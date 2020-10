Šichtařová: Otevřít ekonomiku! Jinak... Noční můra: Babiše vystřídají Piráti. Fiala? Nebrat vážně

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Správným rozhodnutím by nyní bylo otevřít ekonomiku bez omezení, vykašlat se na nějaké nehorázně drahé plošné testování a napnout síly na ochranu rizikových skupin, které by měly být cíleně vyhledávány. To by podle Markéty Šichtařové narovnalo veřejné finance i situaci jednotlivých firem. Ředitelka analytické společnosti Next Finance sice není ani trochu fanouškem stávající vlády, přesto se jí nezamlouvá nápad oportunisty v čele ODS Petra Fialy svrhnout vládu. Přiznává se k noční můře, kterou pro ni představuje vláda ekonomicky zcela dezorientovaných a neomarxistických pirátů.

Na počátku listopadu zveřejní Česká národní banka novou prognózu české ekonomiky. Její guvernér Jiří Rusnok už připustil, že letošní pokles bude větší než 8,2 procenta, jak ČNB odhadovala v srpnové prognóze. Současná situace se totiž začíná blížit odhadovaným dopadům v alternativním scénáři vývoje ekonomiky, který vypracovala centrální banka na jaře. V něm odhadovala v případě druhé vlny pandemie koronaviru pokles ekonomiky o 13,5 procenta. Dá se dva a půl měsíce před koncem roku říci, kterému z těch dvou scénářů se naše letošní ekonomika pravděpodobně přiblíží?

Ale nepředpokládala jsem až tak vysokou míru diletantství vlády a epidemiologů, kteří aktuálně jdou dokonce i proti doporučení WHO, tedy ne že bych si myslela, že Světová zdravotnická organizace je kdovíjaká kapacita, ale tohle je už příliš. WHO totiž aktuálně otočila a dokonce začala pod rostoucí tíhou faktů tvrdit, že plošné uzavírky ekonomik nemají předpokládané epidemiologické důsledky, pouze zvyšují riziko chudoby. Neboli nepředpokládala jsem, že vláda bude kupit až tolik chyb – a tedy v důsledku toho bude propad až tak velký.

Rozhodně se tedy aktuálně blížíme onomu černějšímu ekonomickému scénáři.

Ve veřejnosti roste nespokojenost s kroky vlády při řešení koronavirové krize. Možná i proto předseda ODS Petr Fiala chce po nouzovém stavu vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Pomohl by zemi pád Babišova kabinetu a následná vláda pod taktovkou ať už Pirátské strany, nebo ODS?

Petr Fiala je oportunista typu kam vítr, tam plášť. Úplně otočil, když vycítil, že nyní mezi lidmi roste nespokojenost. Jeho jediným programem je navážet se do Andreje Babiše bez ohledu na to, jaké kroky zrovna premiér a hnutí ANO udělají. Jeho rétoriku bych tedy nebrala příliš vážně.

Představa výměny vlády může znít lákavě, zejména když prohlédneme míru nekompetentnosti, jakou už předvedla. Ale lákavě to zní jen do chvíle, než si uvědomíme, co by následovalo. Vláda ekonomicky zcela dezorientovaných a neomarxistických pirátů? To je moje noční můra. Apolitická vláda nějakých „odborníků“? A kdo by v tuhle chvíli byl ochotný vládu vzít, když je zcela jisté, že se následně proti němu obrátí stávající všeobecná zlost lidí? Rozhodně ne žádný skutečný odborník, ale jen někdo, kdo prahne po moci za každou cenu.

Takže nejrozumnější, i když nikoliv příjemné řešení je počkat do řádných voleb, jak následně politické síly vykrystalizují. Bourat je poměrně jednoduché, to umí každý jouda. Ale ujmout se otěží v době, kdy je společnost takhle rozbouřená? Měnit vůdce uprostřed války nebývá většinou moc dobrý nápad. A to říkám přesto, že nejsem fanoušek stávající vlády.

Ve chvíli, kdy po pomoci od státu natahují ruce nejrůznější žadatelé o kompenzace z důvodu výpadku příjmů a kdy se zároveň rýsují nižší příjmy státu z daní, se nabízí otázka, kde se dá také šetřit. Nedávno piráti usilovali ve Sněmovně o to, aby se v příštím roce nezvyšovaly platy politiků, což by státnímu rozpočtu ale až tak výrazně nepomohlo. Pomohlo by mu ale, kdyby došlo k dočasnému snížení platů všech státních zaměstnanců – nebo jen úředníků – třeba o pět procent? Jen připomenu, že v mnoha soukromých firmách došlo v koronavirovém čase i k radikálnějšímu snížení platů.

To by sice pomohlo, ale pořád by to bylo spíš kosmetické vylepšení. Problém je úplně jinde. Problém je v tom, že se neměla vypínat ekonomika a nemělo se zabraňovat firmám, aby fungovaly.

