Šimíček z ODS: 2 miliony Ukrajinců v ČR budou za generaci jako Češi

03.10.2025 18:01 | Rozhovor

PROTI SRSTI S ONDŘEJEM ŠIMÍČKEM Volte, koho chcete – primárně takové strany, které se nepeleší jako štětky s ruskými masovými vrahy, radí Ondřej Šimíček.

Foto: Ondřej Šimíček
Popisek: Právník a člen ODS Ondřej Šimíček

Fiala a Babiš se střetli v duelu na CNN Prima NEWS. Že budete Fialu chválit a na Babiše nadávat, to je jasné. Ale co se dle vás volič dozvěděl?

Děkuji za možnost se ve volební den podělit s vašimi čtenáři a mými fanoušky zase o nějaký kousek pravdy a reality, které se jim tak nedostává.

Obě debaty byly dost podobné. Podotýkám, že výkon paní Tománkové o několik řádů překonal výkon pana Korantenga. Ale to asi není podstatné. Po zbabělé hře na schovávanou, kde „lídr“ Babiš nepřišel do ČT a ta zcela uboze místo prázdné židle umožnila ztrapnění Karlu Havlíčkovi, se tedy střetl bývalý premiér a tvůrce covidové totality, estébák a dotační podvodník Babiš s panem premiérem Fialou. Musím uznat, že na své poměry se Babiš dost držel a nestal se během pár minut polosvéprávným upištěným makakem, který nedá dohromady jednu souvislou větu. Ale i tak nemohl panu premiérovi konkurovat. Co slovo, to lež, co čin, to zločin… jak říkal legendární pilot Fajtl. Babiš svoje komoušské kořeny nezapře a volič zcela zřejmě viděl chaotického sedmilháře proti kompetentnímu premiérovi. Ovšem velké části populace zločinecká šikana za covidu a naprostá neschopnost Babišovy vlády vyhovovala, takže mu to stejně hodí.

Co vlastně na voliče tento týden vykukuje za pozitivní body volební kampaně? Už je to v zásadě ze strany SPOLU totemová válka o „příslušnost ke správné straně“ a o tom, co se stane strašného, když nebudete opakovat správné věci, mám dojem.

Mě hrozně baví, jak hned kopnete do SPOLU. Je to přesně naopak. To hnutí dotačního podvodníka Babiše ANO tady jede 4 roky antifiala, celá jejich politika je po celou dobu existence založena na tunelování veřejných rozpočtů a rozdělování společnosti. Takže SPOLU jenom reaguje a přistoupilo na hru, která se tu hraje. Správná strana je vždy hájit zájmy naší vlasti proti barbarské ruské anticivilizaci. Pozitivní je rozhodně skutečnost, že všechna data, všechny možné statistiky, fakta a evidence říkají, že se Česku daří, že žijeme ve skvělé zemi, kdo tvrdí, že ne, tak je lhář nebo blázen, a že se trendy zlepšují. Vládě se tedy povedlo – možná to mohlo být dříve, nebo lépe – uhasit šílený požár, do kterého nás uvrhla vláda Agrofertu. Takže ano, daří se firmám, daří se domácnostem, daří se všem. Ale část národa je bezdůvodně nasraná. To je stav ducha… nebo spíš – absence ducha.

Pojďme ještě „dorazit“ některá témata. My jsme už řešili, že vyhození všech Ukrajinců z ČR by naší ekonomice neprospělo. Na druhou stranu, není to tak, že ukrajinští pracovníci u nás „kazí cenu“, pokud jde o práci? Jak to „zmenežovat“?

Podívejte se… my máme možnost mít tu třeba 1 milion–2 miliony lidí z našeho civilizačního okruhu. Ukrajince, ale třeba Gruzínce, Kazachy, Bulhary – nebo filipínské křesťany. A bude to v klidu. Za jednu generaci je od rodilých Čechů nepoznáte. Anebo uděláme stejnou hloupou chybu jako například Velká Británie, kde vyházeli Poláky a místo nich přišli „chirurgové z dovozu“, jak před nimi varuje rasista a prodavač nenávisti, nevzdělanec Okamura. Tak vyhoďte Ukrajince a budete tu mít 1 milion–2 miliony lidí z jiných civilizačních okruhů – jako se to stalo na západě. Jen pitomec opakuje chyby, ze kterých se má poučit. A protože intelektuální kapacity politiků SPD stěží překonají laťku vypnutých míchaček, tak to budou ve finále oni – pokud by se jejich hloupé plány uskutečnily – které nám ty jejich „chirurgy z dovozu“ přinesou. Demografii totiž nijak neoklame ani uřvaný sedmilhář Okamura.

Fialova vláda čelí nařčením, že slibovala škrty ve státní správě a nic moc se nedělo. Vy o tom máte přehled. Co by se v příštím volebním období dalo v tomto směru dělat?

Tohle je zrovna oblast, kde bych já opravdu řezal hodně a mám za to, že to vláda mohla dělat lépe. Ostatně je to téma, kterému jsme se spolu už několikrát věnovali. A dnes, v době neskutečných možností AI technologií je velmi snadné nalézt oblasti, které lze – po Mileiovsku – abych tak řekl – uřezat motorovkou. Takže prosím – řezat agendy, řezat nesmyslné regulace, řezat úřady. Většinu pakárny nám totiž nenařizuje žádný zlý Brusel, ale děláme si je sami.

Zbyněk Stanjura „namaloval“ rozpočet s deficitem 289 miliard Kč. A to ještě nejspíš nezahrnul všechny výdaje. Není to trochu ostuda, řekněme?

Odmítám se bavit o rozpočtu takovýmto způsobem. Je opravdu smutné a velmi typické pro české ekonomy z wishe, že plácají částkami a neřeší vztah veřejných financí v komplexu – v poměru k HDP apod. Oproti řádění Babiše a Schillerové, kteří by dovedli Česko k bankrotu, jsou tyto ukazatele na mnohem, mnohem lepší úrovni. Já bych si dokázal představit určitě nižší schodek, ale český fetiš toho čísla je ukázkou naprosté ekonomicko-národohospodářské negramotnosti.

Slyšel jsem tezi: Na důchody, sociální výdaje a platy se zadlužit nemůžeme, ale když jde o zbrojení, výrazně hlubší deficit nevadí. V Česku ani v Evropě. Co na tu tezi říci?

Samozřejmě. Je to v pořádku. Kdo nechce obranyschopnost – ten říká – Putine, pojď vraždit naše děti. Tak jednoduché to je. Nikdy v dějinách neměli lidé v Česku takovou životní úroveň jako dnes. A stejně jich takové procento nasraně kňučí, že jim někdo něco bere? Je to tzv. rozežranost. „Serete do porcelánu a splachujete to pitnou vodou“ – tento výrok mě zaujal v nějakém rozhovoru a je do puntíku přesný.

Tak už opravdu poslední slovo do voleb. Co sdělit?

Žádný politik vám nezlepší život, pokud si jej nezlepšíte sami. A ani žádný politik nemůže za to, že se vám žije blbě. Opět si za to můžete primárně sami.

Co s tím? Zvednout se a změnit to, pokud se vám to nelíbí.

Volte, koho chcete – primárně takové strany, které se nepeleší jako štětky s ruskými masovými vrahy.

autor: Jaroslav Polanský

