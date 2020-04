Schvaluji, říká Ladik Větvička ke krokům vlády. Ale varuje: Slabá mládež. Pravda o EU. Zadlužení otroci, až to praskne... Češi, uvědomte si svou sílu!

reklama

Vláda už v polovině března v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu zavedla celou řadu opatření, jako je například zavření hospod a restaurací, škol, omezení volného pohybu po ČR nebo uzavřené hranice. Souhlasíte s těmito opatřeními, nebo vám přijdou přehnaná?

Anketa Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 5563 lidí

Jsem znám spíše realistickým, někdo by možná řekl pesimistickým, pohledem na světové dění, což vychází z mých osobních zkušeností z pracovních i cestovních aktivit z mnoha zemí od Balkánu, Blízkého východu, Afriky, Ameriky, Ruska i Střední Asie. Nikdy jsem se na aktuální dění nedíval přehnaně optimisticky, protože lokální animozity domorodého obyvatelstva mě obvykle velice rychle přiměly k tomu, že jsem byl nucen respektovat místní pravidla. I proto nevěřím projektům, jako je evropský národ, Evropa regionů a podobné blbosti. Nemůžete spojit oheň a vodu. Nemůžou spolu fungovat Češi a Němci, Slováci a Maďaři, Řekové a Turci, Srbové a Albánci, Rusové a Poláci… Mohl bych pokračovat, ale asi rozumíte, co mám na mysli. Můžou spolupracovat v době míru. V okamžiku jakékoliv krize, jak to opět vidíme, se každý národ přimkne ke svému životnímu prostoru a svým lidem.

Psali jsme: U Xavera bourali lavičku Václava Havla. A řekli, co po krizi udělá EU: Nebude jásot Zděšený Hamáček se postavil proti Prymulovi. A pak se vyjádřil Babiš. Došlo i na cesty do ciziny Ozbrojený odpor? Stavět lidi ke zdi? Zdeněk Zbořil se děsí, co teď padá. A mluví o pravdě a lásce Prymula šokoval a otočil. A Roman Šmucler k tomu má ještě víc

Takže zpátky k vaší otázce, přestože jsem skeptický realista, ještě na počátku března bych opatření jako zavření hospod, zavření hranic, omezení svobod bral jako poplašnou zprávu. Ještě v pátek třináctého, kdy byla vyhlášena první vážná opatření omezující naše svobody, jsem byl pracovně v Africe a na Balkáně a nenapadlo by mě, že je něco takového možné. Nicméně dnes, po skoro třech týdnech, kdy mnozí už umí generály býti, považuji většinu vládních opatření za správnou, přicházející přesně v ten okamžik, kdy měla přijít. O chvilku dříve by mohla vyvolat demonstrace, o chvilku později mohla způsobit katastrofickou situaci ve zdravotnictví. Nicméně je nejvyšší čas začít uvolňovat stavidla. Otevřením škol počínaje a otevřením hospod konče. Jinak budeme svědky totální ekonomické katastrofy.

Anketa Podporujete předsedu vlády Andreje Babiše? (Ptáme se od 24.3.2020) Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 36563 lidí

Vláda schválila takzvaný program Antivirus a odsouhlasila příspěvky na mzdy. Živnostníci, které postihla vládní opatření, získají 25 tisíc korun, na sociální a zdravotní pojištění vyhlásila vláda několikaměsíční „prázdniny“. Vy sám jste na FB zmínil spíš možnost odpustit všem daně…

Tomu se říká pomoc? Vláda zakázala živnostníkům podnikat. To je fakt. A za to jim nabízí, že nemusí zaplatit sociální a zdravotní pojištění hned, ale zúčtuje jim to při daňovém přiznání v březnu 2021? Opatření, kdy živnostník dostane 25 tisíc, neznamená, že by to byla podpora pro něj. To je podpora pro pronajímatele jeho provozovny, protože ten dostane peníze jako první. Tím pronajímatelem je u nás v Porubě obvykle město, nebo firma, která koupila aktiva od bývalého majitele, Bakaly, který se i podle vyjádření soudu choval jako gauner. To je pomoc pro živnostníka?

