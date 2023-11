Smát se nedá. Bojte se této vlády. Okamurův poradce velmi vážně. I o revoluci

reklama

Před sedmi lety jste se stranou Svoboda a přímá demokracie předvedli výstavu Ukradená revoluce, jejíž teze byly volně inspirovány knihou amerického historika Jamese Krapfla Revoluce s lidskou tváří. Pojďme se k tomu vrátit a zopakujte, jak měla být Sametová revoluce ukradena?



K výstavě mne neinspirovala kniha Jamese Krapfla. Ta jen pomohla doložit některá zapomenutá, ale hlavně kvůli médiím, politikům a cenzuře vygumovaná fakta. To, že revoluce byla ukradená – a to několikrát – jsme my řadoví a neprominentní disidenti z regionů viděli od první vteřiny.

V první fázi si boj s režimem přivlastnili studenti. To, že většinou prominentní studenti dostali na Národní třídě „gumoléčbu“, musel být pro rozmazlené děti skutečný šok. A tak se postavili doslova proti vlastním komunistickým nebo komunistům přisluhujícím rodinám.

Revoluci - čili převrat - samozřejmě naplánovala jedna frakce v Komunistické straně Československa (KSČ) a státní bezpečnost (StB), kteří chtěli odstranit ty druhé. Jim ji nakonec ukradli jiní komunisté spolu s prominentními disidenty, často bývalými komunisty. Ale především byla revoluce ukradená obyčejným lidem, kteří tu skutečnou změnu vystávkovali a vydemonstrovali v ulicích a na Letné.

Jejich přání byla celkem jasná. Chtěli zachovat socialismus, nechtěli kapitalismus. Chtěli, aby v něm panovala demokracie, ale skutečná a ne hra na demokracii, jak ji známe dnes. Chtěli přímou demokracii a to skutečně v americkém stylu, kdy by byli přímo volení a odvolatelní nejen politici, ministři či premiér, ale také ředitelé firem, soudci nebo policejní šéfové.

Díky tomu naše porevoluční Ústava nepřímo vyžaduje zákon o referendu, protože říká, že lid rozhoduje i přímo. Jenže politici už třicet let úspěšně přijetí takového zákona bojkotují. Demokracii tady politici rozhodně nechtějí.



Jak se ten proces „odcizení“ odehrál u vás na Svitavsku?

Tam to bylo velmi rychlé. S pomocí kamarádů většinou z jedné legendární hospody U Rumpála jsme zorganizovali první veřejnou demonstraci proti režimu přímo ve Svitavách a na ní jsem vyzval k založení Občanského fóra (OF). Spolu s delegáty OF jsem pak šel na Okresní výbor Komunistické strany Československa (OV KSČ) požádat o jednání s vedením ohledně prostoru v okresních novinách a možnosti uspořádat akci OF v městském veřejném sále.

Na vrátnici se nám sice vysmáli, ale pak zjevně žhavili telefony a za dva dny už komunisté a exkomunisté založili vlastní Občanské fórum, kterému OV KSČ dal sál a předal mu i Svitavský týdeník, jenž byl současně oficiální týdeníkem svitavského OV KSČ. Redaktor tohoto týdeníku se stal navíc oficiálním mluvčím nového OF. Pár měsíců před tím tenhle týdeník o mně a kamarádovi napsal hodně vylhaný článek s názvem od Charty 77 k černé kronice. Když jsem osobně v redakci žádal opravu doložitelných lží, poslali mě někam.

Zírali jsme na to jako telata, ale byli jsme s kamarádem Jirkou Odvárkou přeci jen ještě natolik naivní a pitomí, že jsme šli na první akci tohoto komunistického OF a žádali o prostor k našemu vystoupení. S Jirkou jsme totiž v celých Svitavách byli jediní dva signatáři Charty 77 a členové několika dalších disidentských iniciativ. Jednu z nich, Moravskou mládež, jsem s Honzou Honnerem v Brně i spoluzakládal. Šéf nového OF nás vlídně vyslechl a vlídně poslal někam.