Místo toho, abychom důsledně chránili ohrožené lidi – a lékaři je velmi dobře už dnes dle svých záznamů umí vytipovat! – zabraňujeme lidem mimo ohrožení, aby zemi ekonomicky udrželi při životě. Místo toho, abychom udělali všechno pro to, aby zdravotnický personál mohl fungovat, tedy aby zdravotnictví nezkolabovalo, zavřeme základní školy, aby sestry i lékařky musely zůstat doma a starat se o děti a aby v nemocnicích chyběly – takže kolaps zdravotnictví není dán nedostatkem lůžek, jak je mediálně často prezentováno, nýbrž nedostatkem personálu, který sedí doma naprosto uměle, zbytečně, z chybného rozhodnutí vlády. A tak bychom mohli pokračovat.

Tedy my pořád řešíme hlouposti, a nikoliv podstatu. A právě takovou optikou se musíme dívat i na veřejné finance.

Správné rozhodnutí by nyní bylo – ekonomiku otevřít bez ekonomických omezení. Vykašlat se na nějaké nehorázně drahé plošné testování – vždyť k čemu nám bude informace, kolik lidí si v sobě nese fragment RNA covidu? – a napnout síly na ochranu rizikových skupin, které by měly být cíleně vyhledávány. Potom by nebyly ospravedlnitelné takové výdaje a plýtvání ze státního rozpočtu. A to by veřejné finance i situaci jednotlivých firem narovnalo.

Měli bychom pro nejbližší dny vyslyšet mimořádnou výzvu epidemiologa Petra Smejkala, biochemika Jana Konvalinky, jaderné fyzičky Dany Drábové a dalších vědců pod záštitou rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka, ve které apelují na českou veřejnost – vycházet mezi lidi jen v nejnutnějších případech?

Víte, co je strašně legrační? Že když lékaři, jako například kardiochirurg Pirk, tvrdili, že plošné uzavírky a stávající opatření jsou k ničemu a napáchají víc škody než užitku, byli označováni za neodborníky, a bylo jim doporučováno, aby mlčeli. Prý nejsou dostatečně vzděláni v příslušném medicínském oboru. A když se k témuž, jenom z opačné strany, vyjadřuje jaderná fyzička nebo vysokoškolský učitel technického směru, najednou jsou dáváni za příklad odborných kapacit, které musíme poslechnut. Asi to medicínské vzdělání mají lepší. Tak tomu říkám logické myšlení par excellence...

Tenhle příklad ukazuje, že to vůbec není o pravdě, o faktech a vyhodnocování dat – ale je to jen o tom, který názor je, či není politicky korektní. A politicky korektní aktuálně je dělat z covidu démona a strašit jím lidi. Vyvolávat hysterii, přestože letos zemřelo méně lidí než v minulých letech. Pořád jsme strašeni průpovídkami o tisících mrtvých, kteří by nemuseli bez covidu zemřít... A kde ti mrtví tedy jsou, když lidí umírá méně než v minulých letech? Prý mohli bez covidu žít ještě deset let... jistěže v jednotkách případů ano. Ale proč se tedy statisticky věkový průměr zemřelých letos nijak neliší od věkového průměru zemřelých v minulých letech? Tahle mediální masírka nemá s reálnými statistickými daty mnoho společného.

Vláda italského premiéra Giuseppe Conteho se chystá občanům refundovat 10 procent z jejich útrat platební kartou. Neobvyklé opatření má sloužit nejen jako podpora spotřeby v době koronavirové, ale mělo by také Italy odnaučit používat jimi stále preferovanou hotovost a omezit daňové úniky. Zatím není jasné, zda Itálie bude moci na projekt využít část z 209 miliard eur, jež dostane z fondu obnovy EU. Byl by to krok pro Česko, ať už z jakéhokoli z uvedených důvodů, hodný následování?

Rozdávání peněz za nic je čiré zlo. Vláda italského premiéra Giuseppe Conteho nechť poctivě řekne, že ty peníze, které rozdá, nejprve musí odněkud vzít. Buď je sebere současným občanům, nebo je sebere budoucím občanům formou zadlužení se. Každopádně je někomu vezme. A protože nejvíc na tom získá ten, kdo nejvíc utrácí, neboli ten nejvíc majetný, logicky nejvíc na tom tratí ten nejchudší. To už ale vláda neřekla, že chudí budou ještě chudší a bohatí ještě bohatší. Namísto toho to prezentuje jako „sociální opatření“.

Na jiné než koronavirové myšlenky nás přivedla česká fotbalová reprezentace, jejíž členové při utkání v Glasgow se Skotskem poklekli na znamení podpory hnutí BLM. Hned se v reakcích ozvalo, že v roce 1936 na olympiádě v Berlíně českoslovenští sportovci odmítli hajlovat, ale v roce 2020 čeští fotbalisté neodmítli pokleknout. Lze srovnávat události vzdálené 84 let a brát tu nynější jako potupu a ponížení? A překvapuje vás, že se tomu nyní nikdo z českých reprezentantů nevzepřel a nezůstal stát?

Hnutí BLM dnes již vykazuje známky hnutí směřujícího k potlačování lidských práv a svobod a má rasistické prvky. Českým fotbalistům to nezazlívám, protože jejich prací je čutat do míče, a nikoliv myslet. Ale někdo by jim z jejich manažerů měl vysvětlit, že udělali pěknou hloupost.