Už dnes realističtí ekonomové očekávají pokles HDP o 20%. Snížení daní, včetně daní sociálních a zdravotních, maskovaných jako tzv. zdravotní a sociální pojištění, by měl být základ jakýchkoliv úvah. Pokud to neudělá vláda dnes, pak už zítra stoupne nezaměstnanost ze 3 na 6%, v květnu na 10% a nikdo to nezastaví.

Psali jsme: Průser? Milion chvilek na Václaváku: Toto se má dít. A toto... „Sráč a koště“? Pavle Novotný, takto Jarek Nohavica křtil knihu. A nejen to! Vyslovil jasná slova Gott? „Hovno u cesty jste, pitomci. Kdákejte,“ udeřil Ivan Vyskočil. Režisér jinak o Antichartě. Petra Janů a další o Mistrovi Debilové. Přepište listopad, ČT! Šméčko, Babiši. Čapí hnízdo rozpálilo umělce

Bohužel jsme pouze svědky toho, jak socialistický kabinet Andreje Babiše na jednu stranu tvrdí, že evropský Green Deal je utopií, přesto premiér zelenou politiku schvaluje a připravuje rozhazování peněz, které nesplatí ani naše děti. Vyplývá to z jednohlasně přijatého prohlášení po summitu lídrů Evropské unie, kde představitelé států jednali nad dalšími kroky jak nakopnout ekonomiku. Ve výstupu je však uvedeno tvrzení, že i když je nyní nutné bojovat proti nákaze, tak je poté nutné dodržet ekologické a digitální transformace.

Současný stav, který vláda vyhlásila, se nelíbí řadě lidí. Například politický komentátor Miroslav Macek tvrdí, že kdybychom nechali epidemii koronaviru proběhnout běžným způsobem, brzy by si oddechlo celé Česko. Jde podle vás o návrh, kterým bychom se měli vážně zabývat? Nebo mu lze vytknout určitou sobeckost například vzhledem k seniorům, kteří patří do nejohroženější skupiny v souvislosti s koronavirem?

Je tady mnoho otázek, na které neslyšíme odpovědi. Zůstává virus i po vyléčení příznaků v těle? Vytváří se trvalé protilátky? Jedná se o sezónní onemocnění jako chřipka, která se v zimě bude zase vracet? Budeme tedy opět zavírat hospody? Jaké jsou dočasné a trvalé následky? A jaké jsou trvalé ekonomické následky pro tento svět, který tak náhle zmizel? Ovlivňuje virus i reprodukční soustavy mužů a žen?

Miroslav Macek zmiňuje západní model „řešení“ nákazy. My jsme zvolili východní totalitní model. Až příští měsíce ukážou, která cesta byla správná, a pak budeme všichni generály, kteří to přece už dávno věděli. Každopádně ekonomické následky obou řešení budou katastrofální.

Šíří se názor, že kdyby byly role obrácené a nemoc covid-19 hůře postihovala mladší ročníky, jejich rodiče a prarodiče by udělali vše pro záchranu svých potomků. Domníváte se, že ona obětavost je u mladší generace jaksi slabší? A pokud ano, co je toho příčinou?

Ovšemže je slabší. Naše mladá generace si neprožila válku jako jejich vrstevníci třeba v Arménii, Srbsku, Chorvatsku nebo Gruzii. Naše mladá generace si neprožila drastický hospodářský pokles a rozvrat ekonomických vztahů jako na Balkáně nebo v prostoru bývalého Sovětského svazu. Nebyli nuceni pěstovat cibuli a brambory na záhumencích svých panelových domů a v noci je hlídat, aby jim je někdo neukradl a oni přežili. Zatímco na východ a jih od Československa se rodiny dávaly dohromady, aby mohly přežít, my jsme zažívali úžasná devadesátá léta (a chvála tehdejším politikům za ně). Ale zatímco dnes jsou na východě a na jihu naši sousedé připraveni na krizi, protože rodiny žijí pohromadě a jsou připraveny se podporovat, my jsme žili v mýdlové bublině dotací. Pokud nyní praskne, a ona praskne, pak všechny ty otroky, kteří musí každý měsíc platit hypotéky a leasingy, postihnou kruté časy.

