Šéf pražských seniorů: Velmi mne mrzí, že mladí na naše staré spoluobčany leckdy hledí spatra. Podporuji Starosty pro Prahu

ROZHOVOR „Za nejsmutnější považuji to, když jsou kandidáti zvoleni, tak ihned na sliby, kterými se oháněli, zapomenou a neplní nic. Musím poděkovat premiérovi této země. Od listopadu do letošního května jsme jednali o slevách na železnici a autobusech i o zvýšení důchodů. Jednali jsme s panem Babišem třikrát a nakonec se to podařilo, prošlo to průřezově vládou a od září to plat," řekl nám Miloslav Mrština, viceprezident Svazu Českých seniorů.

Před volbami se politické subjekty předhání, kdo toho naslibuje víc. Mezi velmi časté okruhy předvolebních témat a slibů patří senioři, kdo podle Vás má nejlepší program, který by šel vstříc seniorům?

To je těžké, když se podíváte na průřez programů všech politických stran. Z devadesáti procent se podobají. Jenom občas je tam nějaký nový výstřelek. Já chci říct jednu věc. Seznámil jsem se na Praze 5 s programem, který mně předložil pan Zelený, který kandiduje v tomto obvodu za Starosty pro Prahu. My jsme se shodli na tom, že uspořádáme podpisovou akci, aby senioři nemuseli platit poplatky za rozhlasové a televizní vysílání. To je konkrétní věc. Tak jako je tomu v mnoha zemích Evropy. Jsem rád, že na jejich stáncích k těmto podpisům dochází a mám radost, že ta petice je realizována. A do budoucna připravujeme i to, aby senioři měli nějakou slevu na internetu.

Jako asociace seniorů podporujete právě Starosty pro Prahu, proč oni? Proč? Já když jsem tu kandidátku viděl, tak vidím, že je tam řada starostů, kteří již působili v rámci Prahy. To znamená, že znají ty problémy. A budou v jejich odstraňování pokračovat.

Vzhledem k tomu, že jste pražským šéfem asociace seniorů, jste se seniory v blízkém kontaktu, kde oni sami vidí největší slabiny? Co by bylo potřeba změnit?

Je potřeba dokončit naše sídlo, které máme na Praze 5 na velmi dobrém místě - u Anděla. Přesto je potřeba tam ještě dodělat některé věci a opravdu dodat finanční prostředky, které byly tomuto sídlu slíbeny a v současné době nejsou ještě kryty. Ale chci říct jednu věc. Je dobře, že seňoři mají dopravu částečně zdarma, ale myslím, že by bylo dobré ještě usilovat o větší slevy v kinech a divadlech. I v celé kulturní oblasti. Třeba padesátiprocentní. Na to se chceme zaměřit. Vrátím-li se ještě k těm politickým stranám, pak na nich za nejsmutnější považuji to, když jsou jejich kandidáti zvoleni, tak ihned na sliby, kterými se oháněli, zapomenou a neplní nic. Musím poděkovat premiérovi této země. Od listopadu do letošního května jsme jednali o slevách na železnici a autobusech i o zvýšení důchodů. Jednali jsme s panem Babišem třikrát a nakonec se to podařilo, prošlo to průřezově vládou a od září to platí.

Ze Starostů pro Prahu se chce věnovat seniorům právě zmíněný Miroslav Zelený, který by rád zařídil nový dům s pečovatelskou službou nebo bezplatné parkování pro seniory v místě bydliště, jak moc je to podle Vás potřeba?

