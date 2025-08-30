Sekta liberálních demokratů a jejich teror. Foldyna už srovnává s fašisty
31.08.2025 17:02 | Rozhovor
Teror. To je podle Jaroslava Foldyny to jediné, co by podle něj Fialova vláda dokázala nabídnout, pokud by pokračovala i po volbách. Kriminalizace opozice, šikana jinak smýšlejících, utužování cenzury, nové trestní paragrafy na politické postoje, to je to jediné, co podle poslance SPD ještě dokáží nabídnout.
Koalice SPOLU, která v této zemi minulé čtyři roky vládla, zahájila svou předvolební kampaň tím, že strašila nástupem současné opozice, pojmenované jako „zlo“. Nepřijde vám to zvláštní, že se nemůže pochlubit ničím vlastním, pozitivním?
Je to zvláštní, nikoli však překvapivé. Vládní koalice dělá přesně to, co od ní každý, kdo jen trochu sleduje politiku, musel čekat. Flusali kolem sebe v opozici a flušou kolem sebe i dnes. Není přece důvod se domnívat, že intelektuální a morální nedostatečnost se ziskem politické moci zmizí. Nezmizí, jen dostane větší prostor naplno se projevit. A přesně to se děje.
Program vládní koalice je plný hesel jako „zařídíme, zajistíme“. Když se novináři ptali premiéra Fialy, na rovinu přiznával, že ještě netuší, jak to udělají. Co byste od případné druhé Fialovy vlády očekával vy?
Teror.
Co prosím?
Podle dlouhodobých průzkumů současná koalice může vyhrát volby pouze volebním podvodem, a proto by v případě svého vítězství musela zavést opravdový teror, protože by bylo jasné, že jinak příště už vyhrát nemůže. Těm lidem jde o všechno, a proto pro udržení se u moci udělají opravdu cokoli.
Jak by podle vás ten teror vypadal?
Jako standardní teror totalitního státu: kriminalizace opozice, záhadná úmrtí opozičních politiků ve vězení, pronásledování a šikana nedostatečně konformně smýšlejících lidí, zavedení ještě tužší cenzury, sledování lidí ve všech oblastech komunikace včetně masivního nasazení odposlechů, další rozšíření Trestního zákoníku o paragrafy umožňující trestat politické postoje, rušení opozičních politických stran, další zesílení politické propagandy ve školách, další politizace policie, justice, armády, další zvýšení agresivity všudypřítomné propagandy ve veřejném prostoru a tak dále…
Účelem toho všeho by bylo, vybičovat k co největší aktivitě příznivce a zlikvidovat, anebo aspoň zastrašit odpůrce.
Říkal jste, že těm lidem jde o všechno, a proto pro udržení se u moci udělají opravdu cokoli. Jak jste to přesně myslel?
Kauzy jako Kampelička, Bitcoin, anebo Dozimetr jsou jen vcelku nezajímavé vrcholky ledovce. Pod hladinou jsou (zatím) velmi pravděpodobně schovány ještě předražené armádní zakázky – mnoho zakázek, podíly z rozkrádání pomoci Ukrajině, financování válečných zločinů, vlastizrady, přípravy útočné války, podněcování útočné války, financování terorismu a další trestné činy proti republice…
Zkrátka za vlády Petra Fialy se tady velmi pravděpodobně událo mnoho věcí, za které mohou v případě změny politické reprezentace země, a v případě konce války na Ukrajině, a z toho všeho plynoucího následného vyšetřování, padat výjimečné tresty. Proto je zřejmé, že mnohým protagonistům a spolupracovníkům současného režimu jde opravdu o všechno.
V programu koalice SPOLU se lze mimo jiné také dočíst, že chce bojovat za svobodu pro novináře a influencery, ale zároveň chce chránit stát „přiměřenými nástroji proti masivnímu šíření dezinformací“. Jaká je pro vás vyhlídka na veřejný prostor, kde budeme mít preferované vykladače světa a současně takové, kteří budou čelit „přiměřeným nástrojům“?
Vlastně jsem to popsal v předchozích otázkách. Je to vyhlídka státního teroru. Provládní média budou podporována a kriticky uvažující média budou likvidována. Totéž, co pro média, platí i o jednotlivých lidech. Se svobodou to samozřejmě nemá společného vůbec nic.