Jen co premiér Andrej Babiš oznámil, že chce nouzový stav v Česku prodloužit o dalších 30 dní, se ozvali mnozí, kterým to vadí. „To může způsobit katastrofu a uvrhne to tisíce lidí do existenční nouze. Zničí to lidi, kteří byli nezávislí na státu. Množství závislých se zvýší. To se mu určitě líbí,“ napsal šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr. Souhlasíte, že za tím je (i) upevňování moci současné vlády?

Nevěřím jedinému slovu, které ve svém propagandistickém pamfletu Forum24 píše Pavel Šafr. Což ovšem nesouvisí s tím, že pokud bude výjimečný stav prodloužen, tak to způsobí ekonomickou katastrofu. Osmdesát procent obyvatel tohoto státu nemá prostředky na to, aby přežili bez příjmu do dalšího měsíce. To jsme to dopracovali, co?

Ovšem místo rozbití nefungujících struktur zřizují socialisti pod vedením Hamáčka tzv. ekonomické skupiny, ve kterých se objevují havloidi typu Švejnara, Sedláčka nebo zeleného aktivisty Zámečníka. Co ovšem chcete od člověka z Aspen Institute, podporovaného Bakalou, Albrightovou a Rockefellerovou nadací? Červený svetr je sice pěkným marketingem, ale naše problémy nevyřeší.

Vy jste na svém profilu na FB zveřejnil pár postřehů ohledně neziskovek v souvislosti s tím, jakým způsobem pomáhají, nebo spíš nepomáhají v souvislosti s koronavirem. Zmínil jste i Milion chvilek. Můžete to pro naše čtenáře trošku rozvést? Jak vnímáte neziskové organizace a jejich postoj v těchto dnech?

Nechme „Milionáře“ a další politické neziskovky, které mají jeden účet transparentní a druhý skrytý, jejich osudu. Přestaňme je financovat a začněme je označovat tak, jak to dělají v USA i v Rusku. Pokud přijímají peníze ze zahraničí, jsou to zahraniční agenti, kteří plní cíle svých sponzorů. Nejsou tady od toho, aby pomáhaly našim lidem. Zdiskreditovali se sami, od Milionu chvilek až po Člověka v tísni.

České televizi docházejí peníze, říká její šéf Dvořák. Televize, kterou nyní i premiér Babiš chválí za přístup v boji proti koronaviru, je už drahnou dobu předmětem sporů, například ohledně výše koncesionářských poplatků. Měla by podle vás ČT dostávat na svou práci více peněz? A měli by to pokrýt přímo koncesionáři, nebo by byla vhodnější jiná cesta?

Pokud té televizi dochází hotovost, kterou v hodnotě několika miliard ročně ukradne občanům tohoto státu, pak ať skončí. Nepotřebujeme tento propagandistický kanál plný jedu.

A ukázala nemoc covid-19 aspoň potřebnost veřejnoprávní televize? Nebo máme čekat, že se kritika vrátí, jakmile epidemie opadne?

Děláte si legraci? Kdo potřebuje kanál, který nonstop mele katastrofické zprávy o epidemii? Kdo potřebuje poslouchat propagandistické zprávy přisluhující Bruselu a sluníčkářům? Kdo potřebuje pseudoredaktory, kteří s tragickým ksichtem reprodukují žvásty eurokomise, že zavírání hranic je škodlivé, nebo žvásty Světové zdravotnické organizace, že nošení roušek nás neochrání. Ti pitomci nejsou schopni ani pochopit základní české heslo, že „moje rouška chrání tebe a tvoje rouška chrání mne“. K čemu nám pak je celý Brusel a jeho hlásná trouba z Kavčích hor? Odkopali se dokonale.

