Slovensko? Máme víc Člověků v tísni. Spisovatel Dinko po volbách k Čaputové, Sorosovi a budoucnosti

Vítězem voleb na Slovensku je Igor Matovič (OĽaNO). Získal 25 procent hlasů. S velkým odstupem na druhém místě skončil premiér Peter Pellegrini (SMER-SD) se ziskem 18,3 procenta. Co to konkrétně znamená pro budoucí rozložení sil na slovenské politické scéně a co pro někdejšího premiéra a předsedu SMERU Roberta Fica?

Já jsem přesvědčen – a konstatuje to i světový tisk – že na Slovensku vyhrál pravicový populismus. Ale problém je ten, že obecně nejenom na Slovensku levice vyklízí pole.

Osobně jsem se, upřímně řečeno, domníval, že Ficova strana SMER skončí s ještě horším výsledkem.

Ale Robert Fico se vyjádřil hned po volbách, že hodlá zůstat v čele strany a že hodlá dělat ještě „ortodoxnější“ levicovou politiku než dodnes.

Zkrátka příklon k vysloveně radikální levici.

A na základě toho jsem přesvědčený, že dříve či později se SMER rozpadne, protože je v něm stále dost liberálních levicových politiků, kteří takovouto strategii prostě nepřijmou.

Výsledek je výbuchem pro koalici PS-Spolu. Ta se do Parlamentu nedostala o 4 setiny procenta. Ze strany Progresívne Slovensko přitom vzešla prezidentka Zuzana Čaputová. Dala po volbách najevo určitou frustraci? Je to na ní znát?

No, těmi prvními reakcemi, i když se to snažila zakrýt, to trošku dala najevo. Je nesporné, že pro Progresívne Slovensko je to pořádná prohra, protože oni začínali na nějakých 15 procentech a pak padali stále dolů. Problém byl podle mě v až příliš ostrém příklonu k neoliberalismu.

Nestáhla tu svou domovskou stranu dolů právě prezidentka Čaputová, které někteří nemůžou přijít na jméno a určitě si ji s tímto subjektem spojovali?

To si myslím, že zase ani tak ne, hlavní roli hrály spíše některé jejich kroky před volbami, a především chyby v předvolební kampani.

Podle vyjádření mnohých je Čaputová velmi dobrá herečka, to je to jediné, co jí neupírá prakticky nikdo…

Tak s tím musím i já souhlasit, herečka je dobrá, má totiž velice dobrý projev, možná někdy až už příliš herecký. Ale každopádně tu svoji hru umí dobře podat i prodat.

Myslíte si, že se bude snažit podobně jako v Česku Miloš Zeman co nejaktivněji zasahovat do jednání o budoucí vládě a jejího složení?

To teď neumím předpovědět, ale ona je přece jen opatrnější a věci si více promýšlí. Na druhé straně, některé její výroky a rozhodnutí nasvědčují tomu, že kdyby to mělo překročit ten „rubikon“ jejích názorů, tak tam neustoupí.

Jak upozorňují mnozí aktivisté, Matovičova strana OĽaNO je, co se členské základny týče, značně konzervativní. Nebude to nakonec představovat problém pro naděje liberálů, kteří se po dvanácti letech vlády SMERu těšili na příklon moci jejich směrem, jinými slovy na výhru „sil dobra“? Jak hodnotit osobu Igora Matoviče? Podle mnohých jde člověka velmi nevyzpytatelného, souhlasíte?

Naprosto souhlasím. Je to impulzivní člověk a nikdy nevíte, co od něj můžete čekat.

To ale nejsou právě optimální dispozice na post premiéra, nemyslíte?

Máte pravdu, je to hodně složité. Prakticky všichni slovenští politologové odpověděli na přímou otázku, jestli by měl být premiérem, záporně!

Existuje nějaká možnost, že by ostatní strany Matoviče z jednání o vládě vyšachovaly?

Ne, to je podle mě nemožné. On získal nejvíc preferenčních hlasů ze všech politiků a to se nedá přehlížet.

Na výsledky slovenských voleb zareagoval europoslanec Jan Zahradil. Výsledky uvítal, má radost z toho, že nikdo nebude „papouškovat floskule o toxickém Visegrádu“. Zůstane tedy kurz V4 zachován?

Ano, Matovič je pro V4, to určitě. Už to sám několikrát řekl. A on není ten typ, který by ze svých názorů ustoupil. Já bych v tuto chvíli řekl, že má velmi podobné názory jako Andrej Babiš.

A Evropská Unie – s tou Matovič rovněž problém nemá?

No, myslím, že rozhodně nemá – EU určitě ano – ale jedině v rámci fungující a silné V4.

Expremiér Robert Fico poukazoval, že od vraždy Jána Kuciaka se v dění na Slovensku významně angažoval George Soros, neziskové organizace atp. Je ten vliv neziskovek na slovenskou politiku opravdu tak zásadní?

Já si myslím, že určitě je a je to ještě horší jako v Čechách. To, co je u vás Člověk v tísni, tak těch my máme víc.

Můžete být konkrétní?

Konkrétní? Tak řekněme například organizace Open Society. To je ta hlavní a rozhodující u nás na Slovensku.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