Nemá se ale společnost před dezinformacemi přece jen nějak bránit?
Má, pravdou.
Je ale něco takového vůbec možné?
Slovo dezinformace a celou tu „dezinformační agendu“ drží při životě pouze dva druhy lidí – gauneři a blbci. Gauneři jednají ve zlém úmyslu, protože chtějí umlčet jakýkoli jim nepohodlný názor, blbci jednají v dobrém úmyslu, protože jsou zvyklí přijmout jakoukoli hloupost, co jim tvrdí někdo, koho považují za autoritu – zpravidla jde o gaunera, a ve své blbosti předpokládají, že stejnou absencí kritického myšlení jako oni trpí i zbytek populace.
Jak má ale člověk odhalit dezinformaci?
Kombinací znalosti skutečných faktů, respektive nejpravděpodobnějších tezí, a logického myšlení.
To stačí?
Když vyloučíme zavedení ministerstva pravdy, což ovšem se svobodou a pravdou nemá nic společného, tak jiná možnost neexistuje.
Takže podle vás dezinformace nepředstavují takové nebezpečí, jak se tvrdí?
Platí, že pokud je nějaká teze zcela zjevně lživá, tak není nebezpečná právě pro tu zjevnost. A pokud nějaká teze není zcela zjevně lživá, tak být lživá nemusí a je nutné ji poctivě zkoumat, nikoli zakazovat. Liberální demokraté se ale u nás snaží zavést dogmata, o nichž je jakákoli diskuse nepřípustná, na něž je možná pouze jediná opověď. Tím se ale naši milí liberální demokraté myšlenkově dostali na úroveň předáků Al-Kájdy, anebo Islámského státu.
Není to přece jenom příliš ostré srovnání?
Není. Liší se pouze dogmata, způsob uvažování je ale zcela identický. Že v takovém případě nemůže jít o svobodu a demokracii, ale pouze o upevnění vlastní moci, musí být zřejmé v podstatě každému, kdo je svéprávný.
Start kampaně SPOLU byl cílen k 21. srpnu. „Doba po lidech vyžadovala přizpůsobení, účast na režimních rituálech,“ popsal čas normalizace v projevu před rozhlasem premiér Petr Fiala. Nestávají se dnes podobným „režimním rituálem“ i výročí, ať 21. srpen, nebo 17. listopad?
Premiér Fiala popsal přesně to, co dělá on sám a o čem jsme vlastně doteď mluvili. Rituálem se ovšem v jeho podání nestávají uvedené události samotné, ale jejich výklad. Především je ale nutné říci, že společné rituály jsou pro každou lidskou entitu nesmírně důležitým zdrojem identity, bez které by daná společnost byla beztvarou, dezorientovanou, a proto i snadno ovladatelnou, masou – mimochodem; zde jsme narazili na děsivou, možná až ďábelskou, genialitu multikulturalismu jako skvělého nástroje likvidace společnosti. Ale to jsme trochu odbočili…
No nic, takže zpátky k rituálům. Vezměme si například oslavy Vánoc, Velikonoc, či dalších svátků. To vše jsou naše společné rituály, ze kterých čerpáme naši identitu, a které proto do značné míry vypovídají o tom, kdo jsme, jací jsme a kam kráčíme, či alespoň kráčet chceme. A teď se podíváme, jaká je podstata rituálů požadovaných režimem Petra Fialy. Když prozkoumáme, jaký je jejich společný jmenovatel, tak na nás jasně svítí jedno jediné slovo.
Jaké?
Nenávist. Identita našeho současného liberálně demokratického režimu stojí prakticky výhradně na nenávisti. Jde o nenávist k jinak smyšlejícím, to jsou dezoláti, svině a kdovíco ještě, je to nenávist k Rusku, to jsou mongoloidní hordy z východu, je to nenávist k rodině, která je už přežitá a je potřeba ji předefinovat, je to vypjatý feminismus jako nástroj budování nenávisti mezi muži a ženami, je to nenávist vůči lidem na venkově, vůči fyzicky pracujícím, vůči seniorům, a tak bychom mohli ještě chvíli pokračovat.
A víte, co je na všech lidech, těch entitách, které jsou předmětem rituální nenávisti ze strany liberálně demokratické sekty, nejzajímavější?
Co?
