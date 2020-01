Šikana. Advokát Ortman žasne nad tím, co Bradáčová vyvedla Rathovi. A peskuje ODS za exhibici Novotného

Poslankyně a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková se nestane veřejnou ochránkyní lidských práv. Je to logické vyústění poté, co vyšlo na povrch, že koncem 70. let napsala společný článek s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem?

Myslím si, že v té kauze byla vidět určitou účelovost. Ale já hlavně nemám rád hon na lišku. To mají rádi Angličané. Třicet statných lovců a padesát psů štve jednu lišku, až ji dostihnou a uloví. Něco podobného bylo i tady. Po čtyřiceti letech se vytahuje, jestli někdo něco napsala, nebo nenapsala. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale ať se ti hrdinové, kteří tak napadali paní Válkovou, podívají na to, co sami před čtyřiceti lety dělali. I pan Zaorálek, který studoval filozofii, mimochodem marxisticko-leninskou, skládal zkoušky z mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, skládal zkoušky z vědeckého komunismu. Tak ať ti lidé neříkají, že se sami na ničem nepodíleli. Prostě taková byla doba. Paní Válková prokázala rozvahu v tom, že nekandidovala na ombudsmana, ale jsem rád, že zůstala ve funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Neudivilo vás, že z této funkce neodstoupila vzhledem k tomu, pod jakým tlakem od některých politiků a většiny médií byla?

To byla mediální masáž, to byl ten zmiňovaný hon na lišku, v podstatě se jí nikdo nezastal a mně to celé nepřipadalo fér. I lidé, kteří mají máslo na hlavě, jako už zmíněný Lubomír Zaorálek s vědeckým komunismem, do ní pálili. To je nefér. Přiznávám, že mě překvapilo, že ten tlak vydržela. Mohla buď zalézt do nějakého protiatomového bunkru a tam strávit zbytek života, nebo si říct, že svou kůži nedá zadarmo, že nic špatného neudělala a bude se to snažit vysvětlit. Vyhrála ta druhá možnost.

Mluvil jste o účelovosti. Domníváte se, že bude snaha, aby se ombudsmanem stal někdo takový jako ve funkci končící Anna Šabatová, a kdokoli jiný může být vystaven něčemu podobnému, že se na něj také něco najde?

Osobně bych upřednostňoval, aby ombudsmanem byl skutečně právník, jako to bylo v případě pánů Motejla či Varvařovského. Paní Šabatová takovým příkladem není. Proto jsem si myslel, že by tu funkci mohla zastávat paní Válková. Když to nebude ona, může to být pan Křeček. Jako člen Parlamentu jsem navštívil několik zemí, kde je zřízena funkce ombudsmana. Švédsko, Belgii, Polsko a vždy jím byl právník. Argumenty, že to má být nějaký disident, jsou odněkud z Marsu, ty neberu vůbec vážně.

Má funkce ombudsmana vůbec opodstatnění obzvlášť poté, co ji některými aktivistickými kousky současná veřejná ochránkyně práv v očích veřejnosti poněkud zdiskreditovala?

Paní Šabatová je podivný člověk s výstředními názory. Je nekonformní a zakládá si na tom. Ale znovu říkám, že by v čele této instituce měl stát člověk, který zná právo. Jako platí zásada „iura novit curia“, tedy „soud má právo“, tak by mělo platit, že ombudsman má znát právo, a ne ve své funkci prosazovat své vlastní názory. Bez praxe v oblasti práva nemá v takové funkci žádný člověk co dělat.

Kromě kauzy Heleny Válkové vzbudila pozornost i kontrola dvou státních zástupkyň, iniciovaná vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou, která se zaměřila na podmínky, za nichž vykonává trest odnětí svobody v teplické věznici David Rath. Jde o standardní záležitost?

Otázka kontroly vězeňské služby je výsostným právem resortu Ministerstva spravedlnosti. A protože je známa animozita mezi paní Bradáčovou a paní Benešovou, která je navíc ještě vystupňovaná ambicemi paní Bradáčové po nejvyšších funkcích, tak je zřejmé, že se vytáhlo něco, co se vytahovat nemělo. Vrchnímu státnímu zastupitelství ale do toho, jestli pan Rath ve vězení spí na nějaké matraci nebo jestli nosí slipy nebo trenýrky, nic není. Uznávám, že Vrchní státní zastupitelství má nezadatelnou úlohu v boji se zločinem a patří mu zásluha, že je pan Rath za mřížemi. Ale udělat z toho šikanu a kontrolovat takové osobní věci mi připadá nejen pod úroveň Vrchního státního zastupitelství, ale pod úroveň zastupitelství jako celku. Divím se, že k tomu nezaujal stanovisko nejvyšší státní zástupce, i když ten, jak známo, nezaujme nikdy žádné stanovisko. Když ho nezaujal ani k panu Ištvánovi, tak ho nezaujme ani k paní Bradáčové.

Nemohla být kontrola důsledkem i animozity mezi vrchní státní zástupkyní a odsouzeným Davidem Rathem?

