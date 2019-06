Silné varování. Naše účast ve vládě nám žádné plusy nepřináší. Krajský předák ČSSD otevřeně promlouvá

Pane předsedo, jak hodnotí ústecká ČSSD, která byla proti vstupu strany do vlády, výsledek ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu?

Naše krajská organizace pochopitelně vnímá výsledek posledních voleb jako velmi silné varování voličů a současně potvrzení toho, že vládní angažmá straně nepřináší žádné plusové body. Jsme přesvědčeni, že pokud by ČSSD zůstala v opozici, byla by to příležitost stranu vnitřně konsolidovat a současně by mohly vyrůst nové osobnosti, které v regionech rozhodně jsou. Tito naši členové nejsou odtrženi od reality, mají řadu praktických zkušeností a chtějí řešit skutečné problémy ve společnosti, kde se stále více rozevírají nůžky mezi elitami a běžnými občany.

Znáte důvod, proč se strana potýká s tak velkou ztrátou přízně voličů, a má ústecká ČSSD recept, jak z krize ven?

Jsme přesvědčeni, že se nejedná o jediný důvod, ale o kombinaci více příčin. Za ty nejpodstatnější považujeme jednak pošramocenou minulost, dále nedostatek výrazných osobností, neschopnost mluvit jasně a jednoznačně, pověst strany, která jen rozdává dávky a zbytečně utrácí, a v neposlední řadě též rozpor mezi tím, co říká naše pražské vedení a tím, co od nás očekávají naši voliči. Žádný zázračný recept na léčbu neexistuje. Bude to především náprava všeho, co jsem označil jako důvody současné situace. Moc by nám pomohlo, aby se naši představitelé nedívali na problémy ústeckého regionu tak, jak se možná mohou jevit z perspektivy pražských kanceláří.

Jak vnímá ústecká ČSSD současné protesty veřejnosti proti Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové?

Nemyslím si, že by většina účastníků těchto demonstrací patřila mezi minulé nebo současné voliče ČSSD. To ale neznamená, že bychom nevnímali nálady části veřejnosti a její přání, aby v naší zemi nebyl premiérem člověk s tolika osobními problémy a ministryní spravedlnosti osoba, se kterou i my tady na severu máme své nepříliš dobré zkušenosti. Za důležité spíše považujeme to, aby postup současné ministryně spravedlnosti nevzbudil ani jen náznak podezření, že vyšetřování kauz pana premiéra probíhá jinak, než vyšetřování jiných kauz a jiných osob. Asi by třeba působilo divně, kdyby dozorový stání zástupce, který vykonával dozor nad celým vyšetřováním tohoto výjimečně exponovaného případu, tedy kdyby náhle vrátil celou věc policii k nějakému došetření.

Všem se musí měřit stejným metrem a neměli by zde být žádní vyvolení – viz stále živá kauza s údajnými dotačními podvody v ROP Severozápad, kde je aktuálně obviněno 27 bývalých politiků a úředníků z Ústeckého a Karlovarského kraje – mají obstavené své majetky, někteří byli ve vazbě, zasáhlo to velmi významně do života jich samotných i jejich rodin... A v jiných živých kauzách se nic zásadního nekoná a podezřelí lidé dál sedí ve svých funkcích?

Seznam.cz v uplynulých dnech zveřejnil informaci o tom, že pan Klika, coby první náměstek hejtmana, zaměstnává jako svého poradce advokáta JUDr. Růžka, který je jeho stranickým kolegou, za 880 tisíc ročně – tedy osobu, s níž se v minulosti rozešla právě Marie Benešová. Můžete se k tomu vyjádřit?

Podle mě se jedná o učebnicový příklad tzv. „fake news“. Realita je totiž taková, že JUDr. Růžek již zhruba 5 let zastupuje jako advokát jednu z největších příspěvkových organizací kraje. Současně začal před dvěma lety vykonávat také poradce právě 1. náměstkovi hejtmana. V článku uvedená částka je ve skutečnosti součtem jeho odměn jako advokáta za těch pět let a toho, co obdržel coby poradce.

Na celé věci je ve skutečnosti zajímavé to, že pan Noll, který vámi zmíněný článek napsal, mluvil jak s Martinem Klikou, tak i s JUDr. Růžkem a informace o tom, jak se věc má, obdržel a i si je prověřil. Zůstává tedy otázkou, proč ten článek napsal návodně tak, že mi dokonce i volali někteří lidé a ptali se mě, jak je možné, že JUDr. Růžek za poradenskou činnost dostává 880 tisíc měsíčně. Jenom pro ilustraci bych pro srovnání doplnil, že právě třeba Marie Benešová od Ústeckého kraje obdržela za zhruba stejnou dobu přibližně devětkrát tolik peněz.

Samozřejmě, že jsme se zajímali, proč pan Noll napsal svůj článek právě takovýmto způsobem. Bohužel jsme zjistili, že to je svým způsobem důsledek nedávné změny koaliční smlouvy, kterou v ústeckém kraji máme uzavřenu s KSČM a koalicí SPO-SPD, a která mimo jiné koaliční strany zavazuje k provedení personálního auditu, do kterého se některým opravdu nechce. Naprosto nechápu ty, kteří jsou schopni a ochotni kvůli politickému střetu úmyslně dělat kroky k osobnímu poškozování někoho, koho považují za svého politického soupeře.

Poslední otázka. Jak se ústecká ČSSD připravuje na krajské volby v příštím roce?

To ještě není úplně na pořadu dne. Určitě se budeme snažit oslovit širší veřejnost kvalitní kandidátkou složenou nejen z členů ČSSD. Ale rozhodně se nehodláme snižovat k tomu, abychom si objednávali články, které by poškozovaly konkrétní osoby z řad potenciálních politických soupeřů.

autor: Radim Panenka