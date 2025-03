Skrytý plán, jak využít válku k jiným zájmům? Krása tuší zásadní změny v EU

Začnu velmi diskutovanou „kauzou Motol“. Co na tento případ říkáte? Je pro vás velkým překvapením?

Přiznám se, že selhání ředitele FN Motol bylo pro mě obrovským překvapením, které jsem vůbec nečekal. S Miloslavem Ludvíkem se znám mnoho let, což je pochopitelné, protože jsem byl dlouhá léta jako poslanec členem sněmovního výboru pro zdravotnictví a sociální věci. Vůbec tomu nerozumím, proč vrcholní manažeři mají potřebu krást, podvádět a hrabat stále více a více majetku. Já se řídím heslem „rubáš nemá kapsy“ a ke spokojenému životu nepotřebuji miliony. Takže pro mě je takové jednání zcela nepochopitelné.

„Obávám se, že už vůbec nerozumím svému předsedovi vlády, který dnes uvedl, že musíme být ekonomicky i vojensky silnější, což zahrnuje i silnější podporu Ukrajiny,“ napsal jste na svůj facebookový profil. Co více k těmto premiérovým slovům říci?

Předseda vlády říká poslední dobou věci, které jsou opravdu nepochopitelné. Jeho tvrzení, že když budeme vojensky a finančně podporovat Ukrajinu, tak budeme ekonomicky a vojensky silnější, je prostě nesmysl, který degraduje nositele takových myšlenek. Ukrajina je v našich médiích skloňována každý den, ale já téma Ukrajiny dnes vnímám tak, že všeho moc škodí.

Jsme pořád bičováni tvrzením, že Ukrajina bojuje za demokracii a za Evropu, ale přitom vnitřně víme, že to tak není. Ano, Ukrajina vede válku s Ruskem, které ji napadlo, ale prosím, pojmenujme válku tak, jak je, a netvrďme, že Ukrajina je spásou Evropy, protože tomu tak není. Za svůj, už poměrně dlouhý život, jsem zažil mnoho obdobných lživých propagandistických kampaní a jsem na ně hodně alergický, a troufnu si tvrdit, že nejsem sám.

Za nepochopitelný jste označil i jeho další výrok. O co šlo v tomto případě?

Pan premiér se vyjádřil k hlasování Poslanecké sněmovny k vetu pana prezidenta k zákonu o platech ústavních činitelů. Pan premiér prohlásil: „S výhradami k vetu pana prezidenta v otázce platů ústavních činitelů v zásadě souhlasím. Řadu z nich jsem v uplynulých měsících opakovaně veřejně vyjádřil, nedokážu si však představit, že by nyní bylo možné dojednat a schválit lepší řešení, a tak musíme veto pana prezidenta přehlasovat.“

To je ukázka bídy dnešní politiky. Když vím, že zákon je špatný, tak pro něj nehlasuji. Ostatně, ten zákon skončí u Ústavního soudu a téma bude zase brzy na stole. Pro mě je zcela nepochopitelné, že politici věděli dlouho, že musí reagovat na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci odměňování soudců a státních zástupců, ale řešení neustále odkládali a prokrastinace se jim teď hrubě nevyplatila.

A co na zvýšení platu ústavním činitelům říkáte? Je to v tuto dobu namístě?

Samozřejmě, že pár měsíců před volbami je téma platů ústavních činitelů přímo toxické. Je to jedna z věcí, která je mediálně hodně sledovaná a občany logicky zajímá, protože je platí ze svých daní. Sám, jako poslanec, jsem zažil debatu o platech, a vždy je to nepříjemná věc, protože poslanci a senátoři jsou vlastně ve střetu zájmů, ale někdo musí zákonem stanovit výši platů a zákony přijímá parlament.

Už dávno mohl být přijat zákon, který by stanovil výši platu ústavních činitelů jako násobek průměrné mzdy a byl by pokoj, a hlavně jejich platy by určitým způsobem korelovaly s růstem platů občanů. Nerozumím tomu, proč se tak už dávno nestalo. Neustálé diskuse o platech poslanců a členů vlády jsou ostudné.