To by už bylo úplně na hlavu. Vrchní státní zastupitelství stíhání začalo a skončilo to pravomocným odsouzením a nástupem trestu. Tím podle mě role státního zastupitelství skončila. Teď je tady vězeňská služba, která bdí nad tím, aby se všechno odehrávalo podle regulí. Ale aby Vrchní státní zastupitelství počítalo, jestli dostal David Rath pět knedlíků, nebo čtyři, v čem spí a na čem spí, to už nemá se spravedlností nic společného. Úloha zastupitelství byla skončena, dveře se zabouchly, peklo – to jest vězeňská služba – si vzalo Ratha. A jak to tam vypadá, je věcí vězeňské služby. Ale aby se vrchní státní zástupkyně, panebože, starala o to, na čem odsouzený spí, tak to se děsím, co se bude dít v jiných věznicích.

Zmínil jste nemalé ambice vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Ale nemyslíte si, že tímto asi moc politických bodů u veřejnosti nezískala?

Považuji to za fatální chybu. Nedivím se, že ředitel vězeňské služby podal dvě zprávy – jednu nejvyššímu státnímu zástupci, od něhož nečekám vůbec žádný výstup, a pak ministryni spravedlnosti, od které výstup čekám. A ta se asi vyjádří k tomu, jestli to bylo všechno košer a fér, nebo nebylo. Paní Bradáčové, jejíž boj za nezávislost státního zastupitelství byl od začátku bojem o vlastní pozice, má ty nejvyšší ambice, to je přece známé, ale tohle byla od ní fatální chyba. To si určitě nepomohla. Při představě, že by případný kandidát na prezidenta zkoumal, na čem spí vězni, tak takového prezidenta nepotřebujeme.

Jako bývalý politik určitě pozorně sledujete, co se na domácí politické scéně odehrává. Co si myslíte o tom, že v několika městských částech Prahy, ale třeba i v Jablonci, padají místní koalice, kde jsou zastoupeni Piráti a různá ta sdružení typu Praha sobě, s odůvodněními, že nejsou schopní vést úřad?

Piráty považuji za něco příšerného na naší politické scéně, pro mě jsou absolutně nevolitelní. Celá ta „parta hic“, která se utvořila kolem pana Čižinského a Pirátů, začala dělat dusno vůči aparátu a ten z toho vyvozoval důsledky, až došlo k ochromení radnice. Kdo s čím zachází, tím také schází. Piráti začali revoltu vůči Pavlu Čižinskému, a pak je to smetlo. Není to jenom Praha 1, ale i Praha 4 a Praha 5, kde Piráti zmizeli z koalice. Myslím, že zmizí úplně, protože s nimi se nedá vůbec jednat ani spolupracovat. To, co tam vyváděli Jakub Michálek, to je něco nehorázného, kdy jako poslanec usměrňuje zastupitele nebo si bere slovo. Dovedete si představit, kdyby byli u moci, jak by to vypadalo? Já tedy ne. Pro mě to byl na Praze 1 neslavný konec neslavné koalice.

Vámi jmenovaný poslanec Jakub Michálek v souvislosti s koncem koalice na Praze 1 mluvil o metodách ruské dezinformační školy i o tom, že podobné dezinformace dělá ODS na Facebooku a že se Piráti budou proti všem těmto mafiánským praktikám bránit. Jsou Piráti těmi čistými, a proto jim ostatní škodí všemi možnými způsoby?

Jestli někdo škodí Pirátům, tak jsou to Piráti sami. Mám na mysli jejich metody, to neustálé udavačství, neustálé podávání trestních oznámení. A když už nevědí, kudy kam, tak to svedou na Rusko. A když tam není Rusko, tak je tam Čína. V Rusku ani v Číně Michálka ani nikdo nezná a nemyslím, že by ho chtěli znát. To je stihomam a neschopnost přiznat, že za to můžou sami. Piráti jsou sami sobě největším nepřítelem, protože metody, které používají, musejí odradit každého.

Dá se z toho vyvodit, že Piráti mohou být dobří jako opozice, ale na vedení ani na místní úrovni, natož na vyšší, nemají?

Vybojovat volební úspěch je jedna věc. To můžete nachytat někoho na slib, že zlegalizujete drogy nebo že všechno bude veřejné a podobně. Ale k udržení té pozice je pak zapotřebí pracovat. A to je to, čeho se jim nedostává. Navíc jsou netaktní, podráždění, nejsou loajálním partnerem, partnery naopak podrývají. S takovou stranou se nedá spolupracovat. Politika je umění možného, vždy je třeba najít nějaký kompromis. Ale oni žádný kompromis nehledají. Tady se nějaký primátor Prahy stará o Tchaj-wan a ruší smlouvy s kontinentální Čínou, to je otřesné. Poradil bych mu, ať se podívá, jak je to v Londýně, v Paříži, v Berlíně. Ať se podívá, s kým mají tato města smlouvy. Tam je to úplně jinak.

A může Zdeněk Hřib při tom svérázném naplňování funkce primátora vydržet v této pozici celé funkční období?

