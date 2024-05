Šichtařová: Dezoláti, proruští švábi. Dětinské nadávky cílí na největší primitivy. A ty zfanatizují

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Dnes není výjimkou slyšet, že se lidé radují, že by možná slovenský premiér nemusel přežít. To není moc daleko od toho, kdy davy lidí v 50. letech volaly po smrti pro Horákovou. Stačí sledovat jazyk jedné ze skupin. „Povšimněte si výrazů, které jsou velmi infantilní: dezoláti, proruští švábi... Co je tohle za dětinské nadávky? Jakmile veřejně užívaný jazyk zinfantilní, je to neklamná známka toho, že cílí na největší primitivy s nejnižším IQ, u kterých se pokouší vybudit nenávist. A jakmile se dav těch největších primitivů nechá zfanatizovat a podlehne davovému jednání, stávají se ohavné věci,“ říká pro ParlamentníListy.cz Markéta Šichtařová.

Vládní návrh důchodové reformy má spolu s již schválenou úpravou předčasných odchodů do penze a valorizace důchodů velký potenciál stabilizovat zdejší penzijní systém do roku 2045 až 2055. Tedy udržet jej ve stavu, kdy bude možné vyplácet lidem slušnou penzi a zároveň nezavádět zvýšené odvody na sociální pojištění. V rozhovoru pro Lidovky.cz to řekl předseda Národní rozpočtové rady a ekonomický poradce vlády Mojmír Hampl. Je to fundovaný odhad na 30 let dopředu, nebo spíš pokus přesvědčit veřejnost, že co tato vláda činí, dobře činí?

Tak, já bych polemizovala především s tím označením „důchodová reforma“. Pod slovem „reforma“ si představuju nějakou zásadní změnu systému. Toto je změna parametrů. A přiznejme si, že to, zda budoucí nastavení důchodů bude udržitelné po delší dobu, není ani tak moc otázkou nastavení parametrů důchodového systému, jako spíš otázkou nastavení obecného přístupu k veřejným financím. Vysvětlím to:

Vlády mají dlouhodobě sklon chovat se tak, že čím vyšší příjmy mají, tím mají také vyšší výdaje. Když se vládám z nějakého nečekaného důvodu zvýší příjmy, skoro vždy to okamžitě rozfofrují. Vlády prostě pořád jedou na hraně, pořád vydávají maximum možného. Dneska se nám může zdát, že příjmy do důchodového systému jsou dostatečné. Ale to se nám zdá dnes, při stávajícím nastavení výdajů. Jenomže politici mají sklon vždy vydávat víc, než kolik si mohou dovolit. Takže až budou mít pocit, že už je netlačí bota s důchody, budou nejspíš mít sklon se znovu rozšoupnout. A to znamená, že možná znovu budou veřejné finance napnuté.

Samozřejmě jim to nemohu podsouvat, ještě nevíme. Ale takto prostě hovoří historická zkušenost.

Inflace za duben ve výši 2,9 % v meziročním vyjádření je nejvyšší letošní údaj, který je při samé vrchní hranici tolerančního pásma cílování inflace od ČNB. Vystačíme si s vysvětlením, že obchodní řetězce se kolem Velikonoc utrhly ze řetězu a že zvýšené ceny potravin způsobily nečekaný nárůst inflace?

Kdepak, to rozhodně není otázka řetězců. Když se podíváte na rozložení inflace, zjistíte, že její původ není tak snadný. Tak například, zatímco ceny zboží úhrnem vzrostly jen o 1,4 %, tak ceny služeb přidaly 5,3 %. Máte pocit, že rostoucí ceny služeb se dají vysvětlit zdražením řetězců kolem Velikonoc? To by asi bylo hodně vykloubené tvrzení, že…? Konkrétně zde živnostníci a drobní podnikatelé jsou tak tlačení regulacemi a buzeracemi státu, že prostě bez zdražení nejsou schopni fungovat dál.

Dále, výrazným sponzorem inflace zůstává oblast bydlení. Ceny nájemného z bytů narostly o 7,2 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytů o 4,6 %, vodného o 10,9 %, stočného o 10,5 %, elektřiny o 12,0 %. Chtěl by mi snad někdo tvrdit, že za zdražení elektřiny o 12 % mohou řetězce, které se během Velikonoc „utrhly ze řetězu“? Opravdu jste si mysleli, že energetická krize je zažehnaná? Pokud ano, tak to jste byli na omylu.

Máte ale pravdu v tom, že jedním z motorů dubnového zrychlení meziroční inflace skoro na 3 % byly ceny potravin. Jenomže ono to není tak, že by si řetězce svévolně přihodily pár procent k cenám. Přemýšlejte: Jak se tvoří cena potravin? Proč zdražovaly potraviny v minulých měsících? Přeci proto, že bylo nákladnější je vyrobit. A teď se vraťte k tomu, co jsem právě řekla – jak výrazně zdražila třeba elektřina. Tohle je zkrátka nákladově tažená inflace!

