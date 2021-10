Šéf Sněmovny Vondráček pro PL: Hlas pro Fialu je hlasem pro Piráty, obě koalice jsou šméčko

reklama

Za týden se otevřou volební místnosti, jak vidíte souboj s opozičními koalicemi?

Těch pět stran nespojuje, že by byly pro něco, pojí je jen to, že jsou proti něčemu – to něco je jeden člověk,= Andrej Babiš. Samy vlastně přiznávají, že ho v přímém souboji neporazí, tak vytvořily pětikoalici naprosto nesourodých stran. Jedna paní v kontaktní kampani tomu říká slepenec a mě se to tak dostalo do hlavy, že už to říkám taky. Nejhorší je, že nikdo neví, co může očekávat. A to já osobně vnímám jako netransparentní a nepředvídatelné. Jak my u nás říkáme, takové „šméčko" na voliče. Hlas pro Petra Fialu, je hlasem pro slepenec a tedy pro Piráty. Takhle je to jednoduché, to si je potřeba uvědomit.

V čem jsou ty koalice „šméčko“?

A vy víte, co prosazují? Jediné, co od nich člověk slyší, je antibabiš. Pokud jim dá ale volič hlas, tak koho vlastně volí – chtějí přijetí eura, nebo nechtějí? Chtějí přijímat nelegální migranty, nebo jsou proti? A co manželství pro všechny? Když se podíváme na koalici SPOLU, tak ODS je proti přijetí eura, ale TOP 09 už by ho tu nejraději dávno měla, ODS chce bránit nelegální migraci, předsedkyně TOP 09 paní Adamová Pekarová je tu chce. My jsme v tomto naprosto čitelní, naše postoje lidé znají a na rozdíl od té pětikoalice z nich neuhneme za žádnou cenu.

Piráti říkají, že se jich bojíte, a proto se do nich navážíte,

Nebojím se Pirátů, ale mám skutečně obavu z toho, co představují a co to může znamenat pro Českou republiku. Nemám rád silná slova, ale Piráti se opravdu projevují stále častěji jako levičáci neomarxistického střihu, kteří si notují s šílenými nápady, co přicházejí ze západu. Neustále to kvůli volbám popírají, ale pak se vždycky něco stejně provalí. Jako například teď čerstvě schvalování vyvlastnění bytů v Berlíně poslancem Kopřivou. Nebo zdanění bytů podle velikosti.

Počkejte, to ale označili za hoax a šíření dezinformace.

Jaká dezinformace?! S tím nápadem přišla pirátská ekonomická expertní skupina a chlubili se s tím i na internetu. To je pro ně příznačný, přijdou s nějakým nebezpečným nesmyslem, strhne se kritika, a tak to raději rovnou označí za hoax a každého, kdo zopakuje jejich slova, označí za dezinformátora. Ale jde o princip, o způsob myšlení. Podobně je to s přístupem k migraci, té proměně před volbami jednoduše věřit nemůžu. Dokud to bylo „voňavé“ téma prosazováno neskutečným tlakem z Bruselu, tak byli promigrantská strana. Teď vypozorovali, že to není dobré říkat před volbami. Stačí se podívat na jejich dřívější vyjádření, třeba Ivan Bartoš před pár lety ještě demonstroval za přijetí migrantů.

Ivan Bartoš ale říká, že se jednalo o mladickou nerozvážnost…

Tak bylo mu snad skoro 30 let. OK, každý má právo si něco rozmyslet, ale znovu říkám, že jde o způsob vidění světa, o jasnost postojů v nejzákladnějších otázkách. Kde je napsáno, že po návštěvě Bruselu, kde umí pěkně zatlačit, zase neotočí?

Vážně si myslíte, že je migrace takový problém?

Když se o něčem chvilku nepíše, tak to neznamená, že problém zmizel. Stačí se podívat, jak to vypadá na hranicích Maďarska, kam se denně snaží dostat tisíce lidí. Kdyby v roce 2018 Andrej Babiš s Viktorem Orbánem nezabránili na Evropské radě přijetí kvót, tak se dnes bavíme úplně jinak, a nejspíš řešíme co s nimi. Proto jsem přesvědčený, že Česká republika musí být reprezentována silným premiérem, který se dokáže prosadit i mezi evropskými lídry a který je schopný tvrdě bránit naše zájmy. Je to taky o osobních kontaktech, vyjednávacích schopnostech a jazykové vybavenosti.

Piráti připouštějí myšlenku většinového hlasování na Evropské radě, opravdu si nemyslíte, že by pak řada věcí byla jednodušší?

