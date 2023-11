Selhání. Generál natvrdo o Ukrajině i dodávkách zbraní

reklama

Prezident Zelenskyj vyhlásil v uplynulých dnech třídenní smutek, protože při nečekaném ruském útoku přišly o život dvě desítky jeho vojáků. Velitele postavil mimo službu. Dokonce kvůli tomu nepředal humanitární pomoc a dárky k Vánocům. Na vině byly podle něj odposlechy a pochybení ze strany Ukrajinců...

Tak nějaký důvod, proč se tenhle malér stal, to mít muselo. Buď byl někdo z 128. brigády ruský špión, který to dal najevo, nebo mohl být odposlechnut někdo z civilních obyvatel, kteří se o ceremonii dozvěděli nebo si to říkali samotní vojáci. V každém případě se pořád ukazuje, že tak běžná technika, jako je mobil či počítač, která nám velmi usnadňuje život v mnohém, je také velmi nebezpečná v tom, že nás velmi zrazuje. To se přesně stalo Ukrajincům. Nevím, do jaké míry je tenhle nešvar používání mobilů mezi vojáky na frontě nebo blízko fronty rozšířen, ale musí sami dobře vidět, že je to problém, který komplikuje a vede ke ztrátám životů a není to jen problém ukrajinský.

Ukrajina nakupuje za velmi vysoké ceny značné množství munice dokonce i ze Švýcarska, i když prodej byl v zemi zakázán. Přes léto byly dodávány zbraně z Bulharska přes polskou firmu, jde o munici sovětské ráže. Je na tom něco zajímavého?

Obecně se dá říct, že kde je poptávka a tady je poptávka, protože Ukrajina není schopná čelit převaze dělostřelectva, a nejen dělostřelectva ruského, tam je také nabídka. Nabídka se samozřejmě modifikuje podle toho, jak je poptávka urgentní ze strany Ukrajiny v tomto případě a jaké jsou možnosti Ukrajiny vlastní poptávku naplnit. Od toho se bude samozřejmě odvíjet cena. Samozřejmě mohou být prostředníci tak jak je to v případě Bulharska, každý si na tom něco přihodí, kdoví, co se kde ztratí ještě na ukrajinském ministerstvu obrany a pak ta výsledná cena je o mnoho vyšší, než jak nakupuje Rus. Nakupuje především z Íránu, kde jsou ceny vzhledem k embargu a možná dohovoru podstatně nižší. Je to realita každého konfliktu, který prostě spotřebovává obrovské množství munice a nejen munice. Tohle je opotřebovávací válka, která potřebuje obrovské množství munice, především dělostřelecké.

Írán má nižší ceny než tržní. Zbraně vyvážet nemůže, uvaleny jsou na něj sankce. Z České republiky byly dodány „za Ukrajinu“ v červenci zbraně za 20 milionů dolarů – lze se dočíst. Z Rumunska zbraně a munici za 22 milionů dolarů, stejně jako z Turecka. Váš komentář?

To, že jsou na někoho uvaleny sankce, že něco nesmí a vidíme to v mnoha případech nejenom Íránu, ale i na ruské zboží, které se různě přeprodává a možná se vrací do těch zemí, které se přidaly k sankcím, akorát, že má jinou nálepku, ale je to ruské zboží, včetně ropy, to je fakt. Částka z České republiky není v porovnání s tím, co dostává Ukrajina od Američanů nebo od Britů až tak astronomická, faktem je, že pro čtenáře je potřeba říct, že každá takováto dodávka zbraní má zákonné požadavky. Firma, která vyváží, musí mít bezpečnostní prověrku, musí mít licenci, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu a vyjadřuje se tam řada institucí včetně zpravodajských služeb a silné slovo má i Ministerstvo zahraničních věcí. To je takto obecně.

V případě Ukrajiny je jednoznačná politická podpora pomoct Ukrajině, takže proces vývozu není nijak komplikovaný, množství samozřejmě odpovídá buď tomu, co si Armáda České republiky může dovolit ze svých skladů odprodat, nebo co jsou schopní výrobci vyrobit. V jiných zemích to nebude jiné. Na rozdíl od Ruska, které bylo schopné přejít na podstatně vyšší válečnou výrobu, tak tohle není schopná Ukrajina, ale ani západní země, které se sice snaží pomáhat a někdy možná více deklarují ochotu, než skutečnou realitu, což ovšem může být dáno i tím, že už samy nemají nebo už nechtějí.