Je to pořád na jedno brdo. Green Deal a zastřešující ideologie ESG, která likviduje evropskou energetiku, evropský průmysl, evropskou konkurenceschopnost – to je červená nit táhnoucí se našimi ekonomickými problémy. To je to něco, kvůli čemu chudneme, nerosteme, máme draho. A bude to pokračovat.

Po zveřejnění dubnové inflace došlo í k citelnému posilování koruny. Dá se souhlasit s názory analytiků, kteří tvrdí, že přibližně rok trvající trend slábnoucí koruny je u konce a že si koruna své zisky nejen udrží, ale že je může na horizontu příštích 12 až 18 měsíců i dále rozšiřovat?

Nemyslím, že koruna bude 18 měsíců jen sílit, ale v zásadě souhlasím s tím, že vlna oslabování je už u konce. Řekněme to tak, že minimálně pár týdnů by koruna měla zůstat pod 25korunovou hladinou za euro.

Ve středu byl spáchán atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. V souvislosti s tím se objevily hlasy, že od jeho nástupu do funkce v zemi stoupalo napětí kvůli vícero krokům jeho vlády i že si za ten útok vlastně může sám. Z druhé strany je obviňována opozice a média, že vybičovaly k maximu nenávistnou atmosféru na Slovensku. Co si o událostech na Slovensku myslíte vy?

Napadá mě nesčetně příkladů z historie, kdy přesně taková polarizace, kde jedna ze skupin zahořela ideologickou nenávistí vůči skupině druhé, vedla k moc ošklivým věcem, které prakticky nikdy neskončily dobře. Stačí sledovat už jen jazyk jedné ze skupin. Povšimněte si výrazů, které jsou velmi infantilní: dezoláti, proruští švábi… Co je tohle za dětinské nadávky? Dětinskostí to připomíná propagandu z 50. let o imperialistickém broukovi mandelince bramborové. A podobně zinfantilněl propagandistický jazyk v předválečném Německu. Povšimněte si, že jakmile veřejně užívaný jazyk zinfantilní, je to neklamná známka toho, že cílí na největší primitivy s nejnižším IQ, u kterých se pokouší vybudit nenávist. A jakmile se dav těch největších primitivů nechá zfanatizovat a podlehne davovému jednání, stávají se ohavné věci. A média v tom opravdu hrají v mnoha zemích ostudnou roli.

Po jmenování ministrem pro vědu, výzkum a inovace prohlásil novopečený člen vlády Marek Ženíšek (TOP 09), že se chce zaměřit na strategickou komunikaci a na boj s dezinformacemi. Kde se dá najít souvislost jeho nové náplně práce s bojem s dezinformacemi?

Souvislost se najít dá v tom, že dnešní ESG ideologie zneužívá vědu pro svou podporu. Například vědci jsou zneužívání k tomu, aby dodali rádoby vědecký punc narativu o nutnosti boje proti globálnímu oteplování a podobně. Je to pouze zneužití vědy.

A navíc bych si náramně ráda popovídala s novým ministrem o tom, co to jsou ty dezinformace. Okřídlený vtip říká, že informaci od dezinformace dělí tak zhruba půl roku.

Evropská komise (EK) rozhodla o schválení státní podpory výstavby nového bloku JE Dukovany. Ten souhlas je však podmíněn splněním několika požadavků. Jednak nový jaderný zdroj nesmí vytlačovat ze soustavy výrobu z tzv. obnovitelných zdrojů energie. Další podmínkou je, že se cenová podpora zkrátí ze 60 na 40 let. Nechybí ani požadavek prodávat 70 % elektřiny za ceny určované mezinárodní burzou. Lze se ztotožnit s kritikou, že EK dala české produkci z jádra až diskriminační podmínky, které ji výrazně prodraží? Ale proč by to Evropská komise dělala?

Ano, je to pravda, takto stavba nového bloku je pro nás skoro o ničem. S energetickou situací nepomůže. A proč by to EK dělala? No, proboha, přeci proto, o čem se tady už pár let bavíme! Protože indoktrinovaná EK má v tuto chvíli hlavní cíl – vybudovat utopistickou rovnostářskou společnost, a nástrojem jí k tomu má být strašení oteplováním a strašení nutností zničit náš pokrok a průmysl. Už se, lidé, probuďte – tahle ideologie to s vámi opravdu nemyslí dobře. Pro tuhle ideologii jste škodná. A jakákoliv prosperita je nežádoucí, cílem je naprosto rozbourat naši energetiku. A vláda Petra Fialy (ODS) na to kývla.

