Sociální korupce, penězovody k neziskovkám. Obeznámená poslankyně rozkryla, jak dnes funguje systém podpor

Váš volební program nese název Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov. Co jsou hlavní priority pro budování naší vlasti?

V prvé řadě jde o pevné prosazování a obranu zásadních pilířů, na kterých po desetiletí a staletí stojí naše společnost, tedy o hájení občanských a národních svobod, přímé demokracie, evropských tradičních křesťanských hodnot a národní suverenity a hrdosti. Jde o boj za zachování dědictví našich předků, které musíme udržet a ubránit.

Stručně uvedu pro přehled některé základní body našeho volebního programu:

• Říkáme jasně, že slušný a pracující občan a Česká republika musí být na 1. místě.

• Prosazujeme jistotu spravedlivého důchodu pro pracující občany a zdravotně postižené – a zároveň programově podporujeme české podnikatele a živnostníky.

• Chceme zajištění dostupného bydlení pro mladé pracující rodiny.

• Chceme normální život pro naše děti.

• Podpora tradiční rodiny a tradičních hodnot.

• Chceme kvalitní české potraviny za přiměřené ceny, chceme naši potravinovou bezpečnost a zvyšovat naší potravinovou soběstačnost.

• Prosazujeme zestátnění exekutorů a pomoc lidem v dluhových pastech.

• Konec zvýhodňování nepřizpůsobivých občanů a diktátu menšin.

• Prosazujeme právo na držení zbraní.

• Je potřeba bojovat s korupcí. Prosazujeme trestní i hmotnou odpovědnost politiků a prokázání původu majetku v hodnotě nad 20 milionů korun – a to zpětně.

• Chaotická vládní opatření vytvořila astronomický dluh. My ale odmítáme zvyšování daní. Podpoříme pouze zdanění korporací, které vyvádějí finance z České republiky. Stát musí šetřit.

• Chceme energetickou bezpečnost ČR a dostupné ceny energií pro občany České republiky.

• Říkáme jasné NE ilegální migraci a islamizaci České republiky!

• Chceme právo na referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.

• Říkáme jasné NE euru; naší prioritou je naopak zachování koruny české jako národní měny.

• Odmítáme pandemickou tyranii a omezování práv lidí. Chceme bránit práva lidí, včetně práva na svobodu slova.

Na celý volební program SPD se můžete podívat na webu.

V Poslanecké sněmovně jste se během červencové schůze snažili prosadit návrh, který by ukončil zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ze strany opozice byl návrh blokován. Zaznamenala jste ve výboru či na plénu, co na něm opozici vadí a jaké jsou námitky?

Ano, jde o náš návrh na změny zákonů o pomoci v hmotné nouzi a o státní sociální podpoře, který by ukončil mnohaletou nepřijatelnou praxi plošného zneužívání sociálních dávek určitými skupinami obyvatel, kteří se vyhýbají práci, ačkoli pracovat mohou, a kteří podvádějí úřady při žádostech o tyto dávky i během jejich čerpání.

Návrh jsem za hnutí SPD podala již v listopadu roku 2019, nyní je před námi už jen poslední, ale nezbytné a nejdůležitější, závěrečné třetí čtení, které se některé strany – v čele s Piráty, lidovci a ČSSD – snaží oddálit tak, aby návrh už nemohl být schválen v tomto volebním období a aby tak naše dvouletá práce spadla pod stůl.

Ale hlavně jim jde samozřejmě o zablokování veškerých potřebných změn v oblasti sociálních dávek. Změn, které mají širokou podporu odborné veřejnosti, pracovníků úřadů práce, pracovníků sociálních odborů měst a obcí a občanů v tzv. vyloučených lokalitách, pro které by přijetí našeho návrhu znamenalo reálnou šanci na změnu současného stavu, který jim doslova ničí životy.

Cílem Pirátů a spol. je zachování současného stavu a současných penězovodů ke spřízněným neziskovým organizacím a o zachování tzv. sociální korupce na účet slušných a pracujících občanů, což jim umožňuje zachovat a posilovat jejich voličskou klientelu, která se do značné míry rekrutuje jednak z osob, jejichž jediným příjmem jsou dlouhodobě pouze sociální dávky a pak také z okruhu organizací, které jsou na systém sociálních dávek přisáté a které z něj finančně profitují, včetně tzv. byznysu se sociálními dávkami (nejen) ve vyloučených lokalitách.

Faktické a obsahové námitky ti, kdo přijetí návrhu blokují, prakticky nemají, resp. byly námi opakovaně vyvráceny. Přičemž se ponejvíce jednalo o faktické vydírání toho typu, že pokud sebereme nebo omezíme těm, kteří nedodržují zákony, podvádějí a odmítají práci, sociální dávky, že to stejně nepomůže, neboť začnou více krást... Takovouto nedůstojnou argumentaci a ustupování tomuto typu nátlaku naprosto odmítáme.