V tom výše zmíněném článku o mně napsali, že otevřeně říkám, že chci, aby komunisté šli pryč a zavládla tu demokracie. A autor můj citát komentoval větou : „Demokracii jakou si představuje J. N. (Večerníček) by asi většina z nás nepřežila.“ Stal se zázrak a redaktoři plátek OV KSČ privatizovali a psali dál, ale už do vlastního a stejně tak se v té „demokracii“ etablovala velká část těch dravějších komunistických kádrů. Ke cti slušných obyčejných komunistů musím říct, že většina z nich byla slušná před revolucí a zůstala slušná i po ní.

Byl jste za bývalého režimu mánička a disident. Souhlasíte, když se teď říká, že v některých aspektech je dnešní společnost méně svobodnější než tehdy?

Záleží na úhlu pohledu a na čase. Jinak vypadala totalita v padesátých letech, kdy opozici mohlo jít o život, a jiná byla osmdesátá léta, kdy nám hrozilo jen pár ran obuškem nebo nějaká dehonestace v novinách. Ale pravdou je, že tím obuškem jsme dostávali, když jsme dělali jako máničky bordel někde v hospodě, ve vlaku nebo před koncertem. A nikdy by mě to nenapadlo policistům zazlívat. Zažil jsem víckrát, že se mě příslušník zeptal: „Chceš po držce nebo obuškem anebo to pojedeme sepsat na oddělení?“ Vždycky jsem si vybral pár ran pendrekem. To ještě nikomu přece neuškodilo.



V práci a v hospodě jsme si na plnou hubu mohli říkat, co jsme chtěli. Stokrát jsme se hádali třeba s naším parťákem na stavbě, který byl komunistický funkcionář, ale co jsme si řekli, co jsme si vzájemně zanadávali, skončilo u kořalky v boudě. Naši práci ani přátelství to nijak neovlivnilo. A už vůbec nikoho by nenapadlo, že by to třeba řešila policie nebo soud. Na rozdíl od Havla a jemu podobných jsem zcela otevřeně estébákům říkal, ať jdou i s komunisty do prdele. A tehdy jsem zřejmě v mladickém pomatení odmítal i socialismus. I když teoreticky by na to paragraf byl, tak příslušníky veřejné bezpečnosti (VB) nebo té státní (StB) nenapadlo mě za pouhé kecy stíhat.

Ale samozřejmě jsem nedostal prostor v médiích.



Ještě před lety jsem říkal, že máme relativní svobodu, protože si můžeme říkat co chceme, ale ti nahoře to ignorují, takže ta svoboda je bez efektu. To už neplatí. Už nesmíme říkat ani psát co chceme.

Dneska jsem zablokovaný ve všech myslitelných diskuzích na všech mainstreamových serverech jen za nezpochybnitelnou pravdu o Ukrajině. Tedy, že válka začala roku 2014, kdy ukrajinští nacisté začali bombardovat a vraždit civilisty na Donbase, a že demokratické řešení je jediné, tedy respektování lidského práva na sebeurčení. To je právo deklarované nejen OSN, ale i rozsudky mezinárodních soudů uznané za právo, které patří k takzvaným přirozeným lidským právům. Nelze je omezit zákonem ani jakoukoli smlouvou. Je to jako právo na život.

Válka na Ukrajině být nemusela. Stačilo respektovat ukrajinskou Ústavu a lidská práva a po prozápadním puči respektovat přání východní Ukrajiny na autonomii. Namísto toho tam vyjely nacistické prapory jako Azov, Donbas, Ajdar a další. Vraždění, mučení a únosy ze strany ukrajinských nacistů konstatovaly všechny myslitelné renomované mezinárodní organizace. Americký kongres tehdy zakázal prodej zbraní Ukrajině právě pro nacismus v dobrovolnických batalionech. Novozélandská vláda protestovala proti tomu, že na Ukrajině vyšel tiskem pamflet napsaný nacistou, který vraždil v mešitě v novozélandském Christchurchi. Ten vrah byl na praxi v ukrajinském nacistickém praporu Azov a vraždil mimo jiné ve vestě se znaky Azova. A stovky, možná tisíce, nácků z celé planety se na Ukrajině cvičilo ve vraždění na Rusech v Novorusku. Psali o tom například novináři ze skupiny Bellingcat.