Když se podíváme na EU, nejen v ČR zaznívá názor, že Unie se v boji proti koronaviru příliš „nevyznamenala“. Jak to vidíte vy?

Buďme objektivní – Evropská unie se ani vyznamenat nemohla. Evropská unie je hezký modrý hadr s bolševickýma hvézdičkama ve zlaté barvě, určený pro slavnostní příležitosti. Ale když dojde ke krizi, stojí tady osamoceně Řek, Maďar nebo Čech. Někdy udělá Čech gesto a pošle vagon materiálu Španělovi nebo Rumun Italovi. Někdy si rozumíme i jako sousedé, protože jsme v jádru stejní, a rádi pomůžeme Němci z Rakouska, Polákovi ze Slezska nebo naprosto přirozeně Slovákovi. Ale v okamžiku opravdové krize bude pomáhat Řek Řekovi, Maďar Maďarovi a Čech Čechovi. Evropská unie se buď vrátí k původnímu uspořádání, kdy se sdílely myšlenky, lidé a práce (což by znamenalo rozpustit bruselské struktury), nebo se rozpadne. Asi chápete, že to asi nepůjde samo od sebe. Takže se obávám, že b) je správně. Čím dřív se to stane, tím méně obětí to bude znamenat.

Až překonáme pandemii, musíme zahájit kritickou diskusi o vztazích v EU, zlobí se rakouský kancléř Sebastian Kurz. Až jeho osobní nátlak na kancléřku Angelu Merkelovou totiž pomohl vpustit na rakouské území kamiony vezoucí ochranné pomůcky pro tamní zdravotníky. Je podle vás v pořádku, že si státy v této těžké chvíli navzájem blokují životně důležité dodávky? A je Kurzem navrhovaná debata namístě?

Jen bychom opakovali to, co jsem řekl před chvílí. Státy musí být schopny se postarat o sebe. My, ani Němci z Rakouska, ani nikdo jiný se nemůžeme spoléhat na neschopnou tetku z Berlína, podléhající kancléřskému aktu z Washingtonu. Evropa svrchovaných spolupracujících národních celků to je cesta vpřed. Bruselská centralizace je cestou do pekla a skončí stejně jako centralizace moskevská před třiceti lety.

Celkově, myslíte si, že současná kritika EU a Evropské komise, která například nás původně kritizovala za uzavření hranic, může nakonec vést k tomu, že podobně jako před časem Velká Británie, budou i další státy zvažovat, jestli dál chtějí být součástí Unie? Podívejme se třeba na Itálii, kde na některých místech vyměnili vlajky EU za vlajky ruské… A co Schengen jako takový? Přežije podle vás současnou pandemii?

Schengen umřel a všichni vidí, že bruselský král je nahý a neschopný. Nebo si myslíte, že Rusové s dezinformační kampaní přispěli ke špatnému obrazu EU víc než Uršula, předsedkyně Evropské komise, která v době, kdy se zavíraly hranice, vykládala, jak je to škodlivé? A o týden později připustila, že na tom něco je, a natočila video, v němž ukazuje, jak si správně mýt ruce?

Zrušme lisabonský diktát a vraťme se ke spolupráci rovnoprávných národních států. Už nyní vidíme dva světy: bezradný, zadlužený svět západu, promořený islamistickými migranty, a svět východu (Balkán a střední Evropa), kde se klíčovou silou opět stávají státy bývalého Rakouska-Uherska. Pokud si uvědomíme ekonomickou sílu našeho prostoru, kde se prolíná průmyslové know-how se zemědělskou soběstačností, pak máme šanci vrátit se k přirozeným vztahům, kde platí, že bez práce nejsou koláče. Půjčkami a zadlužováním se k prosperitě nedostaneme.