Jak to vypadá se švýcarským odmítáním dodávání munice je zřejmé. Z celoevropského pohledu, jak hodnotit německé vyzbrojování Ukrajiny? Kyjev odmítl převzít asi deset německých tanků Leopard 1A5…

Jestli jim tam místo pomoci posílají nepojízdný šrot nebo zbraně, jejichž životnost je za hranicí, pak se nedivím, že to Ukrajinci odmítnou a na tom není nic špatného, protože na základě takto dodané techniky provedete nějakou její organizaci, začlenění do jednotek, budete plánovat nějakou útočnou nebo obrannou operaci a najednou zjistíte, že než se operace pořádně rozběhne, technika selže a zemřou vám v ní lidé. To je ukázka velmi nepěkná. Zbavovat se šrotu a dělat z toho jaksi velkou pomoc bojující Ukrajině... To mě opravdu nepřijde šlechetné, řekl bych, že to je prasárna. Takových případů může být mnohem více, akorát jejich medializace jako v případě těch deseti obrněnců...

Jde o starý typ, které Bundeswehr vyřadil z výzbroje už před dvaceti lety. Německá spolková vláda letos v únoru slíbila Ukrajině, že jí poskytne stovku bojových tanků Leopard 1. Co říkáte diskusím o slovech bývalého amerického prezidenta, že je možné válku ukončit během čtyřiadvaceti hodin?

Je potřeba brát Donalda Trumpa s rezervou. Když začal jako prezident, tak jen za prvních sto dní jenom desetkrát v deseti dnech neřekl nějakou lež nebo hovadinu. To je samozřejmě způsob jeho vyjadřování, a má někdy pocit, že ztělesňuje řecké božstvo v osobě neomylného a nejkvalitnějšího vůdce; byť je potřeba mu přiznat, že na některé věci měl spíš dobrý názor než špatný, ale tuhle válku asi nelze ukončit za čtyřiadvacet hodin, je to prostě nadsázka, kdy on má jiný názor na to, jak by měl konflikt skončit. On se i vyjádřil, když hodnotil svoje minulé období, že svým přístupem k mezinárodním otázkám zachránil spoustu životů. Na rozdíl od Joea Bidena jeho názory nebyly úplně špatné. Byl to vlastně první prezident, který žádnou válku nezačal, spíš skončil a rozhodl o ukončení americké účasti v Afghánistánu. Nechtěl bych to zlehčovat. Kdo sleduje americkou politiku? Donald Trump je Donald Trump, a to je úplně nejlepší charakteristika, že Trump je Trump.

A závěrečné zhodnocení aktuálního stavu?

Ukazuje se dneska, že bohužel ukrajinská ofenziva, pokud vůbec začala jako protiofenziva, selhala, selhala fatálně, připouští to i vrchní velitel ukrajinských sil. Územní zisky jsou marginální z pohledu toho, co okupuje Rusko. Je teď jen otázkou, za jakých ztrát a obětí tato ofenziva zkrachovala. Ukazuje se, že Ukrajina tuto válku nemá šanci vyhrát za současných podmínek a stavu, kdy nejenže nemá bojovou techniku, náboje, ale nemá ani vojáky, se ani nic jiného očekávat nedá v kontextu s konfliktem Izraele, který má také velmi nebezpečný potenciál. I ta pozornost Spojených států bude uvadat, to jsme viděli i s další pomocí Ukrajině, kterou odsouhlasil Kongres, která je v podstatně v menší výši, než ty předchozí. Ukazuje se, že konflikt skončí jako zamrznutý konflikt, že Rusko bude dál podkopávat integritu, stabilitu Ukrajiny, z čehož budou plynout velké bezpečnostní problémy pro Evropu. Do jaké míry to bude vázat pozornost Spojených států s tím, aby se to, co se tam bude dít, neeskalovalo do dalších konfliktů, se teprve uvidí. Osobně jsem velmi skeptický a vůbec nemám žádnou radost, že tento názor, který teď sděluji, mám už dlouhodobě, nikdy jsem ho neskrýval. Ne snad proto, že bych fandil Rusům, to vůbec ne, Rus je agresor a jeho akt je potřeba vehementně odsoudit, ale to, že někdo je agresor a někdo je oběť, ještě neznamená, že si budeme nalhávat něco, co není pravda.