Jednodušší pro koho? Pro Českou republiku určitě ne, to si můžete být jistí. Je to v podstatě popření principů, na kterých evropská spolupráce vznikla a funguje. Národní státy si vytvořily Evropskou komisi, ne naopak. Piráti něco takového připouští a proto jsou tak nebezpeční, i když si možná ani neuvědomují. Princip jednomyslného hlasování je důvod, proč i tak malá země jako je Česká republika dokáže prosadit řadu věcí, třeba jako odmítnutí uprchlických kvót. Kdyby to bylo na Pirátech, tak nás tam jednoduše přehlasují? A nikdo se s námi nebaví? My bychom přestali být suverénní země a nakonec by to stejně znamenalo konec Evropské unie, protože takhle by to stejně dlouho nefungovalo.

Myslíte ale, že každý řeší migranty? Není důležitější, co se udělalo pro lidi?

Ok, souhlasím. A taky říkám, že v novodobé historii České republiky tahle vláda nemá konkurenci. I když slyším od protivníků pravý opak. Ale na to stačí jednoduchá čísla. Vláda se nezaměřila jen na jednu skupinu obyvatel. Ano, seniorům jsme zvyšovali rekordně důchody, ale rekordně rostly i platy ve školství, za ty poslední 4 roky je to v průměru růst o 14 tisíc. Rostly platy i ve zdravotnictví, hasičům, policistům, ale zrušením superhrubé mzdy vzrostly o 7 % i všem zaměstnancům. Podporovali jsme mladé rodiny, zrušili jsme daň z nabití nemovitosti a zvýšili rodičovský příspěvek o 80 tisíc. Podnikatelům jsme zavedli paušální daň, díky které ušetří a výrazně jim ubyla administrativa, vznikl portál Moje daně. No a když se podíváte na silnice a dálnice, tak to je kapitola sama pro sebe. Nikdy se nestavělo tak jako dnes. I tu D1 stihneme dokončit.

Ale v posledních měsících také sledujeme rychlý růst inflace a vlnu zdražování.

Tahle „Babišova drahota“ dorazila třeba i do Německa, kde mají nejvyšší inflaci za 30 let. Ale není to jen Německo, inflací a zdražováním je zasažený celý svět a je to mimo jiné přímý důsledek covidové pandemie. Ve světě se skokově zdražila ropa a další suroviny, několikanásobně zdražila i doprava, a to se prostě projeví na koncových cenách a my jsme na to v porovnaní s Evropou ještě poměrně dobře. Opozice si to možná představuje tak, že by ty koncové ceny měla určovat vláda, ale to není možné v žádné demokratické zemi, to už tu bylo za minulého režimu a stačilo to. Bojovat s inflací je úkolem České národní banky. Nikdo z uznávaných ekonomů z toho vládu neviní, protože je to nesmysl, opozice ale toho prostě před volbami chce využít.

Sněmovna ale ještě jednou zasedne, čekají vás ještě dvě mimořádné schůze, co budete řešit?

Jedna schůze bude jasná, to je zmrazení platů politiků na pět let, jak navrhl premiér. Vnímám to jako symbolické gesto ve složité době, které je od nás směrem k veřejnosti na místě.

A druhá schůze?

Ta je svolaná opozicí a bude k Bečvě. To už je podle mě čistá politika pár dnů před volbami, nic jiného. Celou tu ekologickou havárii šetří policie, o tom, kdo je viník, má jasno, a i s důkazy vše předala státnímu zástupci. Obvinili jednu z firem a jejího jednatele, ale opoziční poslanci zpochybňují práci orgánů činných v trestním řízení, protože už pár hodin po té nehodě měli jasno. Sněmovna se tady vydává na opravdu tenký led a vytváří velmi nebezpečný precedens, kdy je zasahováno do živého vyšetřování. Podle mě nic neopravňuje Poslaneckou sněmovnu, aby takto vstupovala do nezákonodárné oblasti, do výkonu vyšetřovací činnosti v rámci výkonné moci.

Kampaň v posledních dnech hodně přiostřila, vnímáte ji jako drsnou?

Já to vnímám od začátku, opravdu mi vadí, že političtí konkurenti posílají své lidi na naše mítinky, urážejí naše voliče a chovají se agresivně, naše lidi by třeba nikdy něco takového nenapadlo. Je pravda, že kampaň se vede hodně konfrontačně a osobně. Ono by to až tak nevadilo, kdyby to nebyla jedna podpásovka za druhou. Pokud budu mluvit o sobě, tak i kolegové, se kterými jsem za celé čtyři roky neměl jediný problém, se ze mě pokouší udělat „advokáta lichvářů“, to je naprosto absurdní a hlavně postavené na nepravdivých a účelových tvrzeních. V tuto chvíli už mám písemné vyjádření České advokátní komory, že jsem nikdy neporušil etická pravidla. Bráním se i soudně a budu požadovat omluvu. Napřed jsem si říkal, že to asi nechám být, ale některým věcem se nesmí ustupovat.