Velkou kritiku z některých míst sklidili představitelé naší vlády za děkování Číně za pomoc ohledně ochranných pomůcek proti koronaviru. Je namístě Číně děkovat? Nebo mají pravdu ti, kteří v Číně vidí hlavního viníka současné pandemie? Měl by svět vymáhat po Číně škody, které byly a budou virem způsobeny?

To, že se virus rozšířil z Číny, může, ale nemusí znamenat, že je za to Čína zodpovědná. Podle vyjádření odborníků tento typ viru nevznikl přírodní cestou. To ovšem nemusí znamenat, že uniknul záměrně. A pokud ano, kdo ho rozšířil? Čína? Rusko? USA? Nikdy se to nedovíme. Proto jakékoliv úvahy, na kom budeme vymáhat škody, jsou nesmyslné. Je třeba se soustředit na budoucnost, odmítnout socialistická, levičácká řešení všech těch zelených údělů, rozhazování virtuálních peněz. Je třeba zastavit zvrhlé dotace z Bruselu, což není nic jiného než rozhazování peněz, které jsme do toho Bruselu poslali my z daní pracujících.

Jak píše ekonomka Lipovská: „Koronavirus napadl plíce naší společnosti a odhalil to, co jsme si dlouhá léta odmítali přiznat: už dávno nestačí nasazovat ekonomice obojek regulací vydávaný za reformy. K ozdravení plic, které mají okysličovat krev naší země, pouhé reformy nestačí. Potřebujeme transformaci 2.0. Potřebujeme transformaci hospodářství, transformaci hlav a srdcí. Potřebujeme změnu směru: nesmíme se vracet zpět, musíme vyrazit nahoru. Černému pátku třináctého předcházelo nezodpovědné spoléhání se na „ty druhé“. Spoléhali jsme se na to, že se o nás postará stát – jenže jsme zároveň připustili, že stát zlenivěl, ztučněl. Spoléhali jsme se na zahraniční investory – jenže ti zastavili výrobu mezi prvními. Spoléhali jsme se na zahraniční pracovníky – jenže ti se museli vrátit domů. Spoléhali jsme se na mezinárodní organizace – jenže ty nás jako vždy nechaly na holičkách. Den poté se musíme vrátit k odpovědnosti sami za sebe, za naše rodiny, obce, za naši zemi (…) Pandemie, kterou zažíváme, je nadnárodní, a proto byla výjimečnou příležitostí v praxi prokázat halasně deklarovaný smysl nadnárodní Evropské unie. Tváří v tvář koronaviru však EU naprosto selhala.

Den poté jistě přijde Brusel s výzvou k těsnějšímu semknutí. My už ale víme, že zdravým rozestupem jsou nejméně dva metry. Samozřejmě uslyšíme, že Unie nemohla pomoci, protože neměla pravomoci. Samozřejmě uslyšíme, že když se zřekneme dalšího kousku svobody, Brusel nás ochrání. Nenechme se však uchlácholit sliby ani penězi. Teď už víme, že když je nám nejhůře, ani jedno nepomůže.“

Je třeba zastavit státní financování zvrhlých politických „neziskovek“, zastavit šikanování podnikatelů a živnostníků všemi těmi EET, nařízeními, pokutami za „nic“ a podobnými nesmysly. Pokud to neuděláme, bude po covid-19 následovat bída-21.

Psali jsme: U Xavera bourali lavičku Václava Havla. A řekli, co po krizi udělá EU: Nebude jásot Zděšený Hamáček se postavil proti Prymulovi. A pak se vyjádřil Babiš. Došlo i na cesty do ciziny Prymula šokoval a otočil. A Roman Šmucler k tomu má ještě víc Hejtman na 10 let do basy kvůli viru? Je to možné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.