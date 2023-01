Senátor Václavec: Mít rekordní zisk a zvýšit lidem zálohy? Hodně silné žaludky v ČEZ

reklama

Vládní pětikoalice má za sebou kromě období hájení téměř rok své činnosti. Co se jí za toto krátké období zatím povedlo a za co si zasluhuje spíše kritiku podle vás?

„Této vládě se překvapivě podařilo ustát několik kauz s korupčním pozadím. Premiér Fiala zažil pět minut slávy v evropských médiích, když vyrazil na Ukrajinu. Bohužel vládní strany, snad vyjma ODS, nepočítaly s tím, že by mohly být ve vládě. A tak nám do většiny funkcí zasedli lidé bez zkušeností s ústy plnými hesel, bez tušení o tom, jak ve vrcholných funkcích pracovat.

Výsledkem je zcela nešťastná komunikace Fialovy vlády. Zmíním třeba vyjádření o zpětném zdanění nadměrných zisků, což otřáslo burzou a ČEZ přišel o miliardy korun. Když už jsme u ČEZ, tak i ten má zvláštní styl komunikace. Oznámit v jeden den rekordní zisky a zároveň nutnost zvýšit občanům zálohy za elektřinu chce hodně silný žaludek.

Bohužel vláda v krizi občanům moc nepomohla. Měli jsme takřka nejdražší pohonné hmoty v Evropě, které bohužel pomohly k dalšímu roztočení inflační spirály. Vláda dlouho odmítala zastropování cen energií, přihlížela nesmyslnému zdražování potravin, kdy se občanům tvrdilo, že je to například kvůli rostoucím cenám pšenice, byť ta ještě ani nedozrála. A tak bych mohl pokračovat. Samozřejmě stále dochází k rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými. Chudne střední vrstva a nejistota nahrává populistům. Na druhé straně rétorika členů vlády je neuvěřitelně optimistická a slyšíme jen, jak vše perfektně zvládli.“

České občany a také různé firmy či organizace trápí v současné době vysoká inflace, která je způsobená zejména energetickou krizí a také kvůli válce na Ukrajině. Počíná si při snaze o její snižování vláda i Česká národní banka vhodným způsobem?

„Energetická krize je v první řadě způsobena nesmyslným projektem nazvaným Green Deal. Už dávno se omezovala těžba uhlí u Ostravy, a uhlí se přitom vozilo loděmi z ciziny. Ekologického na tom není nic. Výsledky akcí ekopopulistů jsou takové, že lidé topí doma čímkoliv, což má negativní dopad na ovzduší. Logicky i válka na Ukrajině má na rostoucí ceny energií a inflaci vliv, zejména dopadem přijatých sankcí proti Rusku. V každém případě si myslím, že není správné, aby nám naši spojenci prodávali plyn několikanásobně dráž než jinde a aby na tomto prodeji plynu zásadně vydělávali. Myslím, že zejména vysoké ceny energií a nejistota firem, které zdražují výrobky, se současným rozhazováním peněz jsou hlavním důvodem u nás nezvládnuté inflace. Nejsem ekonom, ale myslím si, že ČNB dělá, co je v jejích silách, aby chránila korunu. Otázka je, jak dlouho to vydrží s ohledem na hrozící recesi a zmenšující se devizové zásoby.“

Covidová pandemie se zatím naší republice vyhnula, nicméně řada lidí, politiků i novinářů současného ministra zdravotnictví Válka zrovna nechválí. Ke konci roku a také nyní chybějí v lékárnách nejen dětské sirupy, ale i některá antibiotika, a dokonce i léky proti střevním obtížím. Dále v některých městech ukončily svoji činnost lékařské pohotovosti a v mnohých regionech je problém sehnat zubaře. Jak na tyto problémy nahlížíte jako i ředitel větší okresní nemocnice a jak si vůbec s těmito potížemi dokážete poradit?

„Pan ministr Válek je lékař. Jednal jsem s ním několikrát a vždy velmi věcně. Faktem je, že si nejsme schopni řadu léků v republice vyrobit. Dalším faktem je, že je náš trh malý. Tím, že jsme závislí na zahraničních farmaceutických firmách, tak si jako ředitel nemocnice a lékař všímám, že jsou výpadky stále častější. Samozřejmě je to velmi nepříjemná situace a ministerstvo ji musí intenzivně řešit. Chápu, že občany štve, že scházejí sirupy pro děti či některá antibiotika. Já se ještě více děsím toho, kdyby měly začít scházet léky pro ambulantně léčené pacienty s psychiatrickými obtížemi či léky, které pacient nezbytně potřebuje. Ale nechci malovat čerty na zeď a jako celoživotní optimista budu věřit, že na ministerstvu vědí, co dělají. Navíc mě uklidňuje, že jsou v dostatečném množství v sousedním Polsku, které by mělo být naší vládě příkladem, jak pracovat pro občany.

V naší nemocnici máme lékařskou pohotovost (LPS) zajištěnou díky dobré spolupráci s praktickými lékaři z Krnova a okolí, kterým tímto děkuji.

