Šéf Čapího hnízda: Ta kauza se nás dotkla zásadně. Čapí hnízdo ale není žádný problém, a už vůbec ne premiéra Babiše

Farma Čapí hnízdo je veřejností nejčastěji vnímána jako „problém“ premiéra Babiše. Jak ji vnímáte vy? Čím je pro vás Farma Čapí hnízdo?

Já farmu vnímám jako místo, kde se sešla neuvěřitelná parta zaměstnanců, kteří se i přes to, jak o nás média negativně informují, snaží poskytovat služby na té nejvyšší úrovni. Pracuji v oboru již více než 30 let, a proto si mohu takové zhodnocení dovolit. Dokládá to jasně i spokojenost našich hostů či návštěvníků restaurace. Když už to zmiňujete, tak si osobně myslím, že Farma Čapí hnízdo není žádný problém, a už vůbec ne pana premiéra Babiše. Zatímco jinde by byli na počin, jakým je Farma Čapí hnízdo, hrdí, tak v České republice stále někteří lidé používají farmu jako záminku, jak panu Babišovi znepříjemnit jeho působení v politice. To je celé.

Jak se dotkla kauza kolem premiéra Babiše pověsti Čapího hnízda?

Dotkla a dotýká se nás velmi zásadně. Především v okruhu korporátní klientely, u níž pozorujeme pokles poptávky kvůli probíhající negativní mediální kampani. Naproti tomu se nám ale výrazně zvedla návštěvnost ze strany individuálních hostů. Na tyto skutečnosti jsme museli rychle zareagovat a vybudovat pro tento druh klientely další aktivity, jako je nové SPA, venkovní bazény, golfové hřiště, což nás stálo další nemalé investice. Pro představu – konečná částka investic na farmě se vyšplhala na 1 miliardu a 56 miliónů.

Osobně jsem přesvědčen, že hodnocení těch, kteří nás již navštívili, je velmi dobré. Stačí se podívat, jak nás klienti hodnotí na serverech jako např. TripAdvisor nebo Booking.com. Zjistíte, že to, co děláme, děláme dle našich zákazníků opravdu dobře. Nejvíce zmiňovaný je právě personál a poskytované služby. Jsme v dané lokalitě hotel s nejlepším hodnocením 9,4 bodu z možných 10 právě od našich hostů – čehož si opravdu velmi cením!

Říká se, že negativní reklama je taky reklama, platilo to i u vás? S jakými reakcemi jste se od lidí setkávali nejčastěji?

Osobně si myslím, že tato negativní reklama naše hosty spíše rozděluje na dva tábory. Na ty, kteří se přijedou podívat, a poté mohou hodnotit, zda to, co se v médiích dočtou, je, či není pravda. A na ty, kteří k nám díky negativní reklamě cestu nikdy nenajdou. Naše návštěvní kniha na recepci je plná velmi pěkných komentářů a myslím, že stojí za to si je přečíst. Prakticky každý den se potkáváme s hosty, kteří přijedou ze zvědavosti. Mnozí z nich přijíždějí negativně naladěni a možná se i trochu těší na to, jak budou moci dát médiím za pravdu. Jenže naprostá většina z nich po dni stráveném u nás změní názor a odjíždí s velmi pozitivním vnímáním toho, co se v místě bývalého rozbořeného statku povedlo vybudovat.

Čapí hnízdo není jediné podobné centrum u nás nabízející podobné služby jako vy... Jak si vedete v boji o klienty?

Dovolím si tvrdit, že žádný takový objekt v České republice není. Pokud bychom měli srovnávat Farmu Čapí hnízdo s podobnými projekty, museli bychom se dívat spíše do sousedního Rakouska. Vybavením, nabízenými službami, prostorem a aktivitami nemáme v ČR opravdu konkurenci. Ale pokud chcete slyšet, že o klienty nebojujeme, tak to samozřejmě není pravda. Bojujeme prakticky pořád a nejvíce na poli korporátních klientů. Nechceme ale konkurovat cenou, protože to je špatná cesta. Proto neustále připravujeme pro naše hosty nové služby, aktivity, programy. Snažíme se je prakticky při každé návštěvě překvapovat a tím jejich zvědavost pro další návštěvu stupňovat. To je, myslím, ta nejlepší cesta k úspěchu.

Jaká je běžná klientela Čapího hnízda? Kolik z toho tvoří zahraniční hosté?

Klientelu Farmy Čapí hnízdo je potřeba rozdělit, a to na klientelu z řad návštěvníků areálu, hotelu, restaurace a Ekocentra. Zahraniční hosté tvoří přibližně 10 až 20 procent. Běžnou klientelou jsou občané z celé České republiky, a to myslím doslova. K nám jezdí hosté opravdu ze všech konců země. V letošním roce do našeho areálu zavítá více než 60 tisíc návštěvníků – z čehož 15 tisíc návštěvníků připadá na děti ze škol a školek a na seniory. V případě hotelu a restaurace očekáváme návštěvnost na úrovni 30 tisíc hostů, a zbytek jsou ostatní lidé, kteří náš areál navštěvují jako turistickou zajímavost.

Čeho si u vás vaši klienti nejvíce cení, a nejste moc drazí pro českou klientelu?

Zcela určitě přístupu našeho personálu a celkového vzhledu areálu farmy, o který se opravdu staráme, jako by byl naším domovem. Pro českou klientelu nejsme zcela určitě drazí. Každý klient si u nás najde svoji cenovou relaci. A v tom jsme právě také velmi ojedinělí! Vyšší cenová kategorie je zcela jistě ubytování, které ale zahrnuje značnou část aktivit v našem areálu včetně snídaně. V areálu naší farmy je možné se najíst dokonce už do 100 korun, což platí pro nabídku bufetu v Ekocentru. Myslím, že každý si u nás najde vyžití adekvátní k vlastním možnostem.

Správcovství tak velkého objektu je určitě prací více než na osm hodin normální pracovní doby. Jaké jsou vaše každodenní povinnosti a co k tomu řešíte navíc, právě proto, že jste právě Čapí hnízdo?

Farma Čapí hnízdo mi zabere času nejvíce, to je pravda, ale je to způsobeno především rozsahem služeb, počtem zaměstnanců, kterých je v současné chvíli již 76, a aktivitami, které v tomto areálu nabízíme. S ohledem na skutečnost, že mám kromě Farmy Čapí hnízdo na starosti ještě další provozovny, jako jsou Sokolovna Průhonice, Paloma Průhonice a Centrum pohybové medicíny na Chodově, tak mi 8 hodin opravdu nestačí – to je přibližně čas, který se snažím rozdělit mezi rodinu a odpočinek. Ten zbytek je časem pracovním.

Součástí Čapího hnízda je i vaše, v ohlasech velmi často chválená, restaurace. Lze se tam zastavit i na normální oběd za normální ceny?

Ano, samozřejmě. Naše nabídka je opravdu široká. Je však těžké posoudit, co si mám představit pod vámi zmiňovaným pojmem normální oběd za normální cenu. Troufám si však říct, že pokud mluvíme o naší často chválené restauraci, tak u nás podáváme hostům výborné jídlo za standardní ceny. Když vezmete v úvahu kvalitní suroviny, velmi pěkné prostředí, solidní personál a celkový příjemný zážitek, tak si troufám tvrdit, že jsou námi nabízené ceny více než přívětivé. Je totiž potřeba také porovnávat srovnatelné. A my se v naší restauraci snažíme o to, abychom dělali tuzemskému pohostinství dobrou vizitku ve všech směrech.

autor: Barbora Richterová