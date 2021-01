Slzy v očích nad maily: Majerová-Zahradníková už nemohla mlčet. Dějí se tragédie

ROK S COVIDEM A TEN PŘÍŠTÍ „Několik ministrů bych asi nechala propadnout, ostatní bych klasifikovala trojkami a čtyřkami a téměř všichni by asi dostali sníženou známku z mravů,“ tak by jako pedagog ohodnotila českou vládu za uplynulý rok poslankyně Trikolóry (původně zvolena za ODS) Zuzana Majerová-Zahradníková. Upozornila, že nepřipravená, přestřelená, nelogická, často úplně nesmyslná vládní opatření probouzejí v některých lidech nejhorší vlastnosti. Stádovitost, udavačství, nenávist a patologický strach.

Jak byste shrnula rok 2020 vy?

To snad ani raději nechtějte slyšet. Svět se snad dočista zbláznil. A byl to smutný a těžký rok, plný velkých ztrát pro mnohé, mě nevyjímaje...

Jakou známku si za letošek podle vás, jako pedagoga, zaslouží vládní koalice?

Několik ministrů bych asi nechala propadnout, ostatní bych klasifikovala trojkami a čtyřkami a téměř všichni by asi dostali sníženou známku z mravů.

Je podle vás z českých politiků někdo, kdo by si zasloužil za letošek pochválit nebo naopak pokárat?

Na nižších úrovních – kraje, komunál – se jistě najde spousta politiků, a nejen politiků, kteří s nesmírným osobním nasazením v této vykolejené době pomáhali a pomáhají, kde se dá. Všem takovým patří obrovské poděkování.

Pokud jde čistě o politiku, jako souboj hodnot a idejí, zřetelně se vymyká jedna osobnost, která už ale v běžném politickém provozu nepůsobí. Prezident Václav Klaus.

Jaké změny vidíte kolem sebe poté, co mají i Češi za sebou rok s koronavirem? V myšlení, přístupu k životu, k práci?

Vidím dva protichůdné trendy. Na jaře jsme zažili obrovské vzepětí a společnou snahu čelit neznámému nebezpečí. V druhé polovině roku se trend zcela obrátil. Startovacím mechanismem byla a jsou nepřipravená, přestřelená, nelogická, často úplně nesmyslná vládní opatření, jež v některých lidech probouzejí ty nejhorší vlastnosti. Stádovitost, udavačství, nenávist, patologický strach...

Za sebe však chci říct, že byť se otevřeně ohrazuji vůči nesmyslným nařízením, která likvidují naše lidi, české firmy, život jako takový, nikdy by mě nenapadlo chovat se neuctivě k těm, kteří mají na koronavirus jiný názor či mnohdy až paralyzující strach. Každý z nás reaguje na události různě a měli bychom se naučit to vzájemně respektovat. Mrzí mě ta veliká nevraživost a sprostota mezi lidmi.

A jak vám koronavirus změnil život?

Naprosto. Politická práce je, respektive by měla být, o setkávání s lidmi. Tak jsem to vždy dělala a dělat budu. Nic nenahradí rozhovory tváří v tvář. Distanční politika je stejně špatná jako distanční výuka ve školách.

A přišla jsem o maminku, to je ta největší ztráta asi pro každého...

Vyřeší, podle vás, epidemii koronaviru očkování? A necháte se sama očkovat?

Nejenom očkování, také přirozené kolektivní promořování a postupné oslabování viru. Co se týká mě osobně, nejsem bojovník proti očkování, ale očkovat se nenechám. Trikolóra však nebojuje proti očkování. Trikolóra pouze hájí osobní svobodu každého jednotlivce, a proto trváme na tom, že očkování musí být dobrovolné. Nelze jakkoli diskriminovat neočkované za jejich vlastní rozhodnutí, jak naloží se svým zdravím. Každý máme jen jedno.

Rok 2021 začne pro většinu podnikatelů na horách včetně vlekařů – stejně jako pro podnikatele v gastronomii a v cestovním ruchu – dost špatně. Po horách vozili rakev, do níž lidé mohli symbolicky zatlouci hřebík jako poslední hřebíček do rakve horskému podnikání. Vánoční svátky a silvestr pro ně často tvoří zásadní část příjmů. Jak toto opatření hodnotíte vy?

Je to děsivé. Dostávám od lidí spousty mailů a v poslední době mi každý třetí vžene slzy do očí. Jsem už opravdu hodně naštvaná. Upozorňovali jsme ve Sněmovně opakovaně na nesmyslnost uzavření lyžařských středisek. Všichni, kdo znají život na horách, vědí, že místní lidé, hoteliéři, restauratéři a vlekaři, žijí zejména ze zimní sezóny. Nemluvě o jejich nemalých investicích do provozu areálu a zasněžování, které teď šly vniveč.