Vraťme se ještě k té Ukrajině. Ve svém komentáři jste se věnoval setkání prezidenta USA Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Zelenským. Toto setkání vyvolalo obrovskou diskusi. Jak toto setkání hodnotíte Vy?

Musím přiznat, že mě prezident Trump stále více pozitivně překvapuje. Jeho zvolení jsem přivítal, ale nic moc jsem neočekával. Pokud jde o setkání prezidentů USA a Ukrajiny, nepovažuji jejich hádku za něco zásadního. V politice se tak občas děje, tady byla hádka před veřejností, což možná Donald Trump přivítal. Nepochybně dojde opakovaně k jednání, takže nic extra.

Mě zaujalo, že prezident Trump je první státník, který ukázal, že „král je nahý“. Ukrajinský Zelenskyj nemá nic, co by mohl nabídnout, a to mu Trump veřejně řekl. Je to zcela odlišný postoj od evropských politiků, včetně těch našich. Řekl mu jasně – chceš zbraně a peníze, musíš za to něco dát, už jsi dostal dost a my nemáme přehled, co se s tím, co jsme dali, stalo. To je zásadně rozdílný postoj od toho neustálého tvrzení, že musíme Ukrajině dát všechno, o co si řekne, protože bojuje za demokracii a za Evropu, což je samozřejmě mediální lež.

A jak vidíte další vývoj na Ukrajině?

Obávám se, že musím přiznat, že nevím. Na jedné straně se nejsilnější země „západního“ světa snaží ukončit konflikt – na druhé straně evropské země stále stupňují válečnou rétoriku. Úplně mě šokovalo prohlášení francouzského prezidenta o jaderném deštníku nad Evropou. V této válce se zatím o jaderných zbraních vůbec nemluvilo, a teď se téma najednou zvedá.

Já pořád doufám, že vybičování válečnické atmosféry má možná zakrýt jiné důležitější problémy, aby na ně nebylo tak vidět. Tady mám na mysli hluboký hospodářský propad spojený s nesmyslným Green Dealem, obrovské problémy západních zemí s migrací, kterou nezvládají apod. Válečná rétorika může lidi trochu sjednotit a odvrátit jejich zrak od jiných problémů.

Poslední prohlášení ze summitu EU mě však hodně zneklidnilo. Souhlas všech států s militarizací a prohlášení, že Rusko je hlavním nepřítelem Evropy, jen přilévá oheň do válečnické atmosféry. Vůbec nerozumím, proč jsme neustále strašeni Ruskem. Co by Rusko mohlo získat, kdyby napadlo Evropu? Suroviny má, území také, ale chybí mu občané, takže by nakonec dopadlo jako současná Ukrajina, která má málo lidí na obranu svého území. Je to prostě nesmysl, ale možná šířený úmyslně.

Napsal jste: „Aniž si to uvědomujeme, dějiny se opakují, i když s jiným obsazením. To, co po zvolení prezidentem spustil Donald Trump, je revoluce, zásadní převrat, který lze směle přirovnat k dění po roce 1986, kdy se v Sovětském svazu dostal k moci Michail Gorbačov.“ V čem konkrétně vidíte tu podobnost?

Málokdo z nás si již plně pamatuje situaci na konci 80. let minulého století, kdy svět byl rozdělen tzv. železnou oponou na východní blok a západní blok. Po zvolení Gorbačova došlo k výrazné změně v Sovětském svazu, která se projevila poměrně rychle v zahraniční politice, a to sbližováním USA se Sovětským svazem a obrovským mediálním zájmem o jednání mezi Gorbačovem a Reaganem. Sovětský vůdce byl poprvé doprovázen svojí manželkou, což v západní diplomacii je standard, ale na východě se tak nikdy nestalo.

Gorbačov provedl zásadní strukturální změny, protože celý východní blok výrazně prohrával v hospodářském souboji se západem, a stav byl neudržitelný. Jeho politika vedla k rozpadu celého východního bloku a ke zrušení železné opony. Byl to nový svěží vítr, a i když Československo pořád vyčkávalo a naši komunisté žili v bláhové naději, že nakonec vše přežijí, tak i u nás proběhla změna režimu. Málo si připouštíme, že až na Rumunsko jsme byli poslední zemí, která opustila sovětský blok.