Že se v podstatě shodují s entitami, vůči kterým pěstovali rituální nenávist nacisté a fašisté. Pak nám ovšem nezbývá nic jiného, než mezi nacisty a liberální demokraty dát rovnítko. A to, kam kráčeli nacisté a fašisté, je, myslím, doposud všeobecně známo. Byla to válka a teror.
Nacisté ale přece nepropagovali manželství pro homosexuály, či multikulturalismus.
Tak jako vše, i nacismus se vyvíjí a to, že si podal ruku s neomarxisty, tedy s vyznavači tezí Frankfurtské školy, není nijak překvapivé. Obě dvě ideologie mají stejný filozofický základ, a proto bylo jen otázkou času, kdy ve své touze po likvidaci svobody najdou společnou cestu. Neomarxistům proto stačilo nacismus jen trochu zkultivovat a dát mu trochu jiné názvosloví… Navíc je takzvaný doublethink nezbytným předpokladem existence každé totality, protože to je jediná cesta k eliminaci kritického myšlení a z něj plynoucích, pro totalitáře nepříjemných, otázek.
„V boji za svobodu vám sebereme svobodu.“ „Ze strachu z totality zavedeme totalitu.“ „Podporou války ukončíme válku.“ „Zbavíme vás soukromí, čímž vám zajistíme soukromí.“ „Neřekl jsem o lidech, že jsou svině. Svině jsou jen ti, kterým se nelíbí, že jsem o lidech, kteří si myslí něco jiného než já, řekl, že jsou svině.“ „Máte se špatně, což je důkaz, že to děláme dobře.“ „Chceme se starat o děti, tak do nich napřed nacpeme hormony a pak jim pomůžeme k sebevraždě…“ Podobných příkladů mixu okázalé imbecility, až nelidské drzosti a tupého fanatismu přece kolem sebe vidíme celou řadu v podstatě každý den, jen co ráno otevřeme oči. Stalo se to vlastně součástí našeho každodenního života, což je ovšem děsivé. Pokud máme jako společnost, a vlastně i jako jednotlivci, přežít, tak tohle šílenství musíme okamžitě zastavit. Okolní svět totiž na inkluzi slabých moc nevěří, a nás tohle rozežírá jako rakovina.
Prezident Pavel 21. srpna varoval před pokrouceným pohledem na svět. „Abychom se drželi hodnot, které provázejí lidstvo od nepaměti, abychom byli schopni rozlišovat to, co je správné, a to, co je zlo“, řekl doslova. Je podle vás zrovna Petr Pavel se svou osobní historií vhodným arbitrem hodnot?
Ano, o nelidské drzosti a imbecilitě jsem právě teď mluvil, a Petr Pavel je v tomto ohledu vynikajícím odstrašujícím příkladem. Což se ale na druhou stranu také cení.
Prezident se také na Hradě zúčastnil promítání filmu Velký vlastenecký výlet, ve kterém režisér Kvapil, známý z mnoha politických akcí a předvolebních kampaní, vozil po Ukrajině tři „dezoláty“, nalezené přes inzerát, a natáčel jejich reakce. Může podle vás tato perfomance v předvolebním čase do veřejné debaty přinést něco podstatného?
Ne. Je to jen další nástroj k posilování ritualizované nenávisti již nenávidících.
Není to poprvé, co umělci vstupují do předvolební kampaně. Před dvěma lety v Polsku takto režisérka Hollandová točila film o ukrutných Kaczynského pohraničnících. Máte ale dojem, že tyto umělecké vstupy do kampaně mohou ještě něco přinést, tedy získat i jiné voliče než ty, kteří to vládním stranám hodí tak jako tak?
Nemohou a ani si to nekladou za cíl. Jak už jsem řekl, jde jen o posilování ritualizované nenávisti, která je jediným pojivem zfanatizované sekty, která si říká liberální demokraté. Buď ty lidi dokážeme nějak vyléčit, anebo nás nakonec pozabíjejí, či z nás svými progresivistickými pokusy vytvoří tupé tvory bez identity, které nakonec vcelku snadno pozabíjejí a zotročí nájezdníci z jihu. Jediné, co si z uměleckých děl tohoto typu můžeme vzít, je potvrzení skutečnosti, že Západ jako celek sám sebe zahnal do nejhlubší intelektuální a mravní krize své historie, a pokud si sám nepomůže, tak nemá šanci přežít.
