Slovenský poslanec Huliak: Ustoupit opozici? To by potom byl samý atentát

Na Slovensku je dva týdny po atentátu na premiéra Roberta Fica stejně napjatá atmosféra mezi politiky jako dříve. První reakce ze strany opozice o smíru byly jen chlácholením, zpátky je agresivní chování. „Kdybychom stáhli zákony, jak po nás chtěli, a dali si sto dní pauzy v zasedání Národní rady s cílem uklidnit situaci, tak bychom se do budoucna vystavili riziku, že každý zákon, který by procházel parlamentem a nehodil by se opozici, by končil atentátem na některého z politiků,“ říká pro ParlamentníListy.cz Rudolf Huliak, poslanec Národní rady SR zvolený na kandidátce SNS.

Co se po dvou týdnech od atentátu na Roberta Fica odehrává na slovenské politické scéně? Vzaly parlamentní strany rozum do hrsti a utlumily svoji někdy až agresívní rétoriku proti druhému táboru?

Minulý týden jsme přijeli do Bratislavy, abychom v Národní radě jednali o zákonu o veřejnoprávní televizi a rozhlasu a ještě také dolaďovali zákon o kácení. A přišli jsme na to, že se na politické situaci nic nezměnilo. Opět jsme zažívali tu klasickou politickou šikanu ze strany opozice jako dříve. Čili ty řeči ohledně jednání u kulatého stolu a podobné věci byly jen taková zástěrka. Správně jsme předpokládali, že kdybychom ustoupili a šli jednat ke kulatému stolu nebo – nedejbože – bychom ještě udělali to, že bychom stáhli zákony, jak po nás chtěli, a dali si sto dní pauzy v zasedání Národní rady s cílem uklidnit situaci, tak by to dopadlo asi tak, že bychom se do budoucna vystavili riziku, že každý zákon, který by procházel parlamentem a nehodil by se opozici, by končil atentátem na některého z politiků.

Takhle velké ústupky po vás protistrana požadovala?

Čekal bych, že taková událost, jakou byl atentát na předsedu vlády, se stane zlomem ve slovenské politice. K ničemu takovému nedošlo?

Absolutně se nic nezměnilo. Stejně agresívní politika, stejně agresívní rétorika, stejné omezování nás, koaličních politiků, ze strany médií. Opravdu se nic nezměnilo.

Slovenská média při referování o atentátu často přecházela k příkladům slovních útoků na prezidentku Čaputovou. To jim umožňovalo dojít k závěru, že odpovědnost nese silná polarizace, a tu že dle nich dlouhodobě vytvářel Fico a další vládní politici. Nedochází přece jen u některých médií k sebereflexi a k přehodnocování výkřiků typu „v prezidentských volbách jsme rozhodovali, zda budeme demokracií“ nebo „Fico je hrozbou pro stát“?

Řeknu vám to takto. To, co se stalo ze slovenské politiky, je v první řadě „zásluha“ pana Igora Matoviče, pana Hegera a pana Odora jako předcházejících premiérů. To rozeštvání společnosti jako takové, ten liberální progresivismus, generační rozštěpení rodin, přetržení historických paměťových vazeb v rodinách způsobil progresívní liberalismus a strana Progresívního Slovenska. Je dobré připomenout jednu věc. V období pandemie jsme byli štvaní jako zvěř. Byly zavírány obchody i omezována lidská práva na maximální možnou míru. Přesto spektrum našich voličů se nikdy neuchýlilo k ohrožení nějakého státníka, nikdy se neuchýlilo k atentátu. A myslím si, že byla společnost mnohem víc vystresovaná, ať už se to týkalo krachu služeb v pohostinství, krachu ubytovacích zařízení, spousta živnostníků přišla během covidu o své živobytí, skončili v exekucích, přišli o celý svůj majetek.