Já se domnívám, že zrovna tak, jak je potřeba zajistit bydlení, tak je nutné zajistit sociální bydlení jako takové. S panem Zeleným jsme se o tom i bavili. On nechce zařídit jen nějaký dům s pečovatelskou službou, ale zejména zmíněné sociální bydlení. Klíčové je pro seniory bezplatné parkování. Víme, že parkování v Praze je velmi nejednoduché. A ten senior, když tam někde bydlí, tak pokud si nemůže dovolit invalidní stání, tak potom musí stát v druhé či třetí ulici od svého bydliště. Ano, bylo by dobré, kdyby parkování bylo bezplatné, ale já bych spíš propagoval tu věc, aby si každý zaplatil parkování na rok třeba za 350 korun, to není moc peněz a bylo by to vyřešeno. Platilo by to po celé Praze. Ještě bych rád podotkl, že úplně nejlepší by bylo, aby se rozšiřovali seniorské taxíky. Ty by byly lacinější a problém s parkováním by nepochybně pomohly vyřešit. Co se týká sociálního bydlení v Praze, tak situace není příliš dobrá. Málokterá městská část se může pochlubit tím, že ho má plně zabezpečeno. A to přece není jen pro seniory. To je pro matky s dětmi i mladé lidi. Příklad si můžeme vzít z Německa. Mám třeba zkušenost z německého Landshutu. To je město podobné Kolínu. Když jsem se tam dozvěděl, že tam mají 1450 sociálních bytů a z toho jich mají šedesát okamžitě k dispozici v případě potřeby. S tím se asi těžko může pochlubit nějaký pražský obvod.

Býval jste členem ČSSD, kdybyste měl srovnat předvolební program, který se týká seniorů s programem Starostů pro Prahu, kdo by byl vítěz?

Všude je něco, jak už jsem vám říkal. Já bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Každá strana něco dělá a něco slibuje. Co se týče Starostů pro Prahu, tak už jsem se zmínil na začátku tu petici a dále bych připomněl pana radního Hodka, který již dvakrát zajistil setkání seniorů na úrovni v Obecním domě. A také přišel s nápadem inteligentní seniorské karty, neboť ta stará mnoho neumožňovala. Dnes je již na vysoké úrovni a dá se na ní spousta věcí nastavit i přes počítač, neboť řada seniorů dnes na počítači pracuje. Ta karta bude moci v budoucnu obsahovat i třeba zdravotní stav toho kterého seniora, aby v případě nouze tam byl třeba kontakt na jeho lékaře či třeba jaké prášky má v nouzi dostat.

Každý dvanáctý senior, tedy více jak osm procent, žije podle statistik pod hranicí chudoby. Můžete toto číslo ze svých zkušeností potvrdit?

To je fakt. Jak už jsem řekl, řešili jsme to zčásti s panem premiérem. Bohužel to nestačí, vždyť se podívejte, jak se zvyšují mzdy státních úředníků, hasičů, policistů. Jsou to samozřejmě lidé, kteří jsou stále nasazeni na nějakém problému, a to je dobře. Ale když vidíte stále přibývající lidi v kancelářích, kterým se přidává třeba pět tisíc rázem a senior občas dostane přihozeny dvě tři stovky, tak je to naprostý nepoměr, protože přece chodíme nakupovat do stejných obchodů.

Jste přesvědčen o tom, že jde nějak pomoci těmto seniorům, ihned po volbách? Kde konkrétně?

Byť dostanou senioři od příštího roku přidáno, tak musíme neustále usilovat o zlepšení jejich životních podmínek. Velmi mě mrzí, že mladá generace na naše staré spoluobčany leckdy hledí z patra. Připomínám, že je naprosto nutné, aby senioři drželi pospolu. Podobně jako jiné skupiny společností, počínaje lékaři a konče třeba železničáři. Potom by více prosadili.

Co se zlepšilo za minulé volební období?

Budu stručný. Za naprostý úspěch pokládám, že se nám podařilo zřídit seniorské centrum, které není jen pro pražské seniory, ale pro všechny v rámci celé republiky. Jde o prostředí, kde lze nalézt i kavárničku, jež nabízí, třeba chlebíčky či moučníky od našich babiček i další sortiment za přijatelné ceny. Jeho klíčová poloha u Anděla mu myslím do budoucna umožní být klíčovým centrem seniorů v našem hlavním městě.