Myslím si, že nevydrží. Tohle byly pokusné balónky vypouštěné na Praze 4, 5 a 1, ale pokud bude TOP 09 svéprávnou stranou, tak nemůže ve spojení s Piráty dál pokračovat. Čekám, že bude následovat podobný scénář a dojde ke spojení pravicových stran, to znamená ODS a TOP 09, které se klidně spojí i s hnutím ANO, aby se Hřiba ve funkci primátora zbavily, protože to je nomen omen. Ten člověk se skutečně chová jako hřib.

Takže povolební spolupráci ODS a Pirátské strany, které se přetahují o druhé místo v průzkumech za suverénním hnutím ANO, vidíte jako nepravděpodobnou?

Celostátní spolupráci ODS a Pirátů si nedokážu představit. Tyhle dvě strany se nemůžou nikdy potkat. A hlavně nemůžou spolupracovat. Cokoli se řekne a ujedná, tak budou Piráti dávat na webové stránky a budou k tomu zaujímat stanoviska. V politice je to někdy tak, že některá část jednání je neveřejná a strany si plácnou, což s Piráty absolutně není možné. Na celostátní úrovni s nimi nikdo spolupracovat nemůže, podle mého názoru jsou hlasy pro ně mrtvými hlasy.

Jak Piráti, tak ODS si zvolili nové, i když ne příliš pozměněné vedení. Asi nejzajímavější při volbách v obou táborech byla kandidatura starosty Řeporyjí Pavla Novotného na prvního místopředsedu ODS. Oživil by poněkud fádní dojem, jakým strana pod vedením Petra Fialy působí?

To, že se tenhle člověk, který je podle mě Pepek Vyskoč ODS, dostal dokonce jako kandidát na prvního místopředsedu, je důkaz bezradnosti současného vedení ODS. A když ještě k tomu dostal ve volbě 65 hlasů. Udivilo mě, že vůbec ODS připustila kandidaturu tohoto člověka, který mluvil vulgárně, používal příšerná slova, vynadal všem delegátům. A tohle se vysílalo v České televizi. ODS je pravicová strana a ať je to, jak je to, česká politika potřebuje solidní pravicovou stranu. Ale aby v řadách takové strany byla podobná individua, jako je pan Novotný, a předseda strany sedí a připustí vůbec tu kandidaturu, to je nevídané. Čekal jsem, že vstane a řekne, že jestli tenhle člověk bude kandidovat na prvního místopředsedu, tak on nebude předsedou. Protože si nedokážu představit, jak by pan Novotný oslovoval zahraniční partnery nebo politické subjekty v České republice. Podle mě je to nepoužitelný tvor, je něco neuvěřitelného a ostuda ODS, že Novotný kandidoval na prvního místopředsedu. To je devalvace. Myslím, že Václavu Klausovi staršímu coby zakladateli strany musely vstávat vlasy hrůzou z toho, co se na sobotním kongresu dělo a co připustili.

Na závěr se ještě vrátím k tomu, co se odehrálo ve vztazích mezi USA a Íránem. Mluvilo se o oprávněnosti, nebo neoprávněnosti útoku na íránského generála Sulejmáního. Pro vás jako právníka měla akce své opodstatnění, když byl tento vysoký íránský činitel hrozbou pro životy amerických občanů?

Pokud se vedla debata, jestli ten čin přispěl ke zmírnění, nebo k eskalaci napětí, tak tvrdím, že došlo k eskalaci. A hlavně se vývoj ubírá neznámým směrem, protože tohle byla vražda. Ten člověk byl vylákán do Iráku a tam ho odpráskli. A jestli se říká, že měl záměr zabíjet nějaké další občany Spojených států, tak to je schvalování atentátu. To nemá s mezinárodní politikou nic společného a nemělo se to stát. Ten čin považuji za úlet a hlavně způsob provedení, tedy atentát, do politiky nepatří. Takhle můžou odprásknout francouzského prezidenta a příště třeba ruského. To je strašné, to nemá s politikou nic společného. To jsou metody, jako když zastřelili Ferdinanda d’Este v Sarajevu a pak z toho byla světová válka. Jestli chce někdo ospravedlňovat takové kroky, tak je blázen, a to bez ohledu na to, kdo to spáchal. Tentokrát to byly Spojené státy a příště to může být jiný stát. Protože jestli je toto povoleno, tak je to povoleno všem. Jestli atentát je čin, který je v souladu s právem, tak to nemůžou říkat jenom Američané, že mohou něco takového provést jen oni. Pak to mohou říkat Izraelci, Arabové, kdokoli. Jak v tom světle vypadá pokus o zabití nějakého agenta novičokem ze strany Ruska? To je v podstatě stejné. Ale hlavně teď bude Írán hledat nové spojence a samozřejmě tím spojencem bude Čína. Přece i malé dítě si spočte, že pokud se na Írán uvalí další sankce, tak kdo od něj bude odebírat ropu, kdo s ním bude obchodovat? Samozřejmě to bude Čína a bude se snažit Rusko. A Spojené státy vyklidí pozice, to je úplně jednoznačné.