Nikdo z našeho spektra voličů se neuchýlil k atentátu na Matoviče, na Hegera, na Odora. A co jsme udělali společnosti my, tato koalice, za půl roku, kromě toho, že jsme přijali řadu zákonů, které zmírnily život na slovenském venkově a umožnily lidem konečně slušně žít bez omezení, bez šikany Státní ochrany přírody, nevládních organizací, stráže přírody? Napětí ve společnosti se mělo naopak uvolnit. Ale jak to vygradovalo? Do paradoxu, že 71letý zmanipulovaný důchodce spáchal atentát pěti ranami, z toho čtyřmi trefil premiéra Slovenské republiky. Tak se ptám: kdo ten fašismus, kdo to vyhrocení ve společnosti a to maximální násilí vnesl do této společnosti? My jsme to určitě nebyli.

Není pochyb, že média na Slovensku jsou výrazně progresivistická a liberální, a proto bojují na druhé straně barikády, než je Smer-SD a jemu blízké subjekty. Není se co divit, že po té tragédii byla některými vládními politiky označena za hlavního viníka. Co se od nich dá čekat dál, když jak v parlamentních, tak v prezidentských volbách jimi prosazovaní kandidáti neuspěli?

Myslím, že tak jako Slováci zabojovali během té covidové mašinérie, kdy bylo u nás nejméně očkovaných v rámci Evropy, tak jako Slováci kupují nejméně elektromobilů v rámci Evropy, tak Slováci pochopili, že CO2, klima a celý tento liberální progresivimus v praxi je enviro-teror. Pro jejich lobby je to základní téma i prostředek na financování politických kampaní nevládních organizací, ale také ze státních i z evropských fondů na podporu Green Dealu a všech těchto marasmů, které si navymýšleli. Tohle všechno vedlo jen k jedné jediné věci – ke vzniku progresivního liberalismu. I ta média a likvidace slovenské konkurenceschopnosti prvovýroby potravin, hospodářství a všeho dalšího je ruku v ruce podporována ze zahraničí. A proto jasně že média na Slovensku preferovala liberální progresivismus.

Teď řeknu silná slova – ale je to zosnování zločinecké skupiny na nejvyšší úrovni, protože jsou v tom zapojená média, nevládní organizace a politická strana, která vznikla na tomto celém podhoubí, je financovaná ze zahraničí. Sleduje se tím to, aby Slovensko ztratilo jakoukoli konkurenceschopnost hospodářství, energetiky, ekonomiky a všeho, co to přináší, a aby se uvolnily možnosti dostat se ke Slovensku jako takovému, k jeho území, k jeho vodě, která je strategickou surovinou tohoto tisíciletí a Slovensko je po Albánii druhou nebo třetí největší zásobárnou kvalitní pitné vody.

Ještě před atentátem na předsedu slovenské vlády oznamoval britský server The Guardian, že „s Ficem není budoucnost“ a že „Slovensko opouštějí elity“. Mělo jít až o desetitisíce zejména mladých Slováků mířících především do Prahy. Vypadá to takhle na Slovensku? A je exodus „elit“ pro situaci po volebních neúspěších liberálních stran příznačný?

Ten, kdo nechtěl odejít ze Slovenska, ten neodešel, ani by byl neodešel. To byly jen silné řeči o tom, že nevyjde slunce a podobné bláboly, které vymyslela jako ideologii strana Progresívní Slovensko a spol. To znamená, že se odsud nekonaly žádné výrazné odlivy Slováků. To byly jen hloupé řeči na základě agónie jisté politické skupiny. Ale nic takového se na Slovensku nestalo.

Všechno pokračuje, lidé si vydechli, fandí nám. Těch pár procent, která získala opozice na svou stranu, zejména mladých lidí, které se jí podařilo oblbnout příslibem legalizace měkkých drog a podobných záležitostí, tak to byla ta pravá příčina, že pár lidí možná odešlo. Ale pár lidí zfanatizovaných. Zatím jsme ale vyhráli jen pár soubojů, bitvu jako takovou s progresivním liberalismem jsme ještě nevyhráli.

Teď bude alfa a omega porazit je také v eurovolbách, protože kompletně celá naše legislativa a její tvorba je neustále a dennodenně konfrontována s chorou legislativou Bruselu. Je teď na nás, abychom úspěšně zvládli eurovolby, abychom dovršili naše vítězství 3:0 a abychom dali liberálnímu progresivismu na Slovensku na frak jednou provždy.