Co od něj očekáváte za přínos a za změny?

Náš komplexní návrh stále finálně projednán a přijat nebyl. Schválena byla jiná dílčí novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která zavedla možnost strhávání pokut lidem, kteří opakovaně páchají přestupky, rovnou ze sociálních dávek, resp. konkrétně z dávek pomoci v hmotné nouzi, což hnutí SPD samozřejmě podpořilo.

Komplexní návrh SPD obsahuje více než 70 bodů a úprav a řeší neudržitelnou situaci v oblasti sociálních dávek systémově a opravdu „zgruntu“. Zavádí např. povinnost žadatelů o sociální dávky předložit v případě, že se nedostaví na úřad práce nebo na pracovní pohovor v domluveném termínu, nově zaváděné potvrzení o neschopnosti plnit tyto povinnosti ze zdravotních důvodů, přičemž se na ně bude vztahovat obdobný režim jako na nemocné zaměstnance. Dále jde o pevné navázání práva čerpat sociální dávky na docházku dětí do povinného posledního ročníku školky, který je klíčový pro další vývoj a socializaci dítěte.

A návrh také zcela vylučuje oprávnění čerpat dávky na bydlení na technicky a hygienicky nevyhovující nemovitosti. A mnohé další zásadní změny.

V Teplicích došlo ke smrti Roma poté, co ho policisté museli pacifikovat, když pod vlivem drog ohrožoval kolemjdoucí na ulici. Souvisí to podle vás nějak s problémem „nepřizpůsobivých“, tak jak jej vnímá SPD?

Do určité míry ano. Protože toto jsou smutné důsledky a konce benevolence a nezájmu, se kterými dosavadní vlády i některé místní samosprávy již přes třicet let přistupují k řešení problematiky tzv. nepřizpůsobivých, ke zneužívání sociálních dávek, k drogové problematice a zejména k tomu, že v části republiky vznikly tzv. vyloučené lokality, kde de facto neplatí zákony a standardní pravidla mezilidského soužití a kde se rozhodnutí nepracovat a živit se do velké míry nejrůznějšími typy trestné činnosti dědí doslova z generace na generaci.

Obětí těchto jevů jsou nejvíce děti a mládež, kteří jsou pro jejich rodiče mnohdy pouze zdrojem peněz ze sociálních dávek, nechodí do školy, nestudují, nepracují – a logicky též propadají „díky“ tomuto způsobu života drogám.

A, jak víme, drogová závislost končí ve většině případů tragicky.

„Fuj, styďte se, Češi. Že se nestydíte. Jste rasisti,“ zaznělo na pietě za zemřelého Stanislava Tomáše. Mají se Češi stydět? Co mohou takovéto výroky způsobit?

Ten, kdo tohle pronesl, si evidentně plete pojmy s dojmy. Všichni jsme přece viděli agresivního narkomana, který se snažil demolovat na ulici cizí auto. Teplický případ nemá s rasismem naprosto nic společného, nemá rasistický charakter ani rasistický podtext.

Naopak, obdobné útoky ze strany Romů na slušné občany mohou – dle rčení „na hrubý pytel hrubá záplata“ – pouze vyvolávat vzájemnou občanskou nenávist v lokalitách, kde jsou veřejně pronášeny. A to se všemi – výhradně negativními – důsledky.

A to si nikdo soudný a rozumný nepřeje.

Co říkáte na mezinárodní tlak, pod který se Česko dostalo, ze strany EU, Rady Evropy nebo dalších institucí? Měl by to pro nás být důvod k zamyšlení?

Ano, měl by to být pro nás další důvod k zamyšlení, jak z těchto organizací co nejrychleji odejít. Protože v posledních letech jsou jedinou náplní jejich činnost všemožné a čím dál četnější útoky na Českou republiku a na další země střední Evropy, nejrůznější výhrůžky, sankce a vměšování se do naší vnitropolitické situace. A to si suverénní stát nemůže nechat líbit.

Další návrh, který se SPD podařilo prosadit, se týká podpory rodin s dětmi. Prošel Poslaneckou sněmovnou (která často projevuje značnou poslaneckou tvořivost) v takové podobě, v jaké jste si představovali?

Kupodivu ano. A nejen Sněmovnou, ale i Senátem – a nyní se už čeká pouze na podpis prezidenta republiky. Šlo o změnu zákona o státní sociální podpoře, která významně pomůže všem slušným a pracujícím rodičům.

Jedná se konkrétně o zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče tak, aby byl o 500 korun měsíčně – tedy o 6000 korun ročně – vyšší než přídavek na dítě pro rodiče, kteří nepracují a práci si dlouhodobě nehledají a jejichž jediným typem příjmu jsou nejrůznější sociální dávky.