To bylo mimo jiné v čase, kdy dali čeští soudci šest let chlapovi za komentář ke střelbě v mešitě. A my děláme, že nacismus na Ukrajině není. Na Ukrajině, kde s nadsázkou v každé druhé vesnici mají pomník nejen zločinci Banderovi, ale i vrahům a zločincům z ukrajinských oddílů Schutzstaffel (SS). Tam, kde se pořádaly pochodové průvody s hajlováním a oslavováním esesáků. Když Simon Wiesenthal vzpomínal na tyhle prasata, tak napsal, že ukrajinští Židé čekali na německé jednotky jako na spásu, protože Němci ukončili zběsilé vraždění a mučení Židů ze strany ukrajinských nacistů.

Pochopitelně řádění těchhle hovad neunikli ani Poláci, ani Češi na Ukrajině. A tahle zvířata dodnes velká část Ukrajinců adoruje a oslavuje. Snažil jsem se pochopit, že i oni jsou obětí nacistické a protiruské propagandy, ale když to přerostlo v teror a vraždění nejen v Oděse, pak byl konec tolerance. Nemusím mít kohokoli rád, ale násilí je přesně ta hranice, kterou nesmí slušný člověk překročit. Včetně násilí na vlastních. Pro zbabělé teroristy jak na Ukrajině tak dnes i v Palestině je typické, že se schovávají za civilisty. Střílí z obýváků, z nemocnic, z domovů důchodců a pak kvičí, když je zasáhne odvetná palba. A my, naše média, naši politici tohle chování - doložené a dokázané - ignorujeme. Jen proto, že nácek vraždí nenáviděného Rusa. Nikdo nesmí nikoho vraždit. To musí být naše politika!

Fialova vláda má snad nejmenší podporu nejen za uplynulých čtyřiatřicet let, ale snad za celou historii české státnosti. Proč?

Na odpověď by stačilo pár slov: „Podívej se, co dělají“. Anebo je to na výčet na několik stran.

Vláda je z většiny parta lidí kteří nejen nemají odbornost, ale ani průměrnou intelektuální úroveň. A ti, kdo nějaké vzdělání mají - Fiala nebo Válek - tak nemají ani špetku sociální inteligence a zdravého rozumu. Jsou totálně odtržení od reality. Konají jen pod vlivem svých ideologií, případně pod tlakem z Bruselu nebo svých zákulisních lobbistů. A jsou tak hloupí, že věří svým lžím. To je ta lepší varianta.

Mám informace od přátel z policie a kontrarozvědky a podle nich údajně proběhly analýzy splašků ze sněmovny a snad i z Úřadu vlády. Všude byl odpad kontaminovaný drogami. A nebyla to tráva. Tím bychom asi vysvětlili, že se zmatený premiér natáčí s nutelou a diví se nepoměru cen, což je téma, o kterém se mluví snad deset let a dvojí kvalitu na západě a na východě řešil dokonce už i Brusel.

Ale vzpomeňte, jak vláda vznikala. Resorty se handlovaly jako trafiky a podle sil partají. Zemědělec Jurečka šel na sociální a školský specialista Výborný na zemědělství. Ministr zdravotnictví je lékař, ale zrovna tady je to nesmysl. Zdravotnictví je v prvé řadě resort, který potřebuje manažera, jenž srovná do latě šéfy nemocnic, kteří utrácí miliardy horem dolem, aniž by se podělili se zdravotníky. Jsme dojná kráva pro farmaceutické firmy. Pozvali jsme si sem statisíce migrantů a nedošlo nám že musíme pro větší počet obyvatel zajistit léky.

O lécích se alespoň mluví, ale nemluví se o tom, že je třeba kvalitní zubařská péče dostupná jen pro majetné. Tady stát absolutně rezignoval. Potkávám na venkově stovky lidí, co nemají zuby, protože na nové nemají peníze. Hradíme dentální hygienu, ale nehradíme ani blbou keramickou korunku. A amalgám už většina doktorů nedělá, takže pacienta, který na tisícové příplatky nemá, posílají pryč.

Špatný chrup spouští nebo zhoršuje další zdravotní komplikace. Od zánětů až po infarkty. Nezaplatíme plombu, počkáme si radši na mrtvici a budeme dostávat invalidní důchod. Opravdu somálská logika. Skutečná prevence ostatně nemá ve zdravotnictví místo. Cíl je léčit, draho léčit, nikoliv uzdravovat nebo nedej pánbůh nemocem předcházet. A tak děláme kampaně na očkování, místo abychom udělali kampaň třeba na to, aby se lidé otužovali, hýbali a dost spali. Jen tohle by zabránilo nejméně třetině nejčastějších chorob.

