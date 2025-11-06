Šílená čísla. Pikora zavřel dveře za Fialovou vládou

Podle nových dat Eurostatu má sedmina lidí problém vyjít s penězi a více než 28 % dalších domácností má tyto potíže „občas“. Čísla jsou horší než před pěti lety. Jak s tím bude bojovat nová vláda?
Ta čísla jsou šílená a jen ukazují, jak šílená je odcházející vláda. Prostě lidé se mají hůř, tím se žádná vláda nechce chlubit.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Růst reálných mezd bude řešen v rámci nové hospodářské strategie, která už je dnes dostupná v pěkné brožuře a každý si ji může přečíst. Cílem je nastartovat dlouhodobě udržitelný růst. Pozor, pod slovem udržitelný nemyslím ten žvást z médií o klimatu, ale udržitelný u mě znamená to, že bude ovlivňovat ekonomiku na mnoho let.
Nyní je tu mnoho věcí špatně systémově. Naše ekonomika se kolem roku 2010 změnila na ekonomiku zaměřenou na nízkou přidanou hodnotu. Naše mzdy proto nerostou. Zároveň ale máme mzdy o dost vyšší než v Rumunsku, takže jsme se dostali do pasti.
Ten, kdo chce investovat do země s nízkými mzdami, k nám nejde. A ten, kdo chce ekonomiku s roboty a moderními technologiemi, k nám taky nejde. Tam bychom ale potřebovali být. Tam jsou vysoké mzdy. Ten, kdo četl programové prohlášení, zároveň ví, že máme připravená mnohá opatření, která zjednoduší podnikání. Stát přestane házet lidem klacky pod nohy.
Nová vláda slibuje odchod do penze v 65 letech a vyšší tempo růstu důchodů. Fialova vláda penze zpomalila a Národní rozpočtová rada se teď nechala slyšet, že lepší bude Fialova opatření nerušit, a naopak přidat další. Jak to vidíte vy?
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.
V programovém prohlášení je něco jiného, než říká rada. Podle programového prohlášení by se přitom měla řídit vláda. Tady je to podle mě jasné.
Rozpočtová rada se dívá na důchody matematicky. To znamená, čím později budou lidé odcházet do důchodu, tím lépe pro systém. Tomu rozumím. To je technokratický přístup k řízení státu. Tato vláda to ale vidí jinak. I já jsem časem změnil názor a myslím si, že technokratické řízení má své limity. Znám kolem sebe lidi, kterým je 60 a mají ze zaměstnání takové zdravotní problémy, že nevědí, jak to dají do 65. U mnoha lidí nelze na základě nějaké rovnice protáhnout odchod do důchodu. Výsledkem by byl jen horší zdravotní stav a náklady by se přesunuly z jednoho místa rozpočtu do druhého.
„Těším se na novou práci jako nikdy,“ napsal jste po složení poslaneckého slibu na Facebook. Bude to nevděčná práce. Budete cílem útoků a změny, které prosadíte, se projeví až se zpožděním. Co vás na tom láká?
Vím, že politika je nevděčná práce. Podívejte se, kolik tu bylo lidí, že vedli politické strany mnoho let a pak najednou byli odejiti. Nikdo jim neděkoval, neplácal po ramenech. Podívejte se třeba na Sobotku, jak mu Miloš Zeman řekl, ať si nastaví mikrofon. Vlastní strany se jich chtěly zbavit jako třeba lidoveckého předsedy Svobody. To jsou strašné věci.
Já si myslím, že na rozdíl od jiných jsem pro Poslaneckou sněmovnu rostl celý život. Nejsem zde z leknutí, že jsem zrovna někde byl. Mám vystudovanou hospodářskou politiku. Mám z ní doktorát. Učím hospodářskou politiku. To je podle mě optimální teoretický základ. Kromě toho jsem celý život komentoval hospodářskou politiku po celém světě. To byla moje profese. A teď budu mít úžasnou možnost dělat to, co jsem studoval a učil. Takže se na to vážně těším.
Policie v pondělí provedla razii ve VZP. V poutech skončilo devatenáct lidí, zatýkání prý souvisí s kauzou Dozimetr. Myslíte, že v této kauze se ještě dočkáme zásadního vývoje?
Vůbec netuším. Vlastně bych byl rád, abychom se už nic strašného nedozvěděli, vše se vyšetřilo a byl klid. Ta kauza je šílená.
Zemřel kardinál Dominik Duka. Koho jsme v něm ztratili?
Já osobně jsem se s ním setkal jen párkrát. Vždy jsem byl překvapen z jeho paměti. Přesně si pamatoval detaily, které já už dávno zapomněl.
Pro mě byl ztělesněním konzervatismu. To se mi líbilo. A to bylo také to, co na něm liberálové nedokázali rozdýchat. On byl přirozenou autoritou. Nepotřeboval, aby ho nějaká agentura „vyrobila“, což je dnes bohužel časté. Z něj něco vyzařovalo, co běžní lidé nemají.
Já na něj budu vzpomínat jen v dobrém.
autor: Jan Novotný