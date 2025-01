Škody po Fialovi budeme napravovat dlouhé roky. Ševčík žene politiky k odpovědnosti

Začal nový rok, rok parlamentních voleb. Co si od těchto voleb přát? V nejobecnější rovině, jakou vládu si máme vysnít?

Od nové vlády bych si přál, aby to byla vláda skutečných odborníků, aby to byla vláda, která nekolaboruje s cizími mocnostmi, s cizími výzvědnými službami, která neslouží zájmům těch, kteří by chtěli řídit svět. Nechci, aby to byla vláda posluhovačů cizím zájmům. Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12567 lidí

Dále bych si přál, aby nedocházelo k manipulaci volebních výsledků (zrušení volebního zákona, pozn. red.), tak jak to bylo předvedeno při posledních volbách. To považuji za jeden z největších zločinů novodobé éry České republiky. To, co nám tady předvedl v té době předseda Ústavního soudu Rychetský.

Dále bych si přál, aby nebyly volby zmanipulovány takzvanou korespondenční volbou, kterou prosadila tato demoliční vláda v zájmu toho, aby získala hlasy ze zahraničí i občanů, kteří vlastně občany České republiky nejsou. Měli by se jimi stát na základě jakýchsi „historických údajů“. Pozor na tuto manipulaci, která se už rozjíždí. Jsme svědky toho, že při zahraničních návštěvách představitelů současné české moci, například prezident Petr Pavel nedávno v Austrálii a posléze v Americe přesvědčoval české občany k účasti na korespondenční volbě i za ty, kteří v podstatě by neměli být českými občany.

Přál bych si vládu opravdových odborníků, kteří už ve svém životě něčeho dosáhli. A velmi bych si přál, aby se občané probudili a přemýšleli o souvislostech, které jim politikové slibují a které vlastně, jak vidíme, nebyli schopni naplnit v současném volebním cyklu. Chtěl bych, aby si zvolili takové politiky, kteří budou hájit jednoznačně zájmy České republiky.



Petr Fiala se snaží vystupovat jako rázný „lidový“ muž, který komentuje fotbal. Vláda tvrdí, že ekonomika roste a inflace je „zkrocená“. Mají marketéři vládních stran šanci uspět s těmito kartami a vyvolat obrat ve volebních preferencích?

Pravdou je, že marketingoví guruové chtějí vyvolávat dojem, že Fialova vláda byla úspěšná. Realita je však úplně opačná. Stávající vláda je nejhorší vláda v novodobé historii České republiky. Dá se dokonce říci, že je to horší vláda, než byly i některé vlády za takzvaného socialismu.

Pokud budou občané České republiky, voliči, používat normální zdravý selský rozum, tak by se neměla opakovat ta tragická situace současného politického cyklu, kdy nám vládnou naprostí neumětelové, a navíc posluhovači cizích mocností. Přemýšlejme například nad situací, která vznikla po odchodu novodobé komunistické strany pirátů z vlády. Jak je možné, že ve vládě zůstal pirátský reprezentant, ministr zahraničních věcí, který je nejhorší v historii České republiky. Koho předseda vlády Fiala poslouchá, že s tím souhlasí? No prosím, zamysleme se, koho zájmy hájí. Čí posluhovač je?

Kdo musel zavolat Fialovi, aby si tam Lipavského, který je úplný neumětel, ponechal? Vždyť ten člověk neudělal v zájmu České republiky vůbec nic. Naopak je destruktivní v zahraniční politice a přivádí Českou republiku a naprostou většinu normálně myslících českých občanů do situace, že nás hodnotí jak nadnárodní instituce včetně OSN, tak i řada zahraničních politiků, těch, kteří jsou opravdu ve světě významní, jako posluhovače cizích mocností.



Jaká je realita kolem cen potravin a dalšího zboží v důsledku kumulované inflace posledních let? Propadla se kupní síla českých obyvatel, nebo se stále máme výborně, jak tvrdí například Dana Drábová?