Toto zvýšení přídavku na dítě se bude týkat všech rodičů, kteří pracují jako zaměstnanci nebo živnostníci, rodičů, kteří pečují o zdravotně postižené děti anebo o malé děti do čtyř let věku, popř. rodičů, kteří se rekvalifikují a aktivně si hledají novou práci.

Přesně v duchu programu hnutí SPD, ve kterém je podpora pracujících rodin s dětmi jednou z hlavních priorit!

V minulých týdnech se na plénu Poslanecké sněmovny několikrát rozpoutala vášnivá debata k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi z dílny poslanců ODS. V ní zaznívala řada poznámek na adresu nepřizpůsobivých, načež poslanec Dolínek z ČSSD řekl: „Já přece nemohu souhlasit s tím, aby se zde ve Sněmovně přijímal zákon, u jehož zdůvodňování se říká, že je proti Romům.“ Co jste říkala na tuto debatu celkově a konkrétně na ty pasáže, které dělají z nepřizpůsobivých rasovou otázku?

Už jsem o tom několikrát hovořila, i v tomto našem rozhovoru. Nejde o otázku rasovou, ale o otázku právní a v jistém smyslu politickou.

Mimochodem, rasový motiv do parlamentní debaty vnesli právě někteří vámi zmínění poslanci a rovněž tak i někteří zástupci Pirátů. To oni začali hovořit o tom, že jde o zákon proti Romům. Což je lež.

Šlo o dílčí zákon, který redefinoval některé situace a případy, kdy lze odebrat sociální dávky v přímé souvislosti s opakovaným protiprávním jednáním jejich příjemce. A to zcela univerzálně, bez ohledu na etnicitu a rasu pachatele takového jednání. Totéž platí pro principy, na kterých je založen i náš návrh na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Jak se k této otázce pomoci v hmotné nouzi staví SPD?

Zcela jednoznačně – prosazujeme ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými. A vyjadřujeme to právě svými konkrétními návrhy v naší velké novele zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Její základní výchozí principy jsou následující:

Současná praxe v oblasti sociálních dávek je neakceptovatelná.

Poctiví občané, kteří náš sociální systém financují, si zaslouží změnu, která zajísti, že jejich těžce vydělané peníze nebudou nadále de facto rozkrádány osobami, které se dlouhodobě vyhýbají práci, ačkoli pracovat mohou, a které při čerpání sociálních dávek podvádějí.

Sociální dávky vyplácené z veřejných peněz musí opět konečně sloužit svému původnímu účelu, kterým je nezbytná a dočasná pomoc a podpora pracujícím lidem v přechodné nouzi, resp. v životní či existenční krizi, kteří se z ní snaží dostat vlastní prací, anebo pomoc těm občanům, kteří již z objektivních důvodů pracovat nemohou, jako jsou naši senioři a naši zdravotně postižení.

Sociální dávky už nesmějí být nadále vypláceny jako určitá nepřijatelná forma výpalného těm osobám, které se dlouhodobě vyhýbají práci a které páchají podvody vůči našim úřadům a našemu státu.

Sociální dávky už nikdy nesmějí být předmětem bezpracného výdělku, předmětem byznysu, ani celoživotním programem určitých skupin osob financovaným z kapes slušných a pracujících občanů, daňových poplatníků.

Je ještě nějaký návrh v oblasti sociálních věcí, který by SPD chtěla do konce volebního období v Poslanecké sněmovně prosadit?

Určitě ano. Prosazujeme zvýšení důchodů. Chceme ještě navíc k navrhované valorizaci důchodů o cca 750 korun zvýšit nejnižší důchody do 15 tisíc korun o dalších 500 korun měsíčně. Doufám, že nám tento náš návrh projde, jelikož ostatní strany ve Sněmovně úplně zapomínají na lidi s nízkými důchody – ti přitom potřebuji přidat nejvíce.

Velmi ráda bych také dotáhla do úspěšného konce můj návrh na významné zvýšení odměn pěstounům, kteří pečují o opuštěné, mnohdy i o zdravotně postižené děti. Jde o těžkou a společensky nesmírně záslužnou a přínosnou práci, která je oceněna naprosto nedostatečně, a kterou nelze provádět na vedlejší úvazek vedle stálého zaměstnání. I proto pěstounů každoročně ubývá, což je do budoucna ohromný problém vzhledem k zajištění kvalitní péče o tyto děti. Musíme proto tyto odměny urychleně zvýšit z morálních i praktických důvodů.

A také bych si přála, aby prošlo zvýšení příspěvku na péči v prvním a druhém stupni závislosti pro zdravotně postižené občany a zvýšení příspěvku na péči pro lidi s těžkým zdravotním postižením v pobytových zařízeních.

Návrhů na zlepšení života občanům jsem podala ještě spoustu, ale vzhledem ke končícímu volebnímu období budu usilovat o jejich prosazení ihned po říjnových volbách.