Připomenu, že pro eurovolby, které se na Slovensku budou konat v sobotu 8. června, přisuzovaly průzkumy ještě před atentátem poměrně jasné vítězství opozičního Progresivního Slovenska (PS). Ale krátce po něm už agentuře Ipsos vycházel v preferencích lépe Ficův Směr (24,4 %) než PS (23,5 %). V Česku trpí volby do europarlamentu nezájmem, třikrát byla volební účast 28 % a jednou 18 %. Bývají tyto volby pro Slovensko podstatné a mohou mít letos jiný význam než v předchozích čtyřech případech?

Byli jsme na tom stejně jako vy, se stejně nízkými procenty zájmu o eurovolby. Pevně věřím, že tentokrát a po této kampani, kterou aktuálně dennodenně vedeme, otevřeme lidem oči, že je stejně tak důležité, aby reprezentanti vládní koalice byli také významně zastoupeni v bruselském parlamentu. Je třeba si při schvalování legislativy Evropské unie uvědomovat, co to bude znamenat při jejím začleňování do legislativy na Slovensku. Jsme svědky slovenského paradoxu v Bruselu, protože žádní jiní europoslanci evropských zemí nebonzují, nehejtují, nenasazují na vlastní zemi tak, jak to dělají europoslanci ze strany Progresívního Slovenska Hojsík a Šimečka, když tam ještě byl.

To jsou lidé, kteří na vlastní zemi doslova a do písmene házejí v Evropském parlamentu špínu a upozorňují na všechny nedostatky a legislativní nesrovnalosti v rámci u nás přijímaných předpisů a v rámci bruselské legislativy. Čelíme tedy nepříteli jak doma, tak i v zahraničí. A proto pevně věřím, že se nyní Slováci dokážou zmobilizovat, že účast v evropských volbách bude rekordní a všichni si uvědomí a hlavně lidé na slovenském venkově, že dopady na společnou zemědělskou politiku agendou Green Dealu 2030, 2050, která se na nás chystá v Bruselu, by byly pro Slovensko likvidační a že v eurovolbách zabojujeme a porazíme progresivisty na celé čáře.

Česká veřejnost je při názorech na dění na Slovensku manipulována mainstreamovými médii včetně veřejnoprávních tak, že nám ho přibližují a vysvětlují téměř výlučně slovenští herci či herečky, novináři, bývalí politici nebo sociologové, kteří se rekrutují z voličů 17% strany Progresivní Slovensko. Lze se pak divit rozhodnutí nepopulárního premiéra Fialy přerušit setkávání české vlády s vládou slovenskou nebo tomu, že mu to někteří ani nemají za zlé?

Dobrých 90 % lidí na Slovensku považuje Čechy za své bratry, za naši neoddělitelnou součást. Spousta lidí lituje, že se Československo rozdělilo, protože 15milionový stát by měl větší šanci než 5 a 10 milionový stát. To je zkrátka zase jenom rozeštvávání lidí politiky. My jsme si naprosto vědomi toho, že jsme vždy byli, jsme a chceme být bratrskými národy. Takoví lidé jako Fiala a spol. byli a budou, ale pevně věřím, že ve vedení vašeho státu budou krátce a že to za rok ve volbách dáte stejně, jako jsme to dali my, a očistíte si od těchto živlů Českou republiku a nastoupíte na cestu záchrany Česka, jako jsme nastoupili my na cestu záchrany Slovenska. Děláme pro to všechno.

Ve čtvrtek jsme byli s panem Dankem, s panem Lučanským na Václavském náměstí na akci pana Okamury, které se zúčastnili minulý čtvrtek s panem Okamurou a s ostatními zástupci frakce Identita a demokracie z Francie, z Německa, z Belgie. Dohodli jsme se na společném postupu v případě, že se naše strana SNS dostane v eurovolbách přes 5 % a usedne do Evropského parlamentu. Domluvili jsme se na spolupráci, na rekonstrukci a na samotném – dá se říci – usměrnění Evropské unie zevnitř. Takže děláme všechno pro to, abychom v tomto českým bratrům pomohli, jak se jen dá. Stojíme při vás, držíme si palce navzájem a pevně věřím, že naše bratrské národy nějací blázniví zfanatizování a zaplacení politici nemohou v žádném případě rozhádat a rozeštvat.