Realita kolem cen potravin je taková, že bohužel výše jejich cen je srovnatelná se státy, kde je ale podstatně vyšší mzda, respektive mzdové ohodnocení pracujících. Takže musíme říct, že ceny potravin bohužel kumulativně v posledních letech významně vzrostly. A pokud Dana Drábová tvrdí, že se máme výborně, tak ano, možná mluví o sobě a o určité skupině občanů, která se má pořád relativně dobře. Už ani oni netvrdí, že se mají výborně.

Ale pokud Dana Drábová tvrdí o všech obyvatelích, že se mají výborně, tak pozor na ni. Pokud by byla taková odbornice i na jadernou energetiku, jako je odbornice, jak ona tvrdí, na to, že se máme výborně, no tak to mám pak strach o to, zda vůbec jaderné energetice rozumí. Dana Drábová se jednoznačně mýlí v odhadech toho, jak jsou na tom dnešní Češi. Jsme svědky bezprecedentního procesu snižování životní úrovně vysokého počtu českých obyvatel, českých domácností a řada z nich se dostává do sociální chudoby.

Co argument, že české obchody byly opět zavaleny lidmi a že rostou tržby i za exotické dovolené? Toto používají vládní příznivci jako důkaz, že ekonomicky je u nás vše v pořádku.

Ano, je to standardní, ve velkých městech byly obchody a obchodní centra sice zaplaveny lidmi, ale ty tržby, když bychom si odpočítali inflaci, nejsou tak astronomické, jak někteří komentátoři tvrdí. Samozřejmě jsou vyšší než v minulosti. Ale právě proto, že se v té výši promítly inflační tlaky. Spotřebitelům nezbývá nic jiného než zaplatit za mnohdy stejné produkty, stejné služby vyšší ceny. Nedá se říct, že by ekonomická situace všech našich občanů byla daleko lepší než v minulých letech. Není tomu tak. Je potřeba si uvědomit, že tu existuje určité procento domácností, které nepociťuje tak silně ekonomické dopady činnosti současné vlády v takové míře, aby například měnili své zvyky a nejezdili na exotické dovolené, jak se často argumentuje ze strany některých provládních komentátorů a ekonomů, když tvrdí, že na tom nejsme tak špatně. Ano, tato skupina obyvatelstva se má pořád relativně dobře. Je to velmi úzká skupina obyvatelstva, velmi úzká skupina domácností. Odhadoval bych to tak do 10 % a tito na ty exotické dovolené budou jezdit i nadále. Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 28964 lidí

Zastánci Green Dealu tvrdí, že zelené technologie jako elektromobilita a obnovitelné zdroje zaznamenají takový rozvoj směřující ke snížení cen těchto produktů, že fosilní zdroje nebudou potřeba. Začnou tyto tendence už příští rok?



Green Deal je fatální omyl 21. století celé Evropské unie pod vedením zelených mozků z Německa. Je to už tak daleko, že si i celá řada politiků v Německu uvědomuje, že je to krok, který byl mimo ekonomické zájmy nejenom Německa, ale i Evropské unie. Dochází k tomu, že se manipuluje s fakty a daty. Některé realističtější politické síly v Německu uvažují o návratu například k jaderné energetice.

Musím konstatovat, že elektromobilita je slepou cestou. Obnovitelné zdroje jsou sice určitou alternativou, ale pokud nebude foukat dostatečně vítr a svítit slunce, tak musíme mít záložní zdroje. A tyto zdroje jsou odkázány nejen na jádro, ale i zdroje z fosilních paliv, mezi které patří i plyn.

Za naprostý nesmysl ze strany demagogů, kteří prosazují dlouhodobě Green Deal, považuji jejich tvrzení, že se můžeme obejít bez fosilních paliv. Je nutno podotknout, že jsem kritik od samého začátku takzvané Energiewende, kterážto byla energetickou politikou Německa, a že jednoznačně odsuzuji celý Green Deal jako ideologický projekt, který nemá s ekonomickým, ale i s ekologickým uvažováním nic společného. Ano, mohou tam být některé pozitivní kroky, ale tak, jak je pojímán celý Green Deal, tak je to špatně.

