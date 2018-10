Senátor, který prosadil několik zákonů proti nepřizpůsobivým: Parazitují na jiných, a ještě jim k tomu umějí „osladit“ život. A pokud se tato věc nezmění, občanům zbudou oči pro pláč.

Anketa ,,Za komunismu Romové museli pracovat. Většinou pracovali jako kopáči, a když odmítli pracovat, byli označeni za osoby práce se štítící a šli do vězení," řekl Miloš Zeman. Vadí vám to? Vadí 2% Nevadí 98% hlasovalo: 12404 lidí

Pane senátore, znovu se ucházíte o důvěru voličů. Co se povedlo ve vašem volebním období pro voliče udělat?

Když si udělám „senátorskou inventuru“, určitě na první místo bych dal tři zákony proti takzvaným nepřizpůsobivým. Jsou to lidé, kteří „parazitují“ na práci jiných, a ještě jim k tomu umějí „osladit“ život, pokud bydlí v jejich blízkosti.

Můžete ty zákony přiblížit?

V letech 2013–2016 prošly tyto zákony:

1. Zákon o veřejné službě – zákon by měl přimět dlouhodobě nezaměstnatelné k práci. V současnosti může pracovat každý, i ten, který „nechce“.

2. Zákon o odpadech – výrazně omezil krádeže kabelů, dopravních značek, poklopů z kanálů, kovových předmětů ze hřbitovů a tak dále.

3. Doplatek na bydlení – částečně zastropoval tučné sociální dávky vyplácené státem obchodníkům s chudobou.

Psali jsme: Nepracujícím lidem se nevyplatí pracovat, díky dávkám mají vlastně více peněz než ti, kteří pracují. Senátor Zeman přináší konkrétní výpočty. A Dežo z mojí z fabriky... Ministryně Marksová vůbec neřeší armádu nezaměstnaných Cikánů, kteří se válí na dávkách. My máme řešení, ale vláda nám ho blokuje, zlobí se senátor Zeman Senátor Zeman, továrník a starosta z drsného kraje: Nepracující Romové si tu připadají jako v ráji. Rodiče i děti Kdo nechce dělat, ať skončí v příkopě. Senátor ODS o Klausovi i své fabrice

Měl jste ještě nějaký cíl kromě zamezení zneužívání dávek?

Snažil jsem se ve svém regionu o rozvoj cestovního ruchu, což se například u Protržené přehrady, která je kulturní památkou ČR, povedlo. Areál se několik let revitalizoval a za roky 2015–2017 Protrženou přehradu navštívilo více než 260 tisíc návštěvníků. Tím se v krátké době stala jedním z nejnavštěvovanějších míst v našem regionu. Po celou dobu jsem také finančně podporoval různé spolky, divadelníky, hendikepované, sportovce, myslivce, hasiče, akce pro děti a mnoho dalších.

Jak jste stíhal výrobu hraček, starostování a práci v Senátu?

Docela dobře. Výhodou senátorů je, že většina má ještě civilní zaměstnání, takže nežijí v politické bublině. Zachovávají si zdravý rozum a kontakt s „normálními“ lidmi.

V obci působím jako neuvolněný starosta již třetí volební období, tedy 12 let, a teď se chystám v komunálních volbách obhajovat svoji pozici. Myslím, že kdo přijede k nám do Albrechtic v Jizerských horách, uvidí výsledky, které se zcela zřetelně povedly mně a mým kolegům.

A co se týká výroby hraček ve firmě Detoa? Letos jsme oslavili 110 let existence, a jsme tak nejstarší továrnou na hračky v České republice. Přežili jsme tlaky asijské konkurence, přežili jsme rozpad Československa, Rakouska-Uherska, dvě světové války a nakonec i složitou privatizaci. Ve firmě máme výborný kolektiv, takže jsme stabilizovaní, a myslím, že i perspektivní. Provozujeme také ve firmě muzeum a kreativní dílny pro děti. Ročně k nám zavítá více než 23 000 návštěvníků.

Anketa ,,Za komunismu Romové museli pracovat. Většinou pracovali jako kopáči, a když odmítli pracovat, byli označeni za osoby práce se štítící a šli do vězení," řekl Miloš Zeman. Vadí vám to? Vadí 2% Nevadí 98% hlasovalo: 12404 lidí

Co byste chtěl prosadit, budete-li opět zvolen senátorem?

Hlavním cílem je změnit systém, který Česku vládne, kdy stát z daní občanů štědře financuje migraci nepřizpůsobivých po celé České republice. Samozřejmě bych chtěl být i nadále nápomocen obcím ve svém regionu, tak jako doposud.

Jak byste chtěl zamezit té migraci nepřizpůsobivých? Za jak velký problém to považujete? Máte nějaké informace od občanů či starostů?



Nepřizpůsobiví se musejí hlavně stabilizovat! V současnosti někde dělají „průšvihy“ a posunou se dále po České republice. Nejsou dohledatelní, neplatí dluhy, přestupky s nimi nikdo neřeší. Neposílají děti do školy, nedělají nic.



Stát by měl přestat vyplácet nesmyslně vysoké sociální dávky spojené s bydlením. Můj region Jablonecko je těžce postižen touto politikou státu. Když si obce – města nějak „zpracují“ příchozí nepřizpůsobivé, koupí někdo z druhého konce republiky v jejich městě další objekt a posune jim dalších 20–40 nepřizpůsobivých z jiného konce republiky. Pokud to někdo nezmění, zbudou obcím a městům – a hlavně občanům – oči pro pláč.

Psali jsme: Příště mohou nastěhovat nepřizpůsobivé ke komukoli z vás a ti pak rozvrátí vaše obce a udělají vám ze života peklo. A pokud jde o Dubí a Chemnitz… Senátor Zeman hovoří Senátoři připravili s Řápkovou zákony, jež mají vyřešit problémy Romů a nepřizpůsobivých. Známe je jako první Dal jsem práci Cikánům a... Senátor ODS vypráví Nový senátor: Kdo nepracuje, ať nejí. Cikánské otázky se nebojím



V poslední době se hovoří o přijetí 50 syrských „sirotků“. Co si o celé věci myslíte?



Udělala se z toho politická záležitost.



A co říkáte tomu, že Evropský parlament chce trestat Maďarsko...



Nesouhlasím s tím. Maďarsko je svéprávný stát, nevím, proč je za to chce EU trestat...

Jaroslav Zeman ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík