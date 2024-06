Senátor ODS Aschenbrenner: Byl jsem proti slepenci SPOLU. Ukřičený STAN má něco rozhodovat?

Co říkáte na výsledky eurovoleb? Povstává opět levice?

Když to vezmeme z celoevropského hlediska, tak levice naopak dostala výprask. Ještě větší porážku ale utrpěly zelené strany s jejich Green Dealem. Je vidět, že zelený guru, aktivistka Greta Thunbergová, už naštěstí přestala lidi zajímat. Dramatické posuny pak vidíme ve výsledcích ve Francii a v Německu, kde vládní strany utrpěly doslova kolosální porážky. To bude mít za následek postupné změny politiky Evropské unie.

V České republice nepovstala levice, ale levicová ekonomická řešení jsou bohužel vlastní mnoha stranám, dokonce i některým vládním. Komunistka Konečná vedla účinnou kampaň, europarlament dobře zná, a to voliči ocenili. Navíc chytře schovala provařenou značku KSČM pod jiný název. Za povstávání levice bych to ale neoznačil; byl to dobrý výkon jednotlivce.

Největším překvapením voleb je totiž nový europoslanec Filip Turek. V některých médiích vystupoval umírněně, na sítích přitvrzoval, byla to zajímavá taktika a strategie. Na sítích ulovil mnoho mladých lidí. Jeho kritika některých kroků EU je oprávněná, třeba zásahy do automobilového průmyslu. I když „prohajlovat“ se do parlamentu, to je síla. Ale hovoří to hlavně o jeho voličích.

Pokud jde o koalici Spolu, byl jsem už před eurovolbami proti slepenci s KDU-ČSL a s TOP 09. ODS měla jít do těchto voleb sama, s lídrem Alexandrem Vondrou bychom dokráčeli k dobrému výsledku. Myslím, že jsme mohli mít čtyři až pět europoslanců.

Hnutí ANO s mimořádně nevýraznou kandidátní listinou, snad s výjimkou lídryně, si uhrálo své. – Ukřičenému STANu spíše uškodila, než pomohla, paní Danuše Nerudová. – A SPD, to byl naprostý výbuch; Okamura už nemá, na antisystémové straně politického spektra, kde brát.

Fotogalerie: - SPOLU na druhém místě

Co se to děje s Piráty? Nechali si vzít hlasy mladých voličů Přísahou a Motoristy...

Pirátská vlajka se ještě zoufale třepetá na rozbouřeném moři, ale výsledky eurovoleb pro tuto zelenolevicovou stranu nevěští do budoucnosti nic dobrého. Brzy může jejich loď narazit na skaliska. Piráti byli úspěšní v Praze, ale v sedmi krajích nepřekročili ani 5 %. Prvovoliče jim přebral závodník Turek, protože Piráti měli málo viditelnou kampaň – pokud nepočítám naprostý bizár s Ježíšem, jehož námět ukradl z filmu Anděl Páně exposlanec Ferjenčík. Předseda Bartoš je nikam netáhl a samotná kandidátní listina byla slabá. Že z ČR jedinou pirátskou europoslankyní bude zelená fanatička Gregorová, to o něčem vypovídá.

Resumé: Vliv Pirátů na českou politiku bude klesat – a to je dobře.

Jak dlouho ještě bude ODS doplácet na KDU-ČSL a na TOP 09? Respektive se nechá válcovat...

Neřekl bych, že je to válcování, ale do voleb do Evropského parlamentu měla jít ODS sama. Určitě by nedopadla hůř. A třeba TOP 09, kdyby nasadila exministra Kalouska jako lídra, také mohla dopadnout slušně. Vládní strany z celkového počtu odevzdaných hlasů dostaly dohromady jen 37 %. To už není ani slavná Klausova „nevýhra“. To je prostě špatný výsledek. Myslím pro ODS.

A k tomu válcování, jak se ptáte... Jsem rád, když se drží v politice dohody. Ale naprosto nechápu, že předseda ODS a premiér Petr Fiala dal před eurovolbami STANu slib, že oni vyberou za Českou republiku příštího eurokomisaře. Strana s necelými devíti procenty, která sází především na agresivitu, má rozhodnout o tak důležité věci? Alespoň doufám, že to nebude Danuše Nerudová.

A obecně, protože volby do Evropského parlamentu jsou poučením: Koalice Spolu se má tvořit podle typu voleb, podle regionálních předpokladů a podle toho, kdo se vlastně kde na kandidátce nachází. Nasazovat ji všude, to považuji za nesprávné. Snad se to projeví v podzimních krajských volbách, kde bych si přál, ať je to ze strany ODS pestřejší. V každém kraji by to mohlo být trochu jinak, podle místních podmínek.

Ing. Lumír Aschenbrenner ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na druhé straně, ODS stále drží řeporyjského starostu Pavla Novotného...

Pavel Novotný je úkaz. Jako starosta odvádí určitě dobrou a jeho voliči oceňovanou práci. V něčem, třeba v kritice putinovského Ruska, s ním souhlasím – ale nekonečný proud osobních útoků a urážek, které adresuje kdekomu, moc ODS neprospívá. Teď slíbil, že se „polepší“; tomu ale nevěřím, a nevěří tomu nejspíše ani on sám. Bez své vyhraněné rétoriky by to totiž už nebyl on.

Pokud se vedení rozhodlo mu, již poněkolikáté, „odpustit“, přináší to jiné logické otázky. Komu, co a kolikrát je možno odpouštět? A to i v minulosti. A zajímavé může být, zda toto „odpouštění“ odpustí ODS někteří její voliči. Na závěr tohoto tématu chci ale zdůraznit, že „vylučování“ nemám rád.

Co říkáte na slabé výsledky SPD? Vzal jim nějaké hlasy i Rajchl a jeho PRO?

Rajchl určitě Okamurově SPD část hlasů odebral, ale protože se především zamiloval sám do sebe, nemá s PRO moc velkou perspektivu. Okamura ale především špatně sestavil kandidátku, pan Mach byl pro voliče SPD „moc chytrej“. Navíc všichni lidi z SPD léta opakují ta samá slova, už to není zajímavé. Pak přijde jakýsi Turek, řekne to jinak, a Okamura neměl šanci.

Ještě jsme nehovořili o Andreji Babišovi…

Musíme pořád hovořit o Babišovi? On a jeho ANO si uhráli svoje, bylo to vlastně podle předpokladů. I když lidi, snad kromě pana Bžocha, kteří budou za toto hnutí v Evropském parlamentu, Česku nic nepřinesou. ANO ale může být o něco silnější v podzimních krajských volbách, protože v Praze se volit nebude.

Jak vidíte přípravu na krajské volby, když Plzeňský kraj má „pod palcem“ koalice ANO a Piráti?

Vidím to tak, že Piráti nemusí na podzim v krajských volbách, na rozdíl od ANO, příliš uspět. Spolupráce s Babišovým ANO, by mohla přesto dále pokračovat, jen pro Piráty v podřízenější pozici. Vzniknout může i jiná koalice, protože koalice to bude, tak či tak. Nemalou roli a komplikaci při její tvorbě ale sehrají i osobní vztahy a animozity, které nejsou za poslední roky právě malé. Ale vládnoucí koalice se mají tvořit po volbách; nemají se ohlašovat před hlasováním, a pak spekulovat, proč to nevyšlo.