Obdobný vítr svobody dnes cítím z USA, které se, také z hospodářských důvodů, odhodlaly provést strukturální změny, jejichž nositelem je Donald Trump. On bourá všechny klimatické nesmysly, genderové ideologie, ilegální přistěhovalectví a další nesmyslná opatření, která vedla postupně k omezování svobody slova, k různým GDPR, ke whistleblowingu a podobně. Všechny tyto nesmysly vedly k obrovskému nárůstu byrokracie a k šikanování a otravování lidí nesmyslnými úřednickými příkazy.

Očekáváte tedy podobné změny jako v roce 1989 i v Evropě? A co ČR a podobnost s událostmi 1989?

Zatím to tak nevypadá, že Evropa bude následovat USA, ale já věřím tomu, že zdravý rozum nakonec musí zvítězit. Přeci nemůžeme trvale ničit naše hospodářství nesmyslnou klimatickou ideologií, preferencemi různých podivností, které jsou proti přírodě, a pod pláštíkem dezinformací omezovat svobodu slova. Poslední dobou si připadám hodně podobně jako za minulého režimu, kdy jsem věděl, že si musím dávat pozor, co, kdy, kde řeknu. Zkrátka se cítím pod pokličkou a věřím, že opět najdeme sílu se té pokličky zbavit. Bohužel, Evropě to bude trvat asi déle, protože nemá lídry, kteří by byli připraveni a kteří by věděli, co chtějí.

Fascinovalo mě, když hned po inauguraci si prezident Trump sedl uprostřed sálu a začal podepisovat jeden dekret za druhým. Znamená to, že byl připraven okamžitě pracovat a věděl, co chce dělat. Poctivě se připravoval na své druhé funkční období a obklopil se schopnými spolupracovníky, ale také bohatými spolupracovníky, takže není závislý na finančních skupinách, které měly dosud vliv na americkou politiku.

Pokud jde o Českou republiku, obávám se, že my budeme stále vyčkávat a možná až poslední se přidáme k tomu očistnému proudu, pokud se do Evropy dostane. Máme to tak trochu v povaze a možná také tím dokážeme uhájit svůj prostor a přežít všechny možné dějinné zvraty.

„Připadá mi, že se umělci nějak pomátli,“ napsal jste také na Facebooku. Prozraďte, prosím, i pro naše čtenáře, kteří umělci a čím vás tak překvapili?

Napsal jsem na svém facebooku, že tomu přestávám rozumět, když jsem si přečetl, jak herec pan Ondřej Vetchý organizuje nějakou skupinu k nákupu válečných dronů pro Ukrajinu, jak Boleslav Polívka a Ivan Trojan radí Slovákům, jak si mají uspořádat svoje vnitřní poměry, jak Václav Vydra a Zdeněk Svěrák zvou na nějakou demonstraci. Oni, a je jich jistě mnohem víc, zneužívají svoji mediální známost i oblíbenost u občanů, kterou však nezískali svojí politickou činností, ale tím, že dělají skvělé umění, baví lidi, ale i umělecky ztvárňují závažná témata.

Pokud chtějí ovlivňovat politiku, tak by se měli věnovat politice, a nikoliv manipulovat s lidmi, kteří si řeknou, že „když takový známý herec či umělec toto řekne, tak je to asi pravda“. Ono tomu mnohdy tak není. Herci a umělci se zpravidla zabývají politikou velmi okrajově a domnívám se, že podléhají spíše emocím, pocitům, ale podstatu věcí často nevidí. Tím jim nechci ubírat jejich právo na vyjádření názoru, ale je třeba přiznat, že jenom ta jejich známost jim umožňuje stát na pódiu, ale nikoliv jejich politické znalosti. Nemohu si odpustit připomenout, že v minulém režimu, kdy točili jeden film za druhým, takovou odvahu neměli.