A to nemluvím o zdraví a imunitě, kterou nyní, víc než kdy jindy, všichni tolik potřebujeme posilovat a chráníme ji hlavně pohybem na čerstvém vzduchu, nejlépe na horách. Je to jen další z mnoha nelogických buzeračních nařízení. Naposledy ve Sněmovně jsem už musela ministru Blatnému říci pár slov od plic, mimo jiné i to, že asi vůbec netuší, která bije a jak lidé melou z posledního.

Pro mnoho studentů a žáků znamenal rok 2020 výuku na dálku. Už teď se mluví o tom, že to může mít velké následky v jejich životě. Souhlasíte s tím jako pedagog?

Ne, že to bude mít následky, už to má fatální následky. Je to zločin prováděný na našich vlastních dětech. Distanční výuka je naprosto nesrovnatelná s prezenční výukou a s přímým kontaktem s dětmi. Úplně jinak se pracuje, učí, vysvětluje, procvičuje, kontroluje zápis a tak dále, nemluvě o vzájemné interakci a socializaci, kterou nejen děti tolik potřebují. A tolik jim teď chybí. A to nejdůležitější: Za uplynulý rok děti v distanční výuce získaly a osvojily si nesrovnatelně menší množství vědomostí, které jim jednou budou bohužel chybět.

Co tedy koronavirus ukázal o českém školství?

Ukázal obrovskou obětavost učitelů a hlavně učitelek, schopnost improvizovat a obětovat se. Ale jak říkám, prezenční výuku nic nenahradí. Na druhou stranu přímo ukázkově demonstroval, jací neználkové a pokrokáři řídí naše školství.

„Ne, Evropská unie na tom není lépe, je na tom hůře, a ještě se to stupňuje. Ani od nové Evropské komise nelze očekávat žádný obrat. A když, tak k horšímu. Ostatně, už se to děje,“ řekla jste v bilančním rozhovoru minulý rok. Stejná otázka i letos. Je na tom po letošku Evropská unie lépe?

Stejné věty mohu s klidným svědomím zopakovat i letos. Degenerace demokracie, svobody a lidských práv v eurounijním provedení pokračuje, ba dokonce akceleruje.

Trikolóra na to aktuálně reaguje již nutným a neodkladným posunem v programu. Zatímco všichni ostatní se ženou do politického středu, Trikolóra míří vpravo a naprosto jasně a jednoznačně se vymezuje také vůči Evropské unii. Tento programový materiál už je na světě, nyní bude probíhat vnitrostranické připomínkování a definitivně ho stvrdí chystaná ideová konference.

Překvapilo vás letos něco v politice?

Ne že by překvapilo, ale děsí mě čím dál těsnější sepětí nové progresivní levice s nadnárodními korporacemi a jejich společné globalistické tažení za likvidaci národních států. Vše je dovoleno. Včetně falšování prezidentských voleb.

Jaký byl rok 2020 pro hnutí Trikolóra?

Startovní, porodní, poznávací a zcela jistě stmelovací. Něco se nám podařilo, konkrétně vytvořit organizační strukturu Trikolóry po celé republice a ustavit stovky místních organizací ve městech i na vesnicích. Máme za sebou také první volební zkušenost z krajských a senátních voleb. Mohlo to dopadnout lépe, ale bylo to pro nás především učení se za pochodu a velká zkušenost. Ty opravdu důležité volby nás čekají už v říjnu 2021. Budeme připraveni.

Ano, příští rok se konají parlamentní volby. Už dnes dochází ke spojování předvolebních koalic. Jednou jsou Starostové a nezávislí spolu s Piráty, další ODS, lidovci a TOP 09. Je to podle vás dobrá taktika?

ODS se v objetí s lidovci a Topkou posouvá dlouhodobě do politického středu, možná až do levého středu. Napravo je zcela volno. To je pro Trikolóru obrovská příležitost.

Problém ovšem je, že zápolíme nejen s politickými soupeři, ale také s naší mediální ostrakizací. Preference Trikolóry se nijak zásadně neliší třeba od preferencí Topky, ale prostor, jaký kupříkladu Česká televize dává těmto dvěma subjektům, je naprosto nesouměřitelný. Zástupci TOP 09 z obrazovky prakticky ani neslezou, naopak z Trikolóry tam nespatříte nikoho, jak je rok dlouhý.

Loni jste českým politikům přála, aby se více věnovali politice, a méně kriminalizaci svých protivníků. S tím, že politika má být o tom, kdo nabídne lepší program, kdo nabídne lepší řešení, kdo přijde s lepšími myšlenkami, ne kdo na druhého nakydá více špíny. Co byste popřála českým politikům do roku 2021 tentokrát?

Ani na těchto větách nemusím měnit vůbec nic. Snad jen přidám přání, aby se do naší politiky vrátila aspoň trocha zdravého rozumu. Situace, kdy vláda svými opatřeními a natahovaným nouzovým stavem prakticky likviduje střední podnikatelský stav, je nadále naprosto neúnosná. Řada těch opatření navíc nikoho před ničím nechrání, jen spoustu lidí připravuje o jejich existenci. A s tím se prostě nemohu a nechci smířit.