Tahle vláda vede zemi zcela jasně do ekonomického kolapsu. V čase, kdy máme extrémní inflaci, drahotu, pokles reálných mezd, tak zvyšuje daně, povinné odvody a ceny energií. Tím logicky tlačí na další zdražování, ale co je horší, dramaticky snižuje konkurenceschopnost českých firem. Tady nejde o to, že vládě padají preference, protože lidé už jsou kvůli tomu zdražování naštvaní. Jde o přežití mnoha firem. Hutě, železárny a další vyčíslují zvýšení svých nákladů příští rok v řádu vyšších stamilionů. A tak tu máme železárny v krizi.

Německá vláda hodlá energie svým firmám dotovat. Volskwagen upostil od budování gigantické továrny v Česku právě kvůli zdejším vysokým cenám energií. A jak to řeší česká vláda? Dalšími opatřením v zákoně o rozpočtu zvyšuje ceny energií. Takže vyšší daně, vyšší zdravotní a sociální odvody pro zaměstnavatele a vyšší ceny energií. To je recept vlády na lákání zahraničních investorů. Už chápete, proč mluvím o drogách? Tohle přece nemůže myslet vážně ani sebevětší pitomec. Vládní kolice podvedla své voliče, někteří její členové jsou extrémně a bohužel viditelně hloupí, jsou arogantní a pyšní.



Z mnoha stran je slyšet, že nastává nejhorší doba od listopadu 1989. Můžete mi předestřít vaše nejtemnější myšlenky?

Po léta platí, že být blb v politice neškodí, ale nesmíte to dávat najevo. Vrátila se nám sem padesátá léta. Lidé jako Černochová nebo Rakušan dávají svou ideologickou zaslepenost a nenávist okatě najevo. Hloupý člověk nevadí, ale nenávistný fanatický hlupák je nebezpečný. Téhle vládě se nejde smát, je třeba se jí bát. Chtějí totalitu, chtějí válku, chtějí se usankcionovat a ugreendealovat až k ekonomickému kolapsu naší země. Neberou na nic a nikoho ohled. Ve jménu Bruselu a Washingtonu ničí, a když to dovolíme, i zničí naši zemi. S plnou hubou demokracie tahle hovada šlapou po demokracii. Jsou tak sprostí, že svobodu projevu a právo na informace ničí pod záminkou obrany demokracie.

Nicméně jste táta od rodiny, máte několika dětí a snad přemýšlíte i o světlé budoucnosti pro ně jako každý rodič anebo ne?

Mám šest dětí v nejrůznějším věku. Vidím, jak ty malé indoktrinují od školky a školy v nenávisti vůči vybraným lidem, k bývalému prezidentovi Zemanovi, k Babišovi anebo k Tomiovi. Jeden syn je policista a zažil jsem, jak ho Babišův teror zasáhl. Jako neočkovaný nesměl do společné šatny, do tělocvičny a hrozil mu vyhazov. Nejen proto odmítl zatýkat neočkované hosty v zahradní restauraci. Napsal jsem policejnímu prezidentovi, ozval se mi tehdejší náměstek a syn Babišovu totalitu přežil.

Bohužel s odchodem covidového teroru se nic nezměnilo. Vláda i celá Evropská unie v potlačování svobod pokračuje pod záminkou války s Ruskem. Protlačit idiocie jako je Green Deal, protiruské sankce a válku proti Rusku, likvidaci konkurenceschopnosti Evropy ve prospěch USA, to skutečně potřebuje totalitu, protože ve svobodné společnosti ani ve svobodné diskuzi by tohle šílenství neobstálo. Je nutné cenzurovat informace, protože pravda by jak naši, tak evropskou vládu, zničila. Jejich zločiny vůči obyvatelům Evropy jsou nedozírné. Koneckonců pokud bude pokračovat válka v Gaze, tak si tu ještě vychutnáme naše milé hosty z Afriky a arabských zemí. Pro ně jsme jen otroci na odstřel.