Objevují se vážná varování, že ústup od uhlí nastane kvůli cenám emisních povolenek tak rychle, že elektřinu z uhlí nebudeme mít jak nahradit. Tvrdí to třeba Pavel Tykač. Máme se spolehnout na dovoz elektřiny z Německa a máme akceptovat trvale vysoké ceny energie kvůli zeleným tendencím?



Celý Green Deal včetně systému emisních povolenek je vypracován v zájmu určitých finančních skupin. Je naprosto scestný a bylo by nejlepší co nejrychleji ho opustit. Pro Českou republiku je to o to smutnější, že my jsme v současné době naprosto nezávislí na celkovém dovozu elektrické energie ze zahraničí. Naopak jsme jejími čistými vývozci. Pokud ovšem dojde k nesmyslnému zákazu výroby elektrické energie z uhlí, tak se staneme bohužel velmi rychle čistými dovozci. Čistými dovozci, ale nevíme odkud, protože okolní státy budou mít taktéž vážné problémy. Například Polsko nemá zatím vůbec žádné jaderné zdroje, vyrábí elektřinu a teplo převážně z uhlí. Německo je již teď čistým dovozcem elektrické energie především z Francie, Švýcarska, Rakouska, ale i od nás. A Rakousko, byť má zdroje v podobě vodních elektráren, tak není vždy spolehlivým dodavatelem, abychom se na něj mohli spoléhat. Je tudíž jednoznačně prokázáno již teď a jsou na to i vědecké studie, že tak, jak jsem již opakovaně sdělil, je Energiewende i celá politika Green Dealu nesmyslem. Vede ke zvyšování cen elektrické energie všude v Evropě. Navíc se opravdu může stát, že nebudeme schopni zabezpečit tak vysokou výrobu elektřiny a tepla, která bude spotřebiteli vyžadována. Rozhodování eurohujerských greendealových politiků je o to směšnější, když tato rozhodnutí srovnáme s ostatním světem. V mnoha zemích dochází k rozvoji výstavby elektráren na bázi výroby elektřiny z uhlí. Ať už je to Čína, ať už je to Indie, kde se staví v těchto zemích přes 60 nových uhelných zdrojů. Uhelné zdroje se stavějí i jinde ve světě.

Potáhne v případě energetické krize Evropa za jeden provaz, nebo se zopakuje scénář z doby covidu, tedy „každý za sebe“?



My jsme již teď jednoznačně svědky toho, že v žádném případě velké země nepotáhnou za jeden provaz. A pokud budou potřebovat ony omezené zdroje, které se tady mohou vyskytnout v souvislosti s výpadky výroby z obnovitelných zdrojů, tak jednoznačně budou zabezpečovat rezervní zdroje napřed pro sebe a pak je teprve budou přepouštět dál.

Přes naše území sice vedou plynovody a ropovody ze zdrojů z Ruska, ale tak, jak jsou postaveny sankce proti Rusku, tak se může stát, že se mohou projevit nedostatky v zásobování plynem. Je to potřeba vnímat o to silněji, že vidíme trendy od některých naprosto nezodpovědných politiků z Evropské unie, z různých evropských struktur, které tlačí na další zpřísňování sankcí. Je až směšné, když například náš premiér tvrdí, že nejsme závislí na Rusku a že ten plyn, který k nám proudí, je odněkud odjinud.

Není tomu tak, akorát je několikanásobně dražší, než by byl, kdybychom ho kupovali přímo z Ruska.

Fiala se mýlí tak, jako se mýlí téměř ve všem.

Ceny energií každopádně porostou i příští rok, již to bylo ohlášeno. Je vůbec v silách jakékoliv české vlády ceny energií snížit?



Bohužel tato demoliční vláda způsobila to, že ani příští česká vláda, která by hájila zájmy českých subjektů, českých domácností, tak to bude mít velmi těžké. Ceny energií lze snížit za cenu, že se vystoupí ze systému emisních povolenek. A za cenu, že se jednoznačně řekne, že se bude pokračovat ve výrobě elektrické energie z uhlí bez jakéhokoliv časového omezení. Máme na to výhodné podmínky, protože velká část elektráren leží v blízkosti uhelných zdrojů, které mohou být použity pro výrobu elektrické energie.

