávna přál, ale nejsem si jistý tím, zda by poslední vývoj situace přinesl něco, na čem Andrej Babiš vydělá. On sice moc neztrácí, a ten výsledek předčasných voleb by se příliš nelišil od toho posledního, takže bychom se ocitli tam, kde jsme. Možná by se nějaká strana nedostala do Parlamentu, jako Starostové nebo TOP 09, žádná škoda, ale na tom poměru by se moc nezměnilo. Nemyslím, že předčasné volby jsou tím, kam by dnes Babiš směřoval, protože by nic nezískal. Maximálně by zůstal na svém.

Tomio Okamura řekl v médiích, že se bojí vyjít v Praze na ulici a obává se i fyzického napadení. Vysvětluje to tím, že je proti němu vedena kampaň. Nato se ale ozvaly hlasy, že jen sklízí plody své politiky a toho, že šíří sám nenávist. Jak situaci chápat? Co Okamura dělá dobře a co špatně? A jak reagovat na informace novinářky Sabiny Slonkové nebo Jiřího Kubíka o pochybných finančních tocích v hnutí?

Já hlavně vidím enormní snahu natírat Okamuru a jeho hnutí na hnědo, což je další trapárna české politiky. Pozitivního na Okamurovi je, že se nebojí otevírat témata, která jsou skutečně důležitá, hýbou Evropou. Pojmenovává je docela přesně. Jeho problém je personální vyprázdněnost, Okamura, Fiala, Kobza… A co dál? Nemá prostě lidi. Nedávno jsem o tom přemýšlel: já dnes nemám koho volit. Já bych pojmenovával stejná témata jako Okamura, ale potřebuji trochu sofistikovanější řešení, než právě Okamura nabízí. Mne jeho přímá demokracie a odvolávání politiků neoslovuje. Taková strana, opravdu pravicová, která by mohla zvrátit politické poměry v Parlamentu není. ODS to není ani náhodou.

ODS to není? Ani trochu se nezvedla? A co Václav Klaus mladší?

Klaus je tam jak nahej v trní. Mladý Klaus chtěl být – a myslím, že si to docela odpracoval – místopředsedou pražské ODS, zařízli ho; na republikovém kongresu, což byl příšerný spektákl, raději ani nevystoupil. ODS se pohřbívá tím, že na místo toho, aby byla opravdu demokratickou stranou, kde se mohou uplatňovat různé proudy pravicové politiky, i ty radikálnější, každého, kdo vybočuje, zařízne. Už to není ODS, měla by se jmenovat ODS 09, protože rozdíl mezi ODS a TOP 09 se smazává, a tím pádem se ODS stává úplně zbytečnou stranou.

Neustálá diskuze kolem referenda stále naráží na stejnou věc. Jsme my, Češi, dost chytří a schopní rozhodnout o důležitých mezinárodních otázkách, jako je vystoupení z Evropské unie? Byli jsme dost chytří, když jsme rozhodovali o vstupu?

Další politická šaškárna. Navrhují všeobecné referendum, ale zároveň o tom nejdůležitějším hlasovat nemůžeme. Ať si takové referendum strčí za klobouk. Když jsme byli dobří dost, abychom hlasovali o vstupu do Evropské unie, jsme dost dobří i na to, abychom se po změně podmínek znovu rozhodli, zda v té úplně jiné Evropské unii chceme, anebo nechceme nadále být.

Takže referendum ano, ale v plné míře a bez omezení.

Jasně. Tedy nehlasovat o daních nebo vrcholně odborných věcech, ale jestli mám být členem mezinárodní organizace typu Evropská unie, o tom mají přeci rozhodovat lidé této země. A ne, že papaláši řeknou s Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak, kupředu levá.

Jan Svěrák a další posbírali deset tisíc podpisů pod petici Pět vět na obranu České televize. Znamená to, že česká veřejnost je ochotná bránit Českou televizi, nebo se přikláníte k opačnému názoru, a to, že umělci jen chtějí peníze z veřejnoprávního média? Jaké změny v České televizi byste uvítal?

Opět šaškárna. Jde jim především o zachování jejich vlastních penězovodů. Nic nového. Zpravodajství České televize není ani vyvážené, ani objektivní, ani všestranné. Je to jednostranná nalejvárna, propagandistický nástroj. Za peníze nás všech. Taková televize nemá právo na existenci. Zrušit! Bez náhrady.

U několika odpovědí jste použil slovo šaškárna. Zní to skoro, jako by to v České republice bylo jako v cirkuse…

Máte pravdu. Možná to o něčem svědčí, že první, co mě napadlo u řady vašich otázek, bylo slůvko šaškárna. Ale je to tak: Zeman – šaškárna, Babiš – šaškárna, Parlament – šaškárna, Česká televize – šaškárna, Evropská unie – superšaškárna. Kde to žijeme?

autor: Zuzana Koulová