Mám přátele v Afghánistánu a v bývalé afghánské vládě. Dalo velkou práci některým zachránit holý život. Západ se na ně totálně vykašlala a dal volnou ruku islamistům. Česká vláda zrušila statut zástupců legální prozápadní afghánské ambasády a tím de facto uznala vládu Tálibánu. To je jako by za druhé světové války britská vláda zrušila Benešovo zastoupení Československa a uznala protektorátní vládu.

Jaký by měl být tedy opravdový odkaz Sametové revoluce a co bychom si měli připomínat ve státní svátek Den boje za svobodu a demokracii?

Po převratu chtěj nechtěj přišlo několik let svobody. Kradlo se a loupilo v miliardách, ale byla svoboda. V hospodě jste si mohli zapálit cigáro a mluvit o čemkoli, aniž by vás nějaký pitomec za to mohl stíhat. Nikdo nikam do reklam ani do filmů necpal černochy jen proto, že to je politicky korektní a ještě v roce 1999 vládní komise, která z pověření vlády zkoumala romský holokaust, odmítla přes silný nátlak politiků pojmenovat pracovní tábor v Letech jako koncentrační a dohodla se na kompromisním termínu "tábor nucené koncentrace“.

Tehdy ještě historici uměli alespoň trochu odolat tlaku politiků. A tehdy je za to nikdo nechtěl zavřít. Když tohle řekl nedávno náš poslanec Míla Rozner, tak šel před soud a byl odsouzený. Za to, že řekl prokazatelnou pravdu. Za fakt, který potvrdili znalci, když za tohle státní zastupitelství a policie šetřila mne ale také exprezidenta Klause, Ransdorfa nebo Tomia. Výrok, který několikrát po sobě museli státní zástupci uznat jako pravdivý a legální, se dnes stal trestným činem. Co se stalo? změnil se pseudokoncentrák v Letech? Je na oficiálním seznamu koncentračních táborů třeba na německé wikipedii? Není. Soudruzi z NDR zřejmě dělají někde chybu. Pravda se nezměnila, jen je už jiná doba. Lež povýšila na pravdu a pravda je trestný čin. To je odporné.

Dnes se mění dějiny jak na běžícím pásu a lže se dle potřeby, až se od hub a klávesnic práší. Vlastně se lež ve jménu ideologie stala základním nástrojem nové totality. Proto Jourová z ANO ale i Rakušan a ostatní tolik prosazují cenzuru. Je třeba, aby jejich lži nešlo konfrontovat s fakty. Pak mohou bez ostychu tvrdit, že demokracie je, když nevládne lid ale elita. Že svoboda je, když elita kontroluje, co lid smí dělat, co smí říkat a co si smí myslet. 17 listopad by nám měl připomenout, že každá totalita má svůj začátek a konec, a že když lidé otevřou oči a přestanou žít ve lži, je možné gaunery, co nás okrádají, co nás ohlupují, a co nás terorizují, vypráskat.

Krom jiného čtyřicet let řeším justiční zločiny. Donedávna bychom mohli říct, že nevinně odsouzení byli pouze oběti jednotlivých hloupých, zaujatých a zločinných soudců a bordelu v systému, který neumí nevinně odsouzeným pomoci. Od Sobotkovy vlády už jsem zažil případy odsouzených na politickou objednávku. Po té, co Rusko vystoupilo na obranu některých území před ukrajinským terorem, vystoupil nejvyšší státní zástupce Stříž a pohrozil až třemi lety kriminálu všem, kdo budou obhajovat Rusko. To je v našich moderních dějinách bezprecedentní, veřejné a okázalé zneužití pravomoci. Bezprecedentní vyhrožování kriminalizací všem, kdo projeví svůj názor. Byl to veřejný útok nejvyššího státního zástupce na Ústavou garantovaná lidská práva a svobody.

Podal jsem na toho gaunera trestní oznámení, ale nic se neděje. Za podporu těch, co bojují s nacisty, jsou lidé souzeni a nacisté oslavovaní. A člověk, který veřejně popírá ústavní občanská práva, má ale v popisu práce tato práva hájit. Český tank náckové pomalovali nacistickými trámovými kříži a česká policie šetří lidi, co mají na chlebíčku písmeno Zet. Věřím ve zdravý rozum našich lidí. Věřím že tu pronacistickou bandu vypráskáme v řádných volbách a že se jednou určitě podaří prosadit demokracii a svobodu.