V květnu loňského roku jste byl jedním z iniciátorů akce – výzvy vůči Ministerstvu zdravotnictví, abychom měli v budoucnu v naší republice více zubařských specialistů, kteří nyní v řadě regionů chybějí. Zpracoval jste se svými kolegy k tomu i řadu podnětných návrhů. Například aby na ostravské univerzitě byl k tomu otevřen nový studijní obor. Jak jste vlastně s touto svojí potřebnou iniciativou uspěl?

„Moji výzvu, kterou jsem připravil s panem primářem Beranem, podepsalo přes 100 představitelů obcí a měst našeho regionu a okresu Karviná. Důležité je říci, že šlo o komunální politiky napříč politickým spektrem, které spojil a nadále spojuje tento problém. Výzva dopadla na úrodnou půdu. Pan ministr zřídil speciální komisi, jíž jsem členem. V komisi je ale také mediálně zdatný předseda stomatologické komory stomatolog Šmucler, který se ani nestydí občany přesvědčovat o tom, že je stomatologů dostatek. Bohužel místo konstruktivních řešení stále přichází s nápady, jak jakoukoliv naši iniciativu brzdit. Přitom na dnešní neutěšené situaci nese obrovský podíl.

Ostravská univerzita musí mít možnost vzdělávat stomatology, což je další velká šance pro občany celého kraje. Řada stomatologů pracuje v předdůchodovém i důchodovém věku a jejich odchod situaci ještě zhorší. Osobně prosazuji, aby zahraniční lékaři s praxí v cizině mohli u nás po uznání vzdělání pracovat pod odborným dohledem do doby zkoušek. Jsem přesvědčen, že je důležitější cizince vyzkoušet z praxe nežli je nutit učit se české otázky týkající se legislativy.“

Za pár dní nás čeká první kolo prezidentských voleb. Máte už svého favorita? A kdo si myslíte, že v klání o Pražský hrad nakonec zvítězí?

„Nesmírně mi vadí, že mainstreamová média rozhodla o třech favoritech: Pavel, Nerudová, Babiš. Všem prezidentským kandidátům by měl být dán stejný prostor. Svým senátorským podpisem jsem podpořil kandidaturu rektora Karlovy Univerzity Tomáše Zimy. Je pravda, že v té době jsem nevěděl, že bude kandidovat Andrej Babiš. Svého podpisu ale přesto nelituji, jelikož je pan rektor slušný člověk. Můj kolega Pavel Fischer je také velmi schopný, ale pro širokou veřejnost dost neznámý. Z oněch tří favoritů mám jasno. Stejně jako prezident Zeman si myslím, že Andrej Babiš má jediný zkušenosti s vysokou politikou, a tím i největší šanci. Na druhé místo bych pasoval pana Petra Pavla, který mi přijde jako poměrně vyrovnaný člověk, i když by si měl uvědomit, že volby nejsou válkou, ale svobodným vyjádřením vůle každého voliče.“

Velmi příznivé hodnocení dostala naše vláda od vedení Evropské unie za svoje několikaměsíční předsednictví. Podařilo se jí například domluvit energetický strop i pro velké firmy, stanovila protiruské sankce za napadení Ukrajiny, přesvědčila Maďary o finanční pomoci Ukrajině atp. Shodl byste se s Bruselem na tomto jejím pozitivním hodnocení?

„Česká republika patří do Evropy. Až budoucnost ukáže, zda byla všechna rozhodnutí správná a rychlá. Osobně si myslím, že se měl premiér Fiala pokusit využít mandátu a alespoň navrhnout mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Kdyby se mu podařilo dostat tyto dva národy k jednacímu stolu, zapsal by se skutečně do dějin Evropy. To, že jeho předsednictví hodnotili v Bruselu příznivě, není vždy dobrou zprávou pro občany České republiky, na které pan premiér hodně zapomíná.“

Který moment v nedávno uplynulém roku byste považoval za nejkritičtější, a který naopak za velmi pozitivní?

„Nejkritičtější byl den, když jsme se probudili a ruská vojska byla na Ukrajině. Nepříjemný byl též večer, kdy do Polska spadla ukrajinská raketa a řada našich politiků bez jakýchkoliv informací vydávala ostrá prohlášení směrem k aktivaci článků NATO.

No a velmi pozitivní byl víkend, kdy mi voliči projevili svoji důvěru a díky nim mohu pokračovat v práci pro náš region.“

A jak byste vůbec zhodnotil rok 2022 pro české zdravotnictví? Co se podle vás podařilo i přes současnou krizovou situaci a na co se bude muset patřičné ministerstvo v příštím období ještě více zaměřit?

Ministr si musí uvědomit, že zdravotní péče, včetně péče stomatologické je službou pro naše občany. Tato služba musí být zajištěna pro všechny naše občany. Existuje nařízení vlády o místní a časové dostupnosti, kde garantujeme například zubaře či další péči k dojezdu do 35 minut (což je maximálně do 30 km). Toto by měli občané vyžadovat a naše zdravotnictví jim to splnit. Na druhé straně ve zdravotnictví pracuje spousta obětavých zdravotníků a já jim za jejich práci moc děkuji.

