Sluníčkářská pravda a láska v praxi. Okamura prý jasně viděl, co je Fiala zač

Pandemický zákon byl schválen. Co teď?

Vládní pětikoalice Petra Fialy si natvrdo i za pomoci porušování zákona o jednacím řádu Sněmovny prohlasovala pandemický zákon, který vládě umožňuje omezovat další práva a svobody občanů. Dvacetičlenný poslanecký klub SPD udělal všechno pro to, až na hranici fyzických možností, aby zákon neprošel. Bohužel nám nepomohlo hnutí ANO, takže vláda nakonec zákon protlačila. Kdyby nám pomohlo hnutí ANO, které má 72 poslanců, tak by zákon neprošel.

Ale politický boj SPD za svobodu a demokracii nekončí. Už připravujeme ústavní stížnost proti tomuto jinak pojmenovanému nouzovému stavu. Je nutné bojovat proti dalšímu osekávání práv a svobod občanů. Lidé mají právo na normální život bez restrikcí a omezování.

Čeho se bude ústavní stížnost týkat?

Ústavní stížnost připravujeme ve třech rovinách. Za prvé z toho důvodu, že ten zákon vládní koalice protlačila v legislativní nouzi. Tou druhou rovinou je protiústavnost samotného pandemického zákona, protože jsou v něm běžným zákonem omezena ústavní práva a svobody občanů. Třetí rovina je, že si to prohlasovali za pomoci porušení zákona o jednacím řádu Sněmovny.

Ale vidíte to: všude se rozvolňuje, čísla nákazy klesají, ale tato vláda si odsouhlasí totalitní zmocňovací zákon. Strany, které se jakoby hlásí k liberalismu, tedy obraně svobod, nám tu zavádějí covid fašismus, a naopak ústavní svobody pro všechny občany hájí osamoceně hnutí SPD. A mimochodem, ministr Válek by měl okamžitě rezignovat, jelikož je naprosto nekompetentní. Navíc v rozporu s doporučením Státního ústavu pro kontrolu léčiv prosazoval očkování dětí, čímž riskuje jejich zdraví! K tomu minulý týden oznámil, že je na první čtvrtletí objednáno 370 tisíc a na druhé čtvrtletí 450 tisíc očkovacích dávek Novavax, přičemž o očkování již není u veřejnosti dlouhodobě zájem.

Očkování se v podstatě zastavilo, když například minulou sobotu bylo podáno pouhých 2 744 vakcín! Navíc se ve skladech aktuálně nachází dalších 1,5 milionu dávek vakcín, kterým se blíží datum expirace a které na nové případné mutace koronaviru nejsou vhodné. Podle jeho vyjádření Ministerstvo zdravotnictví zvažuje, že se někomu darují. To je zcela nelogické a nehospodárné. Tímto způsobem dochází k plýtvání finančních prostředků a Ministerstvo zdravotnictví řízené Vlastimilem Válkem v tomto případě nekoná „s péčí řádného hospodáře“.

„Bohužel jsme se v úpadku politické kultury a pravidel parlamentního života dostali ještě hlouběji než před čtrnácti dny,“ řekl premiér Petr Fiala k obstrukcím proti pandemickému zákonu. Co vy na to?

Kdyby mluvil sám o své vládní koalici, měl by pravdu. Už i médii proběhlo, že tento týden v souvislosti se sněmovní debatou o pandemickém zákoně navrhl veřejně představitel vládní TOP 09 a primář sokolovské nemocnice Martin Straka přidat Tomiu Okamurovi do pití kyanid, otrávit mě a zavraždit. Kdyby něco podobného řekl kdokoli z SPD, což by nás ani nenapadlo, to by byl plný Václavák Milionů chvilek a všude by se o tom psalo. Jenže politici demobloku holt mohou lidem vyhrožovat a urážet. To je ta sluníčkářská pravda a láska v praxi…

A není to tak dávno, co současný poslanec TOP 09 a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář schválně zveřejnil na internetu fotografie mého domu, aby tam poštval proti mě lidi. Požádal jsem ve Sněmovně poslance vládní koalice, aby zanechali těchto doslova fašistických metod. Vládní koalice Petra Fialy bohužel nemá s demokratickým smýšlením nic společného. Jejich metodami vůči lidem, kteří s nimi nesouhlasí, je šikana, perzekuce, účelová veřejná dehonestace a cenzura. Opravdu nevím, kde Petr Fiala bere tu drzost někoho poučovat o politické kultuře.

Jednak prosazuje totalitní pandemický zákon omezující protiústavně občanské svobody a jednak ho i protiústavně prosazuje.

Jak to?

Prosazuje zákon protizákonně ve stavu legislativní nouze, když pro to nejsou žádné zákonné důvody. Současně porušuje jednací řád Sněmovny, když místopředseda Sněmovny Skopeček z ODS přerušil mou řeč a nevrátil mi slovo. A Petr Fiala, ačkoli věděl, že se to nemá, tam seděl jako srab. Není to chlap. Případy odebírání slova tam byly vícekrát. Podáme žalobu na neplatnost schůze pro porušení zákona o jednacím řádu Sněmovny.

Zároveň sbíráme 80 podpisů poslanců pro vyvolání hlasování za odvolání předsedkyně Sněmovny Pekarové Adamové (TOP 09) a místopředsedy Jana Skopečka (ODS) z funkce. Sama pětikoalice de facto potvrdila, že není potřeba přijmout pandemický zákon v takovém spěchu, když odložila hlasování až na pátek. Jejich poslanci nechodí do práce, a tak neměli ve čtvrtek ráno dost hlasů na přehlasování senátního veta. Amatéři. Navíc když byli sami v opozici, tak obstruovali. Nyní se jim to nehodí do krámu. Přitom současná vládní pětikoalice obstruovala v minulém volebním období proti zákonu o EET celkem 236 dní.

Mimochodem, vláda tento týden zamítla ve Sněmovně projednání návrhů zákonů SPD na zvýšení podpory zdravotně postiženým lidem, důchodcům, pracujícím rodinám s dětmi a lidem v dluhových pastech. Tady vidíte, co je premiér Petr Fiala a jeho koalice zač...