V USA byl zvolen prezidentem Donald Trump, v Německu a ve Francii probíhá politická krize. Jak se díváte směrem k roku 2025? Spatřujete v budoucím vývoji spíše naději, nebo hrozbu?



Tak nutno podotknout, že bych byl velmi opatrný v nějaké nadšené euforii. Trump může přinést velmi pozitivní kroky, například v tom, že odstoupí od nesmyslných smluv týkajících se klimatických změn, tak jak už to predikoval. To by mohlo být pozitivní z dlouhodobého hlediska. Prezident Trump se obklopil lidmi, o kterých říká, že budou v jeho vládnoucím establishmentu. V minulosti byli v nemilosti. Ať už je to uvažovaný ministr zdravotnictví Kennedy jr., kterého mainstreamová média často označovala za dezinformátora. Ukázalo se však, že téměř ve všem, co se týkalo covidu, měl pravdu.

Dále je to Elon Musk, který chce zvrátit politiku, kterou tady zavedly neziskové instituce.

J. D. Vance se chce podílet na velmi rychlém ukončení naprosto nesmyslné války na Ukrajině a poukazuje sám na to, že válečný konflikt byl v zájmu určitých ekonomických skupin, v zájmu tajných služeb, v zájmu takzvaného deep state v samotných USA.

Tady vidím určitou naději.

Mohou nastat i obrovské problémy především v zemích EU. Jsme svědky toho, že padla vláda ve Francii. Jsme svědky toho, že v Německu jsou předčasné volby. A ty volby čekají koneckonců i nás. A přeji si jenom, aby naši voliči vzali zdravý selský rozum do hrsti a šli k těm volbám s tím, že chtějí také změnu.

Co je podle vás největším problémem současného Česka? A v čem hledat jeho největší naději?

Největším problémem současného Česka je nejhorší vláda v její historii. Už nám způsobila problémy na nejméně další dva volební cykly. Náprava škod z činnosti této vlády nebude jednoduchá. Bude trvat dlouho. A je potřeba, aby si lidé uvědomili i osobní odpovědnost členů vlády. A neváhal bych, když se prokáže, že postupovali vlastizrádně, tak ať jsou za to i potrestáni. Prosím, ne „popravy“ a zavírání, ale třeba finanční zodpovědnost.

Přál bych si, aby se změnil přístup mainstreamových médií. Chtěl bych, aby Česká televize a Český rozhlas konečně přestaly sloužit zájmům úplně někoho jiného než zájmům občanů České republiky. Velkým problémem je existence části úplatných a proradných novinářů, kteří jsou ochotni za zaplacení jedné hypoteční splátky lživě dehonestovat občany této země. V této manipulaci vynikají zvláště některé informační servery (např. Seznam.cz, Novinky.cz, Forum24). Sice se občas této novinářské lůzy zbaví, ale škody jsou téměř neodstranitelné.

Přál bych si, aby se konečně rozsvítilo nám všem, že ti hlupáci, mnohdy placení z našich daní, kteří apelují na jakousi manipulaci a kteří zastrašují občany, tak aby bylo pochopeno, že jsou to právě oni, kteří jsou těmi manipulátory, strůjci a nosiči lží a strachu.

Chtěl bych, aby přestal ve společnosti působit strach z minulosti, strach z přítomnosti, ale i strach z budoucnosti. Aby lidé neměli obavu říkat svou pravdu, aby lidé neměli obavu se veřejně vyjadřovat, abychom se nevraceli zpátky do období padesátých, šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.

A chtěl bych, aby žila naděje, že se občané probudí a že si vezmou věci do svých rukou demokratickou formou, prostřednictvím voleb. Rozhodnou o tom, že nám budou vládnout lidé, kteří je budou opravdu zastupovat a kteří budou hájit zájmy nás, Čechů, nás, občanů České republiky.